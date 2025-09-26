Почему Бык Макс переезжает из Гларуса в Ури?

На фоне Быка Макса (на швейцарском немецком: Muni Max) гости Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (ESAF) 2025 выглядели как кошки рядом с коровой. Keystone / Urs Flueeler

Деревянный колосс Бык Макс стал неожиданно популярным символом недавно завершившегося Фестиваля альпийских искусств и видов спорта. Казалось бы, всего лишь временная деревянная конструкция, но ещё до начала праздника она собирала толпы зевак. А когда стало известно, что быка разберут и соберут заново уже в кантоне Ури, в Гларусе заговорили о «культурной потере». Решение вызвало критику и переросло в политические дебаты.

Фестиваль ESAF играет в Швейцарии особую роль. Он проводится раз в три года и стоит в одном ряду с певческими, стрелковыми и спортивными фестивалями, которые в первой половине 19 века стали площадками формирования швейцарской национальной идентичности. Для региона, принимающего у себя такое событие, это всегда шанс войти в анналы истории. Поэтому организаторы в Гларусе и решили создать символ, который будет соответствовать масштабу праздника — и при этом сможет стать настоящей «звездой соцсетей».

Эти ожидания оправдались полностью. На жаргоне борцов в стиле швинген понятие Muni означает мощного племенного быка, и Муни Макс действительно оказался гигантом: 21 метр в высоту, 36 метров в длину и около 10 метров в ширину. Вес достигает 182 тонн. В сборке быка участвовали 220 фирм деревообрабатывающей отрасли и около 500 учеников-столяров со всей Восточной Швейцарии. Всего для сборки понадобилось свыше 1200 кубометров швейцарской древесины; 437 заранее подготовленных деталей были соединены почти 19 тысячами шурупов.

Но цифры — это лишь часть истории. Инициаторы задумывали Муни Макса как не просто эффектный арт-объект, а как пример слияния традиционного ремесленного мастерства и современных технологий деревянного строительства, которые сегодня переживают в Швейцарии настоящий расцвет. Но при чём здесь бык и неофициальный национальный спорт Швейцарии, борьба швинген?

«Король борьбы швинген» Армон Орлик (Armon Orlik) позирует со своей наградой быком Цибу, который на самом деле зовётся Хэгар. Изначально в качестве приза был предусмотрен именно настоящий Цибу, но из-за «анатомической особенности» (он ставил правую переднюю ногу под немного необычным углом, для самого животного это не создавало болезненных ощущений или ограничений, однако для публики выглядело непривычно) его заменили ещё до начала праздника. Keystone / Michael Buholzer

Всё просто: победитель турнира Фестиваля альпийских искусств и видов спорта (ESAFВнешняя ссылка) по борьбе швинген традиционно получает в награду настоящего племенного быка. В 2025 году победителем стал атлет с чешскими корнями из кантона Граубюнден (Graubünden) Армон Орлик (Armon Orlik), а его призового быка звали Цибу (Zibu). Однако Муни Макс получился не просто временным символом. После завершения фестиваля сразу возник вопрос: куда пристроить этого гиганта? Невольно напрашивается параллель с Эйфелевой башней: её тоже возводили как временную конструкцию к Всемирной выставке, но позже Париж не захотел с ней расставаться.

«Макс — урнский бык»

Сегодня трудно представить французскую столицу без башни. А сможет ли Гларус представить себя без Муни Макса? Как оказалось, не может. Кантон очень хотелВнешняя ссылка оставить быка у себя, но его конкурентами стали Санкт-Галлен (St. Gallen), Аппенцелль-Внешний (Appenzell Ausserrhoden), Швиц (Schwyz), Граубюнден (Graubünden) и Ури (Uri). Последний кантон имел весомый козырь: на гербе кантона как раз изображена голова быка. Правда, в этом кантоне говорят уже на совсем ином диалекте, что такое «Муни», тут не понимают, поэтому ассоциация сторонников перемещения быка именно сюда назвалась Max der Uristier («Макс — урнский бык»).

Флаг кантона Ури (Uri) на правительственном здании в г. Альтдорфе (Altdorf). Keystone / Urs Flueeler

Она и взяла на себя инициативу выкупить деревянного колосса и удивительно быстро обеспечила необходимое финансирование. Общая стоимость проекта оценивается в 1,85 млн франков, из которых 1,2 млн составляет цена самого деревянного быка. Свой вклад в проект внесли промышленные компании как из кантона Ури, так и всей Центральной Швейцарии. Поддержку проекту оказал и предприниматель египетского происхождения Сами Савирис (Samih Sawiris), реализующий в соседнем Андерматте (Andermatt) крупный девелоперский проект с отелями, торговыми центрами и жилыми комплексами.

«Его участие в проекте было очень весомо, но главный инвестор вовсе не он», — подчеркнул председатель ассоциации Max der Uristier Франц-Ксавер Зиммен (Franz-Xaver Simmen) в интервью газете 20 MinutenВнешняя ссылка. В Ури планируют сделать быка доступным изнутри: особый лифт будет поднимать туристов на своего рода площадку обозрения. Кроме того, Макса снабдят еще одной деталью, дабы сделать его в точности таким же, каким бык выглядит гербе кантона Ури — имеется в виду изготовленное из местных пород древесины красное кольцо в носу. Постоянным новым местом расположения конструкции станет плато Нэтхен (Nätschen) над Андерматтом, где она будет привлекать туристов и символизировать сочетание традиций и инноваций.

«Польза спустя 15 лет»

Решение в пользу кантона Ури вызвало в Гларусе и его окрестностях бурную реакцию. Местные политики признавались, что «теперь чувствуют себя обескураженными», а причины же были вполне очевидны: вместе с переездом Макса в Ури регион Гларуса лишится не только впечатляющего произведения искусства в стиле монументальной пропаганды достижений региональной деревообрабатывающей отрасли, но и прямой экономической и культурной выгоды. «Жаль, что Макс у нас не остаётся. Мы имели бы от него пользу спустя даже 15 лет», — указал депутат ландрата (парламента) кантона Гларус Андреас Лухсингер (Andreas Luchsinger) из партии «Центр» (Die Mitte) в интервью агентству Keystone-SDA.

«Бык Макс» на фоне вершины Раутшпиц (Rautispitz). Keystone / Gian Ehrenzeller

Генеральный директор Гларнской торгово-промышленной палаты Симоне Айзенбарт (Simone Eisenbart) в беседе с порталом WatsonВнешняя ссылка высказалась более эмоционально: «Я уверена, если бы Муни Макс мог говорить, он бы захотел остаться у нас». Для многих жителей кантона Гларус Муни Макс был не просто деревянной конструкцией. За короткое время он превратился в яркую местную достопримечательность, в символ региона и его ремесленных традиций. Многие даже предлагали установить быка на постоянной основе в курортном регионе Браунвальд (Braunwald), который знаменит тем, что он полностью пешеходный и там нет автомобильного движения, но против выступили экологические организации.

В Гларусе Бык Макс быстро превратился в настоящий символ кантона. Keystone / Gian Ehrenzeller

Но эта идея так и не получила широкой поддержки, хотя многие критиковали власти за то, что у кантона Гларус так и не появилось какой-то чёткой стратегии в плане дальнейшего использования деревянного гиганта. Председатель оргкомитета ESAF Якоб Камм (Jakob Kamm) попытался успокоить ситуацию, прибегнув к типично швейцарскому примирительному тону: «Неважно, куда отправится Макс. Он был и навсегда будет связан с нашим замечательным Фестивалем альпийских искусств и видов спорта», — указал он в интервью информагентству Keystone-SDA. В итоге решающим фактором стало отсутствие в регионе консолидированного народного мнения. В кантоне же Ури реакция на переезд быка оказалась в целом положительной: покупку Макса там воспринимают как шанс превратить быка в культурный и туристический символ кантона у подножия горного массива Сен-Готард.

