О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне
Вот уже как 20 лет концертный зал Kofmehl располагается в культовом «Ржавом кубе» или Rostwürfel. Ранее он помещался в бывшем промышленном цеху. За эти годы на его сцене выступали Die Ärzte, Sunrise Avenue, Wir sind Helden, Shaggy и Patent Ochsner. Центр Kofmehl добился успеха, и это при том, что Золотурн отнюдь не считается мировой культурной столицей. В чем секрет такого успеха?
«Мы отмечаем юбилей: 8 000 групп, 32 000 артистов, 2 миллиона гостей и 5 000 мероприятий!», — с законной гордостью сообщает команда клуба по случаю своего 20-летнего юбилея. Были в его истории и тяжёлые времена — пандемия и гибель человека, умершего после совершения stagediving на концерте. Как Kofmehl пережил эти испытания? Об этом — в материале наших коллег из телерадиокомпании SRF.
Внешний контент
По словам организаторов, основой Kulturfabrik выступают около 250 волонтёров. На постоянной основе здесь работают лишь 11 человек. Помимо концертов, в Kofmehl Внешняя ссылкапроходят дискотеки, литературные чтения, кинематографические ретроспективы, трансляции футбольных матчей на большом экране и политические дискуссии. Большой зал вмещает до 900 человек, а бар Raumbar ещё 200. Для сравнения: в центре Kaufleuten в Цюрихе — 1100 мест, в культовом Bierhübeli в Берне — 800.
Однако история Kofmehl началась вовсе не в «ржавом кубе». Это здание появилось скорее по вынужденной необходимости: прежнюю фабричную постройку пришлось снести из-за строительства западной объездной дороги вокруг Золотурна. За год организаторы сумели собрать достаточно средств, чтобы возвести новое помещение. В проекте своими деньгами участвовали город, кантон и сами местные жители. «Это была просто безумная идея, но со временем мы стали настоящей культурной институцией», — с гордостью говорит управляющий директор Пипо Кофмель (Pipo Kofmehl, 53 года).
Чистая случайность
«Проектировать, строить и затем эксплуатировать новое здание было настоящим испытанием», — добавляет он. Любопытно, что совпадение фамилии директора с названием клуба — это чистая случайность. Но и в новом здании центр столкнулся с трудностями. Особенно тяжёлым оказался период пандемии. Об этом говорит Стефан Виггер (Stefan Wigger), он отвечает за программу мероприятий и концертов. «Начало пандемии было шоком — всё закрылось в одночасье».
Именно тогда из кантона позвонили с вопросом, может ли Kofmehl стать центром тестирования на коронавирус. «Мы сразу согласились — так команда клуба осталась при деле», — вспоминает Пипо Кофмель. Ещё один тяжёлый эпизод произошёл более 10 лет назад: один из зрителей неудачно упал на пол во время stagediving и позже скончался от травм. Тогда в клубе работали прокуратура и полиция. «Я подумал: всё, нам конец», — говорит Пипо Кофмель. Но клуб продолжил жить. В какой-то момент обсуждалась перспектива полного запрета прыжков со сцены, но в итоге от него отказались, посчитав трагедию единичным случаем. С тех пор ставка делается на информирование людей и на их сознательность.
Общий дом
Как подчёркивает Стефан Виггер, программа центра Kofmehl за последние годы значительно расширилась. Здесь теперь проходят дискотеки для людей старше 60 и выступления таких коллективов, как семья йодлеров Oesch’s: «Двадцать лет назад никто бы просто не поверил, что поколение 60+ будет танцевать у нас по воскресеньям днём». А иногда Kofmehl становится настоящей уютной гостиной. «Когда группа Patent Ochsner давали у нас сразу восемь концертов за 11 дней, то всё закулисье превратилось в общий дом — не только для группы, но и для всей команды центра. Мы болтали часами, обсуждая темы, далекие от концертной рутины».
Если всё пойдёт по планам Пипо Кофмеля, то «Культурной фабрике» будет уготована долгая и счастливая жизнь, полная вот такими историями. Ведь секрет успеха центра Kofmehl — в тесной связи с городом и людьми. Центр вырос из временного решения и стал настоящим культурном сердцем Золотурна, а две с половиной сотни волонтёров превращают это место в живую площадку, способную пережить любые трудности. «Я же сам вовсе не собираюсь работать до семидесяти. Я уже давно не ухожу последним после концерта. У нас сильная команда — и будет кому продолжить дело», — резюмирует Пипо Кофмель.
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
