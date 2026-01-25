The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарские странности

Самый пугающий фонтан Швейцарии

Статуя мужчины, поедающего детей
Скульптор Ханс Гиенг (Hans Gieng, ок. 1525–1562) создал фонтан «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen) в 1545–1546 годах. Rosshelen Editorial / Alamy Stock Photo

Тем, кто приезжает в Берн с детьми, стоит держаться подальше от площади Корнхаусплац (Kornhausplatz), потому что именно здесь находится знаменитый «Пожиратель детей» (Kindlifresserbrunnen) — памятник истории, способный лишить сна особенно тонко чувствующих людей.

Этот контент был опубликован на
6 минут

Я отвечаю за работу италоязычной редакции SWI swissinfo.ch и tvsvizzera.it. Меня особенно интересует всё, что связано с итальянским языком в Швейцарии и отношениями между Швейцарией и Италией. Получив диплом по литературе, я сделал первые шаги в журналистике более 20 лет назад в компании Teletext. В SWI swissinfo.ch работаю с 2004 года. За это время занимал различные журналистские и руководящие должности.

Фонтаны обычно ассоциируются с положительными эмоциями, вызывающими ощущение мира и покоя. Не случайно они занимают столь важное место в философии фэншуй (дословно — «ветер и вода»). Однако стоит пройти мимо «Пожирателя детейВнешняя ссылка» в Берне и вас могут охватить совсем иные чувства. Фонтан в старом центре города, многими ошибочно называемыми столицей Швейцарии, изображает великана-огра, пожирающего ребёнка. Других детей он держит в мешке — очевидно, про запас. Мир и покой? Вовсе нет.

Перед нами — настоящий «монстр из-под кровати» в ренессансном стиле, своего рода оборотень, которым пугают непослушных детей. Созданный в 1545–1546 годах фрибургским скульптором Хансом Гиенгом (Hans Gieng), фонтан стал одним из самых посещаемых памятников Берна. Он расположен всего в нескольких шагах от «Башни с часами» (Zytglogge), одного из самых узнаваемых символов города, о котором можно прочитать ниже. Но что именно должен изображать этот фонтан? Каково его, так сказать, мета-послание?

Федеральный дворец (Das Bundeshaus): начиная с 1902 года это здание играет роль главного политического символа Берна, «города федерального значения» (Bundesstadt).

Показать больше

На сайте туристической организации Bern WelcomeВнешняя ссылка сказано, что наиболее правдоподобное объяснение опирается на педагогические мотивы: «Устрашающая фигура должна пугать детей и тем самым приучать их к хорошему поведению». Это толкование вполне разумно, однако реальность, по всей видимости, несколько сложнее. Некоторые ученые-историки усматривают в фигуре на фонтане юмористический образ, связанный с карнавальной традицией (фаснахтом). Однако и эта версия тоже кажется сомнительной: после перехода Берна на сторону Реформации в 1529 году карнавал в городе был запрещён.

Более убедительной представляется интерпретация, согласно которой огр (фр. ogre), мифический великан-людоед, олицетворяет греческого бога Кроноса — или Сатурна, в римской традиции. Стремясь избежать исполнения пророчества о том, что один из его сыновей свергнет его с трона, Кронос пожрал своих собственных новорождённых детей. Позже этот мифологический мотив будет повторён в библейской истории о царе Ироде. В европейской визуальной культуре Кронос и Ирод сливаются в один архетип — страх власти перед будущим и насилие над детьми как его крайнее проявление.

Внешний контент

Хотя важно различать: Кронос поедает своих собственных детей, а Ирод убивает чужих. Кстати, а почему Кронос не мог просто их убить? Потому что его дети — тоже боги, они бессмертны, и, согласно логике мифа, единственный способ избавиться от них — это съесть их. В пользу этой гипотезы говорит и головной убор фигуры огра, напоминающий традиционные изображения, связанные с образом Сатурна. Именно в таком виде Сатурн и был изображён примерно в 1530 году немецким художником Георгом Пенцем (Georg Pencz).

Старые отпечатки прессы
Слева — ксилография Петера Вагнера (Peter Wagner, ок. 1450–после 1492), справа — фрагмент картины «Сатурн» Георга Пенца (Georg Pencz, ок. 1500–1550). Wikipedia & Zeno.org

Однако у этого головного убора может быть и другое, далеко не столь безобидное толкование: такой конический (зачастую жёлтого цвета) головной убор предписывалось носить евреям в различных регионах Европы на протяжении многих столетий вплоть до конца Средневековья. И возникает закономерный вопрос: не является ли фонтан «Пожиратель детей» ещё одним проявлением христианского антисемитизма?

Эта гипотеза кажется весьма вероятной. Бернский фонтан может служить иллюстрацией одного из самых трагических и устойчивых предрассудков в отношении еврейской общины — так называемого «кровавого навета», особенно распространённого в Средние века, но сохранявшегося и в более поздние времена.

Кровавый навет

Согласно этому ложному мифу, возникшему примерно в 12 веке, евреи якобы в ходе своих «тёмных ритуалов», особенно во время Пасхи, убивают христианских младенцев и используют их кровь для приготовления мацы, пресного хлеба. Берн тоже не избежал подобного. В 1294 году несколько членов еврейской общины были обвинены в убийстве мальчика по имени Рудольф.

Это привело к еврейскому погрому. Позднее Рудольф был канонизирован церковью. Городские власти, по всей видимости, сами не верили в версию ритуального убийства (и, скорее всего, не верили и в виновность обвиняемых), но они воспользовались ситуацией, чтобы изгнать всех евреев из города, выгодно избежав необходимости возвращать им долги.

В Швейцарии, точнее в кантоне Берн, филологи и этнографы фиксируют изумительно разнообразный и пестрый мир бернских имён и прозвищ.

Показать больше

В новейшее время вокруг фонтана разгорелись новые дебаты. В июле 2020 года писатель и журналист Рой Оппенхайм (Roy Oppenheim) в открытом письмВнешняя ссылкае призвал городские власти «по крайней мере установить рядом пояснительный текст, который поместил бы скульптуру в исторический контекст» и позволил бы, по его мнению, «дистанцироваться от явно антисемитского характера фонтана». Кроме того, на памятник было совершено нападениеВнешняя ссылка: неизвестные облили фонтан красной краской, и его пришлось срочно реставрировать.

Информационная табличка рядом с фонтаном существовала и ранее, но в 2024 году её содержание было дополненоВнешняя ссылка: теперь в ней упоминается антисемитский контекст. Однако для детей, ещё не умеющих читать, фонтан «Пожиратель детей» по-прежнему остаётся пугающим напоминанием: ведите себя хорошо — иначе…

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Швейцарские странности

Часовая башня Цитглогге — механическое сердце Берна

Этот контент был опубликован на Старинная башня с астрономическими часами: они по сей день работают исключительно аналоговым образом на основе сложнейшего механизма.

Читать далее Часовая башня Цитглогге — механическое сердце Берна

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).


