Урсина (или Берна?) в медвежьем парке, 2010 год. (Keystone)

Бернские медведи — один из главных символов города. Скоро они получат еще больше жизненного пространства для себя и — если все пойдет хорошо — для своих детенышей.

На прошлой неделе было объявлено, что городской «Медвежий паркВнешняя ссылка» на берегу реки Аре, отметивший в прошедшую субботу свое 10-летие и сооруженный в качестве расширения и дополнения к знаменитой городской «Медвежьей яме» (BärengrabenВнешняя ссылка), должен быть все-таки достроен и получить в свое распоряжение первоначально запланированную площадь в 8 400 квадратных метров.

Строительство объекта в свое время обошлось в 32 млн франков, что было значительно больше расходов, предусмотренных сметой, а потому в целях экономии было решено для начала ограничиться общей площадью в 6 500 квадратных метров, что примерно равно площади одного футбольного поля.

Медведица Бьорк и посетители Медвежьего парка. Берн, октябрь 2009 года. (Keystone)

Кроме того, руководство бернского городского зоопарка «Дальхольцли» (DählhölzliВнешняя ссылка), к которому структурно относится «Медвежий парк» и который так же расположен у реки Аре, но немного выше по течению рядом с историко-природным заповедником Эльфенау, заявили, что хотели бы снова поселить у себя медведей, но уже нового поколения. Попытки сделать это уже предпринимались, но они терпели неудачу.

Похожие цели преследует и бернский кантональный природный резерват Гантриш (GantrischВнешняя ссылка). Его руководство также собирается выделить под расселение этих животных территорию размером в семь футбольных полей. Предварительная смета расходов на этот проект пока не объявлена.

Урсина (слева) и Финн в Медвежьем парке города Берн, июнь 2013 года. (Keystone)

Бернд Шильдгер (Bernd Schildger), директор зоопарка Dählhölzli, заявил, что для успешного разведения медведей как вида и для их сближения с людьми необходимо выполнение множества условий. Сегодня в бернском Медвежьем парке живут три медведя: самец Финн (стерилизованный), самка медведя Бьорк и их детеныш Урсина. Еще один медвежонок из их потомства, Берна, был переведен в другой зоопарк, потому что никак не ладил с матерью.

Бернцы еще помнят историю, случившуюся с медведями Мишей и Машей, а точнее с их потомством. Два черных медведя-гризли попали в Берн в 2009 году в качестве подарка мэру Берна Александру Чепету от Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. История закончилась катастрофой: в 2014 году медведь Миша убил одного из двух своих сыновей, бросив его труп прямо перед шокированной публикой.

Медвежонок Урсина (впереди) в августе 2011 года. (Keystone)

Руководство зоопарка утверждает, что после этого случая второй медвежонок был отвергнут матерью, медведицей Машей, и у сотрудников зоопарка не оставалось иного выбора как только усыпить его во «избежание ненужного стресса и страданий», особенно после того, как медведь-отец начал выказывать в отношении второго малыша более чем недружелюбные намерения.

Миша и Маша

Два черных медведя-гризли попали в Берн в 2009 году в качестве подарка мэру Берна Александру Чепету от Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Они были торжественно переданы городу в рамках первого в мировой истории Государственного визита главы России в Швейцарию. Медвежата, оставленные матерью в возрасте 12 недель, были подобраны в тайге охотниками в сентябре 2009 года. Истощенных, их выходили в реабилитационном центре в Хабаровске. Казалось, это прекрасный подарок городу, чей герб украшает медведь и само название, по некоторым данным, тоже происходит от слова «Beer», то есть медведь, хотя тут есть и другие версии. Поначалу швейцарцы с удовольствием следили за тем, как подрастают небольшие пушистые комочки, затем гордились, что Миша набрал 350 кг, а Маша больше 200, но после упомянутого несчастного случая назвали их «троянским подарком» из России.

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