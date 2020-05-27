Посетитель Бернского Художественного музея рассматривает картину «Paar in Landschaft, 1921» («Пара на фоне ландшафта», 1921 год) немецкого художника Конрада Феликсмюллера (Conrad Felixmüller, 1897-1977). Полотно входило в состав «коллекции Гурлитта» (фото: апрель 2018 года).

(Keystone)

Спустя восемь лет с обнаружения и конфискации в Германии уникальной коллекции произведений искусства классического модерна, ставшей известной в качестве «коллекции Корнелиуса Гурлитта», в Швейцарии, где сейчас находятся картины, завершено систематическое исследование провенанса (происхождения) примерно 1 500 произведений. Неясным остаётся происхождение примерно 1 000 полотен.

«Тут все еще существует очень большая серая зона и много неясного», — говорит искусствовед Гильберт Лупфер (Gilbert Lupfer), директор немецкого «Центра по поиску произведений искусства, утраченных или украденных во времена национал-социализма» (Deutsches Zentrum KulturgutverlusteВнешняя ссылка). Начиная с 2016 года он курирует и сам проводит исследование происхождения картин коллекции произведений искусства, собранной Корнелиусом Гурлиттом (1932-2014). Коллекция была случайно обнаружена в 2012 году.

А 15-тью месяцами ранее немецкие таможенники, проводя рутинный контроль на границе поезда, шедшего в Германию из Берна, обнаружили у 77-летнего К. Гурлитта сумму наличными в 9 000 евро или 9 550 швейцарских франков. Эта сумма была чуть ниже установленного лимита провоза наличных денег в 10 000 евро, и официально К. Гурлитт не нарушал закона, но все равно, таможенники не оставили без внимания человека с пачкой необычно новеньких купюр. Так началась эта невероятная история. Немецкие власти, подозревая, что тот уклоняется от уплаты налогов, провели на всякий случай обыск в его квартире.



Обнаружив в ней буквально залежи шедевров таких художников, как Пикассо, Ренуар и Матисс, они поначалу просто не поверили своим глазам. Стоимость всей коллекции оценивалась в несколько сотен миллионов франков. Живший отшельником К. Гурлитт унаследовал коллекцию от своего отца Хильдебранда Гурлитта (1895-1956), одного из официальных арт-дилеров Адольфа Гитлера, «недобросовестного покупателя», который, по словам Г. Лупфера, просто «хотел заниматься бизнесом», торгуя «дегенеративным искусством», отобранным режимом нацистов у хозяев под давлением буквально за гроши, а порой и просто конфискованным.

Годы исследований

Корнелиус Гурлитт составил завещание, по которому его картины должны были перейти в собственность Бернскому Художественному музею. На Германию он серьезно обиделся. Вопрос только оставался в провенансе картин. Многие из них были изъяты у их хозяев незаконно и теоретически они или их наследники имели право потребовать возвращения утраченной собственности. Все эти обстоятельства и предстояло выяснить музею в Берне, прежде чем начать работать с картинами, выставлять их и т. д.

«Мы исчерпали все варианты и возможности, мы провели все мыслимые исследования», — говорит Гильберт Лупфер. На данный момент всего идентифицированы в качестве однозначно незаконно отчужденных произведений искусства и возвращены их законным владельцам (наследникам) были 14 работ таких художников, как Макс Либерман, Анри Матисс, Томас Кутюр или Адольф фон Менцель. Неясным остаётся происхождение примерно одной тысячи полотен.

После смерти Корнелиуса Гурлитта 6 мая 2014 года Бернский Художественный музей стал единственным наследником и владельцем картин коллекции Гурлитта, одновременно заключив с Германией соглашение, в котором было оговорено, что исследование происхождения картин будут проводиться в «большом кантоне». Берн со своей стороны взял на себя обязательство внести финансовый вклад в реализацию данного проекта. В 2017 году Бернский Художественный музей стал первым музеем в Швейцарии, в котором заработал специальный научный Отдел исследования провенанса произведений искусства.



Видео-эксклюзив Эберхард Корнфельд о коллекции Гурлитта Сенсационное интервью известного швейцарского коллекционера Эберхарда Корнфельда о коллекции Гурлитта и о нём самом (SRF/swissinfo.ch). Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) What was Gurlitt like?

Хронология событий

22 сентября 2010 года: немецкие таможенники находят у 77-летнего Корнелиуса Гурлитта большую сумму в евро. Возникают подозрения в том, что тот уклоняется от уплаты налогов.

28 февраля 2012 года: Власти проводят обыск в квартире К. Гурлитта в Мюнхене и обнаруживают до 1 400 произведений искусства, многие из которых, как считалось, были бесследно утеряны или утрачены во время войны. Некоторое время эта находка держится в секрете.

3 ноября 2013 года: Немецкий журнал Focus сообщает об этой истории, затем она становится достоянием мировой общественности.

28 января 2014 года: После первичной экспертизы 458-ми работ стало ясно, что многие из них являются произведениями искусства, незаконно отчужденными нацистами. Возникает необходимость прояснения провенанса всех картин собрания.

10 февраля 2014 года: Более 60 картин, в том числе работы Пикассо, Ренуара и Моне, были обнаружены в доме Гурлитта в Зальцбурге (Австрия). Затем их число вырастает до 238-ми картин.

6 мая 2014 года: Корнелиус Гурлитт умирает в возрасте 81 года в своей мюнхенской квартире, так и не увидев больше своих картин, конфискованных двумя годами ранее.

7 мая 2014 года: Художественный Музей Берна становится единственным владельцем картин его коллекции.

Ноябрь 2017: Художественный Музей Берна впервые показывает общественности некоторые из картин коллекции.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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