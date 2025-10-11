Какое будущее ожидает пешеходный туризм Швейцарии?

Члены движения «Перелётные птицы» (Wandervögel) на горе Штансерхорн (Stanserhorn), июнь 1976 года. Движение Wandervögel возникло в Германии в конце 19 века и распространилось потом и на Швейцарию. Его участники пропагандировали жизнь на природе, дальние походы и внутреннюю свободу. Keystone / Str Keystone

Любите ли вы ходить в горы или просто совершать пешие прогулки? Особенно теперь, в золотое время осени, когда кроны деревьев вспыхивают всеми возможными красками, а леса словно тонут в мягком, переливчатом море света и тишины?

10 минут

Ровно 40 лет назад в Швейцарии вступил в силу закон «О пешеходных и туристических маршрутах» (Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege, FWGВнешняя ссылка). Этот документ стал правовой основой развития уникальной сети пеших туристических маршрутов, которая сегодня охватывает почти всю страну и считается мировым образцом для подражания. Однако в последние годы она сталкивается с новыми вызовами и угрозами: с чрезмерной туристической нагрузкой, а также со всё более частыми экстремальными погодными явлениями.

Тем не менее несомненно, что сегодня Швейцария — это одна из самых привлекательных стран для всех, кто увлекается пешим туризмом. Но почему? Начнём с цифр. Здесь можно в буквальном смысле утолить «жажду странствий», даже не удаляясь слишком далеко от собственного дома: сеть туристических троп насчитывает в стране более 65 000 километров. По даннымВнешняя ссылка Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), совокупная длина автомобильных дорог страны составляет около 85 000 километров, а железнодорожных путей — примерно 5300 километров. Таким образом, сеть маршрутов, предназначенных для пешего передвижения, почти не уступает по протяжённости автомобильным и железнодорожным трассам, вместе взятым.

Обслуживание горных туристических троп порой превращается в настоящее испытание. На фото — альпийская туристическая тропа (Alpinwanderweg) на горе Каланда (Calanda), вид со стороны кантона Санкт-Галлен (St. Gallen). Такие маршруты требуют постоянного ухода из-за камнепадов и эрозии грунтов. Keystone / Gian Ehrenzeller

Около 62% всех швейцарских пешеходных маршрутов доступны для самой широкой публики и обозначены привычными жёлтыми указателями. Ещё 36,5% составляют более сложные горные тропы, маркированные бело-красно-белыми полосами. И наконец, около 1,5% всех маршрутов относятся к категории самых сложных троп, они отмечены специальными бело-сине-белыми полосками. Эти две последние категории предъявляют к путешественникам повышенные требования — включая отсутствие страха высоты и хорошую физическую форму.

Вся сеть прогулочных и туристических маршрутов в Швейцарии разделена на национальные, региональные и местные тропы. Национальные маршруты рассчитаны на длительные походы — иногда на целый месяц; региональные можно пройти за два-три дня, а местные чаще всего выбирают для однодневных прогулок. По всей стране установлено около 50 000 указателей, их обслуживание обходится в среднем примерно в 800 франков за километр. Поддерживают эту систему около 2000 добровольцев. Особенность Швейцарии по сравнению с другими странами состоит ещё и в том, что на указателях маршрутов указывается время в пути, а не расстояние — например: «До вершины — 1 час 45 минут». При этом расчёт ведётся исходя из средней скорости пешего движения в 4,2 километра за час, без учёта остановок и обеденных перерывов.

Сорок лет в Конституции

Но довольно цифр. Уникальность швейцарской сети туристических троп и маршрутов заключается не только в её масштабе, но и в том, что её существование закреплено в Федеральной конституции Швейцарии (Bundesverfassung, BV). В Статье 88 Основного закона сказано, что федеральный центр и кантоны — субъекты федерации — «поощряют и координируют меры по созданию и поддержанию сети пешеходных и туристических маршрутов».

Во исполнение этого конституционного принципа был принят Федеральный закон о пешеходных и туристических маршрутах (Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege, FWG). Он регулирует порядок и условия планирования, прокладки, содержания и обновления единой системы туристических троп по всей стране. Закон вступил в силу 4 октября 1985 года, то есть ровно сорок лет назад. Однако это вовсе не означает, что за сеть маршрутов отвечает исключительно федеральный центр. Как и во многих других сферах швейцарской жизни, ключевая роль здесь принадлежит кантонам.

Любопытный исторический материал — архивные кадры Швейцарского телевидения (SRF): в апреле 1949 года группа добровольцев вручную наносит разметку на горной тропе в кантоне Вале (Valais):

Внешний контент

Именно поэтому в стране действует 26 — по числу кантонов — специализированных кантональных организаций, занимающихся развитием и обслуживанием пеших туристических маршрутов. Согласно FWG, именно кантоны и несут основную ответственность за их планирование, финансирование, техническое обслуживание и маркировку. При этом содержание отдельных участков они могут делегировать общинам (муниципалитетам), что является обычной практикой почти во всех регионах страны.

Надлежащая подготовка

Опытные путешественники знают: правильная подготовка — залог любого успешного похода. В Швейцарии планирование маршрутов значительно упрощают современные цифровые инструменты. Среди них выделяются портал SchweizMobilВнешняя ссылка, официальная платформа для пешего, велосипедного и иного «медленного» туризма, а также Федеральное ведомство геодезии и картографии (Bundesamt für Landestopografie, SwisstopoВнешняя ссылка), предоставляющее точные карты и маршрутизаторы.

Небольшая собачка Филипп, смесь пород чихуахуа и папийон, стал настоящим героем: без него спасатели не нашли бы туриста, попавшего в беду во время похода на леднике Фееглетчер (Feegletscher, кантон Вале). Keystone-SDA

Насколько важна надлежащая подготовка, убедился летом 2025 года Ян Гилар, недавно переехавший в Швейцарию из Чехии. Не рассчитав свои силы, он отправился в поход по ледниковому маршруту и сорвался в восьмиметровую трещину. Его спасла преданность маленького пса породы чихуахуа по кличке Филипп, который никуда не убежал и мужественно остался сидеть на месте рядом с трещиной. Благодаря этому спасатели компании Air Zermatt нашли Яна спустя всего сорок минут после начала поисков.

Как Швейцария стала страной пеших туристических маршрутов

Примерно в 1900 году, когда швейцарское общество вступило в эпоху модерна и в стране в целом сформировалась современная экономика, возникла новая потребность — в полноценном отдыхе на природе. Люди стремились хотя бы ненадолго вырваться из городов, чтобы восстановить силы и обрести внутреннее равновесие. Однако в 1920-е годы, с бурным развитием моторизованной мобильности, пешеходы оказались вытесненными с привычных дорог. Именно тогда школьный учитель Якоб Эсс (Jakob Ess) по собственной инициативе начал маркировать чисто пешеходные туристические маршруты — сначала спонтанно, без единой системы.

Жёлтые указатели, установленные на пеших маршрутах, помогают понять, сколько ещё осталось до цели — без учета остановок на отдых. Эти указатели являются в Швейцарии основой, признанной одной из самых надёжных в Европе, национальной системы маркировки туристических троп. Keystone / Jean-Christophe Bott

В 1933 году он вместе с цюрихским краеведом и общественным деятелем Отто Биндером (Otto Binder) основал Цюрихское общество по благоустройству туристических троп (Zürcherische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, ZAW). Уже через год на общенациональном уровне появилось Швейцарское объединение по развитию туристических маршрутов (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege, SAW). Тогда же был утверждён единый стандарт маркировки — жёлтый указатель с чёрной надписью, ставший впоследствии неотъемлемым символом туристической Швейцарии.

Во время Второй мировой войны все указатели по соображениям безопасности были сняты. Руководство SAW, однако, использовало это время, чтобы спланировать новые маршруты и обновить систему их маркировки. Благодаря этому после войны сеть пеших туристических маршрутов удалось быстро восстановить в прежнем масштабе. Согласно исследованию SAW, к 2019 году в Швейцарии регулярно занимались пешим туризмомВнешняя ссылка около 4 миллионов человек старше 15 лет.

Ответственность регионов

Во время пандемии в Швейцарии возник настоящий бум пешего туризма, и, по сути, он продолжается до сих пор. Однако у этого успеха есть и своя негативная сторона. В последние годы всё больше кантонов и общин сталкиваются с финансовыми трудностями, поддержание инфраструктуры туристических троп в надлежащем состоянии становится для них всё более обременительной задачей. Особенно это заметно в горных кантонах, где отдельные участки маршрутов приходится регулярно закрывать на ремонт или даже на полное восстановление.

Из-за экстремальных погодных явлений горные туристические маршруты нередко приходится временно закрывать. На фото — участок тропы, повреждённый после сильных ливней и оползня. Восстановительные работы могут занимать до нескольких недель. Keystone / Arno Balzarin

Причина не только в увеличении числа пеших туристов. Всё чаще по тем же маршрутам передвигаются и любители горных велопробегов, что создаёт дополнительную нагрузку на грунт. К этому добавляются природные факторы — ливни, оползни, периоды экстремальной жары. Жара в свою очередь приводит к уплотнению почвы и к ослаблению корневой системы деревьев, из-за чего те становятся менее устойчивыми и представляют собой потенциальную опасность как для людей, так и для животных.

В последние годы всё более частыми становятся конфликты между пешими туристами и велосипедистами, пользующимися одними и теми же маршрутами. Вопрос порядка и условий совместного пользования горными тропами обсуждается сейчас в ряде кантональных парламентов и отраслевыми ассоциациями предприятий туристической сферы. Keystone / Gaetan Bally

Именно поэтому депутат Национального совета (большой палаты парламента) от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) Манфред Бюлер (Manfred Bühler) во время летней сессии парламента обратилсяВнешняя ссылка к правительству, Федеральному совету (Bundesrat), с запросом: существует ли какой-либо фонд поддержки общин, несущих особенно высокие расходы, связанные с обслуживанием горной туристической инфраструктуры?

В ответе, опубликованном в середине августа 2025 года, Федеральный совет указал, что муниципальные образования и профильные организации могут обращаться за средствами в частный Wanderweg-FondsВнешняя ссылка, управляемый ассоциацией Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege (SAW). Однако единого общественного фонда поддержки пешеходных маршрутов у федерального центра нет. Из-за сложного положения, в котором оказались федеральные финансы, дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели не предусмотрены. Иными словами, как и прежде, основная ответственность за состояние туристических троп остаётся на плечах регионов.

Я уверена, что секрет благополучия и долголетия швейцарцев заключается в том, что они каждый день готовят свежие мюсли и с фанатизмом стаптывают ноги на горных тропах с желтыми указателями.

Показать больше

