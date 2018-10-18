Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 14:24 18.10.2018 - 14:24

Рабочие-строители бастуют в кантоне Тичино 15 октября 2018 года. (© Ti-Press)

Швейцария если и известна за рубежом, то отнюдь не как страна постоянных забастовок или сильных профсоюзов. Однако и здесь трудовые конфликты всё чаще начали переносится из-за столов переговоров с участием «социальных партнёров» (работники, работодатели, местные власти) на улицы городов. Самый свежий пример: забастовка рабочих строительной отрасли, прошедшая, местами не очень-то и мирно, в Женеве. Причина: условия переподписания коллективного трудового соглашение и требование закрепить пенсионный возраст на уровне в 60 лет.

Забастовки строителей прошли не только в эти дни в Женеве (там бастовало примерно 2 500 человек), но и в италоязычном кантоне Тичино, где на улицы вышли примерно 3 тыс. работников строительной отрасли, что, по данным газеты 20 Minuten, было эквивалентно 80% от всего персонала отрасли по данному субъекту федерации. И скорее всего, речь идет только о первых акциях в преддверии осенних переговоров по возобновлению общего рамочного коллективного трудового соглашения в рамках строительного сектора, которые должны скоро начаться между Швейцарской ассоциацией строительных подрядчиков (Schweizerischer BaumeisterverbandВнешняя ссылка) и профсоюзами UniaВнешняя ссылка и SynaВнешняя ссылка.

От того, какими будут основные положения этого документа, будет зависеть, на каких условиях в будущем придется трудиться в Швейцарии рабочим строительной индустрии. Основная цель профсоюзов: добиться сохранения права рабочих выходить на пенсию уже в 60 лет. Не исключено, что в ближайшие дни в Швейцарии уличные акции строителей пройдут и в других регионах. Уточним, что в Швейцарии нет разрешительного порядка на проведение уличных акций протеста.

Право на демонстрацию никем не может быть ущемлено. Однако акция должна быть «согласована», то есть организаторы обязаны уведомить о демонстрации городские власти, а те обязаны обеспечить, после консультаций, наилучшее место проведения акции и запланировать полицейское сопровождение, в задачи которого входит не избиение участников акции, но обеспечение общественного порядка во время демонстрации. Ожидается, что в этом году степень «заряженности» рабочих-строителей на проведение уличных акций протеста будет как никогда высокой.

Причины конфликта

Ситуация в области капитального строительства давно уже была причиной озабоченности профсоюзов и самих рабочих. Для начала, еще прошлой осенью в 2017 году они были очень недовольны тем, что работодатели в очередной раз отказались повысить заработную плату в отрасли. Во-вторых, с серьёзными проблемами столкнулся отраслевой пенсионный фонд FARВнешняя ссылка: в последние годы начался массовый выход на пенсию многочисленного послевоенного поколения, родившегося примерно в 1950-х гг.

Из-за непропорционально большого количества новых пенсионеров баланс фонда опасно «покосился», а адекватных предложений по его санации пока никто не предложил. В-третьих, именно по этой причине работодатели не хотели бы соглашаться на жёсткое установление в отрасли пенсионного возраста на уровне 60 лет. Отсюда и конфликт вокруг положений новой редакции коллективного трудового соглашения.

Уже в июне 2018 года в Цюрихе предупредительную забастовку провели 18 тыс. строительных рабочих. Их требованием было сохранение самого раннего возможного срока выхода на пенсию в 60 лет. Протестовали они и против «мер по более гибкому планированию рабочего времени», что в переводе на нормальный язык означало: «больше сверхурочных за меньшие деньги». В ходе нынешнего чрезвычайно жаркого, и в политическом смысле тоже, лета «социальным партнёрам» вроде бы удалось найти решение: в обмен на повышение заработной платы рабочие согласились увеличить свои отчисления в бюджет пенсионного фонда FAR с целью его санации.

Затем, однако, профсоюзы начали обвинять Швейцарскую ассоциацию строительных подрядчиков (SBV) в саботаже достигнутых соглашений, которая, например, делала переход к «гибкому планированию рабочего времени» условием права раннего выхода на пенсию в 60 лет, что для профсоюзов было совершенно неприемлемо. Со своей стороны SBV говори, что требует от профсоюзов всего лишь сделать «гибкими» 300 рабочих часов в год вместо нынешних 100. Кроме того, строительные подрядчики требуют себе права предоставлять иностранным компаниям возможность нанимать себе «практикантов» и платить им тарифы, не достигающие минимальных норм оплаты труда, действующих в соответствии с коллективным трудовым соглашением.

Традиции «классовой борьбы»

Не первый взгляд конфликт в строительной отрасли выглядит непривычно острым, тем более, что за рубежом Швейцария имеет репутацию страны вечного «трудового мира», традиции которого ведутся еще с 1937 года (здесь подробности). Степень востребованности такого инструмента борьбы за трудовые интересы, как забастовка, в Швейцарии, особенно по сравнению с другими странами, выражена значительно слабее, что наглядно демонстрирует данный график:

Grafik: Anzahl durch Streiks verlorene Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte

В последние годы, однако, всё указывает на то, что такой инструмент, как забастовка снова становится в Швейцарии востребованным и популярным. «За последние 20 лет мы наблюдаем прирост частоты и количества социальных конфликтов в стране», — говорит Ваниа Алева (Vania Alleva), председатель крупнейшего в Конфедерации профсоюза Unia в одном из предыдущих интервью порталу swissinfo.ch (подробнее разговор с ней см выше).

Уже в новом веке в Швейцарии имели место трудовые конфликты, которые вошли в историю борьбы рабочих за свои права как события в прямом смысле из ряда вон выходящие. Речь идет, например, о забастовке рабочих компании Swissmetal в городе Реконвилье (Reconvilier, кантон Берн) в 2006 году, забастовке сотрудников компании «Швейцарские железные дороги» (Schweizerische Bundesbahnen / SBB) в Беллинцоне (Bellinzona) в 2008 году, или же о прекращение работы сотрудниками швейцарских СМИ, таких, как новостное агентство sda или газеты Le Matin.

Не оставались всё это время в стороне и сами строительные рабочие, которые уже в 2002 году попали на первые страницы прессы в связи с целой серией протестных акций, в ходе которых им удалось тогда настоять на праве выходить на заслуженный отдых в 60 лет, праве, которое сейчас оказалось под угрозой. Строительная отрасль в Швейцарии в целом относится к секторам промышленности с сильными и давними профсоюзными традициями: более 40% строительных рабочих входят в тот или иной профсоюз, в то время как в среднем по стране этот показатель находится на уровне в 20%.

В 1999 году, в результате второго всеобщего пересмотра Федеральной конституции (первый прошел в 1874 году) в основном законе страны было закреплено всеобщее право на забастовкуВнешняя ссылка. С другой стороны, чтобы уравнять шансы сторон, конституция предоставляет работодателям право на локаут (Aussperrung / Aussetzung der Geschäftstätigkeit) и на прекращение, в качестве ответной меры, деловой активности. Кроме того, в соответствии с конституцией, забастовка в Швейцарии считается легитимной только тогда, когда на пути бастующих не стоят чётко прописанные в тех или иных нормативных документах обязанности сохранять трудовой и социальный мир и задействовать для разрешения конфликта инструмент арбитража.

Анализ долгосрочных данных говорит о том, что, с середины 1990-х гг. (см. графики ниже) число забастовок в стране растёт. Отмечается определённая корреляция этого показателя с циклами экономического и инновационного развития и с фазами перехода к качественно новым параметрам в рамках иного, инновационного, экономического уклада. По чисто демографическим причинам выросло и абсолютное число тех, кто участвует в забастовках. Свою роль сыграла растущая склонность профсоюзов укреплять свои позиции путем, в том числе, и забастовок. Все вместе это привело к общему подъёму забастовочной активности в стране.

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Перевод на русский и подготовка: Игорь Петров

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