The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Швейцарские странности

Зачем швейцарская фирма установила в офисах детекторы смеха?

Выступая в парламенте в 2010 году по вопросу налогового регулирования процесса производства знаменитого граубюнденского вяленого мяса, Ханс-Рудольф Мерц стал жертвой неодолимого приступа смеха.
Выступая в парламенте в 2010 году по вопросу налогового регулирования процесса производства знаменитого граубюнденского вяленого мяса, Ханс-Рудольф Мерц стал жертвой неодолимого приступа смеха. Keystone / Peter Klaunzer

С целью повысить удовлетворенность сотрудников своей работой швейцарская страховая компания Baloise анализирует, как часто люди смеются, находясь в офисе. Сотрудники, которые смеются недостаточно часто, получают по электронной почте забавное видео. Что происходит? Неужели швейцарцам нужно специально поднимать настроение? И как в эту историю вписываются два бывших федеральных министра?

Этот контент был опубликован на
6 минут

Я пишу статьи о швейцарском зарубежье и «Причудливой Швейцарии», а также ежедневные/еженедельные информационные брифинги. Кроме того, перевожу и редактирую статьи и субтитры для англоязычной редакции и озвучиваю видеоролики. Родился в Лондоне, получил степень по немецкому языку/лингвистике и работал журналистом в газете The Independent до переезда в Берн в 2005 году. Я говорю на всех трёх официальных швейцарских языках, поэтому люблю путешествовать по стране и практиковаться в них, прежде всего в пабах, ресторанах и джелатериях.

Показать больше

«В среднем взрослый человек смеется около 15 раз в день, вот поэтому мы и решили, что норма «четыре раза рассмеяться за два часа» выглядит вполне реалистично, больше даже и не надо, но меньше — это тоже недостаточно». Такими словами руководительница «смехотворного проекта» Александра Тосканелли (Alexandra Toscanelli) описала общую суть проекта в интервью немецкой газете Süddeutsche ZeitungВнешняя ссылка. Официально страховая компания Baloise назначила её на должность «директора по смеху», или LOL Officer (LOL означает Laughing Out Loud, то есть «громко смеяться вслух»), одного из своих институциональных клиентов.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
56 Комментарии
Просмотреть обсуждение

В обязанности такого «директора» входит мониторинг настроения сотрудников. И если это настроение начинает в какой-то момент опускаться к «точке замерзания», то LOL Officer должен вмешаться и предпринять такие-то шаги. Страховая компания Baloise во многом справедливо исходит из того, что человек унылый находится на грани стресса, а это значит, что он может заболеть и стать для страховщика источником убытков. Такова основная идея проекта, который осуществляется с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Записывая и анализируя шум и звуки в офисе, ИИ понимает, что в какой-то момент людям не хватает смеха и радости.

Как обмануть ИИ?

Сделав такой вывод, ИИ отправляет сотруднику электронное письмо, в котором, по словам Александры Тосканелли, может содержаться мем (картинка со смешным описанием в стиле «Наташа, вставай, мы всё уронили») или видео, в котором кот в ужасе шарахается от огурца. Как говорит Александра, видео с котиками нравятся далеко не всем, но агентство, специализирующееся на социальных сетях, постаралось-таки отобрать «всё лучшее из интернета». Но насколько серьёзно следует воспринимать такой проект?

Показать больше

Показать больше

Мюслюм – швейцарский сын турецкоподданного и его ТВ-шоу

Этот контент был опубликован на Комик и музыкант Мюслюм запускает на швейцарском телевидении собственное шоу. Нам удалось-таки поговорить с ним о его творчестве и не только.

Читать далее Мюслюм – швейцарский сын турецкоподданного и его ТВ-шоу

Тосканелли говорит, что просто шуткой он отнюдь не является. «Я счастлива, если у людей появляется повод улыбнуться. Если люди ощущают дефицит позитивных эмоций, то мы используем этот инструмент для того, чтобы мотивировать их смеяться чуть больше. При этом систему на основе ИИ мы тренировали и обучали на настоящем смехе». Она рассказывает далее: «На днях мы установили эту программу в рамках тестового проекта в одной из компаний. Мы всячески старались обмануть программу, мы кашляли и пытались искусственно смеяться, но она не поддалась на провокацию. Мы — за смех, потому что он помогает поддерживать в порядке психическое здоровье». В самом деле, как только у человека активируется мышца смеха (англ. risorius) — лицевая мышца, относящаяся к щечно-губной группе мышц, — его организм сразу же начинает выделять серотонин — гормон, повышающий настроение.

Показать больше

Показать больше

Клоун Димитри: «Жизнь без смеха — это выживание»

Этот контент был опубликован на На этой неделе исполнилось 80 лет Димитрию, самому известному швейцарскому клоуну и пантомиму.

Читать далее Клоун Димитри: «Жизнь без смеха — это выживание»

Целевая группа проекта — малые и средние компании, основа экономики Швейцарии. Проблемы с психическим и психологическим здоровьем отнимают у компаний значительные объемы рабочих человеко-часов — а это стоит фирмам больших денег. По словам страховщика Baloise, только по этой причине швейцарские компании теряют ежегодно до 6,5 млрд франков. «Мы все склонны скорее рассказывать о своих сломанных во время прогулок в горах ногах, нежели о собственном психическом здоровье», — говорит А. Тосканелли. Однако и она признает, что один только смех — это вовсе не панацея. «Нам нужны контактные лица, «горячие линии» помощи и специализированные консультационные центры».

Целительный смех

Бывший министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн может много чего рассказать о целительном воздействии смеха. В 2016 году он попал в заголовки мировых СМИВнешняя ссылка, выступив, будучи президентом Швейцарской Конфедерации, в Национальный день больных и страждущих (Tag der Kranken, отмечается каждый год 11 февраля) с речью на французском, на своем неродном языке, на тему пользы смеха… Что-то, как говорится, пошло не так. Впрочем, судите сами:

Внешний контент

Где-где, а уж в Швейцарии от политиков меньше всего ожидают способности выйти на публику и покорить ее фейерверком остроумных «панчлайнов». Но если посмотреть на это видео и на серьезное выражение лица министра, то кажется, что он произносит речь на чьих-то похоронах. Иоганн Шнайдер-Амманн известен как человек, у которого действительно есть чувство юмора. И своим выступлением он заставил людей посмеяться, так что можно сказать, что его миссия была выполнена успешно.

Известна история, которая произошла с ним через несколько недель после первого избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Когда его спросили, побеседовал ли он уже по телефону со своим новым коллегой по ту сторону Атлантики, швейцарский президент ответил, что нет, но что он уже поздравил его письмом. Затем он объяснил, что и как произошло (начиная с 0:30 сек. в следующем ролике): «В ночь перед выборами на моем столе лежали два письма. Меня проинструктировали подписать оба. Я подписал одно из них. А на следующее утро мне пришлось подписывать ещё и второе…».

Внешний контент

Еще одним швейцарским политиком, «завирусившимся» в соцсетях, стал тогдашний министр финансов Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц. Он человек образованный, пишет прозу, говорит на пяти языках, но, выступая в парламенте в 2010 году по вопросу таможенно-налогового регулирования процесса производства знаменитого граубюнденского красного вяленого мяса, он настолько заплутал в дебрях бюрократического немецкого, что нервы у него сдали, и он стал жертвой неодолимого приступа смеха. И если этот короткий ролик не заставит вас рассмеяться или хотя бы улыбнуться, то никакой LOL Officer вам уже не поможет.

Французский оригинал отредактирован Самуэлем Жабером (Samuel Jaberg), перевод с английского: Жанин Глоор (Janine Gloor), подготовка и редактирование русскоязычного оригинала материала: русскоязычная редакция SWI / ип / нк / ап.

Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
13 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Особенности национального юмора Швейцарии

Этот контент был опубликован на В чем состоят особености юмора по-швейцарски? Подробности в нашем материале, в котором вы найдете также пятёрку лучших швейцарских анекдотов.

Читать далее Особенности национального юмора Швейцарии

Показать больше

Швейцарские политики: на язык ужасные, добрые внутри

Этот контент был опубликован на Речь президента Швейцарии Иоганна Шнайдера-Амманна буквально взорвала интернет, настолько, что возникает подозрение, что так и было запланировано.

Читать далее Швейцарские политики: на язык ужасные, добрые внутри

Показать больше

Швейцарская сатира – это очень серьезно!

Этот контент был опубликован на Чьи языки острее? Сатира по обе стороны швейцарского «картофельного рва» после теракта в редакции журнала «Шарли Эбдо».

Читать далее Швейцарская сатира – это очень серьезно!
Mad Heidi

Показать больше

Швейцарское эксплуатационное кино на фестивале в Цюрихе

Этот контент был опубликован на Кто бы мог подумать, что этот «проклятый и забытый жанр» переживет на Цюрихском кинофестивале 2022 года свое новое рождение.

Читать далее Швейцарское эксплуатационное кино на фестивале в Цюрихе
Bilderrahmen von Farben gesprengt

Показать больше

Карикатуры: чуткие сейсмографы свободы слова

Этот контент был опубликован на Политические рисунки прошли путь от небольшого сатирического формата до арены свободного самовыражения.

Читать далее Карикатуры: чуткие сейсмографы свободы слова

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR