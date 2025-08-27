Швейцарская деревня, где иностранцы стали большинством

В швейцарской деревне Тэш что недалеко от Церматта португальцы уже превосходят швейцарцев по численности населения. Keystone

В швейцарской деревне Тэш (Täsch) недалеко от Церматта португальцы уже численно превосходят швейцарцев. Это единственный муниципалитет в стране с такой демографической структурой. Иммиграция из Португалии, подпитываемая туристической отраслью, формирует здесь особую культурную среду и поддерживает местную экономику.

На первый взгляд, трудно найти место более узнаваемо-швейцарское, чем деревня Тэш (Täsch) с её потемневшими от солнца деревянными шале, горными тропами и близостью к вершине Маттерхорн (Matterhorn), горе настолько символичной, что её силуэт десятилетиями украшал упаковки швейцарского шоколада Toblerone. Это небольшое поселение в кантоне Вале (Wallis), расположенное на высоте свыше 1 400 метров над уровнем моря, играет роль главных ворот к культовому курорту Церматт (Zermatt), одному из глобальных центров швейцарского туризма.

И всё же именно здесь, в самом сердце альпийской романтики, вы с наименьшей вероятностью услышите местный диалект «валлизертич» (Wallisertitsch): структура населения Тэша отличается самой высокой в стране долей иностранных граждан. По данным Федерального ведомства статистики (Bundesamt für Statistik, BFSВнешняя ссылка), из 1 366 жителей, зарегистрированных здесь по состоянию на 2023 год, 848 не имели швейцарского гражданства — это 62% населения. А всего тут мирно уживаются представители почти 40 стран.

В Швейцарии примерно 27% населения не имеют швейцарского гражданства, так что неудивительно, что в некоторых регионах и населённых пунктах доля иностранцев особенно высока. Однако общин, где таких жителей больше, чем граждан Швейцарии, можно пересчитать по пальцам обеих рук. И среди них Тэш (Täsch) занимает особое место — здесь лица с иностранными паспортами составляют явное большинство. Уже несколько лет тут лидируют португальцы: они составляют 41% населения деревни, тогда как швейцарцы — только 38%. По всей стране сейчас проживает более 255 000 граждан Португалии, это третье по численности иностранное сообщество в Швейцарии после итальянцев и немцев.

Причина: Церматт!

Кантон Вале (Wallis), а особенно регион города Церматт (Zermatt) — один из основных центров расселения членов португальской диаспоры. Причина скрыта в самом Церматте: эта третья по посещаемости община страны ежегодно принимает огромные потоки туристов со всего мира, только в 2024 году здесь были зафиксированы 1,6 миллиона ночёвок в отелях. Чтобы такая туристическая машина работала как швейцарские часы, нужны сотни рабочих рук, и большинство из них — иностранцы, главным образом португальцы. Они трудятся на низкооплачиваемых должностяхВнешняя ссылка в гостиничномВнешняя ссылка и ресторанном бизнесе, в области обслуживания технической инфраструктуры и в сфере услуг.

В самом Церматте значительную часть жителей также составляют иностранцы. Но из-за нехватки доступного жилья и особенностей логистики курорта (автомобили с двигателями внутреннего сгорания здесь запрещены) многие, кто работает в Церматте, выбирают для жизни соседние деревни: Тэш (Täsch), Ранда (Randa) или Саас-Фе (Saas-Fee). Португальская община в регионе Церматта начала формироваться в 1980-х годах, когда сюда стали приезжать на заработки выходцы из Португалии, в основном с целью занять неквалифицированные рабочие должности.

В начале 2000-х вступление в силу соглашения о свободном передвижении людей между Швейцарией и ЕС открыло гражданам стран Евросоюза возможность не только работать здесь, но и обосновываться на постоянной основе, привозя и свои семьи. В 2012 году, в разгар экономического кризиса, особенно тяжело ударившего по Португалии, в Тэше (Täsch) число иммигрантов из этой страны здесь вдруг резко увеличилось.

Из Тэша до Церматта туристы и местные жители добираются на поездах-шаттлах. Для них на вокзале Тэша построен специальный терминал «Маттерхорн». 6 января 2007 года. Keystone / Olivier Maire

Именно тогда портал Swissinfo одним из первых рассказал о культурном шоке, который это вызвало как у небольшой деревни в регионе Верхнего Вале (Oberwallis), так и у самих новоприбывших. Позже к теме обратились и международные медиа, включая BBCВнешняя ссылка и португальскую газету PúblicoВнешняя ссылка.

Культурный шок

Журналисты писали о «настоящем португальском анклаве» у подножия Маттерхорна, где теперь везде продают солёную треску bacalhau и классические пирожные с заварным кремом pastéis de nata, а воскресные богослужения проходят на португальском языке. «Португальцы могут быть очень шумными, — с улыбкой призналась BBC представительница португалоязычной общины деревни. — Местные жители ложатся спать ровно в девять, а то и в половине девятого, и им не очень нравится, что мы шумим до десяти вечера. К этому нам пришлось привыкнуть».

С улучшением экономической ситуации на исторической родине численность португальцев в Тэше перестала расти и в целом стабилизировалась на нынешнем уровне. Один из членов общинного правления в интервью Swissinfo отметил, что отношения между жителями складываются в целом хорошо, но основными трудностями остаются низкий уровень владения мигрантами немецким языком и слабое участие португальцев в общественной жизни деревни. При этом он подчеркнул, что ситуация постепенно меняется к лучшему: «[Португальцы] активно инвестируют здесь, покупая дома или открывая небольшие магазины, тем самым показывая, что намерены остаться здесь надолго».

В одном из более поздних репортажейВнешняя ссылка телеканал SRF (сюжет на немецком языке) несколько жителей Тэша отмечают, что иностранцы и швейцарцы здесь скорее живут рядом, чем вместе. «Это уже не единое сообщество», — с сожалением говорит один из опрошенных местных жителей, хотя он и подчёркивает, что у него нет никаких проблем с другой половиной населения. Представитель правления Тэша по вопросам интеграции Ева Дженни (Eva Jenni) называет нынешнюю ситуацию «мирным сосуществованием», где «все стараются не мешать друг другу».

Благодаря политике в области общественной интеграции иностранцев Тэш регулярно фигурирует в СМИ и научных публикациях как своеобразная практическая социальная лаборатория. На её базе местные власти ещё несколько лет назад начали реализацию ряда мер, направленных на взаимное сближение всех локальных сообществ. Среди этих мер находятся особое внимание к преподаванию немецкого языка в школах, проведение информационных кампаний и организация межкультурных мероприятий.

>> Проверьте свой немецкий и посмотрите репоржаж из деревни Тэш в оригинале:

Но, как подчёркивает Ева Дженни, «нельзя заставлять людей смешиваться». По её словам, от португальской диаспоры в Тэше «никто особенно и не добивается интеграции». Большинство из здесь живущих граждан Португалии порой не только родом из одной страны, но и из одного региона, у многих здесь есть родственники. Они поддерживают между собой тесные связи и способны поэтому без особых трудностей вести повседневную жизнь, даже не зная немецкого языка.

Второе поколение португальцев, которое в большинстве своём лучше владеет языком и имеет более тесные контакты с местными жителями, настроено уже иначе. Кроме того, деревня Тэш, где численность коренного населения сокращается с каждым годом, хорошо понимает, что иммигрантам она обязана очень многим. «Если бы здесь не было иностранцев, у нас было бы меньше рабочих рук в туристическом секторе. Школы закрылись бы, учителя лишились бы средств к существованию и возникла целая цепочка проблем, — резюмирует один из местных жителей, опрошенный телеканалом SRF. — Можно конечно рассматривать этот вопрос с разных сторон, но в итоге нам всё равно приходится жить здесь всем вместе».

