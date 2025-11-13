За два года до выборов: в какой форме находятся партии Швейцарии?

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) во многом задаёт тон в Федеральном дворце в Берне, особенно когда речь идет о вопросах миграции. Keystone / Alessandro Della Valle

Швейцария находится точно в середине очередного легислатурного периода, до следующих парламентских выборов остаются ровно два года. Швейцарская народная партия (SVP / UDC) уверенно набирает очки, остальные партии всё ещё ищут собственную линию. В какой политической форме находятся основные партии Швейцарии? Часть 1 нашего обзора.

10 минут

И все-таки она вертится — политическая жизнь в Швейцарии. Все изменения со стороны кажутся незначительными, они и в самом деле остаются порой в пределах долей процента, поэтому остальному миру совершенно все равно, что происходит в стабильной Швейцарии в сфере ее партийной политики. Но для самой Швейцарии все эти подвижки объективно являются очень заметными сдвигами, от которых никак нельзя отмахнуться.

Внешний контент

Внешний контент

После двух лет, прошедших с момента прошлых парламентских выборов в октябре 2023 года, после пяти референдумов, после того как в Федеральный совет (кабмин / Bundesrat) были избраны два новых министра и после одиннадцати кантональных парламентских выборов можно сделать некие промежуточные выводы: что мы и делаем вместе с политологом Лукасом Гольдером (Lukas Golder) из института изучения общественного мнения gfs.bern.

Швейцарская народная партия SVP вполне может преодолеть планку в 30% голосов

Швейцарские консервативные силы настроены решительно против Третьего пакета секторальных соглашений с Европейским союзом: представители руководства Швейцарской народной партии (SVP / UDC) Магдалена Мартулло-Блохер (Magdalena Martullo-Blocher) и Томас Эши (Thomas Aeschi). Keystone / Peter Klaunzer

Похоже, ничто уже не сможет остановить дальнейший взлёт правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC): исторический барьер в 30% голосов избирателей уже находится на расстоянии вытянутой руки. После уверенной победы на парламентских выборах 2023 года эта сильнейшая партия страны дополнительно укрепила свои позиции и в кантональных парламентах, прибавив по итогам одиннадцати выборов 36 депутатских мандатов. Рейтинг SVP впервые превысил отметку в 30 процентов. «И всё указывает на то, что на выборах 2027 года партия преодолеет этот порог», — отмечает политолог НИИ gfs.bern Лукас Гольдер (Lukas Golder).

Сегодня партия придерживается всё той же стратегии, стабильно приносящей ей успех начиная с 1990-х годов: она решительно отвергает любое сближение Швейцарии с Европейским союзом и умело использует дискуссию вокруг Третьего пакета секторальных соглашений с Брюсселем в своих интересах. Даже трамповские тарифы ничего в этом не изменили. «Сближение с Евросоюзом, который находится в кризисе и утопает в долгах, стало бы для Швейцарии наихудшим решением», — заявил недавно генеральный секретарь SVP Энрике Шнайдер (Henrique Schneider).

Внешний контент

Другим краеугольным элементом стратегии партии остаётся тема иммиграции. SVP по-прежнему использует её в качестве эффективного мобилизующего мотива: партия умеет искусно представить почти любую внутреннюю проблему страны как следствие чрезмерного притока мигрантов. Как показывают последние опросы, эта тема во многом утратила свою остроту, но Энрике Шнайдер с этим не согласен и возражает: «Политика SVP не строится на опросах. Она отражает реальные проблемы, с которыми сталкиваются жители Швейцарии, включая катастрофические последствия чрезмерной иммиграции».

«Партия SVP обладает сейчас достаточной силой для того, чтобы диктовать остальным политическим силам повестку дня», — констатирует Лукас Гольдер. В парламенте Швейцарии партия регулярно требует проведения специальных сессий по вопросам убежища и готовит к выборам 2027 года сразу несколько народных инициатив. Среди них — «Инициатива в пользу устойчивости» (Nachhaltigkeits-Initiative), призванная добиться того, чтобы к 2050 году численность населения Швейцарии не превышала 10 миллионов человек.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30% Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) впервые преодолела символический рубеж в 30% голосов избирателей. Читать далее Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%

Также стоит отметить «Народную законодательную инициативу о нейтралитете» (Neutralitäts-Initiative), предусматривающую закрепление в федеральной Конституции строгого толкования принципа нейтралитета, а также инициативу, направленную на сокращение медиа-пошлины Serafe до 200 франков. Партия продолжает своё триумфальное шествие и без своего «патриарха» Кристофа Блохера (Christoph Blocher), ушедшего на покой по причине преклонного возраста. «Швейцарская SVP берёт пример с США, — отмечает Лукас Гольдер. — На их примере стало ясно: мобилизовать значительный политический потенциал можно, если действовать активнее, меньше опираться на факты и вести более жёсткую оппозиционную кампанию».

Социалисты SP: тупик в парламенте, успех на референдуме

Депутаты от социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP), в том числе и Самира Марти (Samira Marti, в центре) весьма довольны: в сентябре 2024 года социалисты успешно провели референдум против реформы «второго сегмента» швейцарской пенсионной системы. Keystone / Peter Schneider

Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) в нынешнем парламентском цикле сталкивается с активным противодействием правобюргерского большинства. «По всем трём нашим ключевым направлениям — покупательная способность граждан, равенство мужчин и женщин и защита климата — Швейцарская народная партия SVP неизменно занимает противоположную позицию», — жалуется сопредседатель парламентской фракции SP Самира Марти (Samira Marti).

Но в Швейцарии есть прямая демократия, и то, что партии не удаётся провести через парламент, она реализует на референдумах. Одобрение народом в 2024 году социалистической инициативы о 13-й пенсионной выплате стало для социалистов настоящим прорывом. Голосования по вопросам жилищного права, профессионального пенсионного обеспечения (второй сегмент пенсионной системы) и провал на референдуме правительственных планов по расширению сети скоростных автомагистралей стали для партии очередными победами и своеобразным реваншем за тупик, в котором она оказалась в парламенте.

Одна из причин успеха — ставка SP на цифровые форматы ведения политических кампаний. «В сфере политического маркетинга это сегодня самая современная партия страны», — отмечает политолог Лукас Гольдер. Примечательно, что в других странах в цифровом пространстве обычно доминируют правые партии. «Так называемая «политика идентичности» даёт SP шанс завоевывать в соцсетях дополнительных сторонников», — уточняет Лукас Гольдер. Сопредседатели партии, выходцы из молодёжного крыла Juso Седрик Вермут (Cédric Wermuth) и Маттеа Майер (Mattea Meyer), заметно укрепили свои позиции, хотя, как отмечает Лукас Гольдер, в самой партии им приходится искусно балансировать между различными идеологическими течениями.

На кантональных выборах социал-демократы прибавили себе 13 мандатов, частично за счёт своих союзников — прежде всего «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS). «Мы довольны результатом, — говорит Самира Марти. — Но рост степени влияния SVP вызывает у нас тревогу». Борьба с инициативой «Против Швейцарии с десятимиллионным населением» (Keine 10-Millionen-Schweiz) станет для SP главным вызовом 2026 года. Не обошлось и без неудач: инициатива о снижении страховых взносов ОМС провалилась на референдуме. Кроме того, решение народа в пользу отмены налога на условный доход от сдачи в аренду собственного жилья (Eigenmietwert) стало для партии неожиданным и болезненным ударом.

Непростой остаётся ситуация и в рамках европейского досье: в партии пока нет полного единства по новому Третьему пакету секторальных соглашений с ЕС. До выборов 2027 года SP планирует вынести на голосование несколько собственных народных инициатив, в частности, о привязке страховых взносов в медицинские кассы ОМС к уровню дохода и о выделении федеральных средств на борьбу с насилием мужчин против женщин. Тактическая политическая борьба помогает партии держать себя «в тонусе».

Партия Центр / Mitte: собраться с силами после идеального шторма

Март 2025 года: кантональные политики от партии «Центр» (Die Mitte) торжественно отмечают радостное событие: избрание их соратника по партии из кантона Цуг Мартина Пфистера (Martin Pfister) в состав правительства, Федерального совета (Bundesrat). Он занял должность министра обороны страны. Keystone / Marcel Bieri

Для партии «Центр» (Die Mitte) с ее в целом консервативными ценностями, недаром она образовалась в результате объединения Христианско-демократической народной партии (Christlichdemokratische Volkspartei, CVP) и Бюргерской Демократической партии (Bürgerlich-Demokratische Partei, BDP, которая в свое время сама откололась от SVP), нынешний парламентский цикл начался удачно. На первых выборах под новым именем партия сумела заметно прибавить свою долю голосов. Однако вскоре наметился кризис, в начале 2025 года он проявился серией отставок в руководстве: сначала ушёл президент партии, затем генеральный секретарь, а вскоре и представительница партии в Федеральном совете (Bundesrat).

Эта волна отставок выявила внутренние разногласия в партии, она показала, что находить подходящих кандидатов на министерские кресла не так-то и просто. Однако с избранием Мартина Пфистера (Martin Pfister) в Федеральный совет в партии наступил период относительной стабильности. «Ей удалось вернуть стабильность в собственные ряды, — отмечает политолог Лукас Гольдер (Lukas Golder) из института gfs.bern. — Это крайне важно в преддверии следующих выборов».

Кризис, однако, никак не сказался на результатах выборов в кантональные парламенты, там партия даже прибавила себе три мандата. Но хватит ли этого, чтобы обойти «Либералов» (FDP.Die Liberalen) и стать третьей политической силой страны? В партии «Центр» предпочитают говорить осторожно. «Наша цель — привлечь новых избирателей и увеличить долю голосов во всех регионах страны», — заявила пресс-секретарь партии Аннетте Купфершмид (Annette Kupferschmied). Она описывает свою партию как «ведущую силу в центре политического спектра, способную убеждать благодаря умению находить компромиссные решения».

Лукас Гольдер, однако, анализирует ситуацию куда более сдержанно. По его словам, в нынешнем парламенте партия ещё не смогла утвердиться в роли настоящего посредника между крайними политическими лагерями. После смены названия ей, кроме того, предстоит ещё найти внутренний баланс между своим имиджем городской партии и консервативным деревенским избирательным базисом — сохранив при этом ориентацию на поиск прагматических компромиссных решений. «Если партия „Центр“ не сможет чётче определить собственную политическую линию, то эта неопределённость может обернуться для неё на следующих выборах фатальной слабостью», — предупреждает Лукас Гольдер.

Анализ политической формы «Либералов» (FDP.Die Liberalen), «Зелёных» (Grüne GPS) и «Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp) читайте во второй части нашего обзора.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика В какой форме находятся партии Швейцарии? — Часть 2. Этот контент был опубликован на Швейцария находится ровно в середине очередного легислатурного периода, до следующих парламентских выборов остается ровно два года. Читать далее В какой форме находятся партии Швейцарии? — Часть 2.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch