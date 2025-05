Il villaggio sciistico delle Alpi svizzere che attira ricchi americani scontenti

Andermatt è una località del Canton Uri nota per essere un centro di addestramento dell'esercito svizzero. Keystone / Urs Flueeler

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra avere un grande impatto su un piccolo villaggio sciistico delle Alpi svizzere.

Nei primi mesi di quest’anno, gli appartamenti di nuova costruzione nel villaggio di Andermatt hanno attirato più di 1’260 richieste da parte d’investitori statunitensi. L’azienda responsabile del progetto immobiliare ha affermato che la domanda è stata alimentata da “una fuga verso la sicurezza” da parte di americani in apprensione.

Fino al 10 aprile hanno acquistato o versato caparre per appartamenti per un valore di 14,2 milioni di franchi svizzeri, quasi il doppio rispetto ai 7,7 milioni delle transazioni dell’intero anno scorso. Nel 2023, ad Andermatt non c’è stato alcun acquirente statunitense per i nuovi appartamenti.

Più di un terzo delle vendite e dei depositi di quest’anno sono stati effettuati nella settimana prima di Pasqua, quando i dazi commerciali imposti dall’amministrazione Trump hanno creato scompiglio sui mercati.

Russell Collins, direttore commerciale di Andermatt Swiss Alps, che gestisce e sviluppa il progetto e che ha venduto 546 appartamenti già realizzati o in costruzione, ha dichiarato che c’è stato un maggiore interesse da parte del turismo statunitense da quando la società americana Vail Resorts ha acquistato una quota di maggioranza nelle infrastrutture della stazione sciistica svizzera nel 2022.

“Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un maggior numero di americani che desiderano trasferirsi qui e, più in generale, in Europa.” Philipp Zünd, consulente di KPMG

L’impennata della domanda statunitense di quest’anno è stata comunque una “chiara anomalia”, ha detto. “Dall’inizio dell’anno e nelle ultime sei settimane, il volume di vendite e richieste è chiaramente cresciuto”, ha detto.

La società Andermatt Swiss Alps, di proprietà per il 51% dell’uomo d’affari egiziano-montenegrino Samih Sawiris e per il 49% della sua ditta Orascom, è unica in Svizzera perché è stata esentata dalle restrizioni all’acquisto di immobili da parte di acquirenti stranieri, diventando così un barometro della domanda estera.

Il progetto da 1,8 miliardi di franchi ad Andermatt, località nota come centro di addestramento dell’esercito svizzero, comprende hotel, ristoranti e un campo da golf. Andermatt si trova a un paio d’ore d’auto o di treno da Zurigo.

Secondo Collins, gli acquirenti sono alla ricerca di investimenti immobiliari sicuri, denominati in franchi svizzeri, a causa dell’incertezza generata dalla nuova amministrazione statunitense. Da gennaio, la valuta rossocrociata si è rafforzata dell’11% rispetto al dollaro e ha registrato un aumento di quasi il 12% in un anno.

“Rifugiati di Trump”

Il boom di Andermatt è dovuto al fatto che i ricchi americani, sia negli Stati Uniti che all’estero, stanno riflettendo a piani di emergenza per trasferire i loro beni nella Confederazione in seguito all’incertezza causata dall’amministrazione Trump, come ha riportato il Financial Times in marzo.

Altre città europee, come Madrid, stanno vivendo un’ondata di “rifugiati del regime Trump” che cercano di mettere radici.

Philipp Zünd, consulente di KPMG a Zurigo che si occupa di una clientela facoltosa globale che desidera trasferirsi in Svizzera, ha dichiarato che quest’anno il numero di cittadini a stelle e strisce che hanno contattato lo studio per ottenere la residenza nella Confederazione è più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti.

“Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un maggior numero di americani che desiderano trasferirsi qui e, più in generale, in Europa”, ha affermato.

In Svizzera, la maggior parte degli acquisti d’immobili da parte di cittadini stranieri è soggetta a forti restrizioni in base alle norme della Lex Koller. Tuttavia, il Governo ha esentato Andermatt Swiss Alps a causa delle sue dimensioni, consentendo agli acquirenti internazionali di comperare e vendere appartamenti e case liberamente, senza necessità di approvazione o periodi di attesa.

Inoltre, la legislazione svizzera sulle abitazioni secondarie, che limita la costruzione di seconde case al 20% del parco immobiliare di un villaggio, non si applicherà ad Andermatt Swiss Alps fino al 2040.

Stabile e sicuro

La maggior parte degli acquirenti di Andermatt proviene dalla costa orientale degli Stati Uniti, ma anche da Nebraska e Miami, ha dichiarato la società.

Uno di loro, un imprenditore tecnologico newyorkese sulla cinquantina che ha chiesto di rimanere anonimo, ha spiegato che Trump è stato uno dei “fattori principali” nella sua decisione di acquistare.

Lui e la sua compagna hanno comperato un appartamento con due camere da letto per 2,2 milioni di franchi a novembre. La Svizzera, ha detto, è stabile e sicura in un momento in cui gli Stati Uniti lo sono meno sotto Trump.

“Non si tratta solo d’incertezza finanziaria, ma anche di non gradire ciò che [gli Stati Uniti] stanno diventando e ciò che sono diventati”, ha affermato.

L’uomo ha aggiunto di aver trasferito alcuni fondi in una banca elvetica e che lui e la sua compagna hanno preso la cittadinanza dell’Unione Europea per poter vivere in Svizzera.

Jeremy Rollason, responsabile delle vendite nelle Alpi per la società di servizi immobiliari Savills a Londra, ha dichiarato che Andermatt è “un progetto unico in Svizzera”. C’è stato un aumento delle vendite, “anche se direi che la tendenza degli americani a interessarsi maggiormente agli immobili all’estero è iniziata prima della rielezione di Trump”.

“La maggior parte dei nostri acquirenti in Svizzera continua a essere europea, ma dal 2020 abbiamo visto triplicare il numero di registrazioni di acquirenti statunitensi in Europa in generale”, ha aggiunto Rollason.

