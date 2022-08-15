Антисемитизм в Швейцарии: критика социального модерна и полемика по вопросу сетевого ритейла

Антисемитская листовка швейцарского «Национального фронта» с надписью: «Не покупайте в еврейских универмагах! Покупайте солидные швейцарские товары в солидных швейцарских магазинах!» Stadtarchiv Zürich

Около половины всех универмагов в Швейцарии были основаны еврейскими иммигрантами. В 1930-х годах антисемитская агитация, целью которой были еврейские деловые люди, вышла на новый уровень агрессивности, из-за чего Федеральный совет, кабмин, даже запретил им основывать новые филиалы своих универмагов.

11 минут

Все начиналось в обличье рыночной конкуренции: 21 февраля 1937 года около четырёх с половиной тысяч владельцев небольших лавочек и магазинчиков собрались в Лозанне на митинг против универмагов сети Epa. По их словам, универмаги Epa (сокращение от Einheitspreis-AG / АО «Единые цены») своей агрессивной ценовой политикой разоряют швейцарский средний класс, а значит государственным властям пора было вмешаться, в конце концов, говорили демонстранты, именно разорённый средний класс и привел в Германии Гитлера к власти.

Ангела Бенд (Angela Bhend), историк и автор монографии Triumph der Moderne. Jüdische Gründer von Warenhäusern in der Schweiz, 1890–1945». Chronos 2021 («Триумф современности. Еврейские основатели универмагов в Швейцарии, 1890-1945»).

В самом деле, благодаря своим чрезвычайно низким розничным ценам сеть Epa быстро завоевала огромную популярность, что и понятно: во время экономического кризиса низкие цены были мощным конкурентным преимущество особенно в среде оставшихся безработными рабочих и их семей. С другой стороны политика низких цен стала маслом в огонь критики, с которой мелкие розничные торговцы выступали против крупных ритейлинговых сетей. Демонстрация в Лозанне как раз и была организована Le Comité d’Action Vaudois («Комитетом действия кантона Во»), призывавшим к борьбе с сетевыми магазинами с их единой ценовой политикой, которые своим «щупальцами» охватили уже всю страну.

Антисемитизм как критика эпохи социального модерна

Юлиус Бранн был родом из тогда немецкого / прусского, а ныне польского города Равич (Rawitsch). Свой первый универмаг в Швейцарии в Цюрихе он открыл в 1896 году. Семьи Маус и Нордманн были родом из Эльзаса, сначала они обосновались в Биле на западе кантона Берн, а затем открыли в 1902 году свой первый совместный универмаг в Люцерне (он назывался Léon Nordmann). Еще один еврейский иммигрант, Давид Лёб, был родом из немецкого города Фрайбург-им-Брайсгау, в Швейцарии он смог закрепиться, основав универмаг Loeb, который и сейчас существует в Берне и находится в самом центре у Главного вокзала.

Большинство пионеров швейцарского рынка сетевого ритейла на рубеже 20 века были выходцами из соседних со Швейцарией стран, многие из них были еврейскими иммигрантами из Восточной Пруссии или Эльзаса. Понятно, что мелкие розничные торговцы яростно сопротивлялись появлению на рынке таких крупных компаний, сетевые универмаги были в их глазах «гигантскими монстрами, наносящими вред экономике страны». С их точки зрения возникновение культуры массового потребления серьезно разрушало традиционные «моральные ценности» современников.

Грандиозный торговый храм: атриум универмага «Бранн» на улице Банхофштрассе в Цюрихе. Открылся 18 апреля 1900 года. Женская статуя в центре была спроектирована швейцарским скульптором Августом Бёшем (August Bösch). Tages-Anzeiger, 1902

А потому универмаги представляли собой ещё и «серьезную социальную опасность» по причине «изобилия товаров» и слишком «гламурной обстановки» внутри торговых залов и на витринах. Критиковалась и вновь обретенная, прежде всего покупательницами женского пола, личная свобода. Появившиеся в стране современные принципы и стиль ведения бизнеса, включая, в том числе, и «крикливую рекламу», осуждались не только как «нечестные» и «неприличные», но и как специфически «еврейские» методы ведения бизнеса, тем самым во многом аргументы противников современных сетевых супермаркетов были окрашены в коричневые цвета антисемитизма.

В Биле, например, в 1902 году возникла яростная оппозиция универмагам сетей Knopf и Brann, принадлежавшим евреям. Тогдашний секретарь «Организации защиты интересов мелких розничных торговцев и ремесленников города Биль и его окрестностей» (Schutzverband der Detaillisten und Handwerker von Biel und Umgebung) открыто занимался агитацией, направленной против этих «еврейских универмагов», которые в его глазах были «культурным вырождением», «порождением самой грязной жадности к наживе», а по сравнению с парижскими универмагами — «базарами, торгующими откровенным хламом». Антисемитизм выступал при этом не только инструментом борьбы с новыми формами розничной торговли, но и форматом общественной критики в адрес новой капиталистической эпохи социального модерна.

В 1899 году известный тогда немецкий публицист Пауль Дэн (Paul Dehn), автор известной в свое время монографии Von deutscher Kolonial- und Weltpolitik («О немецкой колониальной и глобальной политике», 1907 год.), указывал, что критикам такие универмаги кажутся воплощением «притворства и мошенничества», а также «жажды ненасытной спекуляции». По его словам, современные ему ученые осуждали именно евреев как главных представителей эпохи модерна, основной характеристикой которых были, де, безнравственность и алчность, наносящие удар по традиционным формам торговли и организации общества.

Федеральный совет запрещает новые универмаги

После нескольких лет затишья в 1930-е годы критика в адрес сетевых универмагов вспыхнула с новой силой. В апреле 1933 года многие такие универмаги в швейцарском Бадене были изрисованы свастикой, в мае того же города в Цюрихе универмаги подверглись актам вандализма, их витрины тоже были размалёваны свастиками и надписями в стиле «Не покупайте у евреев!». Швейцарские «фронтисты» (представители «Фронтистского движения», близкого к НСДАП) действовали в русле ранних догматов немецких национал-социалистов, самая первая программа которых была направлена, в том числе, и против крупного капитала и соответственно крупных сетей ритейла.

Универмаг в качестве «храма современной торговли» (Эмиль Золя). В 1912 году Юлиус Бранн расширил свой универмаг, построив новое здание, напоминавшее и в самом деле огромный храм коммерции. Stadtarchiv Zürich

За исключением немцев Рудольфа Карштадта и Теодора Альтхоффа (Rudolph Karstadt / Theodor Althoff) все предприниматели на рынке крупного сетевого ритейла были евреями, которые на протяжении нескольких поколений живших в восточных пограничных районах Германии / Пруссии. После прихода к власти в Германии в 1933 году национал-социалистов все эти компании были планомерно уничтожены, их владельцы выдавлены из страны, а то и просто убиты. В Швейцарии фронтистские лозунги в части противодействия крупным универмагам нашли особый отклик в среде мелких торговцев, сильно пострадавших от экономического кризиса времен «Великой депрессии».

Показать больше

Показать больше Политический антисемитизм в Швейцарии времен Гельветической республики Этот контент был опубликован на Веками евреи, жившие на территории Швейцарии, подвергались дискриминации. Почему? Как и почему эта дискриминация прекратилась? Читать далее Политический антисемитизм в Швейцарии времен Гельветической республики

Движение «Новая Швейцария» (Neue Schweiz), тесно связанное с фронтистами национально-консервативное движение представителей среднего класса, потребовало лишить представителей крупного ритейла прав открывать новые филиалы вплоть до 1945 года — и добилось на этом поприще успеха. В октябре 1933 года это требование было вынесено Федеральным советом, кабмином страны, на рассмотрение парламента и получило в итоге полную поддержку тогдашнего парламентского большинства.

Тем не менее разрядки напряженности не получилось, полемика и нападки на такие сети, как сеть Epa, продолжались, что стало источником угрозы для «социального мира» в Швейцарии, заключенного в 1937 году профсоюзами и работодателями, решившими, что все проблемы они с тех пор будут решать не на улице, а за столом переговоров. Эта мера во многом выбила из-под ног «фронтистов» социальную почву.

Литература – Lerner, Paul: Circulation and Representation: Jews, Department Stores and Cosmopolitan Consumption in Germany, ca. 1880s–1930s. In: Weiss-Sussex, Godela; Zitzlsperger, Ulrike (Hg.): The Berlin Department Store. History and Discourse, Frankfurt a. M. 2013, S. 93–115. – Briesen, Detlef: Warenhaus, Massenkonsum und Sozialmoral. Zur Geschichte der Konsumkritik im 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M. 2001 – Reich, David: Direkte Demokratie in der Krise. Die Funktion des Notrechts in der Schweiz während Weltwirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg dargestellt am Beispiel des Warenhausbeschlusses 1933–1945. Basel 2007 – Стив Деннис. Выдающийся ритейл: Как привлечь и удержать покупателей в эпоху цифрового разрушения; Издательство: Попурри, 2021.

Но как писала в 1937 году газета Journal de Genève, крупные универмаги — это «иностранная идея, за которой стоит международный капитал с его антисоциальными методами ведения бизнеса. Быстрое распространение этой формы торговли грозит анархией и гибелью мелкой рознице, для которой вопрос роли сетевого ритейла стал вопросом жизни и смерти». Официально участники этой кампании дистанцировались от любых форм антисемитизма, утверждая, что требования закрыть в кантоне Во сеть магазинов Epa не были «антисемитскими», это были «антипаразитические требования», и именно поэтому следует «всеми силами противодействовать иностранным или недавно натурализованным супер-капиталистическим израэлитам».

«Проявить необходимое понимание момента»

В 1937 году от владельцев компаний Julius Brann и Maus Frères SA потребовали просто ликвидировать сеть Epa и самим эмигрировать, а сами они были названы «монстрами» и «акулами». Даже Сали Майер (Saly Mayer), тогдашний президент Швейцарской Федерации еврейских общин (SIG), будучи обеспокоенным накалившейся общественной атмосферой, писал о том, что в экономической сфере страны распространяется Risches = антисемитизм, и что экономические аспекты активно подпитывают антисемитизм политический. Он неоднократно призывал владельцев сети Epa удовлетворить все звучавшие в их адрес требования: «В ваших руках [есть всё, чтобы] вмешаться и спасти положение, и мы должны еще раз попросить вас без промедления проявить необходимое понимание момента».

Монументальная архитектура с огромными витринами: в первые годы своего существования сетевые универмаги были общественными объектами, привлекающими всеобщее внимание, городскими достопримечательностями и торговыми храмами одновременно. Универмаг Леона Нордмана в Люцерне, 1913 год, музей Maus Frères Genève (частная коллекция). (privat)

В итоге в начале Второй мировой войны владельцы компании Julius Brann покинули Швейцарию и частично эмигрировали в США, в правлении сети универмагов Jelmoli, основанной итальянцем Джованни Пьетро Джелмолли, все евреи покинули свои должности в 1940 году и также уехали в Америку, владельцы фирмы Maus Frères, напротив, пошли иным путем и приобрели в 1938 году в США универмаги сети Bergner’s в качестве своего рода диверсификации и хеджирования политических рисков. Этой же стратегии придерживались, впрочем, и многие крупные нееврейские компании, такие как фармацевтическая компания Roche, именно тогда открывшая свою вторую штаб-квартиру в городе Натли (Nutley), штат Нью-Джерси, США.

Показать больше

Показать больше Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня? Этот контент был опубликован на Антисемитизм обычно связан с правым экстремизмом, но как выясняется левые грешат им в неменьшей степени. Читать далее Левый антисемитизм: еще вчера табу в Швейцарии, а что сегодня?

Федеральный совет, кабмин страны, поддавшийся давлению антисемитов, позже, в разгар уже холодной войны, пошел этим же путем и заключил соглашения с Канадой и Австралией, получив право в случае новой «горячей» войны в Европе перенести штаб-квартиры ведущих компаний Швейцарии в эти две зарубежные юрисдикции, сохранив за ними, впрочем, экстерриториальный статус.

Материал дополнительно отредактирован 12 ноября 2024 года.