The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
5-я Швейцария

О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне

Центр Kulturfabrik Kofmehl широко известен далеко за пределами Золотурна.
Центр Kulturfabrik Kofmehl широко известен далеко за пределами Золотурна. SRF

Вот уже как 20 лет концертный зал Kofmehl располагается в культовом «Ржавом кубе» или Rostwürfel. Ранее он помещался в бывшем промышленном цеху. За эти годы на его сцене выступали Die Ärzte, Sunrise Avenue, Wir sind Helden, Shaggy и Patent Ochsner. Центр Kofmehl добился успеха, и это при том, что Золотурн отнюдь не считается мировой культурной столицей. В чем секрет такого успеха?

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Мы отмечаем юбилей: 8 000 групп, 32 000 артистов, 2 миллиона гостей и 5 000 мероприятий!», — с законной гордостью сообщает команда клуба по случаю своего 20-летнего юбилея. Были в его истории и тяжёлые времена — пандемия и гибель человека, умершего после совершения stagediving на концерте. Как Kofmehl пережил эти испытания? Об этом — в материале наших коллег из телерадиокомпании SRF.

Внешний контент

По словам организаторов, основой Kulturfabrik выступают около 250 волонтёров. На постоянной основе здесь работают лишь 11 человек. Помимо концертов, в Kofmehl Внешняя ссылкапроходят дискотеки, литературные чтения, кинематографические ретроспективы, трансляции футбольных матчей на большом экране и политические дискуссии. Большой зал вмещает до 900 человек, а бар Raumbar ещё 200. Для сравнения: в центре Kaufleuten в Цюрихе — 1100 мест, в культовом Bierhübeli в Берне — 800.

Именно здесь 33 года назад началась история центра культуры Kulturfabrik Kofmehl. Позднее участок земли, на котором был построен центр, понадобился для других целей, и договор аренды был властями расторгнут. Это был шок — но не повод опустить руки.
Именно здесь 33 года назад началась история центра культуры Kulturfabrik Kofmehl. Позднее участок земли, на котором был построен центр, понадобился для других целей, и договор аренды был властями расторгнут. Это был шок — но не повод опустить руки. zvg / Kofmehl
Город Золотурн помог с поиском нового участка, кантональное правительство выделило средства из лотерейного фонда. Так появился этот «ржавый куб», долгая история Kulturfabrik Kofmehl получила своё продолжение.
Город Золотурн помог с поиском нового участка, кантональное правительство выделило средства из лотерейного фонда. Так появился этот «ржавый куб», долгая история Kulturfabrik Kofmehl получила своё продолжение. zvg / Kofmehl
Концерты, дискотеки, политические дискуссии — в Kulturfabrik Kofmehl найдётся что-то для всех и на любой вкус. Основной зал вмещает до 900 человек. На фото: группа Fäaschtbänkler.
Концерты, дискотеки, политические дискуссии — в Kulturfabrik Kofmehl найдётся что-то для всех и на любой вкус. Основной зал вмещает до 900 человек. На фото: группа Fäaschtbänkler. zvg / Kofmehl
Пипо Кофмель (слева), директор Kulturfabrik Kofmehl, и программный координатор Стефан Виггер (Stefan Wigger).
Пипо Кофмель (слева), директор Kulturfabrik Kofmehl, и программный координатор Стефан Виггер (Stefan Wigger). SRF / Christoph Studer
Сделай паузу, обсуди программу мероприятий, разлей напитки: рабочий день в Kulturfabrik Kofmehl, как говорит директор Пипо Кофмель, ещё далёк от завершения.
Сделай паузу, обсуди программу мероприятий, разлей напитки: рабочий день в Kulturfabrik Kofmehl, как говорит директор Пипо Кофмель, ещё далёк от завершения. SRF / Christoph Studer
Центр Kulturfabrik Kofmehl широко известен далеко за пределами Золотурна. Это культовое заведение, удобно расположенное между Берном и Цюрихом, существует уже 33 года — с огромным успехом.
Центр Kulturfabrik Kofmehl широко известен далеко за пределами Золотурна. Это культовое заведение, удобно расположенное между Берном и Цюрихом, существует уже 33 года — с огромным успехом. SRF / Christoph Studer
Юбилей Kulturfabrik Kofmehl широко отмечается и в Золотурне, и в его окрестностях, а в последние годы и в соцсетях.
Юбилей Kulturfabrik Kofmehl широко отмечается и в Золотурне, и в его окрестностях, а также в соцсетях. SRF / Christoph Studer
Несчастный случай со смертельным исходом при попытке совершить stagediving стал в стане причиной массы негативных заголовков в прессе, по репутации Kulturfabrik Kofmehl был нанесен сильный удар. Однако запрещать stagediving организаторы не стали (символическое фото).
Несчастный случай со смертельным исходом при попытке совершить stagediving стал причиной массы негативных заголовков в прессе, по репутации Kulturfabrik Kofmehl был нанесен сильный удар. Однако запрещать stagediving организаторы не стали (символическое фото). zvg / Kofmehl

Однако история Kofmehl началась вовсе не в «ржавом кубе». Это здание появилось скорее по вынужденной необходимости: прежнюю фабричную постройку пришлось снести из-за строительства западной объездной дороги вокруг Золотурна. За год организаторы сумели собрать достаточно средств, чтобы возвести новое помещение. В проекте своими деньгами участвовали город, кантон и сами местные жители. «Это была просто безумная идея, но со временем мы стали настоящей культурной институцией», — с гордостью говорит управляющий директор Пипо Кофмель (Pipo Kofmehl, 53 года).

Чистая случайность

«Проектировать, строить и затем эксплуатировать новое здание было настоящим испытанием», — добавляет он. Любопытно, что совпадение фамилии директора с названием клуба — это чистая случайность. Но и в новом здании центр столкнулся с трудностями. Особенно тяжёлым оказался период пандемии. Об этом говорит Стефан Виггер (Stefan Wigger), он отвечает за программу мероприятий и концертов. «Начало пандемии было шоком — всё закрылось в одночасье».

Именно тогда из кантона позвонили с вопросом, может ли Kofmehl стать центром тестирования на коронавирус. «Мы сразу согласились — так команда клуба осталась при деле», — вспоминает Пипо Кофмель. Ещё один тяжёлый эпизод произошёл более 10 лет назад: один из зрителей неудачно упал на пол во время stagediving и позже скончался от травм. Тогда в клубе работали прокуратура и полиция. «Я подумал: всё, нам конец», — говорит Пипо Кофмель. Но клуб продолжил жить. В какой-то момент обсуждалась перспектива полного запрета прыжков со сцены, но в итоге от него отказались, посчитав трагедию единичным случаем. С тех пор ставка делается на информирование людей и на их сознательность.

Общий дом

Как подчёркивает Стефан Виггер, программа центра Kofmehl за последние годы значительно расширилась. Здесь теперь проходят дискотеки для людей старше 60 и выступления таких коллективов, как семья йодлеров Oesch’s: «Двадцать лет назад никто бы просто не поверил, что поколение 60+ будет танцевать у нас по воскресеньям днём». А иногда Kofmehl становится настоящей уютной гостиной. «Когда группа Patent Ochsner давали у нас сразу восемь концертов за 11 дней, то всё закулисье превратилось в общий дом — не только для группы, но и для всей команды центра. Мы болтали часами, обсуждая темы, далекие от концертной рутины».

Если всё пойдёт по планам Пипо Кофмеля, то «Культурной фабрике» будет уготована долгая и счастливая жизнь, полная вот такими историями. Ведь секрет успеха центра Kofmehl — в тесной связи с городом и людьми. Центр вырос из временного решения и стал настоящим культурном сердцем Золотурна, а две с половиной сотни волонтёров превращают это место в живую площадку, способную пережить любые трудности. «Я же сам вовсе не собираюсь работать до семидесяти. Я уже давно не ухожу последним после концерта. У нас сильная команда — и будет кому продолжить дело», — резюмирует Пипо Кофмель.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Читайте также:

Показать больше
Местечко для любителей паркового искусства: в садах замка Вюйрен (Vullierens) недалеко от Моржа под открытым небом можно увидеть более 90 скульптур.

Показать больше

Культура

Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть I

Этот контент был опубликован на В нашей подборке мы представляем пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.

Читать далее Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть I
Показать больше
Со своей страстью к садоводству и архитектурным талантом Артур Шеррер превратил бывшие террасы виноградников и каштановые рощи в культурный чудо-сад с сиамским чайным домиком и египетским храмом.

Показать больше

Культура

Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть II

Этот контент был опубликован на В нашей подборке мы представляем ещё пять необычных швейцарских регионов и историко-культурных достопримечательностей.

Читать далее Десять швейцарских центров истории и культуры — словно не от мира сего. Часть II
Показать больше
Барабаны — в центре сцены: Black Sabbath во время выступления в Германии, декабрь 1969 года. X / @blacksabbath

Показать больше

Культура

Оззи Осборн в Цюрихе: клуб Hirschen и рождение хеви-метал

Этот контент был опубликован на Смерть Оззи Осборна напомнила Швейцарии о недооценённой роли, которую один скандальный цюрихский клуб сыграл в истории хэви-метал.

Читать далее Оззи Осборн в Цюрихе: клуб Hirschen и рождение хеви-метал

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
На вид он напоминает гигантский шар из блестящего фиолетового пластика.

Показать больше

Уникальный надувной концертный зал установят в Люцерне

Этот контент был опубликован на Он вмещает до 500 человек и собирается всего за несколько часов: уже в сентябре Ark Nova впервые будет установлен в Швейцарии.

Читать далее Уникальный надувной концертный зал установят в Люцерне
Преодолеть Альпы телесигнал мог только благодаря передатчикам, установленным на горе Юнгфрауйох. Электропитание было организовано через длинный кабель, проложенный от ближайшей железнодорожной станции прямо склона, на котором находилось ретрансляционное оборудование. Museum für Kommunikation Bern, FFF_73237

Показать больше

История «Евровидения» началась на вершине швейцарской горы

Этот контент был опубликован на Конкурс задумывался всего лишь как технический тест: можно ли передавать музыкальное шоу в прямом эфире сразу на половину Европы?

Читать далее История «Евровидения» началась на вершине швейцарской горы
С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Показать больше

Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным

Этот контент был опубликован на С 15 мая 2025 года кантон Люцерн откроет для широкой публики парк при вилле Сенар в городе Хертенштайн (Hertenstein).

Читать далее Парк швейцарской виллы Рахманинова станет общедоступным
Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации

Показать больше

Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации

Этот контент был опубликован на Бернский бар Brasserie Lorraine не нарушал закон, остановив концерт белой регги-группы Lauwarm после жалоб посетителей.

Читать далее Суд оправдал бар в Берне по делу о расовой дискриминации
Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль

Показать больше

Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль

Этот контент был опубликован на Швейцарская группа Patent Ochsner давно считается классиком национальной поп- и рок-музыки. На днях она выпустила новый альбом.

Читать далее Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль
Свое новое сочинение швейцарский композитор представил в интерпретации студенческого оркестра Junge Deutsche Philharmonie.

Показать больше

Швейцарец Даниэль Шнидер комбинирует Хендрикса и Брукнера

Этот контент был опубликован на Свое новое сочинение швейцарский композитор представил в интерпретации студенческого оркестра Junge Deutsche Philharmonie.

Читать далее Швейцарец Даниэль Шнидер комбинирует Хендрикса и Брукнера

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR