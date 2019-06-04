Пианист Борис Березовский выступает на фестивале ArtDialog. (ArtDialog)

С 12 по 29 июня 2019 года уже в восьмой раз состоится международный фестиваль ArtDialog, крупнейший музыкальный форум, традиционно проходящий в регионе Озёрного края на западе кантона Берн вокруг города Биль/Бьенн и одноимённого озера. В этом году он будет разделён на два блока мероприятий, вторая часть фестиваля пройдет с 8 сентября по 16 октября текущего года.

Каждый год организаторы этого фестиваля живописи, музыки и виноделия, музыканты Дмитрий и Светлана Васильевы, создают уникальные программы, слагая удивительные мозаики из зрительных наслаждений, изысканного звучания, редких ароматов и уточенных вкусов. В этом году фестиваль проводится сразу в двух городах — в Биле или в Ла-Нёввиле. Посетив любое мероприятие гость сможет насладиться любимым видом искусства и за один вечер побывать, на свой выбор, в роли слушателя, зрителя или дегустатора.

По сложившейся традиции ArtDialog откроется концертом и вернисажем с оригинальным названием «Живописные похищения». Совместно с куратором выставки Урсом Дикерхофом (Urs Dickerhof) организаторы фестиваля «похитили» несколько работ из мастерских двенадцати художников региона Бильского озера. На выставке будет представлен самый широкий спектр личных художественных взглядов авторов, выраженных в разнообразных живописных формах и жанрах. Любую из понравившихся работ, показанных на выставке, можно будет приобрести. Музыкальной составляющей открытия станет выступление отличников Музыкальной школы города Биль.

Активное сотрудничество

Уже несколько лет фестиваль сотрудничает с ведущими международными благотворительными организациями, поддерживающими одаренных детей, в том числе с Фондами Мстислава РостроповичаВнешняя ссылка и Владимира СпиваковаВнешняя ссылка. В результате за прошедшие годы придирчивая и скептическая швейцарская публика получила возможность познакомиться с перспективными юными талантами, многие из которых уже завоевали и «взрослую» сцену.

Так, в рамках концерта ArtFuture, который пройдет 14 июня, выступят пианисты Александра Довгань из России и Богдан Терлецкий из Украины, а также скрипач из Словакии Тео Гертлер. Всем исполнителям от 11 до 13 лет, но каждый из них — уже состоявшийся музыкант, имеющий в своем активе награды нескольких международных конкурсов и ведущий активную концертную деятельность.

Культурное наследие Вилла Сенар открывает двери Что сейчас происходит с рахманиновской виллой Сенар? Журналистов на нее не пускают, но для представителя нашего портала было сделано исключение. Автор: Игорь Петров, Берн/Веггис/Сенар

Кроме того, фестиваль ArtDialog приготовил будущим и уже состоявшимся звёздам эксклюзивный подарок: впервые совместно с Фондом Сергея РахманиноваВнешняя ссылка он раскроет перед ними двери знаменитой виллы Сенар на берегу Фирвальдштетского озера, практически недоступной для широкой публики. В результате у молодых исполнителей появится уникальная возможность прикоснуться к роялю великого композитора, проведшего в Швейцарии довольно-таки плодотворные годы.

Концерты и дегустации

Регион Бильского озера отличается древней винодельческой культурой и соответственно разнообразием вин самых разных сортов. За несколько лет в рамках фестивального проекта местная публика и гости уже смогли подробно познакомиться с результатами труда швейцарских виноделов, мало, к сожалению, известными за пределами Конфедерации. В этом году будут реализованы сразу два проекта ArtWine и посвящены они искусству виноделия Франции и Бразилии-Португалии.

На формат винных презентаций на фестивале следует обратить особенное внимание. Модератор профессор Бернард Шабло всегда проводит неожиданные параллели между тонкими ароматами и вкусами вин и эмоциональным содержанием музыкальных произведений, объединяя столь различные впечатления в один роскошный букет впечатлений. За один вечер, слушая музыку и дегустируя вино, можно будет, таким образом, сразу познакомиться с несколькими сортами вина и с различными по своим настроениям музыкальными произведениями.

В частности, 15 июня концерт-дегустация пройдет в городе Ля Нёввиль (La Neuveville), в его центре будут находиться вина Франции и, соответственно, сопровождать дегустацию будет французский шансон в исполнении аккордеониста и шансонье Сержа Бруалле. А 22 июня в городе Биль зажигательные самбы и босса-новы бразильского дуэта гитаристов, а также бразильские вина перенесут публику за океан в атмосферу настоящего карнавального праздника.

И примкнувшее к ним искусство танца

Искусство танца уже пятый сезон подряд присоединяется к трём основным «музам» — музыке, живописи и виноделию — составляющим концептуальную основу фестиваля. Формат ArtDance с самого начала полюбился зрителям и до сих пор пользуется неизменным успехом. И если в прошлом году завсегдатаи фестиваля высоко оценили вечер фламенко, то в этот раз организаторы пригласили танцоров и музыкантов из Аргентины, которые 15 июня представят свое волнующее «Танго-шоу».

В этом году фестиваль проводится сразу в двух городах — в Биле или в Ла-Нёввиле (на фото): фестиваль не замыкается в стенах концертных залов, а идет к публике на улицы городов.

(ArtDialog)

Среди интересных премьер отметим и намеченную на 16 июня камерную барочную оперетту «Фальшивый полонез» («La Fausse Polonaise») на музыку Перголези, реализованную в современной юмористической постановке, а 19 июня почитатели классической музыки смогут посетить концерт франко-итальянского дуэта в составе скрипача Эоана Дюкро (Eoin Ducrot) и пианистки Кьяры Опалио (Chiara Opalio). Музыканты являются стипендиатами швейцарского фонда Rahn KulturfondВнешняя ссылка, с которым фестиваль сотрудничает уже несколько лет.

Осенний блок

Вторая серия мероприятий Фестиваля ArtDialog (серия «World stars») пройдет осенью и объединит в рамках трёх концертов исполнителей-признанных звезд классической музыки: 8 сентября публику ждёт встреча с 18-летним скрипачом из Швеции Даниэлем Лозаковичем, имя которого впервые прозвучало именно на этом фестивале в рамках проекта ArtFuture. Тогда Даниэлю было всего 12 лет, но несмотря на свой юный возраст Даниэль уже выступал на крупнейших международных швейцарских фестивалях, проходящих, в том числе, в Вербье и Гштааде, а также на фестивале Мстислава Ростроповича в Баку, в Московском Пасхальном фестивале, на фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге.

На фестивале ArtDialog в Биле Даниэль Лозакович выступит с сольным концертом и исполнит произведения И.-С. Баха, а 6 октября меломанов порадует беспрецедентный концерт «Борис Березовский и друзья», на котором можно услышать блестящих музыкантов — знаменитого пианиста Бориса Березовского (Россия) и прославленную скрипачку и педагога Дору Шварцберг (Австрия). С творчеством Бориса Березовского публика Бильского региона познакомилась на прошлом фестивале, а вот Дора Шварцберг приезжает на фестиваль впервые. В концерте также примет участие известная альтистка Нора Романов-Шварцберг (Австрия). Вместе музыканты исполнят камерные произведения Брамса и Шумана.

6 видео

Фестиваль ArtDialog 2019 года завершится 16 октября сольным концертом выдающегося российского пианиста Николая Луганского. Это первое выступление знаменитого музыканта в Биле. Лауреат многих международных конкурсов, в том числе им. И. С. Баха в Лейпциге, им. С. Рахманинова и П. Чайковского в Москве, пианист даёт около 100 концертов в год на лучших сценах мира. В его репертуаре более полусотни фортепианных концертов композиторов самых разных эпох и стилей. В Швейцарию Николай Луганский привезет программу из фортепианных произведений Франка, Дебюсси и Скрябина.

Более подробную информацию о проектах фестиваля ArtDialog вы найдете на сайте фестиваля по этой ссылке.Внешняя ссылка Конец инфобокса

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