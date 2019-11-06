Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 8:00

Швейцария остается в группе стран с «высоким» уровнем владения английским языком, но в результате своего опроса в Education First отметили небольшое снижение его во всех регионах Швейцарии. (Keystone)

Швейцарцы слегка опустились – до 19-го места – в ежегодном рейтинге владения английским языком в разных странах, который составляет компания EF Education First. Первое место снова заняли голландцы.

Впервые с момента появления этого рейтинга-опросаВнешняя ссылка уровень владения английским языком в Швейцарии упал по сравнению с предыдущим годом (на -минус 1,54 балла, на этот раз Швейцария заняла 19 место, а в 2018 году она находилась на 15-м), сообщает Education First, известная частная международная компания, которая активно работает в сфере образования и лингвистической подготовки.

В рейтинге хорошего владения английским языком снова лидировали северные страны: на первом месте оказались Нидерланды, за ними следуют Швеция, Норвегия и Дания. Кстати, в первую десятку вошли и жители Польши, Хорватии и Португалии. Беларусь, Россия и Украина находятся, соответственно, на местах 47, 48 и 49. Нижние строчки рейтинга заняли Саудовская Аравия, Кыргызстан и Ливия.

Швейцария остается в группе стран с «высоким» уровнем владения английским языком, но EF отмечает небольшое снижение его во всех сразу регионах Швейцарии (немецком, французском, итальянском и ретороманском). Причем международные города, такие как Женева и Цюрих, не стали исключением. Единственным местом, где был отмечен прогресс, была Лозанна.

«Швейцарская система образования является прогрессивной в том, что касается техники преподавания английского языка, но вот упор на практику здесь пока все еще не очень силен, – прокомментировал директор отделения EF в Швейцарии Кристофер Хейн (Christopher Hein). – Необходимо приложить усилия для того, чтобы разрыв между Швейцарией и ведущими странами не увеличился».

Индекс владения английским языком EF – это глобальный международный рейтинг, который составляется на основе опроса 2,3 миллиона взрослых в 100 странах. Составители рейтинга делают свои выводы из данных, собранных с помощью онлайн-тестов EF по чтению и аудированию.

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