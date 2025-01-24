Возобновляемая энергетика в Альпах: прогресс в гармонии с природой?

Строить инфраструктуру для возобновляемой энергетики следует там, где не нужно прокладывать новые дороги и где уже есть пункты подключения локальных генерирующих мощностей к общей электросети — например, вблизи туристических и горнолыжных курортов. Keystone / Martin Ruetschi

Успешный «энергетический переход» в Швейцарии, по всей видимости, станет реальностью только в случае использования солнечной и ветровой энергии, получаемой за счет энергоустановок, расположенных высоко в Альпах. Возможно ли развивать возобновляемую энергетику в гармонии с природой? Недавнее научное исследование, проведенное в Швейцарии, предлагает варианты ответа на этот вопрос.

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Уже в 2050 году Швейцария намерена добиться нулевого выброса парниковых газов (абсолютный объем плюс взаимозачет в тандеме с зарубежными партнерами). Для достижения этой цели стране придется реализовать весьма амбициозную программу инфраструктурного строительства, включая сооружение ряда новых крупных солнечных и ветряных электростанций. Уже к 2035 году возобновляемые источники энергии должны вырабатывать в Швейцарии в шесть раз больше электроэнергии, чем сегодня, и это не считая гидроэнергии.

Данная цель была закреплена в новой редакции Федерального Закона Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien («О надёжном электроснабжении с использованием возобновляемых источников энергии»), одобренной избирателями на референдуме летом 2024 года. Все хорошо? Не очень. «Если вчитаться в этот закон, то можно прийти к выводу, что достижение к данной цели будет происходить за счет степени биоразнообразия швейцарской экосреды». К такому выводу приходит Саша Ник (Sascha Nick), эксперт в области устойчивого развития и научный сотрудник Швейцарского Политеха в Лозанне (EPFL).

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Саша Ник знает, о чем говорит: он сам руководил масштабным исследовательским проектом, посвященным теме биоразнообразия и развития возобновляемых источников энергии. В проекте приняли участие почти полсотни ученых из самых разных областей науки, включая экспертов по возобновляемым источникам энергии, исследованию климата и биоразнообразию. В октябре 2024 года они опубликовали свой финальный отчет. Как говорит Саша Ник, при тщательном планировании мы можем расширить сферу строительства инфраструктуры для возобновляемых источников энергии без ущерба для биоразнообразия, и это хорошая новость.

В то же время он и его коллеги-ученые предупреждают, что состояние биоразнообразия и увеличивающийся спрос на электроэнергию следует рассматривать в качестве элементов единой системы. В Швейцарии, особенно в Альпах, наблюдается исключительно высокая степень разнообразия видов животных и растений, а также видов ландшафтов. При этом антропогенное давление на экосреду постоянно увеличивается, биоразнообразию в Швейцарии угрожают промышленное сельское хозяйство, процесс урбанизации и активное дорожное строительство.

Общенациональная стратегия

При этом Альпы уже играют в рамках так называемого «энергетического перехода» едва ли не центральную роль. Горные районы пустынны, вместе с тем в горах, даже зимой, всегда светит солнце и всегда дует ветер. Дефицит электроэнергии в зимний период издавна является основной проблемой, стоящей перед Швейцарией. Раньше она решала этот вопрос путем закупки «атомного электричества» во Франции. Путь из этой зависимости ведет, в том числе, через увеличение масштабов использования энергии горных ветра и солнца — при этом именно в высокогорье и расположены многие экологически ценные, но находящиеся под угрозой исчезновения экосферы и биотопы. Поэтому не следует удивляться, что многие из запланированных энергетических проектов наталкиваются на резкое сопротивление со стороны местного населения и левых экологических активистов. Что делать? Авторы указанного исследования призывают к разработке «общенациональной стратегии», но как раз это традиционно дается Швейцарии особенно тяжело — разработка чего-то общенационального.

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Кроме того, ученые предлагают оперативно решить еще одну квадратуру круга: процедуры получения допусков и разрешений на реализацию инфраструктурных энергетических процессов должны быть, в соответствии с новым законом, ускорены, но это, с другой стороны, не должно приводить к ограничению демократических прав местных жителей, в частности права иметь возможность сказать свое слово в отношении проектов, напрямую затрагивающих их повседневную жизнь: «Все новые энергетические проекты будут иметь будущее только в том случае, если с ним будут согласны местные жители».

В указанном опубликованном в октябре 2024 финальном отчете содержится великое множество рекомендаций на предмет о том, как добиться успеха в развитии возобновляемой энергетики, не подвергая при этом риску экосреду и не снижая степень её биоразнообразия. Например, следует установленный законом минимальные габариты имеющих национальное значение солнечных и ветряных электростанций следует изменить в сторону уменьшения. Федеральное правительство должно субсидировать прежде всего небольшие локальные девелоперские проекты, имеющие решающее преимущество: небольшие электростанции можно размещать почти где угодно, что повышает в целом степень гибкости всей системы экологической энергетики.

Лыжи или возобновляемая энергетика?

Такие энергогенерирующие мощности можно будет строить там, где не нужны новые дороги и где уже есть точки подключение к национальной электросети, то есть рядом с существующими туристическими и горнолыжными объектами или в районах, в которых больше нельзя заниматься зимними видами спорта. «Политики часто говорят, что нам приходится выбирать между биоразнообразием прогрессом, но вопрос скорее должен ставиться иначе: что нам нужнее: лыжи или возобновляемая энергетика», — подчеркивает Саша Ник. Биолог Рафаэль Арлетта (Raphaël Arlettaz) является профессором Бернского университета и соавтором указанного отчета ученых EPFL.

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Вот уже много лет он изучает вопрос о том, какую опасность представляют собой ветряные турбины для птиц и летучих мышей. Команда экспертов разработала под его руководством картографические модели зон риска на основе траекторий полетов в Альпах бородатых грифов и беркутов. По его словам, при планировании новых энергетических проектов необходимо учитывать все известные коридоры, которыми пользуются перелетные птицы, а также районы проживания и размножения исчезающих видов птиц. Летучие мыши представляют собой особую проблему.

Но как говорит Рафаэль Арлетта их интересы можно было бы учитывать, отключая ветровые турбин при слабом или нулевом ветре. Как выяснили он и его коллеги в долине Роны, при сильном ветре местные летучие мыши предпочитают летать близко к земле вдоль изгородей и других сооружений. В опасные зоны ветровых турбин они попадают только при слабом ветре. «Адаптация работы турбин к полетному режиму летучих мышей несколько снижает выработку электроэнергии, но и риск смертельных столкновений животных с лопастями турбин также значительно уменьшается», — подчеркивает Рафаэль Арлетта.

Немного фантазии

Однако тщательного планирования недостаточно. Безопасной для дикой природы необходимо сделать и существующую инфраструктуру — например, опоры электропередач. В 2010 году Рафаэль Арлетта и его коллеги доказали, что многие такие опоры являются наиболее частой причиной гибели в Швейцарии филинов. Аисты, совы, коршуны и другие хищные птицы также ежегодно гибнут от ударов током. «Можно было бы изолировать эти линии или проложить их под землей. Прежде чем строить новые электростанции в Альпах, мы должны решить все эти проблемы», — говорит Рафаэль Арлетта.

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Леон Беннун (Leon Bennun), старший научный сотрудник консалтинговой компании The Biodiversity Consultancy (Кембридж, Великобритания), говорит, что между заботой о природе, обеспечением общества социальными благами и производством энергии всегда существуют как синергии, так и факторы, противоречащие друг-другу. Выход из этого казалось бы замкнутого круга: небольшие локальные инициативы, осуществляемые под руководством местных сообществ. Именно такие проекты способны сохранять биоразнообразие, убеждая людей в своей целесообразности.

И если проявить немного фантазии, то ветряные турбины, солнечные или биогазовые установки вполне могут стать общественным достоянием, ценным как для людей, так и для растений и животных». И если сложить вместе выводы ученых из EPFL и советы таких экспертов как Леон Беннун, то мы и получим классическую швейцарскую схему: думать и планировать глобально, действовать на практике локально. Швейцария, к счастью, обладает в этом смысле огромным и ценным опытом.

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