«Наши приложения на базе ИИ изменят профессию инженера»

Компания Neural Concept была создана на базе Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) и сегодня предлагает технологии применения искусственного интеллекта в автомобильной, авиационной и энергетической отраслях. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Пьер Баке (Pierre Baqué), глава швейцарского стартапа Neural Concept, утверждает, что технологии, разработанные его компанией, позволяют вдвое сократить время, необходимое, например, для разработки и вывода на рынок новой модели автомобиля.

12 минут

Основанный в 2018 году швейцарский стартап Neural Concept Внешняя ссылкаспециализируется на технологиях, работающих с применением искусственного интеллекта (ИИ/AI). Их компания в первую очередь предлагает услуги предприятиям автопрома. Сегодня в штате фирмы насчитывается около 80 сотрудников — они работают в Лозанне, Нью-Йорке и Мюнхене.

Клиентская база составляет порядка 60 компаний, а известность фирма получила благодаря сотрудничеству с гонками «Формула-1». Журналист Swissinfo встретился с основателем и генеральным директором Neural Concept Пьером Баке (Pierre Baqué) в офисе компании, расположенном на территории технопарка при Федеральной высшей технической школе Лозанны (EPFL).

Swissinfo.ch: Как бы вы самыми простыми словами объяснили, чем, собственно, занимается Neural Concept?

Пьер Баке: Наши решения на базе искусственного интеллекта работают как помощники или «вторые пилоты», поддерживающие инженеров-конструкторов. Это позволяет быстрее создавать новые виды продукции, выполнять больше рабочих циклов (мы называем их «итерациями») за то же время и получать при этом автоматически сгенерированные подсказки и предложения. В автомобильной промышленности, например, наша технология способна вдвое сократить время, необходимое для проектирования и вывода новой модели автомобиля на рынок. Такие системы качественно меняют характер работы инженеров, но они не вытесняют и не заменяют их. Поэтому наша главная задача состоит в том, чтобы наладить по-настоящему симбиотическое взаимодействие между человеческим творчеством и аналитической мощью ИИ.

Основанный в 2018 году швейцарский стартап Neural Concept специализируется на технологиях, работающих с применением искусственного интеллекта (ИИ/AI). SWI

Swissinfo: Как это отражается на ситуации с занятостью у ваших клиентов, особенно в автомобильной и аэрокосмической отраслях?

Пьер Баке: Для наших клиентов это принципиальный вопрос. Искусственный интеллект обеспечивает значительный прирост эффективности. Но одни компании предпочитают выпускать больше продукции с тем же количеством инженеров — или даже увеличивая штат, другие, напротив, выбирают сохранение прежнего объёма выпуска при сокращении затрат и уменьшении числа сотрудников.

Swissinfo: Если проанализировать нынешние образовательные программы, на основе которых вузы готовят и выпускают инженеров: не пора ли изменить их каким-то образом, приспособив к новым реалиям?

Пьер Баке: Безусловно, пора. Средства, которыми инженеры пользуются в работе, постоянно развиваются, поэтому эти программы придётся перестраивать даже быстрее и радикальнее, чем это было во времена внедрения самых первых систем автоматизированного проектирования и компьютерного моделирования.

Пьер Баке подчёркивает: главная цель Neural Concept — разрабатывать технологии, которые помогают клиентам решать стоящие перед ними задачи и одновременно открывают для самой компании новые горизонты роста. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Swissinfo: Система образования в Швейцарии очень демократична, тогда как во Франции она крайне элитарна, достаточно упомянуть такие вузы, как Парижская политехническая школа (École Polytechnique de Paris), выпускником которой вы являетесь. Повлияло ли французское инженерное образование на то, как вы работаете сегодня?

Пьер Баке: Очень требовательная система обучения в парижской Политехнической школе, включая два года подготовительного факультета, позволяет студентам достигать выдающихся результатов в математике, физике и других технических областях. Полученные навыки сохраняются за ними на всю жизнь — не в последнюю очередь благодаря интеллектуальной дисциплине, которую там прививают. Тот факт, что поступить в этот вуз крайне сложно, делает его диплом своего рода сертификатом качества и визитной карточкой. Это действительно помогло нам заключить первые контракты с крупными концернами, такими как Airbus и Safran, и успешно провести первые раунды привлечения инвестиций. Минус подобного элитарного подхода в том, что во Франции традиционно мало внимания уделяют профессионально-техническому образованию, тогда как в Швейцарии именно оно является одной из сильных сторон национальной школьной системы.

Читайте по теме дополнительно:

Показать больше

Показать больше Швейцарский ИИ Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом Этот контент был опубликован на Швейцария представила свою «большую языковую модель», которая должна стать альтернативой таким проектам, как ChatGPT, Llama и DeepSeek. Читать далее Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом

Swissinfo: Влияют ли на вашу работу швейцарские или иностранные нормы регулирования в сфере искусственного интеллекта?

Пьер Баке: Понятие «искусственный интеллект» охватывает очень разные явления, что делает любые попытки регулирования затруднительными. В нашем случае пока не существует законодательства, которое напрямую затрагивало бы нашу работу.

Swissinfo: Тем не менее хотели бы вы, чтобы появились какие-то страховочные механизмы, в частности нормы, обеспечивающие защиту персональных данных и этичность решений, принимаемых на базе ИИ?

Пьер Баке: Будучи не только предпринимателем, но и гражданином, я, конечно, хотел бы, чтобы правительства принимали адекватные меры в отношении минимизации рисков, связанных с ИИ. Пока эти риски остаются гипотетическими, но они уже становятся достаточно серьёзными, чтобы вызывать беспокойство. Я имею в виду прежде всего риск появления сверхинтеллекта, который мог бы выйти из-под контроля или использоваться в целях, противоречащих интересам человечества. Учитывая такие сценарии, я убеждён, что регулирование ИИ необходимо. Меры в этой области могли бы быть сопоставимы с теми, что применяются в отношении ядерного оружия. Возможно, Швейцария могла бы сыграть здесь особую роль, причем даже на международном уровне.

Основной потенциал в области НИОКР компания сосредоточила в Швейцарии, а продажи развивает за рубежом — в США, Германии и Азии. Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Swissinfo: Как вы находите новых клиентов? И с какими компаниями в Швейцарии вы выстраиваете такие отношения, которые могли бы служить примером для других компаний в вашей сфере?

Пьер Баке: Мы используем разные подходы: прямые продажи на основе нашего головного офиса в Лозанне, развитие бизнеса с опорой на дочерние компании в Нью-Йорке и Мюнхене, участие в выставках, например в салоне технических новинок CES в Лас-Вегасе, а также сотрудничество с дистрибьюторами, такими как японская компания Cybernet. Сейчас у нас около 60 корпоративных клиентов, среди них — Safran (французская группа компаний, специализирующаяся на аэрокосмической технике, авиадвигателях и оборудовании для авиации и космоса. — Прим. ред.), General Electric, Subaru и General Motors, а также четыре команды «Формулы-1». Основное внимание мы уделяем автомобильной, микроэлектронной, аэрокосмической и энергетической отраслям. Пока что в Швейцарии у нас нет крупных заказчиков, хотя такие отечественные компании, как ABB и Pilatus (авиастроение. — Прим. ред.), демонстрируют большой потенциал. В такой небольшой стране, как Швейцария, вполне естественно с самого начала ориентироваться на международные рынки.

Swissinfo: Кто ваши основные конкуренты?

Пьер Баке: Сегодня направление AI for Science («ИИ для науки») развивается очень стремительно, и подходов здесь великое множество. Компания Neural Concept пока настолько опережает конкурентов в своей нише, что я даже затрудняюсь назвать компанию, предлагающую сопоставимую продукцию или схожий набор услуг. Наши решения дополняют системы автоматизированного проектирования (CAD) и инженерного моделирования (CAE), разработанные ведущими игроками, например французской Dassault Systèmes, немецким Siemens и американской Ansys — компанией в сфере инженерного моделирования. Эти компании могут добавлять к своим продуктам функции виртуализации, но они не способны конкурировать с нами в применении искусственного интеллекта области решения задач, связанных с проектированием и инженерным моделированием.

Swissinfo: Как вы обеспечиваете себе возможность увеличения масштабов применения ваших технологий?

Пьер Баке: Наша стратегия заключается в том, чтобы создавать как можно больше универсальных модулей и компонентов, которые можно применять в самых разных проектах. Наша архитектура построена с опорой на три уровня: базовый слой алгоритмов, модульные платформы для различных задач и настраиваемые интерфейсы для каждого клиента в отдельности.

Swissinfo: Проведя три раунда привлечения средств вы получили 38 миллионов швейцарских франков или 48 миллионов долларов США. Что вы планируете делать дальше?

Пьер Баке: Наша первоочередная задача на будущее состоит в том, чтобы сохранить и укрепить наше технологическое лидерство. Мы намерены и дальше создавать продукцию, которая будет способна как помогать клиентам решать стоящие перед ними задачи, так и открывать перед нами новые горизонты роста. Мы всё ещё находимся на раннем этапе развития и, если мы сумеем удержать нынешний курс, то перед нами будут открыты все пути, включая выход на биржу. Мы могли бы потом как сохранить свою независимость, так и продать бизнес какому-нибудь крупному концерну.

Swissinfo: В компании Neural Concept сейчас работает 80 человек. Каким вы видите будущее вашей команды?

Пьер Баке: Мы активно продолжаем набор кадров, особенно на позиции в сфере разработки новых видов продукции. Нам выгоднее держать потенциал в области R&D в Швейцарии — так нам проще поддерживать связь с академической средой и обмениваться опытом (с местными вузами). А вот команды в области продаж логично развивать за границей, прежде всего в США и Германии. Мы также планируем начать набирать сотрудников в Японии и Корее. В среднесрочной перспективе мы хотим удвоить число наших сотрудников.

Пьер Баке: «Технологии от Neural Concept позволяют вдвое сократить время создания новых видов продукции». Vera Leysinger / Swi Swissinfo.ch

Swissinfo: Искусственный интеллект потребляет большие объёмы энергии. Как обстоит дело с воздействием вашей компании на окружающую среду?

Пьер Баке: Наша цель — предоставить инженерам и ученым-исследователям таких ассистентов на базе AI, которые были бы способны находить технологические решения также и в области противодействия энергетическому, а значит, и экологическому кризису. Иными словами, экологические соображения — это один из главных драйверов нашего бизнеса.

Swissinfo: Компания Neural Concept только что вошла в список «ста технологических пионеров мира» по версии Всемирного экономического форума в Давосе. Что это для вас значит?

Пьер Баке: Мы хотим внести позитивный вклад в развитие нашей отрасли и одновременно наладить полезные контакты, в том числе на бизнес-уровне. Это признание укрепит наш имидж и повысит доверие как со стороны клиентов, так и со стороны инвесторов.

Swissinfo: Насколько Швейцария удобна для основания таких компаний, как Neural Concept?

Пьер Баке: Она очень удобна, особенно когда и если речь идет о фирмах, зарождающихся в рамках деловой экосреды, возникшей вокруг EPFL. Наш переход из университетской среды (в мир большого бизнеса) прошёл довольно гладко, этот регион Швейцарии идеально подходит для поиска и найма квалифицированных инженеров, и это с учетом относительно низкой конкуренции работодателей. Однако на более продвинутой стадии развития, особенно по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком, тут явно ощущается нехватка крупных инвесторов. Есть определённые трудности и с привлечением амбициозных и опытных специалистов в сфере продаж. Поэтому сегодня огромную роль для нас играет наше присутствие в Мюнхене и Нью-Йорке.

Swissinfo: Как в вашей деловой сфере оценивается тот факт, что вы – именно швейцарская компания?

Пьер Баке: Статус компании, возникшей при EPFL, поначалу обеспечил нам солидный кредит доверия, но почивать на лаврах нам никак нельзя. В целом швейцарские компании известны в мире своей надёжностью, серьёзным отношением и уважением к людям, будь то сотрудники, партнёры или клиенты. Преимуществом является и нейтралитет Швейцарии, особенно это важно для клиентов из отраслей, строго регулируемых государством, таких как гражданская авиация, аэрокосмическая промышленность, энергетика и оборона. Кроме того, Швейцария уже начинает приобретать международную репутацию «нации наукоёмких технологий» (deep-tech nation), что вполне закономерно, учитывая роль таких связанных с ИИ инновационных центров, как Цюрих (где присутствуют компании OpenAI, Nvidia, Anthropic, DeepJudge и др.) и Лозанна (там работают Isomorphic, Neural Concept и др.).

Swissinfo: Влияют ли на вас нынешние геополитические факторы — например, новые американские таможенные тарифы или отношения Швейцарии с ЕС?

Пьер Баке: Американские таможенные тарифы напрямую на наши услуги не влияют, но они затрагивают наших клиентов, особенно автопроизводителей. Что касается отношений Швейцарии и ЕС, то на данном этапе они на нашей работе никак не сказываются.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch