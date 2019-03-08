(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Парни в масках ловят молодых девушек и раскрашивают их лица чёрным: праздник угля, вина и яиц «Пшууре» в горах кантона Граубюнден — это, возможно, самый неполиткорректный обычай в мире!

Многие швейцарские традиции вызывают за границей искреннее удивление — чего стоит только, например, праздник крупного рогатого скота, на котором шестилетним детям разрешают курить, а кончается этот праздник непослушания большим пиром. Сильнейшее впечатление всегда производят на туристов Базельский карнавал «Фаснахт» с его страшными масками, а также Луковый рынок в БернеВнешняя ссылка или Морковный рынок в кантоне АргауВнешняя ссылка.

А знаете ли вы что-нибудь о таком празднике, как «Пшууре» (Pschuure)? На местном диалекте этот глагол означает «чернить», и, собственно, это-то действие в прямом смысле слова и является центральной частью карнавальных торжеств в регионе Шплюген (SplügenВнешняя ссылка) недалеко от итальянской границы в кантоне Граубюнден. Именно там в эту среду были сделаны все эти снимки.

Утро карнавала начинается тут с вполне безобидных развлечений: нарядно одетые маленькие дети с корзинками на шее обходят соседей, прося сладостей. Однако потому, ближе к вечеру, на улицах в буквальном смысле сгущается тьма: неженатые парни, так называемые «Пшууриролли» приступают к своим черным делам. Надев меховые маскарадные костюмы и маски, они берут с собой колокольчики и мешки со смесью угля и жира и отправляются на улицу в поисках своих «жертв».

Там они «нападают» на прохожих и детей, но главное — и это-то является кульминацией вечера — на молодых незамужних девушек.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Заслышав звон колокольчика, «жертвы» получают шанс сбежать — если, конечно, захотят. Но стоит им быть пойманными, их лица мажут черной смесью как маской. Кстати, рецепт этой маски — тщательно охраняемый секрет.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Времени у «Пшууриролли» на их «черные дела» — до заката солнца.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Но на этом карнавальные развлечения не оканчиваются: когда стемнеет, пары молодых мужчин, замаскированных под «Männli» (мужчина) и «Wibli» (женщина) проходят по деревне, стучась в дома и выпрашивая яйца, а также приглашая отмеченных черной краской девушек в амбар на яичный пир, который начинается после полночи. Пьют на этом пиру напиток «Резимеда» (Resimäda), местную фирменную смесь из вина, специей и яиц.

Согласно традиции, такое питье с яичным составом улучшает плодовитость как людей брачного возраста, так и общинных сельхозугодий.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)



(Валериу Курту)



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!