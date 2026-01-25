Самый пугающий фонтан Швейцарии

Скульптор Ханс Гиенг (Hans Gieng, ок. 1525–1562) создал фонтан «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen) в 1545–1546 годах. Rosshelen Editorial / Alamy Stock Photo

Тем, кто приезжает в Берн с детьми, стоит держаться подальше от площади Корнхаусплац (Kornhausplatz), потому что именно здесь находится знаменитый «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen) — памятник истории, способный лишить сна особенно тонко чувствующих людей.

Фонтаны обычно ассоциируются с положительными эмоциями, вызывающими ощущение мира и покоя. Не случайно они занимают столь важное место в философии фэншуй (дословно — «ветер и вода»). Однако стоит пройти мимо «Пожирателя детейВнешняя ссылка» в Берне и вас могут охватить совсем иные чувства. Фонтан в старом центре города, многими ошибочно называемыми столицей Швейцарии, изображает великана-огра, пожирающего ребёнка. Других детей он держит в мешке — очевидно, про запас. Мир и покой? Вовсе нет.

Перед нами — настоящий «монстр из-под кровати» в ренессансном стиле, своего рода оборотень, которым пугают непослушных детей. Созданный в 1545–1546 годах фрибургским скульптором Хансом Гиенгом (Hans Gieng), фонтан стал одним из самых посещаемых памятников Берна. Он расположен всего в нескольких шагах от «Башни с часами» (Zytglogge), одного из самых узнаваемых символов города, о котором можно прочитать ниже. Но что именно должен изображать этот фонтан? Каково его, так сказать, мета-послание?

На сайте туристической организации Bern WelcomeВнешняя ссылка сказано, что наиболее правдоподобное объяснение опирается на педагогические мотивы: «Устрашающая фигура должна пугать детей и тем самым приучать их к хорошему поведению». Это толкование вполне разумно, однако реальность, по всей видимости, несколько сложнее. Некоторые ученые-историки усматривают в фигуре на фонтане юмористический образ, связанный с карнавальной традицией (фаснахтом). Однако и эта версия тоже кажется сомнительной: после перехода Берна на сторону Реформации в 1529 году карнавал в городе был запрещён.

Более убедительной представляется интерпретация, согласно которой огр (фр. ogre), мифический великан-людоед, олицетворяет греческого бога Кроноса — или Сатурна, в римской традиции. Стремясь избежать исполнения пророчества о том, что один из его сыновей свергнет его с трона, Кронос пожрал своих собственных новорождённых детей. Позже этот мифологический мотив будет повторён в библейской истории о царе Ироде. В европейской визуальной культуре Кронос и Ирод сливаются в один архетип — страх власти перед будущим и насилие над детьми как его крайнее проявление.

Внешний контент

Хотя важно различать: Кронос поедает своих собственных детей, а Ирод убивает чужих. Кстати, а почему Кронос не мог просто их убить? Потому что его дети — тоже боги, они бессмертны, и, согласно логике мифа, единственный способ избавиться от них — это съесть их. В пользу этой гипотезы говорит и головной убор фигуры огра, напоминающий традиционные изображения, связанные с образом Сатурна. Именно в таком виде Сатурн и был изображён примерно в 1530 году немецким художником Георгом Пенцем (Georg Pencz).

Слева — ксилография Петера Вагнера (Peter Wagner, ок. 1450–после 1492), справа — фрагмент картины «Сатурн» Георга Пенца (Georg Pencz, ок. 1500–1550). Wikipedia & Zeno.org

Однако у этого головного убора может быть и другое, далеко не столь безобидное толкование: такой конический (зачастую жёлтого цвета) головной убор предписывалось носить евреям в различных регионах Европы на протяжении многих столетий вплоть до конца Средневековья. И возникает закономерный вопрос: не является ли фонтан «Пожиратель детей» ещё одним проявлением христианского антисемитизма?

Эта гипотеза кажется весьма вероятной. Бернский фонтан может служить иллюстрацией одного из самых трагических и устойчивых предрассудков в отношении еврейской общины — так называемого «кровавого навета», особенно распространённого в Средние века, но сохранявшегося и в более поздние времена.

Кровавый навет

Согласно этому ложному мифу, возникшему примерно в 12 веке, евреи якобы в ходе своих «тёмных ритуалов», особенно во время Пасхи, убивают христианских младенцев и используют их кровь для приготовления мацы, пресного хлеба. Берн тоже не избежал подобного. В 1294 году несколько членов еврейской общины были обвинены в убийстве мальчика по имени Рудольф.

Это привело к еврейскому погрому. Позднее Рудольф был канонизирован церковью. Городские власти, по всей видимости, сами не верили в версию ритуального убийства (и, скорее всего, не верили и в виновность обвиняемых), но они воспользовались ситуацией, чтобы изгнать всех евреев из города, выгодно избежав необходимости возвращать им долги.

В новейшее время вокруг фонтана разгорелись новые дебаты. В июле 2020 года писатель и журналист Рой Оппенхайм (Roy Oppenheim) в открытом письмВнешняя ссылкае призвал городские власти «по крайней мере установить рядом пояснительный текст, который поместил бы скульптуру в исторический контекст» и позволил бы, по его мнению, «дистанцироваться от явно антисемитского характера фонтана». Кроме того, на памятник было совершено нападениеВнешняя ссылка: неизвестные облили фонтан красной краской, и его пришлось срочно реставрировать.

Информационная табличка рядом с фонтаном существовала и ранее, но в 2024 году её содержание было дополненоВнешняя ссылка: теперь в ней упоминается антисемитский контекст. Однако для детей, ещё не умеющих читать, фонтан «Пожиратель детей» по-прежнему остаётся пугающим напоминанием: ведите себя хорошо — иначе…

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).





