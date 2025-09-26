Почему Бык Макс переезжает из Гларуса в Ури?
Деревянный колосс Бык Макс стал неожиданно популярным символом недавно завершившегося Фестиваля альпийских искусств и видов спорта. Казалось бы, всего лишь временная деревянная конструкция, но ещё до начала праздника она собирала толпы зевак. А когда стало известно, что быка разберут и соберут заново уже в кантоне Ури, в Гларусе заговорили о «культурной потере». Решение вызвало критику и переросло в политические дебаты.
Фестиваль ESAF играет в Швейцарии особую роль. Он проводится раз в три года и стоит в одном ряду с певческими, стрелковыми и спортивными фестивалями, которые в первой половине 19 века стали площадками формирования швейцарской национальной идентичности. Для региона, принимающего у себя такое событие, это всегда шанс войти в анналы истории. Поэтому организаторы в Гларусе и решили создать символ, который будет соответствовать масштабу праздника — и при этом сможет стать настоящей «звездой соцсетей».
Эти ожидания оправдались полностью. На жаргоне борцов в стиле швинген понятие Muni означает мощного племенного быка, и Муни Макс действительно оказался гигантом: 21 метр в высоту, 36 метров в длину и около 10 метров в ширину. Вес достигает 182 тонн. В сборке быка участвовали 220 фирм деревообрабатывающей отрасли и около 500 учеников-столяров со всей Восточной Швейцарии. Всего для сборки понадобилось свыше 1200 кубометров швейцарской древесины; 437 заранее подготовленных деталей были соединены почти 19 тысячами шурупов.
Но цифры — это лишь часть истории. Инициаторы задумывали Муни Макса как не просто эффектный арт-объект, а как пример слияния традиционного ремесленного мастерства и современных технологий деревянного строительства, которые сегодня переживают в Швейцарии настоящий расцвет. Но при чём здесь бык и неофициальный национальный спорт Швейцарии, борьба швинген?
Всё просто: победитель турнира Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (ESAFВнешняя ссылка) по борьбе швинген традиционно получает в награду настоящего племенного быка. В 2025 году победителем стал атлет с чешскими корнями из кантона Граубюнден (Graubünden) Армон Орлик (Armon Orlik), а его призового быка звали Цибу (Zibu). Однако Муни Макс получился не просто временным символом. После завершения фестиваля сразу возник вопрос: куда пристроить этого гиганта? Невольно напрашивается параллель с Эйфелевой башней: её тоже возводили как временную конструкцию к Всемирной выставке, но позже Париж не захотел с ней расставаться.
«Макс — урнский бык»
Сегодня трудно представить французскую столицу без башни. А сможет ли Гларус представить себя без Муни Макса? Как оказалось, не может. Кантон очень хотелВнешняя ссылка оставить быка у себя, но его конкурентами стали Санкт-Галлен (St. Gallen), Аппенцелль-Внешний (Appenzell Ausserrhoden), Швиц (Schwyz), Граубюнден (Graubünden) и Ури (Uri). Последний кантон имел весомый козырь: на гербе кантона как раз изображена голова быка. Правда, в этом кантоне говорят уже на совсем ином диалекте, что такое «Муни», тут не понимают, поэтому ассоциация сторонников перемещения быка именно сюда назвалась Max der Uristier («Макс — урнский бык»).
Она и взяла на себя инициативу выкупить деревянного колосса и удивительно быстро обеспечила необходимое финансирование. Общая стоимость проекта оценивается в 1,85 млн франков, из которых 1,2 млн составляет цена самого деревянного быка. Свой вклад в проект внесли промышленные компании как из кантона Ури, так и всей Центральной Швейцарии. Поддержку проекту оказал и предприниматель египетского происхождения Сами Савирис (Samih Sawiris), реализующий в соседнем Андерматте (Andermatt) крупный девелоперский проект с отелями, торговыми центрами и жилыми комплексами.
«Его участие в проекте было очень весомо, но главный инвестор вовсе не он», — подчеркнул председатель ассоциации Max der Uristier Франц-Ксавер Зиммен (Franz-Xaver Simmen) в интервью газете 20 MinutenВнешняя ссылка. В Ури планируют сделать быка доступным изнутри: особый лифт будет поднимать туристов на своего рода площадку обозрения. Кроме того, Макса снабдят еще одной деталью, дабы сделать его в точности таким же, каким бык выглядит гербе кантона Ури — имеется в виду изготовленное из местных пород древесины красное кольцо в носу. Постоянным новым местом расположения конструкции станет плато Нэтхен (Nätschen) над Андерматтом, где она будет привлекать туристов и символизировать сочетание традиций и инноваций.
«Польза спустя 15 лет»
Решение в пользу кантона Ури вызвало в Гларусе и его окрестностях бурную реакцию. Местные политики признавались, что «теперь чувствуют себя обескураженными», а причины же были вполне очевидны: вместе с переездом Макса в Ури регион Гларуса лишится не только впечатляющего произведения искусства в стиле монументальной пропаганды достижений региональной деревообрабатывающей отрасли, но и прямой экономической и культурной выгоды. «Жаль, что Макс у нас не остаётся. Мы имели бы от него пользу спустя даже 15 лет», — указал депутат ландрата (парламента) кантона Гларус Андреас Лухсингер (Andreas Luchsinger) из партии «Центр» (Die Mitte) в интервью агентству Keystone-SDA.
Генеральный директор Гларнской торгово-промышленной палаты Симоне Айзенбарт (Simone Eisenbart) в беседе с порталом WatsonВнешняя ссылка высказалась более эмоционально: «Я уверена, если бы Муни Макс мог говорить, он бы захотел остаться у нас». Для многих жителей кантона Гларус Муни Макс был не просто деревянной конструкцией. За короткое время он превратился в яркую местную достопримечательность, в символ региона и его ремесленных традиций. Многие даже предлагали установить быка на постоянной основе в курортном регионе Браунвальд (Braunwald), который знаменит тем, что он полностью пешеходный и там нет автомобильного движения, но против выступили экологические организации.
Но эта идея так и не получила широкой поддержки, хотя многие критиковали власти за то, что у кантона Гларус так и не появилось какой-то чёткой стратегии в плане дальнейшего использования деревянного гиганта. Председатель оргкомитета ESAF Якоб Камм (Jakob Kamm) попытался успокоить ситуацию, прибегнув к типично швейцарскому примирительному тону: «Неважно, куда отправится Макс. Он был и навсегда будет связан с нашим замечательным Фестивалем альпийских искусств и видов спорта», — указал он в интервью информагентству Keystone-SDA. В итоге решающим фактором стало отсутствие в регионе консолидированного народного мнения. В кантоне же Ури реакция на переезд быка оказалась в целом положительной: покупку Макса там воспринимают как шанс превратить быка в культурный и туристический символ кантона у подножия горного массива Сен-Готард.
