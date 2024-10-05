Как обуздать домашних котов-охотников в Швейцарии?
Ежегодно в Швейцарии домашние кошки убивают миллионы птиц, лягушек, ящериц и других мелких животных. С недавних пор этот вопрос вдруг приобрел ярко выраженный политический характер. Прозвучали даже призывы ввести 10-летний мораторий на ввоз в страну и разведение кошек, поскольку в стране их якобы и так уже живет слишком много.
По словам активистов, разводить кошек и терпеть их охотничьи повадки уже просто невозможно, особенно если учесть, что «треть видов швейцарских птиц находится под угрозой исчезновения — а это гораздо больше, чем во многих других странах». В такой ситуации защитники природы призывают принять меры по сокращению популяции швейцарских домашних кошек с целью снизить «угрозу биоразнообразию».
По оценкам Фонда за права животных (Stiftung für das Tier im Recht, TIR,Внешняя ссылка город Цюрих), в Швейцарии наряду с почти 9 млн человеческих жителей насчитывается около 2 млн жителей кошачьих, из которых примерно десятая часть — это бездомные одичавшие животные. Кошки, большинство из которых находятся в прямом контакте с живой природой, то есть у них есть возможность свободно выходить на улицу и возвращаться домой (подробнее о том, как это устроено, в материале ниже), составляют компанию миллионам людей, скрашивая их одиночество или просто веселя и развлекая. Но при этом, как пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), они убивают в год около 30 млн птиц и полмиллиона экземпляров рептилий и амфибий.
«Птичку жалко»
Швейцарская ассоциация в защиту климата (Klimaschutz SchweizВнешняя ссылка) недавно подключилась к дебатам и предложила ввести десятилетний мораторий на ввоз в страну и разведение кошек. Природоохранная организация Pro Natura тоже задумалась над этим деликатным вопросом. «Можно надевать на них специальные шуршащие ошейники, запирать дома в течение нескольких недель на время брачного периода, но все эти меры будет очень трудно реализовать. Хотя, конечно, можно было бы просто кастрировать всех уличных кошек, с тем чтобы купировать их охотничий инстинкт», — указал в разговоре с газетой NZZ директор НКО Pro Natura Урс Лойггер-Эггиманн (Urs Leugger-Eggimann).
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Следует ли Швейцарии инвестировать в биоразнообразие больше средств?
Мой черный кот тоже из года в год кого-то только не притаскивал к нам домой: и птичек, и мышек, и даже однажды принес медяницу (Anguis fragilis, вид безногих ящериц из семейства веретеницевых. — Прим. ред. рус.)! По моему опыту, однако, колокольчик, надетый на шею кота, только усовершенствовал его и без того прекрасные охотничьи навыки, превратив пушистого питомца в смертоносного крадущегося ниндзя. Домашний же арест стал бы мерой весьма огорчительной для всех заинтересованных сторон.
Куда более прагматично и значительно менее сентиментально ведет себя немецкий город Вальдорф (Walldorf, земля Баден-Вюртемберг, к югу от Гейдельберга). С начала апреля и до конца августа там вообще теперь, точнее, с 2023 года, не разрешается выпускать кошек на улицу и выгуливать их без поводка или шлейки. Такая мера, действующая пока до 2025 года, служит, как говорят власти, целям защиты размножающегося на земле и находящегося под угрозой вымирания хохлатого жаворонка (Galerida cristata).
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Нарушителям, чья кошка будет поймана на улице, грозит штраф в размере 500 евро (470 франков). А если она еще и убьёт жаворонка или покалечит его, то заплатить придется уже все 50 тысяч. Неудивительно, что многие хозяева кошек (не говоря уже о самих кошках) весьма раздосадованы такими драконовскими мерами. «Мой кот Чайковский родился в деревне. Он просто сходит с ума, если я не выпускаю его на улицу. При этом он слишком ленив, чтобы ходить куда-то на охоту», — рассказала в прошлом году одна местная жительница в интервью популярной немецкой газете Bild.
Право кошек на свободное передвижение
В странах ЕС то или иное домашнее животное имеют около 44% домохозяйств, и, скорее всего, в Швейцарии, которая в ЕС не входит, мы получим аналогичную цифру. Евросоюз заявил недавно, что является «убежденным сторонником права на свободное передвижение между Швейцарией и ЕС, которое должно действовать не только для людей, но и для кошек, а держать их взаперти или на поводке — такого никогда не будет». То есть кошки как гуляли, так и будут дальше гулять сами по себе.
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Швейцарские кошки и их путь на свободу
В США ситуация развивается в совсем ином направлении: там 70% владельцев кошек — в основном из-за койотов и автодорожного движения — предпочитают держать своих питомцев в закрытых помещениях (в конце 1990-х годов таких семей было только 35%), при этом в Великобритании те же 70%, напротив, выпускают кошек на улицу, и в этом смысле никакого Брексита не произошло. Как сообщает британская газета The Guardian, «свободный выгул считается полезным для физического благополучия кошек, и это мнение разделяют такие британские общественные организации, как Cats Protection и Battersea Dogs & Cats Home. К тому же у нас на улице мало хищников, которых кошкам стоило бы опасаться».
Не самая большая угроза биоразнообразию
Директор швейцарской НКО Pro Natura Урс Лойггер-Эггиманн подчеркивает, что кошки — отнюдь не самая большая угроза биоразнообразию. «Гораздо более проблематичны в этом смысле изменение климата, увеличение площади городских поселений, интенсивное сельское хозяйство». Попытки взять популяцию кошек под контроль в Швейцарии уже кое-где предпринимаются. Некоторые муниципальные политики даже начинают предлагать практические меры. В кантоне Аргау, например, Томас Бауманн (Thomas Baumann), местный политик от партии «Зелёные» (GPS), уже призвал недавно начать относиться с правовой точки зрения к кошкам и собакам одинаково, мол, чипирование и регистрация кошек должны тоже стать обязательными. В марте 2024 года об этом сообщала газета Aargauer Zeitung.
Идея за этим призывом скрывалась простая: стоимость чипирования будет такова (около 100 франков), что она автоматически уменьшит количество желающих завести себе кота, при том, что этих животных люди порой просто «покупают себе из-за баловства». «Сейчас тот, кому надоела домашняя кошка, может просто бросить ее в любой момент, не понеся за это никакой ответственности», — говорит Томас Бауманн, по первой профессии фермер, ведущий свое хозяйство «органическим» способом. Проблем, связанных с бродячими кошками, и в самом деле становится все больше: к ним относятся как территориальные конфликты между отдельными особями, так и обращенные к политикам требования «усилить защиту биоразнообразия» и вообще прекратить всю эту охотничью «котовольницу».
«Кошачьи войны»
А вот в городе Берн Томас Хофштеттер (Thomas Hofstetter) от партии «Либералы» (FDP) предложил взимать плату с хозяев при условии, если их кошки свободно выходят на улицу. «Такой сбор был бы наиболее эффективным инструментом регулирования (популяции домашних кошек), — указал он цюрихской газете NZZ. — С одной стороны, это сделало бы покупку или приобретение животных более накладным делом, а с другой — полученные средства можно было бы направить на защиту биоразнообразия в соответствии с принципом „Кто мусорит — тот и оплачивает уборку“».
Как недавно отметила региональная швейцарская газета Aargauer Zeitung, «данная тема вносит раздор в общественный дискурс». И это ещё мягко сказано! В США, по сообщениям журнала National Geographic, в 2013 году произошло тоже нечто подобное: когда стали известны результаты научных исследований, в соответствии с которыми ежегодно в основном одичавшие кошки убивают до четырех миллиардов птиц, то в обществе началась самая настоящая «кошачья гражданская война».
«Публикации в СМИ натравливали любителей кошек на любителей птиц, борцов за права животных на защитников окружающей среды, а владельцев домашних животных на ученых, — говорится в материале журнала. — Один из ученых-экспертов даже написал книгу под названием „Кошачьи войны“ (Cat Wars), которая отнюдь не внесла успокоения в кипящий разум общественности, напротив, после выхода в свет книги в адрес автора просто градом посыпались угрозы».
«Кошка — тоже друг человека»
Сейчас уже все знают, что кошки — хищники и что для некоторых видов мелких животных они представляют собой смертельную опасность. Швейцарские же политики, — понимая, что почти в половине семей страны живет какое-то домашнее животное, — по понятным причинам не хотят, чтобы избиратели считали их врагами кошек. Газета NZZ отмечает, что городские власти Берна, проанализировав инициативу Томаса Хофштеттера, пришли к выводу, что идея посадить кошек на в прямом и переносном смысле короткий поводок и запретить их свободный выгул на улице и в самом деле может стать эффективной мерой.
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Швейцарская охота на мышей
Устанавливать же какие-то обязательные требования власти всё равно не стали, коль скоро «трудно себе представить, что эти меры станут социально приемлемыми нормами, ведь в конце концов, кошка — это тоже друг человека». Видимо, они сочли достаточным тот факт, что в официальном Handbuch der Stadt Bern zur Biodiversität (Официальном справочнике города Берн по биоразнообразию, есть и такой!) содержится четкий совет: «Откажись от домашней кошки».
«Поразительно! Никто их политиков не хочет связываться с этой взрывоопасной темой. Кошки ведь слишком любимы в народе!», — говорит Томас Хофштеттер. Кстати, в конце ноября в Берне пройдут выборыВнешняя ссылка его муниципальных парламента и правительства, а также мэра города.
Англоязычная оригинальная версия отредактирована Самуэлем Жабером (Samuel Jaberg/ds), перевод на немецкий язык и подготовка оригинальной немецкоязычной версии: Яннис Маврис (Giannis Mavris), перевод, адаптация, подготовка и редактирование русскоязычной оригинальной версии: русскоязычная редакция SWI / ап.
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