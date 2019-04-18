Не все считают, что Street Parade, ежегодный фестиваль музыки в стиле техно и рейв в Цюрихе, достоин такого уж внимания. (Keystone)

Наши читатели и пользователи часто пишут нам, что, вот мол, Швейцария практически страна идеальная. Тут, как бы, особенно и не возразишь, и тем не менее, мы решили все-таки для разнообразия взглянуть на проблему с другой стороны, и поинтересоваться у нашей аудитории, а были ли у неё негативные впечатления от Швейцарии, встречались ли места в стране, которые разочаровали и вызвали вопрос: «Как, и это всё? А в туристическом проспекте всё было куда интереснее»!

В частности, мы спросили, «что такое, по-вашему, швейцарская Мона Лиза?», имея в виду, что подавляющее большинство тех, кто видел этот портрет работы Леонардо, согласится, что художник из города Винчи знал, как обращаться с кистью и красками. Однако они же могут согласиться и с тем, что сама по себе прославленная картина — на удивление маленькая и, возможно, она вовсе не стоит того, чтобы протискиваться к ней сквозь толпу вооружённых смартфонами туристов. А есть ли в Швейцарии аналогичные достопримечательности?

Рейнский водопад, луг Рютли, Jet d’Eau Конец цитаты

«Рейнский водопад. Не то чтобы он некрасивый. Просто вы ожидаете большего, когда слышите, что это „самый большой водопад в Европе“», — это говорит София Гео (Sofia Geo).

Многие читатели, на удивление, полностью согласились с этим постом о Рейнском водопадеВнешняя ссылка, одной из самых посещаемых достопримечательностей Швейцарии (см. инфобокс), а некоторые даже порекомендовали съездить вместо него к водопаду Трюммельбах (TrümmelbachfälleВнешняя ссылка) в долине города Лаутербруннен, кантон Берн.

«Там вы получите на 10 000% больше впечатлений», — в этом уверен, например, наш читатель Йен Шиллинг (Jen Schilling).

А вас впечатлил Рейнский водопад? (Keystone)

Ясное дело: то, что разочарование для одного, может быть предметом восхищения для другого. Я вот лично никогда не пытался посмотреть на Мону Лизу, но я помню, что вовсе не был в восторге от легендарного «места рождения Швейцарии», неожиданно маленького луга Рютли, пусть даже с него и открывается восхитительный вид на Фирвальдштетское озеро. Потому что добираться туда можно только на рейсовом пароходе — а это удовольствие весьма было сомнительным, да и не дешевым. Но мне кажется, что там бы понравилось нашему читателю Жюлю.

«Фонтан Jet d’Eau на Женевском озере. Это в буквальном смысле просто струя воды, бьющая из пожарного шланга. Взгляните лучше на горы за ним, а этот фонтан — одна пустая трата времени», — Жюль (Jules‏).

Луг Рютли если от чего и выигрывает, так это от того, что он не является классической туристической достопримечательностью. Здесь, как и вокруг часовни Вильгельма ТелляВнешняя ссылка на другой стороне озера, нет сувенирных лавок или какой-либо туристической инфраструктуры, кроме одного ресторана-шале. Просто чудесный вид, плюс место это весьма символичное. Кто любит историю, тому сюда, остальным тут делать нечего.

Озеро Блаузее и транспорт Конец цитаты

Еще один плюс Швейцарии: поскольку туристов страна привлекает прежде всего природными красотами, то в музеях или картинных галереях, здесь, как правило, нет толп посетителей. Почему? Потому что они все рванули смотреть на природные красоты, такие, например, как озеро БлаузееВнешняя ссылка в кантоне Берн, отличающееся темно-синей, кристально чистой водой:

«Озеро Блаузее. Так много туристов, так много людей, что трудно разглядеть что-то захватывающе красивое», — Бланка Леговска (Blanka Legowska).

И многие согласились с мнением Бланки. Согласимся и мы: уж очень это озеро «раскручено» туристическим маркетингом, вспоминается Джек Лондон: «Это самое многолюдное уединённое место в мире».

Грусть-тоска на «Голубом озере» (Blausee)? (Keystone)

Хотя наши читатели почти все поголовно восхищаются швейцарскими поездами и вообще железнодорожной инфраструктурой, необходимость совершить пересадку на каком-нибудь оживлённом транспортном узле может стать весьма непростой задачей.

«Во время поездки в регион Бернского Нагорья я очень удивилась тому, что железная дорога вообще не была ориентирована на пассажиров с ограниченной мобильностью. Интервал между поездами был слишком коротким, и чтобы вовремя перебраться с платформы на платформу нужно было проявлять чудеса скорости. Однако люди были очень вежливы и предупредительны, особенно операторы горного подъёмника» — Кристина Циммерманн (Kristina Zimmermann).

Дороговизна и музыка в стиле техно Конец цитаты

Персонал в магазинах, как правило, очень радушен, но вот счета — совершено негуманны.

«Считается ли разочарованием поход в магазин, после которого, потратив 100 швейцарских франков на продукты (6 400 рублей или примерно 2 700 гривен, — прим. ред.), я смотрю на дно своей корзинки и говорю: «И это всё?!», — Шиила Эвел (Shiila Evel).

Шиила, могу сказать одно: вы не одиноки. Швейцарская дороговизна не нравится многим. Особенно во время фестиваля Street Parade в Цюрихе.

«Я рад, если это мероприятие приносит Цюриху деньги и оживляет бизнес, не нанося городу вреда, ведь на следующий день на его улицах всё (как всегда) безупречно чисто, и все-таки... Не, ну серьёзно? Чего такого особенного в нескольких спонсируемых пивными компаниями движущихся платформах, на которых множество полуголых, ярких и пьяных людей развлекается в своё удовольствие? Стоит ли из-за них перекрывать движение во всём городе и безостановочно вести репортаж об этом событии по телевизору? Это, наверное, швейцарский аналог обратного отсчёта в канун Нового года и опускания новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, только погода здесь получше. Полная ерунда!» — Джанкарло Мальчиоди (Giancarlo Malchiodi).

Помимо оценки «полная ерунда!» мы получили еще и несколько оценок «так себе».

Фондю, сосиски, шоколад Конец цитаты

«Фондю. В основном — так себе. Я скорее съем хороший раклет». — Стейси Стрёли (Stacy Streuli).

«Фондю: расплавленный сыр и чёрствый хлеб. И люди на самом деле стремятся в Альпы именно за этим?! Подождите, дальше будет ещё лучше, или хуже, в зависимости от ваших вкусовых рецепторов. Они в него ещё добавляют чеснок или вишнёвый шнапс! Ээээ! Как вы понимаете, я — не фанат фондю. Надеюсь, это можно засчитать в качестве „жуткого“ впечатления от поездки в Швейцарию», — Пол Даглас Ловелл (Paul Douglas Lovell).

Хотя президент Китая Си Цзиньпин в 2017 году с удовольствием угощался сырным фондю, его супруге, похоже, оно не особенно понравилось. (Keystone)

Конечно, Пол, у нас все ходы записаны. Этот пост вызвал, кстати, очень жаркие споры о том, каким должно быть идеальное сырное фондю и о том, что с ним пить. Эмоции зашкаливали.

«Швейцарское фондю, в смысле, хлеб, смоченный в расплавленном сыре: и это всё? Неудивительно, что такого понятия, как «швейцарская кухня», просто не существует в природе», — читатель с ником KaySeraSera.

Жёстко. А посты о еде продолжали поступать.

«Моя швейцарская Мона Лиза — это сервелат и «братвурст» (жареная сосиска). Как они только могли стать героями швейцарского гриля? Это ведь просто примитивное и безвкусное мясо. [...] Правда, эти сосиски просто ну очень невкусные, но, видимо, через таможню в Швейцарию можно провести не больше 1 кг мяса, и поэтому для швейцарцев доступ к настоящим колбаскам для гриля довольно ограничен. 😊. Но это единственное, на что я могу пожаловаться, что означает, что Швейцария — это все-таки прекрасная страна». — Уве с ником Zusammengestossen.

«Когда приезжаешь в Швейцарию, страну шоколада, уже предвкушаешь, как выпьешь чашечку горячего шоколада. И когда тебе приносят холодное молоко с какао-порошком, то ты испытываешь страшное разочарование. Где же шоколад в швейцарском горячем шоколаде???!» — Джонатан Мадри (Jonathan Mudry).

Многие читатели согласились с этим мнением, а некоторые дали свои рекомендации на предмет того, где можно насладиться настоящим шоколадом. Например, сделать это можно в кафе Confiserie Sprüngli в Цюрихе и в ресторане Maison Cailler в городе Грюйер в 35 км к юго-западу от Берна.

Курево Конец цитаты

В кофейнях и других общественных местах Швейцарии курить запрещено. Число курильщиков в стране сокращается, но все равно, люди часто могут закурить прямо на железнодорожной платформе или в открытых кафе. Многим это курево весьма отравляет путешествие в Швейцарию.

«Слишком много курят в общественных местах. Почему курильщики зачумляют атмосферу, а другим приходится вдыхать этот вонючий, и небезопасный для здоровья дым?» — Я-Чуань Ксу (Ya-Chuan Hsu).

К сожалению, сигаретные окурки не всегда аккуратно выбрасываются в урны. (Keystone)

На эту проблему наши читатели жаловались больше всего. Хотя несколько курильщиков и возражали, что в демократическом обществе они имеют право курить там, где хотят, и что разрешено всё, что не запрещено, но большинство наших респондентов все-таки в гневе призывали местные власти «закрутить гайки».

«Полностью согласен. Я считаю, что это отвратительная привычка. У меня заболевание лёгких. Это просто невыносимо. А самое возмутительное, что некоторые курильщики — страшные хамы, и закуривают сигарету прямо напротив тебя. 😡» — Рето Гассер (Reto Gasser).

От гневных отзывов к философским:

«Проблема не в месте или объекте (например, Мона Лиза), а в том, что ТЫ ожидал от него чего-то особенного или поддался влиянию массового ажиотажа. Как всегда, виноваты сами люди». — Джейк Марино (Jake Marino).

С путешествиями всегда так: то, насколько тебе понравится отпуск, зачастую может больше зависеть от твоего настроя, а не от того места, куда ты направляешься отдохнуть.

«Я — швейцарец, всю свою жизнь живу в Цюрихе и много путешествую и по миру, и по Швейцарии. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы какой-то вид или какая-то достопримечательность у меня на родине меня разочаровал. Возможно это объясняется тем, что я знаю, чего мне ожидать» — Петер Эглофф (Peter Egloff).

Вот и у Карлоса швейцарский стакан оказался не просто наполовину полным, вода из него буквально плескалась через край.

«Разочарован? Как раз наоборот. Всё было чище, свежее, вкуснее, эффективнее и моднее, чем я ожидал». — Карлос Агилар (Carlos Aguilar).

А как на счёт приятных сюрпризов — встретилась ли вам, например, на Вашем пути в Швейцарии какая-то достопримечательность, которая действительно произвела на Вас неизгладимое впечатление или даже превзошла все Ваши ожидания? Расскажите в комментариях! Мы соберём ваши рассказы и используем в будущем материале. Конец инфобокса

Самые посещаемые места Десять самых посещаемых платных достопримечательностей Швейцарии (2017 год) 1. Фуникулёр на гору Шильтхорн — 3 216 909 посетителей; 2. Зоопарк Дальхёльцли (платный) и Медвежий парк (бесплатный) в Берне — 3 054 820 чел.; 3. Железная дорога на гору Пилатус (кантон Люцерн) — 2 847 597 чел.; 4. Круизы по Фирвальдштетскому озеру — 2 676 060 чел.; 5. Круизы по Женевскому озеру — 2 376 317 чел.; 6. Железная дорога на хребет Горнерграт — 1 754 000 чел.; 7. Рейнский водопад — 1 500 000 чел.; 8. Цюрихский зоопарк — 1 209 198 чел.; 9. Железная дорога Титлис — Энгельберг — 1 180 672 чел.; 10. Вершина Юнгфрауйох — 1 041 500 чел.; (Источник: Управление по туризму Schweiz TourismusВнешняя ссылка)

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Русскоязычную версию материала подготовила Нина Шулякова, swissinfo.ch

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