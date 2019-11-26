На референдуме 9 февраля 2020 года народ примет решение относительно распространения норм противодействия расизму на социальную группу, дефинируемую по признаку гомосексуализма.

(¬© Keystone / Anthony Anex)

Политическая ориентация важнее сексуальной? Швейцарская организация AIDS-HilfeВнешняя ссылка, финансируемая за счет средств налогоплательщиков, прекратила сотрудничество с журналом для гомосексуалов DisplayВнешняя ссылка по политическим мотивам из-за того, что данное издание разместило платную рекламу политиков из консервативной Швейцарской народной партии.

Призывы к ненависти против гомосексуалов и дискриминация по признаку сексуальной ориентации должны быть в Швейцарии запрещены по закону. На референдуме 9 февраля 2020 года народ примет решение относительно распространения норм противодействия расизму на социальную группу, дефинируемую по признаку гомосексуализма. В пользу этого решения был в Швейцарии создан инициативный комитет. Однако есть в стране и те, кто не согласен с таким решением.

Против вынесенного на референдум предложения приравнять расизм и гомофобию выступили политики, близкие к консервативной Швейцарской народной партии и к другим партиям и течениям правее центра. Почему они выступают против? Они не хотят защитить гомосексуалов от нападок и ненависти? Хотят, с учетом того, что все члены этого комитета также принадлежат к LGBT-сообществу. Дело только в том, каким образом они хотят добиться этого.

С их точки зрения лица гомосексуальной ориентации, люди-бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы должны признаваться в обществе в качестве равноправного сообщества, а не в роли слабого меньшинства, нуждающегося в опеке и законодательной защите. «Мы хотим равенства, а не законодательных привилегий» («Wir wollen Gleichstellung, keine Sonderrechte»). Именно такое рекламно-агитационное объявление и было ими размещено в специализированном швейцарском журнале для гомосексуалов Display с читательской аудиторией примерно в 40 тыс. человек. По словам, однако, исполнительного директора швейцарской организации AIDS-Hilfe Schweiz (AHS) Андреаса Ленера (Andreas LehnerВнешняя ссылка), этот анонс вызывал «у нас чувство глубокого разочарования».

«Опубликовали скрепя сердце»

И поскольку «журнал Display позволил себе опубликовать это объявление», организация AHS, финансируемая за счет средств налогоплательщиков, приняла решение прекратить с ним всякое сотрудничество. Почему? «Публикуя это объявление, Вы нарушили все наши ценности, за которые мы боремся вот уже столько лет», — указано в электронном письме организации на адрес журнала. Главный редактор журнала Беат Штефан (Beat StephanВнешняя ссылка) обозначил, по сообщению газеты «Зоннтагсцайтунг», это письмо в качестве «шага, достойного сожаления», с учетом того, что AHS долгое время была одним из основных рекламодателей журнала.

И теперь без доходов за счет этих рекламных объявлений само «существование журнала может быть поставлено под вопрос». Как указывает Беат Штефан, «это объявление мы опубликовали „скрепя сердце“, но ведь в итоге речь в данном случае не идет о каких-то дискриминирующих или человеконенавистнических высказываниях». Разместил объявление под лозунгом «Мы хотим равенства, а не законодательных привилегий» Михаэль Фраухигер (Michael FrauchigerВнешняя ссылка), член правления местной организации Швейцарской народной партии (SVP) по округу Дильсдорф (Dielsdorf), кантон Цюрих.

Газета «Зоннтагсцайтунг» цитирует его слова о том, что «такая позиция AHS является типичным примером цензуры и левацкого морального террора». По словам бывшего депутата Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) Томаса Фукса (Thomas FuchsВнешняя ссылка), также участника комитета противников предложения законодательно приравнять расизм и гомофобию, таким решением AHS подвергает этот журнал давлению, и он в будущем «не захочет рисковать и публиковать политические анонсы, отличающиеся по своей идеологии от „генеральной линии“ AHS».

По сообщению газеты «Зоннтагсцайтунг» руководство AHS с таким подходом не согласно. Оно убеждено, что размещенный журналом Display анонс «торпедирует всю нашу работу. Эти люди противодействуют тому, что в рамках нашей работы по предупреждению заражений вирусом ВИЧ играет центральную роль. Если такой нормы не будет принято и закреплено законодательно, то тогда в нашем обществе будет больше дискриминации, больше заражений и больше суицидов». И именно поэтому, по мнению Андреаса Ленера, в данном случае нельзя вести речь об ущемлении свободы мнений.

«Сесть за круглый стол»

Организация AIDS-Hilfe Schweiz (AHS) финансируется, в том числе, из бюджетных средств, получая за счет Федерального ведомства по делам здравоохранения (BAG) примерно 1,5 млн франков в год. С точки зрения депутата от Швейцарской народной партии (SVP) Эриха Хесса (Erich HessВнешняя ссылка) решение AHS прекратить сотрудничество с журналом Display носит ярко выраженный политический характер. «Нельзя, получая общественное финансирование, заниматься политической цензурой. Я требую прекратить в таком случае бюджетное финансирование этой структуры», — цитируют СМИ Швейцарии его слова. А вот конкуренты журнала Display на рекламном рынке, например, журналы «CruiserВнешняя ссылка» и «MannschaftВнешняя ссылка», приветствуют решение AHS, указывая, что эти издания «понимают себя в качестве истинного рупора LGBT-сообщества, а потому соответственно они отказались размещать у себя этот анонс».

Представители Федерального ведомства по делам здравоохранения (BAGВнешняя ссылка) указали, что AHS имеет право самостоятельно решать, в каких СМИ эта структура намерена размещать рекламные анонсы, а в каких нет, и что федеральные чиновники в ситуацию вмешиваться не будут, тем более, что получение финансовой дотации из федерального бюджета не связано в данном случае с требованиями нейтралитета. А пока Андреас Ленер сигнализирует готовность сесть с журналом Display за круглый стол и «обсудить ситуацию».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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