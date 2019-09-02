Финансовое сердце Цюриха, площадь Парадеплатц. (© Keystone / Gaetan Bally)

В связи с парламентскими выборами в этом году в Швейцарии больше общенациональных референдумов проводиться не будет, однако в отдельных кантонах прямая демократия продолжает исправно функционировать. Так, например, вчера 1 сентября в воскресенье граждане кантона Цюрих проголосовали в пользу снижения налогового бремени на бизнес.

Голосование стало региональной реализацией налогово-пенсионной реформы (Steuervorlage 17), по которой недавно проходил общешвейцарский референдум. Теперь и местные, и зарубежные компании в целом будут платить здесь меньше налогов, что должно стать для бизнеса стимулом и основанием не покидать кантон Цюрих, важнейшую швейцарскую и международную деловую и промышленную площадку.

Результат голосования стал победой партий правого центра. Ханс-Якоб Бёш (Hans-Jakob BoeschВнешняя ссылка), председатель цюрихской организации швейцарской партии либералов (FDP Kanton Zürich) заявил, что референдум стал «сильным сигналом в сторону предпринимательства и бизнеса в кантоне, и тем самым — вкладом в сохранение рабочих мест». Несмотря на низкую явку (всего 28%) он вполне доволен итогами.

Доволен и министр финансов кантона Цюрих Эрнст Штокер (Ernst StockerВнешняя ссылка), представляющий консервативную Швейцарскую народную партию (SVP): «Референдумы по налоговым вопросам редко когда проходят у нас просто и легко, тем более удовлетворительным можно считать результат воскресного голосования, хотя я и ожидал, что в общинах кантона, в которых доминируют бюргерские партии правого центра, поддержка проекту снижения налогов будет выражена куда более отчетливо».

О чем шла речь?

Воскресное голосование в Цюрихе было референдумом относительно региональной реализации налогово-пенсионной реформы («Steuervorlage 17»), одобренной весной этого года на общенациональном голосовании народом страны в целом. Эта реформа стала ответом на международное давление, оказываемое на Швейцарию в плане отмены «несправедливых налоговых послаблений и привилегий», оказываемых в стране так называемым статусным компаниям (Statusgesellschaften), то есть компаниям холдингового, домицилированного и смешанного статуса.

Как правило, всё это фирмы, официально зарегистрированные в Швейцарии, но основная деятельность которых сконцентрирована за ее пределами. Одобрив разработанную правительством налогово-пенсионную реформу, народ открыл перед кантонами (субъектами федерации) возможность соответствующим образом модифицировать своё собственное налоговое законодательство. Цель: противодействие возможному исходу из кантонов указанных кампаний, которые являются важными налогоплательщиками и от которых зависят многочисленные рабочие места.

Что было решено?

Ниже коротко перечислены основные дополнения и изменения, которые будут внесены в налоговое законодательство кантона Цюрих:

— Компании, зарегистрированные в кантоне Цюрих, имеют право списывать с налогооблагаемой базы прибыли, полученные за счет реализации на рынке (в виде товаров и услуг) патентованные изобретения и инновационные решения. Точно также, и дальше теперь в куда большем объёме, они смогут поступать с инвестициями в НИОКР.

— Налог на прибыль компании снижается с 8% до 7%, что в сумме даст недобор налогов в несколько миллионов в год, вплоть, по некоторым расчетам, до половины миллиарда.

— Из федерального бюджета, однако, кантон будет получать компенсационные выплаты, которые в большинстве своём будут сразу же перераспределены в пользу общин / муниципалитетов.

— Со своей стороны кантон, дабы компенсировать налоговый недобор на уровне общин, будет доплачивать им дополнительные суммы, которые будут перечисляться в доход пенсионных фондов. Кроме того, кантон будет платить общинам больше в рамках системы Межрегиональных перекрёстных финансовых трансфертов и выравнивания бюджетных потенциалов субъектов федерации (Nationaler Finanzausgleich — NFA).

Есть тут и ложка дёгтя. Если в других кантонах реализация национальной налогово-пенсионной реформы будет сопровождаться дополнительными бюджетными выплатами в пользу систем социального страхования и поддержки малоимущих и социально уязвимых слоёв общества, то в Цюрихе ничего подобного сделано не будет, что уже стало причиной критики со стороны левых партий (социалисты, «Зелёные», «Альтернативный список»), которые стали проигравшими в ходе вчерашнего референдума.

Навстречу референдуму 19 мая 2019 года В Швейцарии началось обсуждение пенсионно-налоговой реформы Следующий референдум в Швейцарии пройдет 19 мая и вынесен на него будет новый проект пенсионно-налоговой реформы. Этот контент был опубликован 20 февраля 2019 г. 7:00

«Разумеется, мы разочарованы», — говорит Приска Зайлер-Граф (Priska Seiler-GrafВнешняя ссылка), сопредседатель кантональной организации социал-демократической партии (Zürcher SP). «Я надеюсь, поэтому, что тщательный и добросовестный анализ итогов реализации этой реформы покажет нам спустя пару лет, насколько велик оказался реальный недобор налогов».

Дальнейшее снижение налогов

Вчерашний референдум отнюдь не является точкой в процессе совершенствования рамочных условий ведения бизнеса. Уже накануне референдума правительство кантона Цюрих сообщило о том, что в следующем году оно планирует дополнительно снизить налог на прибыль коммерческих компаний ещё на 1,0%. Каковы перспективы этого проекта?

Эрнст Штокер (Ernst Stocker) высказывается на этот счет сдержанно: «Второй шаг мы сделаем только тогда, когда мы будем твердо стоять на ногах. Проиграть я бы не хотел». С точки зрения Даниэля Лёупи (Daniel LeupiВнешняя ссылка), министра финансов города Цюрих (партия «Зелёных»), дальнейшее понижение налогов недопустимо. Компромисс, одобренный 1-го сентября на референдуме, он еще, сцепив зубы, поддержал. «Но дальнейшее сокращение суммы собираемых налогов мы допустить не можем».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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