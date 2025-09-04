Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом

Швейцария представила свою «большую языковую модель», которая должна стать альтернативой таким проектам, как ChatGPT, Llama и DeepSeek. Keystone / Ennio Leanza

Швейцария вступила в гонку в области искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), представив свою национальную «большую языковую модель» (Large Language Model, LLM). Она должна стать альтернативой таким продуктам, как ChatGPT, Llama и DeepSeek.

7 минут

Разработанная ведущими швейцарскими вузами, модель Apertus LLM сопоставима с моделью Llama 3, выпущенной компанией Meta в 2024 году. С тех пор Meta и другие конкуренты представили уже куда более продвинутые версии таких проектов. Однако швейцарская команда ученых подчёркивает: она не ставит своей целью конкуренцию с компаниями из США, располагающими многомиллиардными бюджетами. Авторы проекта сознательно идут на отказ от новейших пользовательских функций, предпочитая сосредоточиться на создании более безопасной и доступной для науки и бизнеса системы искусственного интеллекта.

«Мы хотим предложить дорожную карту того, каким образом может быть разработана надёжная, суверенная и инклюзивная модель искусственного интеллекта», — заявил Мартин Ягги (Martin Jaggi), профессор Швейцарской федеральной высшей технической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL), специалист в области машинного обучения. С момента публичного релиза ChatGPT от компании OpenAI в 2022 году темпы инноваций в сфере искусственного интеллекта набрали невероятный темп. Такие компании, как Anthropic, выпускают новые версии LLM практически ежегодно.

Галлюцинации и судебные иски

За пределами США спектр доступных пользователям инструментов искусственного интеллекта пополнили китайские платформы DeepSeek и Qwen, а также французская Mistral. Однако гонка за лидерство в области искусственного интеллекта обнаруживает и множество проблем: чат-боты «галлюцинируют», придумывают небывалое, усиливают предубеждения и штампы, вызывая лавину судебных исков о нарушении авторских прав на материалы, использованные для обучения моделей.

Показать больше

Показать больше Швейцарский ИИ Швейцария представит многоязычную ИИ-модель Этот контент был опубликован на Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков. Читать далее Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Искусственный интеллект одновременно вселяет надежды на лучшее будущее и вызывает опасения насчет того, что он может причинить обществу серьёзный вред, особенно если запустить его в свободное плавание без какого-либо контроля. Одним из возможных решений в этой области является создание открытых (open-source) систем ИИ, доступных широкой аудитории. Такие модели могли бы на равных конкурировать за долю рынка с системами, принадлежащими частным компаниям.

Коммерческие LLM, как правило, прокладывают дорогу инновациям, выпуская самые передовые платформы. Открытые же модели доступны для свободного использования всеми желающими, позволяя пользователям изучать их архитектуру, с тем чтобы понимать, как именно формируются ответы на запросы пользователей. Некоторые модели, такие как китайская DeepSeek, открыто демонстрируют процесс работы, но не раскрывают того, как они были запрограммированы изначально. То есть это как если бы посетителю ресторана показывали процесс приготовления блюда, не объясняя, какие ингредиенты использует повар. Модель Apertus (от латинского слова «открытый») исключает подобную недосказанность: каждая деталь её архитектуры открыта для общества наряду с технической документацией и полным набором инструкций по применению.

Идея заключается в том, чтобы укрепить доверие общества к таким инструментам. По словам Леандро фон Верры (Leandro von Werra), руководителя Hugging Face, исследовательского международного open-source-сообщества, специализирующегося на разработке и тестировании моделей искусственного интеллекта, модель Apertus — одна из самых амбициозных open-source моделей на сегодняшний день. «Это не единственный проект такого рода, но всё равно он прокладывает сейчас дорогу в неизвестное, особенно если учитывать его масштаб и объём вычислительных ресурсов, затраченных на обучение модели, — рассказал он в интервью Swissinfo. — Это определённо новая веха в развитии моделей с открытым исходным кодом».

Сравнивать и выбирать

Исследователи, программисты, стартапы и государственные структуры могут загружать копию Apertus на собственные серверы для реализации своих собственных проектов. Такой подход позволяет пользователям сохранять полный контроль над своими данными. Насколько реально велика ценность швейцарской LLM? Это проявится после оценки масштабов и степени успешности приложений, созданных на её основе. Учёные уже исследуют возможности её применения в таких областях, как здравоохранение, образование и климатология. Представители швейцарской промышленности восприняли появление национальной инициативы в сфере искусственного интеллекта, а особенно её акцент на защите данных, положительно.

Показать больше Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция Готова ли Швейцария к цифровому будущему? Читать далее Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция

В то же время они предупреждают: проект столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны всё более мощных международных соперников. Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung, SBVg) считает, что у национальной швейцарской LLM есть «значительный долгосрочный потенциал» для финансовой отрасли, особенно с учётом необходимости соблюдения местного законодательства о защите данных и банковской тайне. Однако некоторые банки уже реализуют собственные проекты ИИ на базе других LLM. Так, крупнейший швейцарский банк UBS сотрудничает с OpenAI и Microsoft. Отраслевое объединение Swissmem, представляющее интересы швейцарской электротехнической и машиностроительной промышленности, полагает, что национальная LLM сможет лучше отвечать потребностям местных компаний, так как она учитывает европейские нормы регулирования в области защиты данных.

Непременно прочитайте также:

Показать больше

Показать больше Фронтиры исследований Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий. Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Но это вовсе не гарантирует, что вся швейцарская промышленность сразу перейдёт на Apertus. Потенциальные пользователи будут оценивать скорость, точность и глубину ответов, которые генерирует Apertus, и сравнивать итоги с итогами работы других LLM. «Как показывает опыт, универсального решения, которое бы удовлетворяло все потребности, просто не существует, — указал в интервью Swissinfo Адам Гонтарц (Adam Gontarz) из объединения Swissmem. — Каждый проект должен учитывать конкретные обстоятельства и точные требования бизнеса. И в некоторых случаях иностранные продукты и решения могут оказаться более эффективным выбором».

Показать больше Дебаты Ведёт: Сара Ибрагим Поможет или навредит нам искусственный интеллект в будущем? Должны ли мы позволять искусственному интеллекту принимать решения за нас? И если да, то в какой степени и в какой ситуации? Присоединяйтесь к дискуссии 4 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше За кулисами портала SWI Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта Этот контент был опубликован на Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, всё активнее проникают в повседневную работу журналистов. Как это влияет на нашу работу? Читать далее Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.