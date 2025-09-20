Почему курам в Швейцарии запрещено носить очки

Этот фильм был снят не в Швейцарии. Copyright Walt Disney Co. / Courtesy Everett / Everett Collection

Швейцария часто считается страной с одним из самых прогрессивных законодательств в сфере защиты животных. Но соответствует ли действительности это утверждение?

8 минут

Некоторое время назад программа Quite Interesting британского телеканала BBC Two опубликовала у себя в Facebook «поразительный факт» о Швейцарии. В публикации утверждалосьВнешняя ссылка: «В Швейцарии запрещено заставлять кур носить очки или контактные линзы». На первый взгляд могло показаться, что редакция решила пошутить. Очки и линзы для кур? И это действительно запрещено законом? Однако всё вышеизложенное вполне соответствует действительности.

Статья 20 швейцарского постановления «О правовых основах защиты интересов животных» (Tierschutzverordnung, TSchV) прямо запрещает «использование очков и контактных линз, а также установку приспособлений, препятствующих закрытию клюва у домашних птиц». Причина этого запрета вовсе не в стремлении ограничить фантазию птицеводов, внезапно решивших заняться ветеринарной офтальмологией. За запретом стоит вполне серьёзная практика, которая хоть и устарела, но до сих пор разрешена в ряде стран.

Куры с шорами в китайском городе Нанкин, 2014 год. Fei Bojun — Imaginechina

Как объясняет Сибель Конио (Sibylle Konio) из цюрихского общественного фонда «Право животных» (Tiere im Recht / TIRВнешняя ссылка), речь идёт о попытке адаптировать птиц к негуманным условиям их содержания. Когда куры и петухи живут в тесных помещениях, они могут становиться агрессивными, травмировать друг друга и даже становиться каннибалами. Чтобы избежать таких последствий в некоторых странах до сих пор применяется болезненная процедура обрезания клюва. Альтернатива — те самые «очки». Они не улучшают зрение, а, наоборот, частично его блокируют либо с помощью плотных повязок, либо посредством цветных линз, чаще всего красных.

Эти приспособления, впервые появившиеся в США в начале 20 века, были разработаны для того, чтобы птицы не могли различать цвет крови, который, как считалось, провоцирует у них агрессию. Сегодня подобная практика в Швейцарии запрещена. Но, как это часто бывает, именно такие, с виду анекдотические, детали указывают на более серьёзные структурные проблемы — в данном случае на то, как государственные власти порой вынуждены вмешиваться в самые, казалось бы, мельчайшие аспекты условий содержания животных вплоть до цвета линз и формы клюва.

Рекламный ролик о защитных очках для куриц от американского производителя National Band and Tag Company (на английском языке):

Внешний контент

«Установка этих устройств — за счёт зажима или прокалывания клюва — причиняет животным боль. Кроме того, существует опасность, что птицы будут натыкаться на предметы, которые они больше не смогут нормально разглядеть», — объясняет Сибилла Конио (Sibylle Konio). Контактные линзы преследуют ту же цель. В 1980-х годах американская компания Animalens запатентовала и активно продвигала на рынке использование красных контактных линз, предназначенных специально для домашней птицы. В рекламных материалах компании утверждалось, что линзы повышают яйценоскость, сокращают расход корма и снижают смертность поголовья. Однако позднейшие исследования показали, что единственное статистически значимое различие между содержанием кур-несушек с линзами и без них — это частота глазных инфекций.

Очки для кур: патент 1903 года. Иллюстрация устройства, разработанного Эндрю Джексоном-младшим (Andrew Jackson Jr.) Us Patent And Trademark Office / Science Photo Library

Неудивительно, что Швейцария в 2008 году в рамках комплексной реформы законодательства о защите животных ввела прямой запрет подобной практики. Стоит отметить, что аналогичные нормыВнешняя ссылка уже существовали в ряде стран, в том числе в Великобритании. Поэтому утверждение BBC о «швейцарской особенности» в этой сфере есть не более чем фигура речи. Британское законодательство использует даже более техническую формулировку: «Запрещается устанавливать устройства, которые посредством болезненных методов, включая прокалывание или увечье носовой перегородки, преследуют цель или имеют следствием ухудшение зрения кур».

Таким образом, упомянутые «очки для кур» — это скорее языковая игра, нежели какая-то исключительная особенность швейцарского законодательства. Тем не менее в области защиты животных у Швейцарии действительно есть свои уникальные черты. Самый известный пример — запрет на одиночное содержание морских свинок, который уже стал источником сотен сделанных, как правило, под копирку, «мемов» и постов в соцсетях. Законодатель в этом случае и в самом деле исходил из того, что морские свинки, социальные животные, равно как и кролики, хорьки или попугаи, будут страдать в одиночестве. «Морские свинки — это не детская игрушка», — справедливо напоминало швейцарское Федеральное ведомство по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen).

Это правило было закреплено в 2008 году и при пересмотре правительственного постановления «О правовых основах защиты интересов животных» (Tierschutzverordnung, TSchVВнешняя ссылка), которое, в свою очередь, стало результатом реформы Федерального закона «О правовых основах защиты интересов животных» (Tierschutzgesetz, TSchG) 2005 года. Тогдашний президент Швейцарской ассоциации защиты животных Хайнц Линхард (Heinz Lienhard) в интервью порталу SWI swissinfo.ch (на итальянском языке) называл реформу большим успехом.

Особые разрешения

«Наиболее значимой и в какой-то степени в самом деле уникальной швейцарской особенностью стало введение в обновлённый закон 2005 года такого понятия, как «достоинство животного», — подчёркивает Сибилла Конио. «Признание наличия в том числе и в животном мире такого явления, как „достоинство“ стало значимой вехой на пути к так называемому биоцентрическому подходу, в рамках которого животным придаётся юридически защищённая ценность вне зависимости от их когнитивных способностей». По её мнению, это важный шаг, но предела совершенству, как всегда, нет: «Из-за отсутствия в законе соответствующей чёткой уголовной нормы в соответствии со швейцарским правом убийство животного без уважительной на то причины не считается, как в Германии, преступлением».

«Лучше в одиночестве, чем в плохой компании» — в отношении морских свинок в Швейцарии это правило не действует. Ole Berg-Rusten / Ntb

Законодательство Швейцарии в области защиты интересов и достоинства животных продолжает развиваться. Одним из последних изменений стали вступившие в силу в феврале 2025 года поправки к TSchV. Особое внимание законодатели уделили точности формулировок. Так, в соответствующей статье этого правового акта устанавливается максимально допустимое количество животных, которое может быть передано третьим лицам в течение года.

Если это число превышено, необходимо получать разрешение кантональных органов власти. Например, для разведения более 300 мышей, крыс, хомяков или песчанок в год требуется специальная лицензия. В отношении птиц правила ещё строже: если речь идёт о более чем 25 парах птиц до размера волнистого попугая, более чем 10 парах более крупных птиц или более чем пяти парах попугаев породы ара или какаду, то необходимо также получать особое разрешение (статья 101, пункт 7 TSchV).

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 54 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Таким образом, законодатели в Швейцарии продолжают следить за благополучием животных — пусть и не всегда с должным хладнокровием. «Мы превратились в зоопарк, потому что всё время говорим о животных», — с иронией заявила во время одного из парламентских заседаний в 2015 году сейчас уже бывшая депутат Совета кантонов (малая палата парламента Швейцарии) Жеральдин Савари (Géraldine Savary). Тогда депутатами обсуждался вопрос регулирования импорта акульих плавников. А чуть позже она уже не смогла сдержать смеха, когда речь зашла о необходимости принять закон против копытной гнили у овец (Moderhinke).

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика «Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках» Этот контент был опубликован на Блез Офман, виноградарь: «Городские жители не замечают усилий, прилагаемых сельским хозяйством в сфере сохранения здоровой экосреды». Читать далее «Горожане и сельчане в Швейцарии говорят на разных языках»