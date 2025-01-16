Зачем швейцарская фирма установила в офисах детекторы смеха?

Выступая в парламенте в 2010 году по вопросу налогового регулирования процесса производства знаменитого граубюнденского вяленого мяса, Ханс-Рудольф Мерц стал жертвой неодолимого приступа смеха. Keystone / Peter Klaunzer

С целью повысить удовлетворенность сотрудников своей работой швейцарская страховая компания Baloise анализирует, как часто люди смеются, находясь в офисе. Сотрудники, которые смеются недостаточно часто, получают по электронной почте забавное видео. Что происходит? Неужели швейцарцам нужно специально поднимать настроение? И как в эту историю вписываются два бывших федеральных министра?

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«В среднем взрослый человек смеется около 15 раз в день, вот поэтому мы и решили, что норма «четыре раза рассмеяться за два часа» выглядит вполне реалистично, больше даже и не надо, но меньше — это тоже недостаточно». Такими словами руководительница «смехотворного проекта» Александра Тосканелли (Alexandra Toscanelli) описала общую суть проекта в интервью немецкой газете Süddeutsche ZeitungВнешняя ссылка. Официально страховая компания Baloise назначила её на должность «директора по смеху», или LOL Officer (LOL означает Laughing Out Loud, то есть «громко смеяться вслух»), одного из своих институциональных клиентов.

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В обязанности такого «директора» входит мониторинг настроения сотрудников. И если это настроение начинает в какой-то момент опускаться к «точке замерзания», то LOL Officer должен вмешаться и предпринять такие-то шаги. Страховая компания Baloise во многом справедливо исходит из того, что человек унылый находится на грани стресса, а это значит, что он может заболеть и стать для страховщика источником убытков. Такова основная идея проекта, который осуществляется с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Записывая и анализируя шум и звуки в офисе, ИИ понимает, что в какой-то момент людям не хватает смеха и радости.

Как обмануть ИИ?

Сделав такой вывод, ИИ отправляет сотруднику электронное письмо, в котором, по словам Александры Тосканелли, может содержаться мем (картинка со смешным описанием в стиле «Наташа, вставай, мы всё уронили») или видео, в котором кот в ужасе шарахается от огурца. Как говорит Александра, видео с котиками нравятся далеко не всем, но агентство, специализирующееся на социальных сетях, постаралось-таки отобрать «всё лучшее из интернета». Но насколько серьёзно следует воспринимать такой проект?

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Тосканелли говорит, что просто шуткой он отнюдь не является. «Я счастлива, если у людей появляется повод улыбнуться. Если люди ощущают дефицит позитивных эмоций, то мы используем этот инструмент для того, чтобы мотивировать их смеяться чуть больше. При этом систему на основе ИИ мы тренировали и обучали на настоящем смехе». Она рассказывает далее: «На днях мы установили эту программу в рамках тестового проекта в одной из компаний. Мы всячески старались обмануть программу, мы кашляли и пытались искусственно смеяться, но она не поддалась на провокацию. Мы — за смех, потому что он помогает поддерживать в порядке психическое здоровье». В самом деле, как только у человека активируется мышца смеха (англ. risorius) — лицевая мышца, относящаяся к щечно-губной группе мышц, — его организм сразу же начинает выделять серотонин — гормон, повышающий настроение.

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Целевая группа проекта — малые и средние компании, основа экономики Швейцарии. Проблемы с психическим и психологическим здоровьем отнимают у компаний значительные объемы рабочих человеко-часов — а это стоит фирмам больших денег. По словам страховщика Baloise, только по этой причине швейцарские компании теряют ежегодно до 6,5 млрд франков. «Мы все склонны скорее рассказывать о своих сломанных во время прогулок в горах ногах, нежели о собственном психическом здоровье», — говорит А. Тосканелли. Однако и она признает, что один только смех — это вовсе не панацея. «Нам нужны контактные лица, «горячие линии» помощи и специализированные консультационные центры».

Целительный смех

Бывший министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн может много чего рассказать о целительном воздействии смеха. В 2016 году он попал в заголовки мировых СМИВнешняя ссылка, выступив, будучи президентом Швейцарской Конфедерации, в Национальный день больных и страждущих (Tag der Kranken, отмечается каждый год 11 февраля) с речью на французском, на своем неродном языке, на тему пользы смеха… Что-то, как говорится, пошло не так. Впрочем, судите сами:

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Где-где, а уж в Швейцарии от политиков меньше всего ожидают способности выйти на публику и покорить ее фейерверком остроумных «панчлайнов». Но если посмотреть на это видео и на серьезное выражение лица министра, то кажется, что он произносит речь на чьих-то похоронах. Иоганн Шнайдер-Амманн известен как человек, у которого действительно есть чувство юмора. И своим выступлением он заставил людей посмеяться, так что можно сказать, что его миссия была выполнена успешно.

Известна история, которая произошла с ним через несколько недель после первого избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Когда его спросили, побеседовал ли он уже по телефону со своим новым коллегой по ту сторону Атлантики, швейцарский президент ответил, что нет, но что он уже поздравил его письмом. Затем он объяснил, что и как произошло (начиная с 0:30 сек. в следующем ролике): «В ночь перед выборами на моем столе лежали два письма. Меня проинструктировали подписать оба. Я подписал одно из них. А на следующее утро мне пришлось подписывать ещё и второе…».

Внешний контент

Еще одним швейцарским политиком, «завирусившимся» в соцсетях, стал тогдашний министр финансов Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц. Он человек образованный, пишет прозу, говорит на пяти языках, но, выступая в парламенте в 2010 году по вопросу таможенно-налогового регулирования процесса производства знаменитого граубюнденского красного вяленого мяса, он настолько заплутал в дебрях бюрократического немецкого, что нервы у него сдали, и он стал жертвой неодолимого приступа смеха. И если этот короткий ролик не заставит вас рассмеяться или хотя бы улыбнуться, то никакой LOL Officer вам уже не поможет.

Французский оригинал отредактирован Самуэлем Жабером (Samuel Jaberg), перевод с английского: Жанин Глоор (Janine Gloor), подготовка и редактирование русскоязычного оригинала материала: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

