Во время прослушивания Академии Большого Театра 16 и 17 февраля 2019 г. в Центре художественного движения Тичино (Movimento Artistico Ticinese) в Лугано, Швейцария: Мирко д’Урсо (Mirko D’Urso) и Лючия Лонги (Lucia Longhi).

(© Ti-press)

Этим летом в Лугано ожидается большое событие. Впервые летняя программа Балетной академии Большого театра в Москве будет проходить в Лугано в Художественном центре MAT с 29 июля по 2 августа 2019 года. Участие в ней возможно для студентов, прошедших предварительное прослушивание. После прохождения летних курсов лучшим студентам будет предложена учеба в Академии в Москве.

Предварительное прослушивание Академии Большого Театра состоялось 16 и 17 февраля 2019 г. в Центре художественного движения Тичино (Movimento Artistico TicineseВнешняя ссылка) в Лугано. В просмотреВнешняя ссылка приняли участие 60 кандидатов, 59 балерин и один артист балета, в возрасте от 9 до 19 лет, среди них были молодые таланты из Лугано, Лозанны, Женевы, Цюриха, Люцерна, Санкт-Галлена и северной Италии. На отборе танцевальная секция МАТ была представлена девятью молодыми студентами.

Художественный центр MAT — Movimento Artistico Ticinese в Лугано был основан в 2008 г. и в настоящее время насчитывает 550 студентов. Здесь реализуются образовательные программы подготовительного обучения по театральному искусству, музыке, пению, танцу и мюзиклу. Танцевальная секция официально открылась в 2014 г. и в настоящее время она насчитывает 250 учащихся. «Все наши преподаватели профессионалы. Курсы, которые мы предлагаем включают классический, современный, восточный танец и хип-хоп», — рассказывает порталу SWI Swissinfo директор школы Мирко д’Урсо (Mirko D’Urso).

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«Сотрудничество МАТ с Балетной академией Большого театра нашего началось после того, как госпожа Лючия Лонги (Lucia Valentini D'Urso), организатор Академии Большого театра в Швейцарии и Дмитрий Поволоцкий, директор Russian Ballet InternationalВнешняя ссылка, связалась с нами, чтобы предложить совместную организацию в Лугано прослушиваний и стажировок», — рассказывает директор школы. «Госпожа Лонги решила задействовать центр МАТ для этих важных мероприятий благодаря признанной серьезности нашей школы».

Отличная репутация

Школа МАТ, по словам Лючии Лонги, «пользуется отличной репутацией как художественный центр и располагает прекрасными танцевальными залами, идеально подходящими для занятий и прослушиваний. Школа также соответствует всем нашим критериям для проведения стажировки. Академия Большого театра была приятно удивлена уровнем подготовки кандидатов, особенно у возрастной категории от 14 до 19 лет. Почти половина студентов, участвующих в просмотре, прошла февральский отборочный тур и будет приглашена на летние стажировки, которые Академия Большого театра организует в Италии и Швейцарии, а затем на длительную пятинедельную стажировку в Москве», — комментирует Лучия Лонги.

Одна из стажировок состоится в МАТ в Лугано в начале августа. Два студента получат стипендию для бесплатного участия в дальнейшей стажировке. Студенты и их родители рады возможности приехать на летнюю стажировку в Лугано из других городов Швейцарии и из Северной Италии, так как это прекрасная возможность провести время в чудесном городе италоязычной Швейцарии, подчёркивает Лучия Лонги. Она сама живёт в Лугано и очень любит свой город.

Элитное искусство?

Пока в Лугано ещё нет балетной академии. Директор МАТ считает, что «предстоит проделать много работы для реализации подобного проекта. Конечно, поддержка со стороны властей кантона будет иметь жизненно важное значение для возможной организации структуры по профессиональной подготовке артистов балета в Тичино. Хотя, на мой взгляд, Тичино, к сожалению, значительно отстаёт от других регионов в сфере художественного мышления». Несмотря на большую любовь родителей и детей к занятиям танцами, классический танец часто рассматривается как элитное искусство. Мирко д’Урсо с этим не согласен.

Во время просмотров в центре Movimento Artistico Ticinese, г. Лугано. (© Ti-press)

«Так часто думают, потому что мало учеников готовы ежедневно посвящать много времени обучению классическому танцу. Очень часто сами родители не хотят идти на определенные жертвы и тратить время, чтобы поддержать своих детей. Еще одна большая проблема заключается в том, что у многих ребят слишком много внешкольных дополнительных мероприятий и других художественных видов деятельности.

Достигнув определенного возраста, очень важно пойти на жертвы и, выбрав только один художественный интерес, постоянно заниматься им. Иначе есть риск потратить множество энергии, не получив никаких результатов. Изучение классического танца, в частности, требует многих жертв, на которые готовы не все дети. Вот почему обучение классическому танцу часто становится делом только для избранных».

«Цель нашей школы, — продолжает директор МАТ, — более профессионально обучать учеников, стараясь развивать их страсть к танцу и направлять наиболее мотивированных на учебу в Швейцарии или за рубеж. Естественно, мы не отвергаем студентов, которые хотят учиться только ради увлечения или хобби, потому что верим в социальную важность тех, кто решает встать на путь художественного образования даже без особых амбиций».

Московская государственная академия хореографии Также известна в качестве Академии балета Большого театраВнешняя ссылка. Одна из самых престижных балетных школ России, старейшее театральное учебное заведение, основано в Москве в 1773 г. императрицей Екатериной Великой. Именно тогда в Московском Воспитательном доме были открыты первые «классы танцования» — так тогда называли занятия балетом. Примечательно, что в 19 веке реконструкцией здания Воспитательного дома занимались архитекторы И. Д. Жилярди и его сын Доменико Жилярди, оба родом из кантона Тичино. В настоящее время в Московской государственной академии хореографии помимо граждан России проходят обучение ученики из многих стран мира. На базе Академии для студентов и преподавателей ежегодно проводятся мастер-классы по хореографии. Студенты Академии постоянно участвуют в престижных международных и всероссийских конкурсах артистов балета, неизменно завоевывая самые высокие награды. Конец инфобокса

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