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5-я Швейцария

Молодежная организация строит культурный мост между Швейцарией и Венецией

Что делает Люцернский мост в Венеции?
Явление на фоне канала Джудекка контуров Водонапорной башни Люцерна должно было символизировать связь между Швейцарией и Венецией. tvsvizzera.it

В то время как на культурное присутствие Швейцарии в Венеции ложится тень жестких мер бюджетной экономии, итальянская молодежная организация Unione giovani svizzeri организует проект в формате «Творческая резиденция художника» (Artist Residency).

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Марко Тодарелло (Marco Todarello)

Что связывает Венецию и Швейцарию, два мира, которые кажутся такими далекими друг от друга? Прежде всего, это вода, зелень лагуны, смотрящей на северо-запад и словно протягивающей свои руки к синеве швейцарских озер и рек. И неслучайно, что в картинах Элизабетты Агрелли (Elisabetta Agrelli), одной из художниц, принявших участие в организованной Союзом молодых швейцарцев (Unione giovani svizzeri, UGS) Творческой резиденции художника, доминируют именно эти цвета — голубой и зеленый.

Резиденция, темой которой стали «Счастливые острова: Венеция и Швейцария, связанные миры», состоялась с участием трёх отобранных UGS молодых художников с 6 по 8 сентября 2024 года в Палаццо Тревизан дельи Уливи, традиционном форпосте швейцарской культуры в Венеции. «Мы отбирали художников с учетом их происхождения, но прежде всего нас интересовали их способности выразить разнообразие и взаимодополняемость, которые характерны для Венеции и Швейцарии. Мы хотели отобрать художников, способных работать на стыке стилей и жанров, с тем чтобы добиться стилистически и идейно разнопланового результата, и мы этого добились», — говорит президент UGS Раффаэле Сермонета (Raffaele Sermoneta).

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С 1966 г. в Венеции над каналом Джудекка развевается швейцарский флаг.

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Бюджетные сокращения грозят стереть следы Швейцарии в Венеции

Этот контент был опубликован на Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia должен экономить, он может продать находящийся в собственности Швейцарии особняк «Палаццо Тревизан».

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Элизабетта Агрелли, родившаяся и выросшая в Неаполе, сама происходит из семьи художников. Ее бабушка и дедушка были художниками, семье принадлежала мастерская художественного литья, ее прапрадед эмигрировал из деревни Сент, что в швейцарском Нижнем Энгадине (кантон Граубюнден), в Неаполь. Еще один участник Резиденции — Филиппо Гори Кнёпфли (Filippo Gori Knöpfli). Его отец родом из Тосканы, а мать — из швейцарского Винтертура. Он учился в Академии изящных искусств во Флоренции (L’Accademia di belle arti di Firenze) и всегда хотел быть только художником. Наконец, Натаниэль Картье (Nathaniel Cartier) – он родился в Париже, жил в Эдинбурге, но большую часть своей жизни провел в кантоне Цуг в Швейцарии.

Три художника в Венеции

Таким образом, в их лице в рамках Резиденции сошлись истории людей, живущих или родившихся в других странах, выросших порой в совершенно разных культурах и под разным влиянием, но при этом оставшихся глубоко связанными со своей швейцарской исторической родиной. В субботу, 7 сентября 2024 года, они получили возможность творческого самовыражения на холстах, предоставленных им в распоряжение городом Венеция. У каждого было по два холста. Э. Агрелли и Ф. Г. Кнёпфли предпочли работать в большом и светлом парадном зале особняка Палаццо Тревизан, из окон которого они могли наблюдать за городской суетой и движением лодок на канале Джудекка.

Вильгельм Телль также прибыл в Венецию.
Филиппо Гори Кнёпфли изобразил Вильгельма Телля со швейцарским флагом в руке, сидящим на венецианском мосту, что должно было перекинуть мостик от швейцарской мифологии к великой архитектуре Венеции. tvsvizzera.it

Натаниэль Картье установил свой мольберт прямо на берегу канала с видом на церковь Сан-Тровазо*. Он создал своего рода сцену на открытом воздухе в стиле импрессионизма, в центре которой находились несколько фигур прохожих. На второй своей картине он изобразил трех работающих в парадном зале особняка художников, а перед ними на фоне канале Джудекка неожиданно появляются очертания знаменитой Водонапорной башни Люцерна, что должно было символизировать метафорическую связь между Швейцарией и городом-лагуной.

В работе Reflected World – Part One («Отраженный мир — Часть первая») Э. Агрелли использует серебро, изображая зеркальное стекло, отделяющее горный пейзаж Швейцарии от пейзажа венецианской лагуны. А вот Филиппо Гори Кнёпфли изобразил Вильгельма Телля сидящим на венецианском мосту со швейцарским флагом в руке, что должно было перекинуть мостик от швейцарской мифологии к великой архитектуре Ла Серениссимы**. На второй картине у него видны два черных силуэта — Венеция и Швейцария — они соединены лентой (мост), а рты и глаза (швейцарцев и венецианцев) соединены на заднем плане красной нитью.

«Творческий инкубатор»

Утром 8 сентября участники и участницы Резиденции представили свои работы на заключительном мероприятии. Среди зрителей были почетный консул Швейцарии в Венеции Лео Шуберт (Leo Schubert), член Швейцарского сообщества в Италии (Schweizer Gemeinschaft in Italien) и Организации швейцарцев за рубежом (ASO) Николо Солимано (Nicolò Solimano) и Жаклин Вольф (Jacqueline Wolf), координатор культурных проектов при Палаццо Тревизан. Затем прошло вручение сертификатов участия в Резиденции. Особняк Палаццо Тревизан, несомненно, был не менее важным участником этого проекта, который стал очередной возможностью вспомнить, что примерно через год одна из самых ярких витрин швейцарской культуры за рубежом может навсегда закрыть свои двери.

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Совет Pro Helvetia: трамплин в мир для швейцарского искусства

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Напомним, что Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia объявил о прекращении своей деятельности в Венеции начиная с 2026 года. Это решение также может привести к продаже престижного особняка, который сейчас находится в собственности государства, то есть Швейцарской Конфедерации. Однако если прекращение работы Совета еще можно было бы понять, то вот возможная продажа особняка уже сейчас вызывает острую критику.

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Для многих деятелей культуры и политики этот шаг стал бы «непростительной ошибкой». Члены UGS согласны с этим, хотя и говорят об этом в куда менее резких тонах. «Тот факт, что у нас есть такое прекрасное помещение в таком престижном районе Венеции – это уже большая удача. Палаццо Тревизан — это настоящий творческий инкубатор, организуемые здесь мероприятия обладают уникальной притягательностью, они оказывают на окружающее культурное пространство очень сильное влияние», — резюмирует в заключение вице-президент UGS Никколо Франческо Кампана (Niccolò Francesco Campana).

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С 1966 г. в Венеции над каналом Джудекка развевается швейцарский флаг.

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Бюджетные сокращения грозят стереть следы Швейцарии в Венеции

Этот контент был опубликован на Швейцарский совет по культуре Pro Helvetia должен экономить, он может продать находящийся в собственности Швейцарии особняк «Палаццо Тревизан».

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Примечания

*Церковь Сан-Трова́зо (San Trovaso) — католическая церковь в Венеции в районе Дорсодуро у одноимённой площади (кампо). Церковь построена в стиле Возрождения и датируется 16 веком. Рядом находится знаменитая верфь Сан-Тровазо.

**La Serenissima — торжественное название Венецианской республики, связанное с титулом князей и византийских императоров (galenotatos). Официально этот титул использовался всеми высшими должностными лицами Венеции, включая дожей.

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