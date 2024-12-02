События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Российский рубль потерял почти четверть своей стоимости: один доллар стоит сейчас 113 рублей, один швейцарский франк — 128 рублей. EPA

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo. Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 25 ноября по 1 декабря 2024 года.

Сегодня в выпуске:

«Закрытие Музея истории ГУЛАГа показывает то, как власть в России понимает историю»

Беженцы из Украины: «Они недостаточно хорошо интегрируются»

Российская экономика: санкции явно не остаются без последствий?

Протесты в Грузии: «Грузинская мечта» преступила «красную линию»

«Закрытие Музея истории ГУЛАГа показывает то, как власть в России понимает историю»

«В самом центре Москвы когда-то находился государственный музей, рассказывающий о советских концлагерях для заключенных и об их жертвах. Теперь он закрыт. Разбираться с темным прошлым перестало быть в России приоритетной задачей». Таково мнение газеты NZZ. «Это четырехэтажное кирпичное здание 19 века с темным фасадом еще сохранилось. В некоторых окнах даже горит свет. Но начиная с 14 ноября 2024 года оно закрыто «до дальнейшего уведомления по соображениям пожарной безопасности», как гласит табличка у входа. Веб-сайт музея более недоступен, за исключением книжного магазина. Руководство музея хранит молчание.

Это мероприятие напомнило чтение имен жертв репрессий, которое с 2007 года практиковала на Лубянской площади в Москве уже ликвидированная российская правозащитная организация «Мемориал». Фото: 2018 год. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

Но вряд ли кто-то всерьез верит в эту отговорку. Слишком очевидно, что во времена все более жестких репрессий и все более очевидного обеления темных страниц российской истории политического насилия, этот музей представляет собой для властей очевидную провокацию. Удивительно, что этот музей вообще так долго оставался открытым, но теперь его все равно пришлось закрыть. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что той соломинкой, которая сломала хребет верблюду, стало событие, произошедшее в саду музея 30 октября 2024 года накануне российского Дня памяти жертв политических репрессий. Там были зачитаны имена многих из тех, кто был расстрелян во время Большого террора 1930-х годов, священник провёл молебен.

Это мероприятие напомнило чтение имен жертв репрессий, которое с 2007 года практиковала на Лубянской площади в Москве уже ликвидированная российская правозащитная организация «Мемориал». Эта традиция была прервана на время пандемии и с тех пор ее больше не согласовывали — и всегда со ссылкой на санитарные меры. Вряд ли в России найдется хоть одна семья, так или иначе не затронутая репрессиями. Однако даже сами те, кого это коснулось, часто считали более мудрым ничего или очень мало рассказывать об этом своим потомкам. Музей же ставил своей целью побуждать посетителей узнавать и знать больше. Теперь его закрыли. Однако проблема отношения в России к советской истории политического насилия — это не чисто внутрироссийский вопрос. Она характеризует действия государства и реакцию общества на них и помогает понять будущее России. Как показывает война России против Украины, внешний мир также не может оставаться равнодушным к этому решению властей».

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Беженцы из Украины: «Они недостаточно хорошо интегрируются»

«Людей оскорбляют на улицах, многие люди к организациям по оказанию гуманитарной помощи относятся уже откровенно враждебно, миграционный статус S подвергается все более возрастающему политическому давлению». Так коротко описывает ситуацию швейцарская газета «Тагес-Анцайгер». «Совсем недавно министр безопасности кантона Цюрих Марио Фер (беспартийный) предложил отправлять из Швейцарии всех украинских беженцев обратно в Украину в случае, если те не работают или если они не являются выходцами с оккупированных территорий. Марио Фер намерен усилить давление на украинских беженцев, с тем чтобы те искали и находили работу.

Цель федерального правительства также состоит в том, чтобы к концу 2024 года трудоустроены были 40% всех беженцев из Украины с ВНЖ категории S. В кантоне Цюрих этот показатель в настоящее время составляет 28%. На федеральном уровне курс Марио Фера пользуется поддержкой правоцентристов (FDP) и правых из Швейцарской народной партии (SVP). Несколько недель назад парламентский Комитет по политическим вопросам Национального совета рассматривал варианты ограничений в порядке действия миграционного статуса S. Предлагалось сделать так, чтобы этот статус предоставлялся только людям, ранее проживавшим на ныне оккупированных Россией территориях.

Совет кантонов, малая палата, это предложение уже поддержал, очередь за Национальным советом. Другое предложение касается украинских женщин. Те из них с ВНЖ категории S, кто покидает Швейцарию более чем на 14 дней, могут начать автоматически терять свой особый ВНЖ. Иными словами, настроение общества Швейцарии по отношению к беженцам стало меняться, и не в лучшую сторону». В разговоре с газетой «Тагес-Анцайгер» 49-летняя беженка Ольга Зуева говорит, что примерно с августа 2023 года она уже не чувствует себя спокойно.

На федеральном уровне курс Марио Фера (на фото) пользуется поддержкой правоцентристов (FDP) и правых из Швейцарской народной партии (SVP). Keystone / Michael Buholzer

«Ольга живет в Санкт-Галлене уже три года. Сначала ей обещали предоставить квартиру для аренды, но потом отказали, она переживает постоянные отказы при приеме на работу. По ее словам, прежде она работала в сфере доверительного управления активами, а теперь не может устроиться даже на кассу в супермаркете. По-настоящему неловко она почувствовала себя, однако, только несколько недель назад, когда в пункте распределения продуктов питания для социально уязвимых слоев общества какой-то швейцарец устроил настоящий скандал. «Он был недоволен, что к украинцам относятся так же, как к швейцарцам». Юлия Петерс из ассоциации Good Friends for Ukraine больше не видит смысла бороться с этой враждебностью. «Многие в Швейцарии считают, что украинцы — это туристы. Они приходят к такому выводу, посмотрев на нескольких «понаехавших» в Швейцарию на дорогих машинах. Но они не видят тысяч тех, кто сидит в своих маленьких комнатках совершенно без денег».

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Российская экономика: санкции явно не остаются без последствий?

«Рубль сейчас слабее, чем был с момента начала войны. Санкции явно не остаются без последствий». К такому выводу приходит швейцарский общественный телеканал SRF. «Российская валюта упала до самой низкой отметки за последние два с половиной года: один доллар стоит сейчас 113 рублей, один швейцарский франк — 128 рублей. Последний раз на таком низком уровне рубль находился только сразу после начала агрессии. Сейчас же за только период с августа 2024 года рубль потерял почти четверть своей стоимости. Информационные агентства Bloomberg и Reuters связывают очередное ослабление рубля с санкциями США в отношении Газпромбанка, введенными 21 ноября 2024 года.

Через этот банк проходили все европейские платежи за российский газ. Но теперь любые трансакции, связанные с энергетическим сектором России и затрагивающие финансовую систему США, больше невозможны. Это проблема, прежде всего для Венгрии и Словакии: у них все еще есть газовые контракты с Россией. Слабая валюта — это явный признак ослабления экономики. Российский Центральный банк уже начал замедлять экономику с помощью очень высокой ключевой процентной ставки в 21%, этот шаг стал ответом на инфляцию в размере 9,7% (по состоянию на октябрь 2024 года). Однако высокие процентные ставки уже не оказывают тормозящего эффекта, хотя российская экономика в целом и оставалась до последнего времени довольно устойчивой, даже несмотря на международные санкции.

Информационные агентства Bloomberg и Reuters связывают очередное ослабление рубля с санкциями США в отношении Газпромбанка, введенными 21 ноября 2024 года. Keystone

На конец третьего года войны Россия превратила свою экономику в военную экономику. По данным Минобороны России, только в 2023 году в армию забрали полмиллиона солдат. Промышленное производство, то есть прежде всего производство вооружений и других военных материалов, значительно выросло. Но, по данным Берлинского фонда международных отношений и безопасности (Stiftung für Wissenschaft und Politik), даже роста производства уже недостаточно для того, чтобы возмещать материальные потери на фронте. Россия вынуждена импортировать вооружения из Ирана и Северной Кореи, что в условиях слабого рубля обходится значительно дороже, чем раньше.

Корреспондент телеканала SRF по России Калум МакКензи сообщает, что все больше и больше россиян осознают последствия перегрева экономики и ощущают последствия инфляции. Однако, по данным Фонда международных отношений и безопасности, все эти жалобы вовсе необязательно должны повлиять на ход военных действий. Решающий фактор: сможет ли страна продолжать набирать достаточное количество солдат и хватит ли у нее военных материалов? Так или иначе, исторический опыт показывает, что военная экономика в долгосрочной перспективе наносит по благосостоянию страны огромный удар».

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Протесты в Грузии: «Грузинская мечта» преступила «красную линию»

Анализируя массовые протесты в Грузии, швейцарский общественный телеканал SRF пишет: «Правящая партия «Грузинская мечта» долгое время казалась неприкасаемой. Она пережила массовые протесты против введения репрессивного закона об иностранных агентах. Когда она обещала запретить всю оппозицию, последняя продолжала надеяться на честные выборы. Когда эта партия победила на выборах, притом что признаков, указывающих на массовые фальсификации, было предостаточно, ее критики были парализованы.

Все шло к ещё четырем годам пребывания у власти, в течение которых партия могла продолжать подтачивать демократию в стране. Но затем она совершила ошибку и осмелилась перейти красную черту: премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что переговоры о вступлении Грузии с ЕС будут заморожены на годы. Но для многих грузин путь в ЕС стал частью их идентичности. Одни видят свою страну в качестве отдаленного форпоста «европейских» ценностей. Другие рассматривают Брюссель прежде всего как источник благосостояния. Но подавляющее большинство грузин считает сближение с Западом необходимым условием, которое позволит не попасть под контроль ненавистного Кремля.

На улицы Грузии выплескиваются истинные гнев и отчаяние людей, потерявших надежду на будущее. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Стихийные протесты, которые с пятницы прошлой недели сотрясают страну, ставят на «Грузинской мечте» большой крест. На протяжении нескольких последних месяцев партия демонизировала своих оппонентов в качестве марионеток оппозиции, которая, в свою очередь, сама является марионеткой сомнительных сил на Западе. Оппозицию считают никчёмной даже ее избиратели, но теперь на улицы Грузии выплескиваются истинный гнев и отчаяние людей, потерявших надежду на будущее. В эти выходные силы безопасности ответили грубой силой, некоторые даже предупреждали о «белорусском сценарии». Однако Грузия — это совсем другая страна. Степень лояльности полиции правящей клике ограниченна, массовое насилие против своих же соотечественников почти неприемлема для нее.

Россия же сейчас зациклена на том, чтобы выжать из Дональда Трампа максимум возможного по Украине. Рисковать вторжением в Грузию она не может. «Грузинская мечта» знает все это. Её стратегия всегда заключалась в том, чтобы продержаться до тех пор, пока демонстрации сами не выдохнутся. Но в данный момент они только усиливаются и активизируются. Контроль партии над государственными учреждениями рушится на глазах. Высшие дипломаты уходят в отставку, чиновники подписывают письма протеста. И сейчас партии в самом деле грозит реальное падение».

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Кроме того, пресса сообщает:

Газета «Ле Тан» пишет, что с момента начала войны в феврале 2024 года в России в геометрической прогрессии увеличилась востребованность сайтов знакомств для военных. На этих сайтах женщины очень интересуются солдатами, воюющими на украинском фронте, но при этом они никогда не говорят о собственно войне. Отношения между мужчинами, стремящимися увеличить свои донжуанские списки, и женщинами, которые стремятся прежде всего получить выгоду от щедрых зарплат военнослужащих, часто заканчиваются огромными разочарованиями.

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В передаче телеканала SRF военный эксперт Франц-Штефан Гади рассуждает о перспективах посылки западных войск в Украину. «Эта дискуссия необходима, потому что она затрагивает фундаментальные интересы Европы. Если мы считаем, что Украина – это ключ к архитектуре европейской безопасности на востоке и что мы не можем позволить ей оказаться под контролем России, то тогда мы должны рассмотреть возможность отправки туда войск. Я не считаю, что Европе сейчас нужно бояться неизбежной ядерной войны. В настоящее время Россия убеждена, что она добивается в Украине успеха. Пока это так, у нее нет стимула применять ядерное оружие. Для Европы, однако, это означает, что ей не стоит сейчас зарывать голову в песок. Но именно этого и добивается Владимир Путин своими угрожающими ядерными жестами».

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Газета «Ле Тан» пишет о том, что «Грузинская мечта», правящая партия Грузии, выбрала бывшего футболиста Михаила Кавелашвили своим кандидатом на должность президента на выборах, которые состоятся 14 декабря 2024 года. В течение десяти лет, с 1997 по 2007 год, он играл в Швейцарии в футбольных клубах Цюриха, Базеля, Аарау и Сьона. Избранный в грузинский парламент в 2016 году от правящей партии, Михаил Кавелашвили придерживается антизападной риторики.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 9 декабря 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.