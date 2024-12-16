События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Газета Le Temps: «Десять лет военной кампании в Сирии – и что получила Россия? В Москве стало на одного офтальмолога больше!» © Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Людмила Клот

Родилась в Ярославле, пришла в журналистику в конце 1990-х, писала на темы общества и политики, ездила в командировки по российским регионам, была парламентским корреспондентом в Москве. С 2001 года живет в Швейцарии. В 2007 году получила диплом магистра в области СМИ в Университете Женевы, занялась мультимедийной журналистикой, с 2013 года работает в SWI Swissinfo. Владеет французским, немецким и английским. Игорь Петров



Род. 1969 г. в Москве, отслужил два года (1987-1989) в Погранвойсках, в том числе на Памире на афганской границе, где впервые увидел горы. Выпускник Исторического факультета МГУ, канд. ист. наук, защитил диссертацию по внешней политике Германии 1919-1929 гг., преподаватель РГГУ и Правовой Академии Минюста России, где еще заведовал международными академическими связями, дипломат (работа в длительных командировках в Германии и Швейцарии), журналист, переводчик, писатель, автор монографий «Очерки истории Швейцарии» и «Введение в страноведение Швейцарии», владеет немецким и английским языками, с 2012 года – руководитель русскоязычной редакции портала SWI Swissinfo.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа? Наш обзор с 9 по 15 декабря 2024 года.

Сегодня в выпуске:

Падение режима Асада: «В Москве появился еще один офтальмолог»!

Почему Ассад бежал именно в Москву?

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман: «От ночных бомбежек устаешь»

Секретный отдел ФСБ занимается арестами и репрессиями.

Сможет ли Россия сохранить свои военные базы в Сирии?

Падение режима Асада: «В Москве появился еще один офтальмолог»!

Швейцарская газета «Ле Тан» комментирует падение режима Башара Ассада и пишет, что «с момента его переезда в Москву Кремль старается особо не распространяться о судьбе свергнутого сирийского президента. Как сообщил анонимный источник официальному информационному агентству ТАСС, Асад и его семья получили в России гуманитарное убежище, больше никаких подробностей не приводится. Как он прибыл, с кем и где живет? Кремль явно заинтересован в том, чтобы мы знали обо всем этом как можно меньше. Пресс-секретарь Дмитрий Песков был особенно уклончив, предположив лишь, что за все это дело отвечает непосредственно Владимир Путин.

«Он не первый и не последний диктатор, которому Москва предлагает убежище», — указал российско-израильский политолог Владимир Ханин в эфире вещающего из Праги телеканала Current Time». Далее швейцарская газета пишет, что «есть все основания полагать, что Башару Асаду даже не придется просить российских хозяев о жилье. Согласно данным московских коммерческих реестров недвижимости, его клан по меньшей мере с 2019 года владеет примерно двадцатью квартирами и офисами в новом деловом районе российской столицы, так называемом «Москва-Сити», общей примерной стоимостью 40 миллионов долларов. Через сложную схему оффшорных компаний они принадлежат двоюродным братьям свергнутого президента.

Клан Асадов владеет примерно двадцатью квартирами и офисами в новом деловом районе российской столицы, так называемом «Москва-Сити». Keystone

Жена Асада Асма и его родители находились в Москве уже 29 ноября 2024 года, так как в тот день Хафез, старший сын в семье, защитил кандидатскую диссертацию по математике в Московском Государственном Университете им. Ломоносова. За свою работу, которую он посвятил «мученикам своей родины, Сирии, и в особенности мученикам Сирийской арабской армии», он получил особенную благодарность. В тот же день город Алеппо перешел под контроль повстанцев, что и запустило обратный отсчет времени правления семьи Асадов в Сирии. Как отметили несколько российских экспертов, эта семья может не опасаться никаких судебных преследований ни со стороны страны происхождения Сирии, ни со стороны международного правосудия».

Далее швейцарская газета приводит слова Юрий Лямина из Московского Центра стратегических исследований: «Не забывайте, что бывший президент Украины Виктор Янукович и бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уже много лет спокойно живут в России в полной безопасности. Асада в Москве ждет почетная старость. Он долларовый миллиардер и он может позволить себе просто ничего не делать». И Владимир Ханин, и Юрий Лямин сходятся во мнении, что вряд ли Башар Асад будет вести публичную жизнь, выступать в СМИ или, тем более, заниматься какой-либо политической деятельностью. Тем не менее появление Башара Асада в Москве уже успело вызвать раздражение у части «Z-патриотов» и так называемых военкоров.

По их мнению, это именно он «втянул Россию в эту трясину, и вот теперь он здесь, спокойно отдыхает в Москве. Десять лет военной кампании в Сирии: мы потратили миллиарды, потеряли сотни наших ребят, и что мы получили? Еще одного офтальмолога»! «Единственной убедительной причиной для появления таких людей, как он, в Москве, была бы организация процесса над ним, с тем, чтобы он ответил перед русским народом за свои действия». Таковы слова блогера Романа Алехина. Шансы на то, что его желание будет исполнено, равны нулю», — резюмирует газета «Ле Тан».

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Почему Асад бежал именно в Москву?

Этот вопрос ставит ведущая швейцарская газета NZZ, которая пишет в своем комментарии, что «как бы быстро ни развивались события, семья Асадов нашла убежище в России совершенно не случайно. Только благодаря русским и иранцам режим Башара Асада смог продержаться у власти так долго. Но до 2022 года Москва была тесно связана с остальным миром в качестве экономического и финансового центра, а таких «услуг» Тегеран и режим мулл предложить ему не мог. Москва же давала клану Асадов возможность пользоваться всеми благами «большого мира» в обход наложенных на него санкций.

Уже в 2019 году стало известно, что родственники Асада по материнской линии города через запутанные инвестиционные структуры приобрели в Москва-Сити в общей сложности двадцать квартир стоимостью 40 миллионов долларов. В основном они находятся в комплексе зданий «Город столиц», в двух 73-этажных стеклянных небоскребах прямо на берегу Москвы-реки. И пока Сирия погружалась в анархию, коррупцию и нищету, эта семья обеспечивала себя недвижимостью в Москве. Неясными остаются несколько аспектов. Насколько эти объекты недвижимости доступны лично Башару аль-Асаду? Где он находится физически? На каких формально-правовых условиях он находится в России?

При Хафезе аль-Асаде Сирия стала главной опорой советской ближневосточной политики. Она получала щедрую советскую военную и экономическую помощь. Keystone

За редкими исключениями Москва предоставляет только «временное убежище», которое необходимо продлевать каждый год. Такой статус получили бывшие президенты Кыргызстана и Украины Аскар Акаев и Виктор Янукович, равно как и агент американских спецслужб Эдвард Сноуден. Связь семьи Асадов с Москвой насчитывает уже более полувека. Еще в 1950-х годах Москва рассматривала стратегически выгодно расположенное пустынное государство, граничащее со Средиземноморьем, в качестве противовеса Турции, Ираку, Израилю и Западу в целом.

При отце Башара Хафезе аль-Асаде Сирия стала главной опорой советской ближневосточной политики. Она получала щедрую советскую военную и экономическую помощь, Москва оснастила Сирию для Шестидневной войны и для Войны Судного Дня против Израиля. Эта близость пережила распад и Восточного блока и самого Советского Союза. Теперь мы наблюдаем со стороны Москвы стремление оппортунистически быстро переключиться на новых сирийских правителей. А пока в Государственной Думе, нижней палате российского парламента, уже прозвучало предложение предоставить Асаду российское гражданство, мол, Россия «своих не бросает».

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Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман: «От ночных бомбежек устаешь»

Общественный телеканал SRF помещает интервью с послом Швейцарии в Украине Феликса Баумана, в котором тот, в частности, высказывается о возможных последствиях нового президентства Трампа для войны России против Украины и о решении парламента Швейцарии ужесточить условия предоставления украинским беженцам и беженкам ВНЖ особой «защитной» категории S.

Как говорит Феликс Бауман, «в течение последних двух месяцев мы регулярно подвергаемся воздушным налетам, практически каждый день, иногда даже несколько раз в день. Это означает, что нам часто приходится уходить по ночам в бомбоубежище. Самая большая проблема для меня на данный момент – это утомление от ночных бомбежек, которые постоянно прерывают сон. Сотрудники нашего посольства тоже страдают от усталости и постоянных перебоев с электричеством».

Рассказывая о своей ежедневной работе, посол говорит, что «ситуация постоянно меняется, есть регионы, которые лучше вообще не посещать в течение некоторого времени, некоторые же снова становятся доступными. Тем не менее важно, чтобы я ездил по стране в качестве посла, демонстрируя солидарность Швейцарии с Украиной и общаясь с людьми. Средии населения царит неопределенность, причем не только в отношении того, как пройдет день, но и в отношении всего будущего страны. Война коснулась почти каждого. Почти каждый знает кого-то, кто был мобилизован, а многие потеряли на войне родственников или друзей. И это истощение явно читается на лицах людей».

Пылающий в результате российского ракетного удара рынок, регион города Николаев, Украина, 15 октября 2024 года. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Что касается решения парламента Швейцарии ужесточить условия предоставления ВНЖ категории S, то посол отмечает, что «не мне комментировать решения парламента, однако я могу сказать, что фронт находится на востоке и северо-востоке Украины, но регулярные воздушные налеты происходят по всей стране. За последние две недели большое количество ракет было выпущено именно по западу страны, последствия войны ощущаются повсюду». Далее посол отмечает, что «избрание Дональда Трампа президентом США, несомненно, знаменует собой поворотный момент. Пока неясно, какое влияние это (событие) окажет (на общую ситуацию). Я лично могу сказать, что украинские власти уже активно контактируют с различными деятелями будущей администрации США.

В последние недели риторика украинских властей несколько изменилась. До недавнего времени они категорически исключали возможность заключения соглашения о прекращении огня до тех пор, пока Россия не уйдет с оккупируемых ею украинских территорий. Теперь вроде бы такие переговоры могут быть возможны при определенных условиях, причем даже если некоторые украинские территории останутся оккупированными. Я же лично думаю, что сейчас слишком рано рассуждать (об этом). Война по-прежнему ведется на фронте с большим ожесточением. И конца ей в настоящее время не видно».

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О чем ещё пишет пресса?

Секретный отдел ФСБ занимается арестами и репрессиями

«Спустя четыре месяца после освобождения из российского плена американский журналист Эван Гершкович опубликовал в Wall Street Journal статью о том, что его арест организовал ранее мало кому известный Департамент контрразведывательных операций (ДКРО) в составе ФСБ». Материал об этом помещает швейцарская газета «Тагес Анцайгер». «Перед ДКРО была поставлена задача добиться освобождения «убийцы из Тиргартена» Вадима Красикова, который находился в берлинской тюрьме. Затем ведомство интенсифицировало кампанию по аресту американских граждан и арестовало его, а также других людей. Его явно хотели использовать в качестве «наживки». Об этом говорится в статье Wall Street Journal, которую 33-летний журналист написал вместе с тремя коллегами.

В ДКРО работает около 2 000 человек, а руководит им офицер по имени Дмитрий Минаев. Отдел не только арестовывает граждан США, но и участвует в репрессиях в России. Tages Anzeiger / SWI

«Меня арестовали и обвинили в том, что я агент ЦРУ, на основании заключения ДКРО», — указывает Эван Гершкович. «Следователь, который вел мое дело, сказал, что ему этой информации достаточно». В ДКРО работает около 2 000 человек, а руководит им офицер по имени Дмитрий Минаев. Отдел не только арестовывает граждан США, но и участвует в репрессиях в России. По приказу этого отдела уже были арестованы сотни россиян, «обвиненных в шпионаже, коллаборационизме или государственной измене».

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Сможет ли Россия сохранить свои военные базы в Сирии?

Военные базы в Сирии позволяют России присутствовать в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке, бросая вызов Западу. Но чтобы сохранить их, Москва должна примириться с новыми правителями Сирии. Таково мнение дипломатического обозревателя общественного швейцарского телеканала SRF.

«России нужны базы ВМС и ВВС в Сирии. Теоретически существуют альтернативы в Ливии, Судане или Экваториальной Гвинее. Однако это будет значительно сложнее, дороже и этот план не может быть реализован в одночасье. Более того, эти страны крайне нестабильны. Но каковы шансы России сохранить базы в Тартусе и Хмеймиме? В пользу этого сценария говорит хотя бы тот факт, что американцы не хотят создавать себе постоянный плацдарм в Сирии. Дональд Трамп уже сигнализирует о своей незаинтересованности. В свою очередь, арабские страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией приветствовали бы российское военное присутствие в качестве гарантии, что Турция не будет в одиночку определять развитие событий в новой Сирии.

Военные базы в Сирии позволяют России присутствовать в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке, бросая вызов Западу. Но чтобы сохранить их, Москва должна примириться с новыми правителями Сирии. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

И России со своей стороны было бы что предложить новым сирийским правителям, даже несмотря на бремя войны с Украиной: например, деньги, а также военных советников и иную поддержку. Однако если новое руководство в Дамаске потребует в обмен выдачи ему Башара Асада, то цена этой сделки, вероятно, будет для Москвы слишком уж высока. Но не потому, что русские уж очень дорожат Асадом, а потому, что если Кремль выдаст своего ставленника, попавшего в беду, то это был бы негативный сигнал для других союзников России, начиная от Ким Чен Ына вплоть до генералов в странах региона Сахеля».

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 23 декабря 2024 года. А пока удачной новой недели и информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.