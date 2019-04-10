В марте 2018 года Швейцарская национальная теле- и радиокомпания SRG SSR заручилась мощной поддержкой как компания, предоставляющая общественно значимые информационные услуги (Service Public). Таким образом, SRG SSR получила поддержку в сфере независимого информирования швейцарцев и граждан других государств, находящихся за рубежом и интересующихся Швейцарией. Несмотря на сильнейшую поддержку, которую швейцарское население оказывает компании SRG и принципу общественного блага в сфере СМИ (Service Public), в ходе дискуссий перед голосованием выявились также некоторые недостатки и требования к компании. Сейчас перед нами стоит цель выполнить наши обещания и отобрать только самое лучшее для нашей аудитории и нашего мандата. Мы работаем над этим каждый день — как внутри компании, так и за ее пределами. Мы не сомневаемся, что сможем оправдать надежды, возложенные на SWI swissinfo.ch и компанию SRG, благодаря нашим независимым, интересным и глубоким материалам.

В 2018 году в руководстве портала SWI swissinfo.ch произошли два важных кадровых изменения. Вышел на заслуженную пенсию Петер Шибли, более 10 лет руководивший порталом SWI swissinfo.ch. С июня по сентябрь 2018 года Петер Цшалер (начальник отдела финансов и контроллинга, а также заместитель директора портала SWI) временно исполнял обязанности директора портала SWI swissinfo.ch. В октябре совет директоров компании SRG назначил Ларису М. Билер, прежнего главного редактора, новым директором и главным редактором портала SWI swissinfo.ch.





(swissinfo.ch)









В 2018 году в центре внимания портала SWI находилась организационно-концептуальная работа. Мы учились, создавали концепции и совершали стратегические маневры, а наши журналисты трудились над публикациями. Стратегия информационного освещения портала SWI swissinfo.ch была обновлена и сейчас опирается на четыре столпа:

Англоязычный отдел новостей ежедневно публикует эксклюзивные и достоверные новости о Швейцарии. В разделах Beats (межредакционный проект) журналисты публикуют репортажи с четкой тематической направленностью, созданные в тесном контакте со своими сообществами. Здесь нашей задачей и отличительными чертами являются профессионализм, специализация и узнаваемость. Языковые редакции освещают позицию Швейцарии и ее точку зрения как на внутренние, так и на глобальные темы. Швейцария получает возможность высказаться по темам, которые непосредственно ее касаются, на семи языках, не являющихся национальными. В отделе Production Desk мы создаем для наших читателей контекст/сервис в связи с информацией о текущих дебатах и событиях в Швейцарии: быстро, понятно и с использованием мультимедиа.

2018 год во многих отношениях стал этапом консолидации, который значительно укрепил портал SWI swissinfo.ch. Статистика посещаемости сайта подтверждает, что все отделы проделали отличную работу, и что наш энтузиазм и увлеченность помогают нам создавать контент, который неизменно радует наших читателей и не оставляет их равнодушными.

В 2019 году, прилагая максимум усилий в нашей работе, мы приглашаем наши сообщества к диалогу, исследованию, размышлению, обсуждению и лучшему пониманию. В центре нашего внимания остается, как и прежде, Швейцария. Таковы наши цели на 2019 год.

Мы хотели бы искренне поблагодарить вас за доверие и постоянство, которые вы, дорогие читатели, демонстрируете каждый день!

Искренне ваше

руководство портала SWIswissinfo.ch

Лариса М. Билер, Петер Цшалер, Хуберт Цумвальд, Патриция Провинцано, Кристиан Бургер





(swissinfo.ch)









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(swissinfo.ch)





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(swissinfo.ch)





(swissinfo.ch)

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