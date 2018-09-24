Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 7:00 24.09.2018 - 07:00

Урожай киноа, собранный в Боливии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащийся в киноа протеин по своей ценности как минимум равен протеину из молока. (2010 Bloomberg)

Все эти сельскохозяйственные культуры когда-то выращивались исключительно в Южной или Центральной Америке, но сегодня они набирают популярность и в самой Швейцарии. Сейчас спрос здесь на экзотические продукты питания, а в особенности на те, что представляют особенную ценность в плане вклада в укрепление здоровья, растёт постоянно. Вот только шесть примеров.

1. Киноа

Киноа, хлебную зерновую (псевдозерновую) культуру, начали выращивать здесь в 2014 году с лёгкой руки агронома Мирьям Люти (Mirjam Lüthi). В своих исследованиях она пришла к выводу, что киноа вполне совместимо со швейцарским климатом и местной почвой. Родом это растение из региона Андов в Южной Америке, где его выращиваются уже на протяжении тысяч лет и ценят наравне с кукурузой и картофелем. В цивилизации инков киноа называли «золотым зерном».

Высокопитательное и благоприятное для здоровья, киноа набирает все большую популярность в Швейцарии. Если в 2015 году выращиванием киноа интересовалась только маленькая группа фермеров, то к 2017 году уже 34 хозяйства засадили им в общей сложности 40 гектаров.

2. Батат

Батат, то есть сладкий картофель, является третьим по распространённости в мире съедобным клубнеплодом после обычного картофеля и маниока. Родом из Центральной Америки, сегодня он культивируется более чем в 100 странах.

В 2014 году сладким картофелем впервые заинтересовались в Швейцарском научном центре сельскохозяйственных исследований Agroscope. Там решили, что в будущем батат может стать очень перспективной овощной культурой благодаря его способности хорошо переносить жару и засуху, тем более, что он явно пришёлся по вкусу молодому поколению.

3. Мини-киви

Эти тропические плоды растения актинидия, листопадной древовидной лианы, имеют приятный сладкий вкус. В зрелом виде достигают до 4 см в длину, содержат массу ценных питательных веществ и витаминов, а главное — они растут и в Швейцарии!

Еще пару лет назад более 50% всех мини-киви в мире производил Китай, а сейчас их уже стали активно выращивать фермеры на берегах Боденского озера. Теперь ежегодно швейцарские производители выпускают 23 тонны этих «витаминных бомб», правда, в масштабе страны мини-киви по-прежнему не пользуются большой известностью.

Мини-киви вырастают до 4-сантиметровой длины, на этой фотографии они пока еще не созрели. (123RF.com)

4. Ягоды годжи

Родом из Азии, но выращивавшиеся в основном в Китае, эти красно-оранжевые плоды — кому-то они известны с детства под названием «волчьей ягоды» — уже 6 тысяч лет ценятся за значительную долю содержания в них полезных минералов и витаминов.

Их активно применяют в китайской медицине, считается, что ягоды годжи хороши для улучшения зрения и укрепления иммунной системы, а также имеют целый ряд других лечебных свойств. В Швейцарии их урожай, отвечающий высоким стандартам лейбла Bio Suisse, был впервые собран в 2016 году в регионе Цюриха, на землях, где также высаживается виноград для производства вина.

Ягоды дерезы обыкновенной (годжи) группы пасленовых. В народе их зовут волчьи ягоды. (lid.ch/Ruth Bossert)

5. Арония черноплодная

Для наших читателей эти ягоды вовсе не покажутся экзотическими. «Это самая обыкновенная черноплодная рябина», — скажут они, и будут правы. В Швейцарии терпкие сочные черные ягоды тоже появились не вчера, а десяток лет назад: аронию начали культивировать в 2007 году. В 2009 году было даже создано объединение Aronia Schweiz, которое поставило цель повысить степень информированности потребителей о пользе этой ягоды и содействовать ее культивации в Швейцарии.

Сегодня участниками этого объединения являются 43 хозяйства, совместно они обрабатывают 40 гектаров черноплодной рябины. В 2013 году объединение поставило на рынок 28 тонн этих ягод. Они продаются свежими, а также сушёными и в виде чернорябинового сока. Свежая черноплодная арония используется для приготовления варенья, мороженого и кондитерских изделий.

Арония черноплодная, или Черноплодная рябина. (gabort71/123RF)

6. Абрикосы

Главным местом выращивания швейцарских абрикосов остается кантон Вале, в отдельных районах которого существует идеально подходящий абрикосам микроклимат. В остальной Швейцарии этим нежным фруктам угрожают внезапные заморозки.

Сейчас появилась возможность выращивать абрикосы в теплицах, построенных в виде своего рода пластиковых тоннелей. Эта инновация была успешно внедрена, например, в кантоне Ааргау. В этом году здесь высадили 2 000 абрикосовых деревьев, ожидается, что за последующие шесть лет они дадут каждый год по 9 000 кг плодов.

Абрикосы на экспериментальном участке Федерального ведомства сельского хозяйства в кантоне Вале. (Keystone/Jean-Christophe Bott)



Перевод с английского языка: Людмила Клот

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