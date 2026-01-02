Художественные горизонты 2026 года: преимущества неравенства

Открытие ярмарки Art Basel Paris в Гран-Пале (исторический выставочный дворец в центре Парижа) в октябре 2024 года. Keystone/AP

В новом году культура всё отчётливее будет зависеть от капитала — будь то частные миллиарды, переходящие по наследству, или масштабные государственные инвестиции стран Персидского залива в культурное влияние.

От рекордных по величине наследуемых сумм до борьбы стран Персидского залива за культурное влияние на мир: год 2026 обещает стать временем, когда деньги будут играть в мире культуры еще более заметную роль, чем когда-либо прежде. В этой ситуации имеет смысл присмотреться не только к глобальным трендам, но и к тому, что «совершается дома» — к выставочной программе в Швейцарии и к тому, чем сегодня живут швейцарские кино и литература.

Рекордные по величине наследуемые суммы становятся всё более распространённым явлением. Экономисты и политики спорят о том, как — и следует ли вообще — облагать такие состояния какими налогами. Но вне зависимости от исхода этих дискуссий очевидно одно: наследуемые состояния формируют сегодня особенно благоприятную среду, в которой мировой арт-рынок будет развиваться еще более активно, словно в теплице. К такому же выводу приходит и исследование банка UBSВнешняя ссылка.

Согласно его данным, сверхбогатые семьи передают по наследству рекордные состояния, распределяя миллиарды долларов между детьми, внуками и супругами. Основная часть этих средств, как ожидается, будет унаследована в США, за которыми следуют Индия, Франция, Германия и Швейцария. Только в Швейцарии, по оценке UBS, в течение ближайших пятнадцати лет по наследству будет передано около 165 миллиардов франков. Эти процессы подробно анализируются и в другом исследовании банка: докладе 2025 года Art Basel and UBS Survey of Global Collecting.

В центре внимания этих аналитических записок — состоятельные частные коллекционеры (на банковском жаргоне high-net-worth individuals, HNWI), их интересы в разных регионах мира и у разных поколений, а также структура их расходов. Два ключевых тренда сразу бросаются в глаза. Первый — заметное увеличение доли наследуемых средств, вложенных в искусство (до уровня около 20 процентов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 15 процентов). Среди коллекционеров с состоянием более 50 миллионов долларов доля инвестиций в искусство достигает в среднем 28 процентов.

Особенно активными в этом смысле оказываются представители так называемого поколения Z (родившиеся в конце 1990-х и начале 2000-х годов): они вкладывают в искусство около 26 процентов своих активов, что также существенно выше среднего уровня. Второй важный тренд связан с наследованием уже сложившихся коллекций. Восемьдесят четыре процента опрошенных состоятельных частных коллекционеров получили находящиеся в их руках произведения искусства по наследству, эти работы составляют почти треть их нынешних собраний. Среди представителей поколения ZВнешняя ссылка доля тех, кто унаследовал произведения искусства, достигает почти 90 процентов — и подавляющее большинство из них предпочитает сохранять эти работы в своей коллекции, а не продавать дальше.

Посетительница рассматривает робота в образе Илона Маска (Elon Musk): инсталляция Regular Animals художника Бипла (Beeple) на ярмарке Art Basel Miami Beach. Keystone/AP

Авторы указанных исследований считают, что такая стратегия отражает общее стремление продолжать семейные традиции и постепенно формировать свою собственную арт-идентичность. Однако существует и более прагматичное объяснение: на фоне умеренного спада на арт-рынке в последние два года многие наследники предпочитают не спешить с продажей и ждать более благоприятного момента. В итоге 2026 год может стать годом, когда вопросы наследования и культурного влияния будут всё теснее переплетаться, оказывая прямое воздействие на арт-сцену.

Плохие времена — хорошие времена

Год назад, ещё до вступления в должность Дональда Трампа, на ярмарке Art Basel Miami Beach, последней крупной художественной ярмарке года и традиционном индикаторе состояния рынка, царило настроение, которое тогда окрестили «осторожным оптимизмом». В течение всего 2025 года это выражение постоянно всплывало в прессе на фоне тарифных конфликтов и тумана, связанного с американской внутренней и особенно внешней политикой. Однако к концу года тон статей в СМИ заметно изменился. Крупные сделки с работами признанных звёзд арт-рынка, заключённые лишь под завершение декабрьской ярмарки в Майами, подтвердили тенденции, которые уже наметились осенью 2025 года на Art Basel Paris и Frieze London.

Вместе с оживлением аукционного рынка во второй половине 2025 года это стало явным сигналом: прежняя осторожность уступает место растущей уверенности. Сегодня в разговорах на тему перспектив арт-рынка всё чаще звучит просто слово «оптимизм», уже без осторожности. Богатые покупатели вновь готовы тратить деньги — и речь идёт не только об искусстве. Крупнейшие аукционные дома, включая Christie’s и Sotheby’s, в последние месяцы сделали ставку на сегмент предметов роскоши, пытаясь компенсировать прежний спад продаж в области традиционных художественных работ (картин, скульптур).

Уникальный Mellon Blue, грушевидный бриллиант весом 9,51 карата огранки Fancy Vivid Blue. На аукционе Christie’s в Женеве он был продан за 25,6 миллиона долларов США. Keystone / Martial Trezzini

И судя по итогам торгов, расчёт оказался верным. Так, ювелирные аукционы Christie’s в Женеве принесли более 72 миллионов долларов в мае и ещё 60 миллионов долларов в ноябре 2025 года. А в декабре на торгах в Лондоне тот же аукционный дом продал одно из знаменитых яиц Фаберже по рекордной цене в 22,9 млн фунтов стерлингов, что соответствует примерно 24,5 млн швейцарских франков.

Географический сдвиг

Центры силы в мире искусства всё заметнее смещаются в сторону Персидского залива. Один из самых наглядных признаков этого сдвига — тот факт, что регион превратился в новое «поле боя» геополитического соперничества между Art Basel и Frieze, двумя ведущими международными арт-ярмарками. В феврале 2026 года впервые пройдёт Art Basel Qatar, а в ноябре Frieze откроет собственную постоянную площадку в Абу-Даби, городе, где аукционный дом Sotheby’s уже запустил в ноябре 2024 года свою первую ежегодную Collectors’ Week.

В этом основанном в Великобритании и базирующемся в Нью-Йорке международном аукционном доме государственный инвестиционный фонд эмирата Катар владеет миноритарной долей. У Абу-Даби уже есть «франшиза» Лувра, но теперь город пошёл ещё дальше: здесь только что открылись два новых, специально построенных музейных гиганта: Национальный музей Заида и Музей естественной истории. Влияние региона Персидского залива отражается и в переформатировании медийно-статистического пространства.

В ежегодном рейтингеВнешняя ссылка ста самых влиятельных фигур арт-мира, публикуемом журналом Art Review, в первую десятку вошли сразу две ключевые фигуры из региона Ближнего Востока. Это прежде всего Шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани (Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani), сестра эмира Катара и председатель холдинга Qatar Museums, объединяющего около дюжины музеев и культурных институций страны, поднялась с 21-го места в прошлом году сразу на второе. А третью строчку заняла Хур Аль-Касими (Sheikha Hoor Al Qasimi), младшая дочь правителя Шарджи и президент фонда Sharjah Art Foundation. Годом ранее именно она возглавляла этот список.

Шарджа, один из семи эмиратов Объединённых Арабских Эмиратов, с 1993 года проводит у себя старейшую художественную биеннале региона. Новые галереи открываются также в Саудовской Аравии и Дубае. Страны Залива целенаправленно работают с элитами из Азии, Африки, Европы и, разумеется, Ближнего Востока. В сочетании с мягким налоговым и таможенным режимом всё это делает регион ещё более привлекательным для арт-рынка, что позволяет сделать ясный вывод: его влияние в ближайшие годы будет только увеличиваться.

Впрочем, старушка Европа тоже пока не утратила ни своего символического веса, ни внимания публики. С большим интересом ожидается 61-я Венецианская биеннале, открытие которой намечено на начало мая 2026 года. Назначение швейцарско-камерунской куратора Койо Куо (Koyo Kouoh) художественным руководителем выставки было встречено в арт-среде с нескрываемым воодушевлением: в последние десятилетия она по праву считалась одной из ключевых фигур современного искусства. Её внезапная смерть в мае 2025 года в возрасте 58 лет стала серьёзной утратой. Тем не менее временная кураторская команда пообещала продолжить работу над проектом «так, как Куо его задумала и сформулировала, с целью сохранить, развить и распространить её идеи и наследие».

Швейцарский павильон в Венеции в 2026 году сделал ставку на коллективный проект. Страну представляет инсталляция The Unfinished Business of Living Together («Незавершённое дело совместной жизни»). Концепция была разработана кураторами Джанмарией Андреттой (Gianmaria Andreetta, Лугано / Берлин) и Лукой Билером (Luca Beeler, Цюрих) совместно с художницей Ниной Уэйкфорд (Nina Wakeford, Лондон), а затем доработана всей командой — в неё вошли Мириам Лаура Леонарди (Miriam Laura Leonardi, Цюрих), Юл Томатала (Yul Tomatala, Женева) и коллектив Lithic Alliance (Цюрих / Брюссель).

Отправной точкой для проекта стала программа швейцарского телевидения Telearena от 1978 года, посвящённая вопросам сексуальной ориентации. По замыслу авторов, работа исследует условия и границы толерантности и идентичности, а также формы социальной разобщённости. Подробной информации о проекте у нас нет, но можно предположить, что проект будет построен как многоголосное высказывание, представляющее все языковые регионы Швейцарии — и именно в этом его потенциальная сила.

Удовольствие для глаз и чувств

Кунстхаус Цюриха (Kunsthaus Zürich)

Цюрихский музей сосредоточится на двух выдающихся художницах. Бразильянка Лижия Кларк (Lygia Clark) начинала свой путь под влиянием «конкретного искусства», направления, ярким представителем которого был швейцарский художник Макс Билл (Max Bill). Однако довольно скоро она оставила позади и Билла, и само конкретное искусство, равно как и устоявшиеся представления о том, чем и каким вообще может быть искусство.

Лижия Кларк (Lygia Clark) на I Exposição de Arte Neoconcreta («Первой неоконкретной художественной выставке») рядом с объектами из серии Unidades — ранними неоконкретными пространственными структурами, 1959 год., Рио-де-Жанейро. © Associação Cultural O Mundo de Lygia Clark/Sérgio Zalis

Уроженка Женевы Алиса Байи (Alice Bailly) стала одной из первых швейцарских художниц эпохи модерна. Как и многие её современницы, на протяжении десятилетий она оставалась в тени славы своих коллег-мужчин.

Алиса Байи (Alice Bailly): «Rade de Genève ou Vol de mouettes» («Женевская гавань, или Полёт чаек»), 1915 год. Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne, Nora Rupp

В октябре 2026 года цюрихский музей дополнительно представит работы австрийской художницы Марии Лассниг (Maria Lassnig) и норвежского классика Эдварда Мунка (Edvard Munch), крупнейшая коллекция полотен которого за пределами Норвегии хранится именно в Кунстхаусе Цюриха. Как подчёркивают кураторы, смелое сопоставление двух художников, чьи творческие биографии никогда не пересекались, «позволяет по-новому прочитать их искусство».

Мария Лассниг (Maria Lassnig): «Fluss der Farbe = Fluss des Lebens» («Поток цвета = поток жизни»), 1996 год. © Maria Lassnig Stiftung / 2025, ProLitteris, Zurich

Коллекция Эмиля Бюрле (Sammlung Emil Bührle)

С 20 марта музей цюрихский музей покажет новые произведения из этого собрания в дополнение к разделу, посвящённому происхождению работ, многие из которых могли быть приобретены у еврейских коллекционеров, принимавших решение продать их отнюдь не добровольно. Кроме того, музей объявил, что в начале 2027 года он планирует открыть полностью обновлённую экспозицию с участием всех полотен коллекции.

После выставки Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler) в музее последует масштабная экспозиция печатной графики Роя Лихтенштейна (Roy Lichtenstein), охватывающая все этапы его творчества. А в марте музей откроет выставку The First Homosexuals 1869–1939, которая обращается к теме однополого влечения и гендерного многообразия в искусстве.

Музей искусства и истории Женевы (Musée d’art et d’histoire de Genève, MAH Genève)

До апреля 2026 года здесь можно будет увидеть выставку Elles. Contemporary Australian Indigenous Women Artists, яркую и содержательную подборку работ современных художниц-аборигенок, переосмысляющих тысячелетнее духовное и культурное наследие Австралии.

Роберто Монтенегро (Roberto Montenegro, Мексика): «Retrato de un anticuario o Retrato de Chucho Reyes y autorretrato» («Портрет антиквара, или Портрет Чучо Рейеса с автопортретом»), 1926 год; экспонат выставки The First Homosexuals. Colección Pérez Simón

Художественный музей Базеля (Kunstmuseum Basel)

После масштабной ретроспективы Ли Краснер (Lee Krasner), показанной в 2020 году в Берне, очередь дошла и до её современницы Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler). С апреля по август музей представит большую выставку художницы, которую считают одной из ключевых фигур американского послевоенного абстрактного искусства.

Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler): Moveable Blue, 1973 год (с любезного разрешения галереи Berggruen Gallery, Сан-Франциско). © 2025 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / ProLitteris, Zurich

После выставки Хелен Франкенталер (Helen Frankenthaler) в музее последует масштабная экспозиция печатной графики Роя Лихтенштейна (Roy Lichtenstein), охватывающая все этапы его творчества. А в марте музей откроет выставку The First Homosexuals 1869–1939, которая обращается к теме однополого влечения и гендерного многообразия в искусстве.

Эмили Кам Кнгваррей (Emily Kam Kngwarray) пишет картину Die Schöpfung der Erde I («Сотворение Земли I») в регионе Utopia — территория аборигенных общин в Центральной Австралии, 1994 год. Tate

Музей изобразительных искусств кантона Во в Лозанне (Musée cantonal des Beaux-Arts)

С апреля по август 2026 года здесь будет показана ретроспектива Отобонг Нканги (Otobong Nkanga). Нигерийская художница, живущая в Брюсселе, считается одной из наиболее значимых фигур постколониального поколения. Выставка подготовлена в сотрудничестве с Музеем современного искусства Парижа (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris).

Отобонг Нканга (Otobong Nkanga) во время перформанса Glimmer: Fragments в музее Стеделейк (Stedelijk Museum — музей современного искусства в Амстердаме), 2014 год. Photo: Ernst van Deursen

Центр Пауля Клее в Берне (Zentrum Paul Klee)

Среди главных событий 2026 года — выставка, посвящённая бразильскому ландшафтному архитектору Роберто Бурле Марксу (Roberto Burle Marx), который, в частности, внес свой вклад в создание футуристического облика столицы Бразилии — города Бразилиа.

Роберту Бурле Маркс (Roberto Burle Marx): «Plan für einen Dachgarten, Ministerium für Bildung und Gesundheit, Rio de Janeiro» («Проект сада на крыше для Министерства образования и здравоохранения, Рио-де-Жанейро»), без даты; гуашь на бумаге. Copyright: Jaime Acioli

Здесь же пройдёт крупная выставка, посвящённая немецкому художнику Курту Швиттерсу (Kurt Schwitters). Его творчество охватывает практически все художественные направления первой половины 20 века, сочетая элементы дадаизма, конструктивизма и сюрреализма, затрагивая поэзию, живопись, скульптуру, а также традиции графического дизайна, типографики и инсталляционного искусства.

Курт Швиттерс (Kurt Schwitters): «Die Frühlingstür» («Весенняя дверь»), 1938 год. Ассамбляж из масла, дерева, гипса, металла, каблука обуви, картона и кожи (?), прибитый к деревянной основе. Courtesy Galerie Gmurzynska

Изящное искусство

Несколько швейцарских фильмов, выход которых в кинотеатрах и на онлайн-платформах запланирован на следующий год, уже успели прозвучать в 2025-м на международных фестивалях. Но реальную картину — и состояние отрасли, и общее творческое настроение — традиционно прояснит лишь конец января, когда откроются Дни кино в Золотурне (Solothurner Filmtage), главный национальный кинофорум страны. Помимо конкурса за Prix de Soleure, фестиваль предлагает несколько тщательно собранных программ.

В новом году секция Histoires покажет девять фильмов, снятых швейцарскими режиссёрами в Нью-Йорке в период с 1978 по 1992 год. Подборка намеренно эклектична, кураторы описывают её формулой «от Жан-Мишеля Баския до Брэда Питта». В программу вошли ленты Downtown 81, Face Addict, Johnny Suede, Little Noises, Candy Mountain; часть этих картин доступна на платформе filmo.ch, правда, только для просмотра в Швейцарии.

Кинокритик Алан Маттли (Alan Mattli), главный редактор журнала Film Bulletin и многолетний автор SWI swissinfo.ch, среди фильмов, за которыми стоит следить особенно внимательно, называет: Nacktgeld («Разоблачение») Томаса Имбаха (Thomas Imbach); Autour du feu («Вокруг костра») Лауры Касадор (Laura Cazador) и Аманды Кортес (Amanda Cortes); Lydia: Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus («Лидия: записки из психиатрической больницы») Штефана Юнга (Stefan Jung); Ewigi Liebi («Вечная любовь») Пьера Моннара (Pierre Monnard); Namaste Seelisberg Феличе Дзено́ни (Felice Zenoni) и Der Mann auf dem Kirchturm («Человек на колокольне») Эдвина Билера (Edwin Beeler).

Пока что трейлер опубликован лишь у фильма Томаса Имбаха «Разоблачение».

Внешний контент

В 2026 году литературная жизнь Швейцарии будет во многом сосредоточена вокруг крупных фестивалей и международного диалога. Ключевым событием вновь станут Дни литературы в Золотурне (Solothurner Literaturtage) — это главная площадка современной швейцарской прозы, поэзии и нон-фикшн на всех национальных языках. Ожидается усиление внимания к многоязычию, переводу и транснациональным темам, а также к авторам нового поколения. В целом 2026 год обещает быть не годом громких юбилеев, а годом дискуссий, обмена опытом и переосмысления былого.

