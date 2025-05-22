Андерматт стал убежищем для граждан США, разочарованных Трампом

Андерматт освобождён от действия закона Lex Koller, ограничивающего покупку швейцарской недвижимости иностранцами. Keystone / Urs Flueeler

Президент США оказывает влияние даже на люксовый швейцарский горнолыжный курорт Андерматт. Из-за него американцы создают здесь ажиотажный спрос на жильё.

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В первые месяцы 2025 года проект Andermatt Swiss Alps получил более 1 260 запросов от американских инвесторов, заинтересованных в покупке в Андерматте новых квартир. По словам руководства строительным проектом, всплеск интереса вызван тревожностью среди граждан США, ищущих «убежища и безопасности».

По состоянию на 10 апреля 2025 года было заключено сделок (включая авансовые платежи) на сумму 14,2 млн франков — почти вдвое больше, чем те 7,7 миллиона, что были зафиксированы тут за весь 2024 год. При этом в 2023 году тут не было вообще ни одного покупателя из США. В 2025 году более трети сделок и предоплат пришлось на неделю перед Пасхой, когда рынки лихорадило из-за новых таможенных пошлин, введённых администрацией Трампа.

Как отмечает коммерческий директор компании Andermatt Swiss Alps Рассел Коллинз (Russell Collins), интерес со стороны американцев к здешней недвижимости начал возрастать ещё в 2022 году, после того как контрольный пакет компании, управляющей инфраструктурой курорта, приобрел холдинг Vail Resorts. Тем не менее нынешний всплеск интереса, по его словам, — «явно исключительный: с начала года и особенно за последние шесть недель кривая продаж пошла вверх очень резко».

Внешний контент

Проект Andermatt Swiss Alps, 51% которого принадлежит египетскому бизнесмену Сами Савирису, а 49% — его компании Orascom, является уникальным для Швейцарии: он освобождён от действия закона Lex Koller, ограничивающего покупку недвижимости иностранцами. Стоимость проекта — 1,8 миллиарда франков. Он включает в себя отели, рестораны, поле для гольфа, да и расположен проект всего в полутора часах езды на машине от Цюриха. На фоне общей нестабильности в США, по словам Рассела Коллинза, многие инвесторы стремятся перевести свои средства в активы, номинированные в швейцарских франках. С января 2025 года франк укрепился к доллару на 11%, а за год — почти на 12%.

«Беженцы от Трампа»

Как уже ранее писала Financial Times, интерес к Андерматту обусловлен тем, что состоятельные американцы — как уже живущие в Европе, так и только планирующие переезд — всё чаще рассматривают экстренные сценарии перевода своих активов в Швейцарию. Подобную динамику аналитики фиксируют и в других городах Европы — например, в Мадриде. По словам Филиппа Цюнда (Philipp Zünd), партнёра консалтинговой компании KPMG в Цюрихе, количество обращений от граждан США с вопросами о переезде в Швейцарию в последнее время более чем удвоилось.

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«В последние месяцы мы явно наблюдаем рост интереса со стороны американцев, желающих переехать сюда или, по крайней мере, в Европу», — отмечает он. Закон Lex Koller в обычных случаях ограничивает сделки по покупке недвижимости иностранцами, однако для Andermatt Swiss Alps сделано исключение. Здесь можно свободно покупать и продавать жильё без получения разрешения и без ограничений по сроку владения. До 2040 года на проект также не распространяется действие «Закона о втором жилье», ограничивающего долю каникулярных объектов 20% от жилого фонда альпийских деревень.

Америка становится небезопасной

Большинство покупателей — это жители восточного побережья США, но есть и клиенты из Небраски и Майами. Один из них — предприниматель из Нью-Йорка в возрасте около 50 лет — рассказал на условиях анонимности, что Трамп стал «одним из ключевых факторов», повлиявших на его решение (купить недвижимость в Швейцарии). В ноябре 2024 года он и его партнёр приобрели в Андерматте двухкомнатную квартиру за 2,2 миллиона франков.

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«Швейцария остаётся стабильной и безопасной, в то время как США под руководством Трампа — всё менее надёжны. Дело не только в финансовой нестабильности. Мне вообще не нравится, во что превратилась Америка», — говорит он. Он также сообщил, что перевёл часть своего капитала в швейцарский банк, а сам с партнёром получил гражданство одной из стран ЕС — чтобы иметь возможность постоянно жить в Швейцарии.

По словам Джереми Ролласона (Jeremy Rollason), главы отдела продаж лондонской компании Savills, интерес к этому девелоперскому проекту в Андерматте действительно растёт, но «тенденция к увеличению числа американских покупателей началась ещё до переизбрания Дональда Трампа». Он добавляет: «Хотя большинство наших клиентов по-прежнему из Европы, с 2020 года общее число покупателей из США по всей Европе в целом утроилось».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.