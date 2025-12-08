Трудный путь Швейцарии к суверенитету в сфере искусственного интеллекта

Для многих экспертов подлинный суверенитет страны в области искусственного интеллекта всё ещё остаётся делом далёкого будущего, до которого ещё шагать и шагать. Keystone

Швейцария уже инвестировала миллионы франков, стремясь снизить свою зависимость в области ИИ от американских технологических гигантов. Но для многих экспертов подлинный суверенитет страны в области искусственного интеллекта всё ещё остаётся делом далёкого будущего.

12 минут

Без искусственного интеллекта сегодня были бы просто немыслимы инструменты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей по всему миру — от систем машинного перевода до облачных платформ хранения и обработки данных. Тем не менее эта технология по-прежнему остаётся сосредоточенной в руках нескольких глобальных корпораций, прежде всего из США и Китая. Это вызывает у многих опасения, что однажды политические или коммерческие интересы могут заставить эти страны ограничить общий доступ к такого рода сервисам.

«Многие страны уже осознали: если они не хотят стать заложниками зарубежных стран с их узкими интересами, то им необходимо инвестировать в собственные технологии», — отмечает Дэвид Шрир (David ShrierВнешняя ссылка), профессор Имперского колледжа Лондона и эксперт в области цифрового суверенитета. Швейцария уже вложила миллионы франков в развитие собственной ИТ-инфраструктуры и в создание общедоступных больших лингвистических моделей (LLM), в результате чего в стране появились суперкомпьютер Alps, занимающий восьмое местоВнешняя ссылка в мировом рейтинге вычислительной производительности, и модель Apertus, представленная в сентябре 2025 года.

Октябрьский сбой в работе облачного сервиса от Amazon, из-за которого перестали функционировать десятки сайтов, стал ещё одним аргументом в пользу снижения зависимости от зарубежных технологий. Недавно глава Вооружённых сил Швейцарии Томас Зюссли (Thomas Süssli) в письме на адрес правительства страны, Федерального совета, опубликованном онлайн-изданием RepublikВнешняя ссылка, раскритиковал использование облачных решений Microsoft в армии и указал, что они являются прорехой в общем режиме информационной безопасности.

Растёт и обеспокоенность среди населения: швейцарцы всё чаще выражают недовольство тем фактом, что всё больше их персональных данных оказывается в распоряжении компаний категории Big Tech. Об этом свидетельствует и результат народного голосования по вопросу о введении электронного удостоверения личности (e-ID): он ясно показал, насколько широко распространены в народе опасения за судьбу «цифровой приватности». В результате народ потребовал, чтобы электронные «аусвайсы» в стране генерировало… правительство — удивительный вотум доверия граждан к собственным властям.

«Асимметрия цифрового суверенитета»

Некоторые эксперты считают, что технологическая независимость — это и есть ключ и магистральный путь к цифровому суверенитету. Однако пока вычислительные мощности, производство микрочипов и большие массивы данных находятся под контролем нескольких глобальных держав, а степень эффективности и стабильности собственных национальных технологических решений остаётся под вопросом, подлинный суверенитет в сфере искусственного интеллекта для многих стран остаётся недостижимым идеалом.

Соединённые Штаты уже предприняли конкретные шаги, с тем чтобы плотнее контролировать доступ к своим технологиям ИИ. В январе 2025 года указ тогдашнего ещё президента Джо Байдена (Joe Biden) ограничил список стран, которым разрешено импортировать инновационные микрочипы, необходимые для развития систем искусственного интеллекта, — а они производятся главным образом американской компанией Nvidia. Это решение нанесло серьёзный удар по исследованиям и разработкам в сфере ИИ в Швейцарии: микрочипы Nvidia используются примерно в 90 % всех моделей искусственного интеллекта в мире, включая швейцарский проект Apertus.

Президент Дональд Трамп (Donald Trump) ещё во время своего первого срока усилил государственный контроль над производством микрочипов, инициировав покупку в собственность правительства 10 % акций компании Intel, одного из крупнейших производителей полупроводников в США. В то же время Китай усиливает контроль над цифровыми технологиями, ограничивая работу алгоритмов с помощью политической и идеологической цензуры: китайская языковая модель DeepSeek, например, отказывается отвечать на вопросы по темам, политически невыгодным режиму, включая протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Пока эти две супердержавы укрепляют своё доминирование в области ИИ, другие государства пытаются выстраивать альтернативные подходы. Лидеры Европейского союза обсудили недавно вопрос цифрового суверенитета на саммите в конце октября 2025 года, а политики Великобритании и Канады выразили интерес к развитию соответствующих технологий, находящихся под их контролем. Активную роль в этом направлении играет Сингапур, выделивший 1,6 млрд долларов из государственных средств на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта.

Среди них — проект Sea-LionВнешняя ссылка, нацеленный на создание языковых моделей, поддерживающих 11 региональных языков, почти не представленных в американских и китайских системах. Похожую задачу ставит и швейцарская модель Apertus: она обучена более чем на 1 000 языках и диалектах и стала первой в Европе полностью открытой и общедоступной LLM-моделью. Это означает, что любой желающий может не только скачать её и проанализировать, но и адаптировать код и архитектуру модели под свои нужды. Широкая публика при этом пользоваться ею пока не может.

По словам Дэвида Шрира, такой подход способен противостоять «культурной монополии» чат-ботов вроде ChatGPT. Исследование Гарвардского университетаВнешняя ссылка показало, что языковая модель OpenAI склонна воспроизводить мировоззрение обеспеченных, образованных и либеральных слоёв западных индустриальных обществ. В итоге, как образно выразился Дэвид Шрир, «чат-бот рассуждает как двадцатипятилетний инженер-программист из Кремниевой долины», а это, с его субъективной точки зрения, есть не что иное, как «цифровой колониализм».

Швейцария слишком мало инвестирует в «суверенный» ИИ

По сравнению с Сингапуром бюджетные инвестиции Швейцарии в развитие собственных технологий искусственного интеллекта остаются весьма скромными: около 100 млн франков уже направлено на создание суперкомпьютера Alps, и ещё 20 млн франков планируется вложить до 2028 года в реализацию «Швейцарской инициативы в области ИИ» (Swiss AI InitiativeВнешняя ссылка), в которую входит и проект Apertus. Ежегодные расходы на эксплуатацию и энергопотребление этих систем оцениваются примерно в 10 млн франков. «Чтобы достичь настоящего технологического суверенитета, потребовались бы куда более значительные инвестиции», — отмечает Марсель Салатэ (Marcel SalathéВнешняя ссылка), сопредседатель Центра исследований искусственного интеллекта Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

С ним согласен и Александр Илич (Alexander IlicВнешняя ссылка), руководитель Центра искусственного интеллекта Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich). По его словам, Швейцарии придётся заметно увеличить расходы на ИИ, если только она хочет сохранить свою конкурентоспособность: «В ближайшие десять лет нам, вероятно, потребуется вычислительная мощность в 20–100 раз выше нынешней». ЕС и США уже объявили о многомиллиардных планах по строительству ещё более мощных дата-центров, тогда как объём партнёрства между американскими компаниями Nvidia и OpenAI достиг триллиона долларов.

По мнению Марселя Салатэ, увеличение объёма государственных вложений в сферу ИИ могло бы стимулировать и приток частных инвестиций — так же, как это происходило в 1950–1960-е годы в Силиконовой долине. «Однако Швейцария, напротив, сокращает сейчас бюджеты, выделяемые на исследования и инновации», — подчёркивает он, ссылаясь на меры экономии, предусмотренные в правительственном пакете EP27 (так называемый «список Гайара», который будет обсуждаться на зимней и весенней сессиях парламента). Ещё одна проблема, добавляет Марсель Салатэ, заключается в том, что для производства оборудования, необходимого для работы ИИ-моделей, требуются микрочипы, энергия и огромные массивы данных, которые далеко не всегда доступны.

«Подлинный суверенитет означал бы контроль над всей этой цепочкой создания добавленной стоимости. Но для такой небольшой страны, как Швейцария, это просто недостижимая цель», — резюмирует эксперт. Правительство Швейцарии пока тоже не стремится достигать полного технологического суверенитета и занимает довольно осторожную позицию. Представитель Федеральной канцелярии Швейцарии (Bundeskanzlei, аппарат правительства) сообщил в электронном письме порталу Swissinfo, что создание «суверенных технологий» требует постоянных расходов не только на инфраструктуру, но и на персонал, необходимый для их обслуживания и обновления.

Как отмечает Федеральная Канцелярия, именно эти обстоятельства и подпитывают сомнения в отношении долгосрочной устойчивости «суверенного ИИ». Кроме того, добавляет это ведомство, открытые модели, такие как Apertus, не гарантируют стабильности, поскольку они основаны на программном обеспечении, поддерживаемом глобальным разрозненным сообществом разработчиков-фрилансеров.

«Надо объединяться»

Международное научное сообщество уже ясно осознаёт пределы концепции «технологического суверенитета» и ищет пути объединения усилий. Профессор Дэвид Шрир (David Shrier) и его коллега Альдо Файсал (Aldo Faisal) из Имперского колледжа Лондона предложили создать «федерацию суверенных систем искусственного интеллекта» — сеть национальных ИИ-платформ, которые могли бы сотрудничать, обмениваясь данными, инфраструктурой и результатами исследований, с тем чтобы снижать издержки и повышать эффективность. «Сегодня только США и Китай способны выстраивать системы искусственного интеллекта с нуля. Все остальные страны, включая Швейцарию, вынуждены идти на компромиссы», — объясняет Альдо Файсал, профессор, эксперт в сфере искусственного интеллекта и нейронаук.

Похожие идеи обсуждаются и в Великобритании, где группа исследователей предложила создать европейский консорциум по образцу Airbus — компании, основанной в 1960-е годы усилиями нескольких европейских государств, чтобы противостоять доминированию американской аэрокосмической промышленности. Инициатива под рабочим названием «Airbus для ИИ» (Airbus for AI) опирается на этот принцип сотрудничества, призывая страны объединять ресурсы и формировать альянсы ради достижения цифрового суверенитета. «Ни одно государство не может в одиночку конкурировать с Big Tech, — подчёркивает информатик Джошуа Тан (Joshua Tan), один из инициаторов проекта. — Единственный способ сделать это — объединиться».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

