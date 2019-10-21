Бернские медведи — один из главных символов города. Скоро они получат еще больше жизненного пространства для себя и — если все пойдет хорошо — для своих детенышей.
На прошлой неделе было объявлено, что городской «Медвежий паркВнешняя ссылка» на берегу реки Аре, отметивший в прошедшую субботу свое 10-летие и сооруженный в качестве расширения и дополнения к знаменитой городской «Медвежьей яме» (BärengrabenВнешняя ссылка), должен быть все-таки достроен и получить в свое распоряжение первоначально запланированную площадь в 8 400 квадратных метров.
Строительство объекта в свое время обошлось в 32 млн франков, что было значительно больше расходов, предусмотренных сметой, а потому в целях экономии было решено для начала ограничиться общей площадью в 6 500 квадратных метров, что примерно равно площади одного футбольного поля.
Кроме того, руководство бернского городского зоопарка «Дальхольцли» (DählhölzliВнешняя ссылка), к которому структурно относится «Медвежий парк» и который так же расположен у реки Аре, но немного выше по течению рядом с историко-природным заповедником Эльфенау, заявили, что хотели бы снова поселить у себя медведей, но уже нового поколения. Попытки сделать это уже предпринимались, но они терпели неудачу.
Похожие цели преследует и бернский кантональный природный резерват Гантриш (GantrischВнешняя ссылка). Его руководство также собирается выделить под расселение этих животных территорию размером в семь футбольных полей. Предварительная смета расходов на этот проект пока не объявлена.
Бернд Шильдгер (Bernd Schildger), директор зоопарка Dählhölzli, заявил, что для успешного разведения медведей как вида и для их сближения с людьми необходимо выполнение множества условий. Сегодня в бернском Медвежьем парке живут три медведя: самец Финн (стерилизованный), самка медведя Бьорк и их детеныш Урсина. Еще один медвежонок из их потомства, Берна, был переведен в другой зоопарк, потому что никак не ладил с матерью.
Бернцы еще помнят историю, случившуюся с медведями Мишей и Машей, а точнее с их потомством. Два черных медведя-гризли попали в Берн в 2009 году в качестве подарка мэру Берна Александру Чепету от Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. История закончилась катастрофой: в 2014 году медведь Миша убил одного из двух своих сыновей, бросив его труп прямо перед шокированной публикой.
Руководство зоопарка утверждает, что после этого случая второй медвежонок был отвергнут матерью, медведицей Машей, и у сотрудников зоопарка не оставалось иного выбора как только усыпить его во «избежание ненужного стресса и страданий», особенно после того, как медведь-отец начал выказывать в отношении второго малыша более чем недружелюбные намерения.
Миша и Маша
Два черных медведя-гризли попали в Берн в 2009 году в качестве подарка мэру Берна Александру Чепету от Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Они были торжественно переданы городу в рамках первого в мировой истории Государственного визита главы России в Швейцарию.
Медвежата, оставленные матерью в возрасте 12 недель, были подобраны в тайге охотниками в сентябре 2009 года. Истощенных, их выходили в реабилитационном центре в Хабаровске. Казалось, это прекрасный подарок городу, чей герб украшает медведь и само название, по некоторым данным, тоже происходит от слова «Beer», то есть медведь, хотя тут есть и другие версии.
Поначалу швейцарцы с удовольствием следили за тем, как подрастают небольшие пушистые комочки, затем гордились, что Миша набрал 350 кг, а Маша больше 200, но после упомянутого несчастного случая назвали их «троянским подарком» из России.