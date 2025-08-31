The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарские странности

«Театр Жора»: памятник истории театра в Швейцарии

Исторический фасад «Театра Жора». Keystone / Jean-Christophe Bott
Исторический фасад «Театра Жора». Keystone / Jean-Christophe Bott

Расположенный в деревне Мезьер (Mézières), в кантоне Во, «Театр Жора» (Théâtre du Jorat) обладает уникальной историей и ярко выраженной индивидуальностью. Нетипичная архитектура, идиллические ландшафты, визиты политиков высшего ранга — всё это наложило на этот памятник культуры особый отпечаток.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Ганиа Адамо (Ghania Adamo)

До начала 20 века ни один монарх не посещал театральных представлений в Швейцарии. По крайней мере так говорят учебники истории. Всё изменилось в июне 1914 года, когда король Бельгии Альберт I лично приехал в деревню Мезьер и посмотрел в Théâtre du Jorat постановку «Вильгельм Телль». Театру на тот момент было всего шесть лет: он был основан в 1908 году выдающимся драматургом и режиссёром Рене Мораксом (René Morax, 1873–1963), родом из кантона Во. В Швейцарии его по праву считают «отцом западно-швейцарского театра».

Швейцарский драматург и либреттист Рене Моракс. Дата съёмки не указана. Keystone
Швейцарский драматург и либреттист Рене Моракс. Дата съёмки не указана. Keystone

Пьеса «Вильгельм Телль», которую увидел бельгийский монарх, была поставлена под музыку швейцарского композитора Гюстава Доре (Gustave Doret, не путать с художником, 1866–1943). В творческом наследии Рене Моракса — множество пьес, опирающихся на национальную историю и швейцарские легенды: «Десятина», «Служанка из Эволена», «Давель» и др. Он прекрасно понимал, что успех театра невозможен без обращения к темам, близким широкой публике. Герой его пьесы, Вильгельм Телль в роли символа сопротивления внешнему угнетению, произвёл на короля сильное впечатление. Восторг вызвала и сама местность: по признанию монарха, столь живописной природой может похвастаться далеко не каждый швейцарский регион.

«Благородный амбар»

«Театр Жора» построен из дерева и кирпича; его конструкция напоминает знаменитый лондонский театр «Глобус», связанный с именем Шекспира. Архитектура Théâtre du Jorat с 1908 года почти не изменилась, за исключением косметических обновлений и последствий регулярных реставрационных работ. Театр органично вписан в холмистый пейзаж региона Жора к северо-востоку от Лозанны. Напоминая внешне сельское шале, он вполне заслуженно получил прозвище «Благородный амбар» (Grange sublime): от его террасы открываются захватывающие виды на Альпы, а поблизости пасутся коровы — звон их колокольчиков порой слышен даже во время спектаклей.

Зрительный зал театра тесноват, но абсолютно уникален. Keystone / Jean-Christophe Bott
Зрительный зал театра тесноват, но абсолютно уникален. Keystone / Jean-Christophe Bott

Прозвище возникло благодаря визиту в театр федерального советника (министра) Ханса Петера Чуди, который в 1965 году, очарованный архитектурой здания, так его и назвал. С тех пор это прозвище так и закрепилось за театром. «Я до сих пор слышу, как он произносит эти слова со своим швейцарско-немецким акцентом, — вспоминает Ариан Море (Ariane Moret), нынешняя директор Théâtre du Jorat. — Эта интонация придала образу театра особый колорит».

Ариан Море, директор «Театра Жора». Keystone / Jean-Christophe Bott
Ариан Море, директор «Театра Жора». Keystone / Jean-Christophe Bott

Ариан Море — не только администратор, но и актриса. По её словам, зал и ложи Théâtre du Jorat уникальны: «Они тесные, напоминают кукольный домик с резными окошками. Сидеть не всегда удобно — но именно в этом заключается подлинный “гений места”, которым невозможно не восхититься».

Политический жест

Рене Моракс обладал не только талантом театрального организатора, но и политической интуицией. С помощью культуры он стремился укрепить связи между кантоном Во и федеральным центром, Берном, который с самого начала поддерживал этот проект. С годами Théâtre du Jorat стал символом национального единства, преодолевающим языковые барьеры — и потому особенно ценным для швейцарского правительства.

Федеральные советники (министры кабмина) Нелло Челио, Ханс-Петер Чуди и Людвиг фон Моос (Nello Celio, Hans-Peter Tschudi, Ludwig von Moos) с супругами в качестве почётных гостей на премьере 1968 года. Keystone
Федеральные советники (министры кабмина) Нелло Челио, Ханс-Петер Чуди и Людвиг фон Моос (Nello Celio, Hans-Peter Tschudi, Ludwig von Moos) с супругами в качестве почётных гостей на премьере 1968 года. Keystone

В 1931 году член Федерального совета Джузеппе Мотта из кантона Тичино, многолетний министр иностранных дел страны, говорил: «Федеральных советников приглашают на великое множество мероприятий, большинство из них мы вынуждены отклонять. Единственное исключение — театр в деревне Мезьер». Сегодня официальные визиты политиков в театр стали редкостью, но по особо значимым поводам члены правительства по-прежнему приезжают на его спектакли.

Здание театра на почтовой открытке 1947 года. Théâtre du Jorat
Здание театра на почтовой открытке 1947 года. Théâtre du Jorat

В конце 1980-х годов здание было признано памятником архитектуры, а с 2017 года Théâtre du Jorat входит в Европейский маршрут исторических театров — объединение 120 театров от эпохи Ренессанса до 20 века. У Théâtre du Jorat есть «побратим» — Народный театр в Буссане (Théâtre du Peuple, Вогезы, Франция), также построенный из дерева и открытый в 1895 году.

Как отмечает Ариан Море, оба театра функционируют только летом: «Мы закрываемся на зиму, здания не отапливаются. В конце сезона убираем подушки и занавеси — сырость может их повредить». В 2025 году сезон завершится 6 сентября. В этот день театр вновь откроет двери после реставрации и примет почётную гостью — федеральную советницу Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider).

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

