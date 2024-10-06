Как швейцарский археолог-любитель помог найти римский военный лагерь

Романо Агола (Romano Agola), археолог-любитель. Thomas Kern / Swissinfo.ch

В конце августа 2024 года швейцарские археологи на высоте 2200 метров в восточной Швейцарии, регион Тифенкастель, обнаружили остатки римского военного лагеря возрастом в 2000 лет. Это была воистину сенсационная научная находка, а сделать ее помог энтузиаст археологии, виртуоз с металлоискателем в руках, по имени Романо Агола. Мы решили поговорить с ним о его страсти копаться в земле.

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Глаза его сияют, как у маленького ребенка. Только что в земле он нашел бронзовую римскую монету. «Прошло две тысячи лет с тех пор, как кто-то в последний раз держал ее в руках. Каждая такая находка становится для меня огромным эмоциональным переживанием». Ему около 60 лет, в своей широкополой шляпе он немного похож на Индиану Джонса, но ему не нравится, когда его называют «охотником за сокровищами». «Это больше, чем страсть; я бы даже назвал это патологией, — объясняет он, улыбаясь. — Я несколько раз уже ломал себе ноги и руки и чуть не выколол глаз в поисках погребённых в земле металлических артефактов».

Вместе со своим верным металлоискателем этот археолог-самоучка обычно изучает недра в кантоне Берн. Звук, издаваемый металлодетектором, помогает Романо АголаВнешняя ссылка определить, является скрытый в земле предмет сделанным из железа, свинца, из какого-то сплава или это просто кусок алюминиевой фольги. «Находить предметы в земле при помощи современной аппаратуры стало гораздо проще. Она использует принцип электромагнитной индукции. В зависимости от металла, из которого сделан предмет, и в зависимости от глубины, на которой он находится, металлоискатель издает разные звуки», — объясняет Романо, бодро продираясь сквозь подлесок.

«Одного мастерства и опыта недостаточно»

Романо Агола хорошо знаком с миром археологии и с таким гаджетом, как металлоискатель. «Я занимаюсь этим уже более 40 лет и знаю, где и когда стоит начинать искать, — говорит он, останавливаясь, чтобы прислушаться внимательнее к тому, что говорит ему прибор. — Но одного мастерства и опыта тут недостаточно — тебе также нужно немного удачи».

В поисках сокровищ. Thomas Kern / Swissinfo.ch

В течение последних 15 лет Романо Агола по заданию археологической службы кантона Берн регулярно прочесывал лес на берегах реки Ааре. А два года назад удача улыбнулась ему очень широко. «Представляете, я нашел ларец, содержащий 65 кельтских и римских серебряных монет. Это была сенсационная находка и сегодня это сокровище стало главной достопримечательностью временной выставки в Историческом музее Берна, посвященной эпохе бронзы».

Такая находка с лихвой окупила все те бесчисленные часы, которые он проводил в походах со своим детектором. Ориентиром для оценки научной ценности найденных артефактов ему служит 1850 год, когда в стране был введен в оборот нынешний швейцарский франк. В среднем он находит до 20–30 предметов в час, 99 процентов из которых — мусор: алюминиевая фольга, листовой металл, проволока, консервные банки, булавки, гвозди, шурупы и гильзы от патронов.

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«Когда я был моложе, я почти ничего никогда не находил, кроме мусора. Мне было примерно 14 лет, я собирал картошку в поле, и вот однажды в земле, которую перевернул плуг, я увидел что-то блестящее: это была старая австрийская монета. Это было похоже на небесное откровение. Я понял, что сокровища могут быть спрятаны где угодно. Их просто нужно найти».

«Мне пришлось ждать шесть лет»

Получив свою первую зарплату подмастерья, он купил в Западной Германии за тогдашние 300 немецких марок свой первый металлоискатель. «Я начал с тех пор ходить с ним в лес. К моей огромной радости, я находил порой современные монеты в 20, 50 сантимов и даже в один франк. Тем не менее мне пришлось ждать шесть лет, прежде чем я нашел действительно нечто ценное с археологической точки зрения — римскую монету.

Гордясь находкой, я обратился в археологическую службу кантона Берн, но они совсем даже не оценили ее по достоинству. Более того, оказалось, что то, что я делал, было незаконным, и по этой причине чиновники запретили мне продолжать в том же духе, предупредив, что конфискуют мое оборудование, если я еще раз позволю себе нечто подобное».

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Это было как холодный душ, но в Швейцарии на все надо получать разрешение властей. Поэтому Романо Агола продолжил свои поиски, но уже в других кантонах. И слава богу! Благодаря именно его настойчивости многие кантональные археологические службы изменили свое мнение относительно использования металлоискателя. Классическим примером является бесконечная тяжба другого такого энтузиаста, Вальтера Гелера, владельца частного музея А. Суворова в кантоне Ури. О его сражениях с кантоном Гларус мы уже сообщали ранее (см. по ссылке). Так или иначе, скоро Романо Агола сделал себе в среде профессионалов довольно громкое имя, настолько, что кантон Фрибург первым среди кантонов доверился его знаниям и умениям, разрешив провести поиски с металлодетектором на склонах горы Монт-Вулли между Невшательским и Муртенским озерами.

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«В ходе моих расследований я, например, нашел чекан для изготовления кельтских монет», — говорит Романо Агола. Это открытие наконец примирило его со швейцарским археологическим сообществом, которое с тех пор видит в нем уже не угрозу для исторической науки, а союзника. В 1997 году Романо Агола познакомился со Штефаном Хохули (Stefan Hochuli), главным кантональным археологом кантона Цуг, доверившим ему позже разведку урочища Баарбург — плато на вершине холма к северо-востоку от города Баар. «В первый же год я обнаружил множество самых разных артефактов, при этом за то же время эксперты Бернского университета, не имея металлоискателей, нашли всего лишь один предмет эпохи железного века», — объясняет Романо Агола. С годами работа Штефана Хохули с археологом-самоучкой Романо Агола переросло в систематическое сотрудничество, так что сегодня Романо «курирует» почти всю территорию кантона Цуг.

Опасность со стороны нелегальных «охотников за сокровищами»

Это привело к введению в научный оборот целого пласта новых исторических данных, ранее экспертами не учитывавшихся. Железный век на территории Швейцарии вдруг оказался очень хорошо задокументированным, а Романо Агола теперь считается в области поисковых археологических работ большим специалистом, благодаря, в том числе, сотрудничеству с правоохранительными органами, университетами и кантональными археологическими службами. На данный момент в Швейцарии насчитывается несколько сотен таких легальных энтузиастов с металлоискателями, при этом число нелегальных все равно остается довольно значительным, по разным оценкам, оно достигает нескольких тысяч.

В Швейцарии важно на все получить разрешение властей. Thomas Kern / Swissinfo.ch

Их деятельность запрещена законом, она представляет собой серьезную проблему для археологического наследия Швейцарии. Эти «охотники за сокровищами», не имеющие кантональной лицензии, наносят огромный ущерб объектам, находя артефакты и не проводя надлежащего документирования находки. А это значит, что наука теряет важнейшую информацию. Кроме того, находки такого рода принадлежат государству и тот, кто оставляет их у себя, совершает акт воровства.

«Для меня самая большая ценность — это именно признание со стороны профессионального археологического сообщества. Не менее рад я, когда найденные мною объекты публикуются в научной монографии или выставляются в музее. И я бы уж точно не стал подвергать свою репутацию риску, пытаясь продать древнюю монету через интернет», — говорит Романо Агола. Сегодняшние находки, каждая из которых была помещена в пронумерованный пластиковый пакет, оказались сравнительно скромными.

После почти четырех часов поисков Романо Агола оказался обладателем одной римской бронзовой монеты, одной монеты кельтской эпохи, кольца с голубым драгоценным камнем, возможно, современной эпохи, нескольких свинцовых мушкетных дробинок и куска кованого железа. «Хороший ли это был день? Думаю, что да! Такой вывод я делаю каждый раз, когда мне в очередной раз посчастливится подержать в руках что-то очень древнее», — резюмирует Романо Агола.

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Какой вклад в науку вносят любители-энтузиасты? Участие неспециалистов в процессе научного познания может быть очень полезным. Энтузиасты часто вручную способны сделать то, что в противном случае было бы сработано грубо с помощью экскаватора, а с точки зрения археологии это очень важная «добавленная ценность». Кантональные археологические службы предлагают для таких любителей покопаться в земле специальные курсы повышения квалификации, с тем чтобы обеспечить высокое научное качество работы волонтеров. Указанные археологические службы могут предложить им поездки на раскопки как по Швейцарии, так и за границу. Для интересующихся историей предлагаются специальные общедоступные учебно-практические центры, там, где раскопки ведутся постоянно, например в городе Аугст (Augst, кантон Базель-сельский), где существует римское урочище Augusta Raurica. В любом случае каждый любитель археологии должен отыскать в своем кантоне Кантональную археологическую службу и получить там необходимые рекомендации, информацию и советы на предмет о том, где их энтузиазм мог бы оказать науке совершенно практическую помощь. Туда же следует обращаться при обнаружении ценных археологических артефактов.

Что делает находку в регионе Тифенкастель «выдающейся»? Римский военный лагерь в Альпах в регионе Тифенкастель является самым высокогорным военным лагерем времен Римской империи. Кроме того, новая находка позволяют более четко проследить маршрут альпийской кампании римлян, который, вероятно, пролегал от озера Комо через регион долины Брегалья, далее их путь шел через перевал Зептимер (Septimerpass) в район г. Тифенкастель, а уже оттуда в сторону города Кур и альпийской долины Рейна. Особенности в структуре рельефа урочища Flur Colm la Runga были обнаружены на основе цифровых данных высокого разрешения, полученных при помощи технологии LiDARВнешняя ссылка, применяемой швейцарским Ведомством геодезии и картографии Swisstopo. Археологическая служба кантона Граубюнден (Archäologischer Dienst Graubünden) классифицирует находку в качестве выдающего вклада в археологию международного масштаба.