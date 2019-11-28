«You can kill us, but you can't kill the story» («Вы можете убить нас, но не тему журналистского расследования»). Впечатляющее «послание» мужественных журналисток, представлявших страны, где свобода прессы находится под жестким прессингом или уже почти уничтожена.

(swissinfo.ch)

Швейцарское иновещание, бывшее Швейцарское международное радио, а сегодня портал SWI SwissinfoВнешняя ссылка, входящий в общественный швейцарский национальный общественный (негосударственный) медиа-холдинг SRG SSR, отметило, при поддержке швейцарского отделения международной правозащитной организации «Репортёры без границ», 20-летие работы в нынешнем современном онлайн-формате.

Пригласив на подиумную дискуссию представителей медиа-сообщества стран и регионов, где свобода прессы находится под жестким прессингом или уже почти уничтожена (Мальта, Бразилия, Россия), наш портал еще раз подчеркнул, что в центре его базовых журналистских ценностей безусловно находится такая ценность, как свобода прессы, и здесь никакой ложно понятой «нейтральности» быть не может. Ложь не может быть «вторым мнением».

«You can kill us, but you can't kill the story» («Вы можете убить нас, но не тему журналистского расследования»): свобода мнений, свобода прессы, право на свободный доступ к информации – независимая и свободная журналистика везде в мире находится сегодня в сложной ситуации. Эти слова журналистки из Мальты Каролин Мускат (Caroline Muscats) были встречены бурными аплодисментами почти 130-ти с лишним гостей, приглашенных на 20-летний юбилей швейцарского информационно-аналитического иновещания, портала SWI SwissinfoВнешняя ссылка.

Этот же тезис вполне могли бы озвучить и другие известные и заслуженные участницы (что характерно) подиумной дискуссии на тему «Свобода прессы под угрозой: журналисты наносят ответный удар». Кроме Каролин МускатВнешняя ссылка среди приглашенных спикеров находились такие звезды журналистики, как Галина Тимченко (портал «МедузаВнешняя ссылка») и Даниэла Пинейро (Daniela Pinheiro), бывшая главный редактор бразильского издания «ÉpocaВнешняя ссылка». Все они в той или иной степени пережили из-за своей непосредственной журналистской деятельности давление, угрозы и «враждебные поглощения». Шельмование и преследование журналистов, и даже убийства, являются повседневной реальностью в странах, которые были представлены этими тремя мужественными женщинами.

Некогда независимые СМИ были под давлением собственников (как это было в случае с Галиной Тимченко) преобразованы в пропагандистские рупоры. И все-таки есть тут и хорошие новости: журналисты вполне способны оказать сопротивление попыткам заткнуть рот свободной прессе. Ниже вашему вниманию предлагается сюжет швейцарского телевидения SRF на тему юбилея SWI Swissinfo (на швейцарском немецком, немецком и английском языках).



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Свобода прессы и мнений даже в Швейцарии тоже в какой-то степени испытывают давление, как со стороны экономических реалий (цифровая революция, уход рекламы в интернет), так и со стороны тех, кто считает, что именно и только он представляет правильное мнение, и больше никто – как это было в случае с журналом Display, или с газетой NZZ, которую в Швейцарии до сих пор подвергают шельмованию за свою «слишком правую и недостаточно левую» позицию. Однако по крайней мере пока еще журналисты в Швейцарии не должны опасаться за свою жизнь.

Зона комфорта

По сравнению с Бразилией, Россией и Мальтой они живут и работают в зоне абсолютного комфорта. И тем важнее и весомее роль, которую играет портал SWI swissinfo.ch, бывшее Швейцарское международное радио, а сегодня информационный мультимедийный независимый аналитический портал иновещания, публикующий информацию из Швейцарии и о Швейцарии на 10-ти языках. «Мы вещаем там, где местные СМИ порой даже не знают, что такое свобода прессы или же они просто не могут работать свободно: речь идет о России, а также о Китае или арабских странах».

Летняя пауза Что «не так» со швейцарской газетой NZZ? «Нойе Цюрхер Цайтунг», старейшая газета Швейцарии, стала «правым СМИ»? Главред Эрик Гуйер не согласен, хотя сравнением с «западным ТВ» доволен. Этот контент был опубликован 19 июля 2019 г. 11:52

На это обратила внимание главный редактор нашего портала и его директор Лариса Билер (Larissa BielerВнешняя ссылка). По ее словам, «наши материалы, освещающие международные конфликты и горячие точки с позиций Швейцарии, обладают высокой степенью актуальности и востребованности в целевых странах. Там они, в глазах людей на местах, приобретают статус нейтрального фактчекинга. И это и есть та самая столь важная сегодня «мягкая сила». Примерно в таком же ключе работает и швейцарское отделение международной правозащитной организации «Репортёры без границ».

В основе ее комплекса базовых ценностей лежат те же, характерные для швейцарских традиций, гуманитарные идеалы свободы и гуманизма. Только, например, благодаря поддержке «РбГ» курдский журналист Умут Акар (Umut Akar) и журналист из Сирии Махер Акраа (Maher Akraa) смогли найти в Швейцарии убежище от репрессий и продолжить работу по специальности в качестве журналистов. Сирийский журналист, например, попал в ситуацию, угрожающей его жизни, в том числе, из-за сообщений о том, что происходило в Алеппо в результате бомбёжек, производимых российскими ВКС.

Как рассказывал М. Акраа, «мне приходилось жить в постоянном страхе попасть под арест. Если начинается бомбёжка, то ты знаешь – прямое попадание и ты мертв. Но вот если тебя арестуют и возьмут «на подвал», то тогда ты совершенно не можешь предсказать, что с тобой сделают». Сейчас портал SWI swissinfo.ch занимается сбором пожертвований в пользу «Reporter ohne Grenzen Schweiz»Внешняя ссылка, официально посвятив свой юбилей журналистам, которые по всему миру вынуждены бороться за свободу информации.

Журналисты не беззащитны

«Мы сила, и мы мощь» («We are force and power»). Таково резюме главного редактора популярного русскоязычного новостного и аналитического портала «Медуза», вынужденно вещающего на русскоязычную аудиторию из Риги, с территории Европейского союза. На примере дела Ивана Голунова она наглядно проиллюстрировала швейцарской и международной аудитории, в целом плохо проинформированной о том, что происходит на постсоветском пространстве, о том, что даже в условиях почти полного демонтажа гражданских свобод журналисты не столь уже беззащитны и что у них есть потенциал отстаивания своих интересов.

И как раз в этом ключе было выдержано и поздравление порталу SWI swissinfo.ch от имени Жиля Маршана (Gilles Marchand), генерального директора швейцарского национального медиахолдинга SRG. Особенно он подчеркнул значение независимого, взвешенного, объективного, но при этом имеющего ясный ценностный профиль, вещания нашего портала, вносящего тем самым значительный вклад в формирование объективных имиджа и образа Швейцарии за ее пределами.

Пользуясь случаем, SWI swissinfo.ch отдельно хочет благодарить всех партнёров и гостей за их поддержку и за их постоянную борьбу за честную и свободную журналистику. Русскоязычная редакция специально благодарит госпожу Галину Тимченко за согласие принять участие в подиумной дискуссии и за ценные профессиональные журналистские советы и рекомендации. И в этом смысле – за следующие 20 лет!

#20yearsSWI В 2019 году наш портал SWI swissinfo.ch отмечает свое 20-летие, а началась серия торжественных мероприятий 19-го марта. Мы – наследники и преемники швейцарской «Коротковолновой новостной радиослужбы», основанной в 1935 году. В рамках юбилейных событий также в Берне летом 2019 года прошел журналистский фестиваль, организованный швейцарским журналом Reportagen, участие в котором принял и портал SWI. Среди гостей фестиваля был и российский представитель, главный редактор популярного культурологического портала Colta.ruВнешняя ссылка Михаил Ратгауз. Наш мультимедийный и аналитический портал публикует уникальные материалы на 10 языках для всех тех, кто интересуется Швейцарией, хочет знать, «как устроена и работает» эта страна, а также желает узнать её точку зрения на важнейшие мировые события и тренды. Мы не являемся «рупором» правительства Швейцарии или МИД страны, мы не «продаём» лакированную картинку Швейцарии, и если мы критикуем других, то еще более критично мы относимся к себе, к своей работе и к стране, в которой мы живем и о которой мы рассказываем нашим читателям на их родном языке.

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