Сенсационное открытие в Швейцарии совершил археолог-любитель

Совершать сенсационные исторические открытия могут и любители – благодаря своей волонтёрской работе в области археологии. Keystone

Совершать сенсационные исторические открытия могут и любители – благодаря своей волонтёрской работе в области археологии.

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О чем идет речь? В регионе города Тифенкастель (Tiefencastel, округ Oberhalbstein / Оберхальбштайн, кантон Граубюнден) на высоте 2200 метров над уровнем моря были обнаружены остатки римского военного лагеря возрастом более 2000 лет: решающую «наводку» на это место дал археолог-любитель.

Именно он обнаружил особенности в структуре рельефа урочища Flur Colm la Runga, используя цифровые данные высокого разрешения, полученные на основе технологии LiDAR,Внешняя ссылка применяемой швейцарским ведомством геодезии и картографии Swisstopo. Археологическая служба кантона Граубюнден (Archäologischer Dienst Graubünden) классифицирует находку в качестве выдающего вклада в археологию международного масштаба.

Что делает данную находку «выдающейся»? Этот римский военный лагерь в Альпах является самым высокогорным военным лагерем времен Римской империи. Кроме того, новая находка позволяет более четко проследить маршрут альпийской кампании римлян, который, вероятно, пролегал от озера Комо через регион долины Брегалья, далее их путь шел через перевал Септимер (Septimerpass) в район г. Тифенкастель, а уже оттуда в сторону города Кур и альпийской долины Рейна.

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Какую роль сыграли цифровые данные? Геоморфологические данные, позволившие совершить эту находку, были получены при помощи технологии LiDAR или Light Detection And Ranging. Эта технология используется в Швейцарии для создания цифровых трехмерных моделей поверхности земли, например при реализации проектов в области территориального планирования, или при составлении наглядных тематических карт, отражающих ситуацию с шумовым загрязнением.

Цифровые данные генерируются с помощью лазерного сканирования рельефа. В случае с римским военным лагерем удалось выявить существование на местности явно рукотворных структур. Технология LiDAR и другие геоморфологические и геодезические данные по Швейцарии находятся в свободном доступе на сайте Swisstopo и могут быть использованы в самых разных форматах.

Визуализация данных на основе технологии LiDAR. Когда данные, полученные с помощью лазера, объединяются с картографическими моделями, то получаются 3D-изображения, такие как это. На фото: древний город майя в Гватемале. Keystone / Pacunam / Handout

Почему так интересно заниматься археологией в Швейцарии? В Швейцарии сохранилось большое количество самых разнообразных историко-культурных памятников, отражающих влияние римской культуры и цивилизации на территорию будущей Швейцарии. Таким образом, следы этой культуры порой просто находятся здесь под ногами прохожих. Собирать информацию о римском влиянии – это очень интересно, при этом реальная жизнь, имевшая место здесь почти уже 2000 лет назад, не имеет ничего общего с комиксами про Астерикса и ОбеликсаВнешняя ссылка. «Это всё сродни головоломке, и я сам могу присутствовать при ее разгадывании», — говорит студент-археолог, работающий на данном объекте в кантоне Граубюнден.

Какой вклад в науку вносят любители-энтузиасты? Тот факт, что римский лагерь в Тифенкастеле нашел любитель, лишний раз подчеркивает, насколько полезным может быть участие неспециалистов в процессе научного познания. Энтузиасты часто вручную могут сделать то, что в противном случае было бы сработано грубо с помощью экскаватора, а с точки зрения археологии это очень важная «добавленная ценность». Кантональные археологические службы предлагают для таких любителей покопаться в земле специальные курсы повышения квалификации, с тем чтобы обеспечить высокое научное качество работы волонтеров.

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Как любители археологии могут заниматься своим хобби? Указанные археологические службы могут предложить им поездки на раскопки как по Швейцарии, так и за границу. Для интересующихся историей предлагаются специальные общедоступные учебно-практические центры, там, где раскопки ведутся постоянно, например в городе Аугст (Augst, кантон Базель-сельский), где существует римское урочище Augusta Raurica. В любом случае каждый любитель археологии должен отыскать в своем кантоне Кантональную археологическую службу и получить там необходимые рекомендации, информацию и советы на предмет о том, где их энтузиазм мог бы оказать науке совершенно практическую помощь. Туда же следует обращаться при обнаружении ценных археологических артефактов.

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