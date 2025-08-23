Фридрих Ницше и Швейцария: пробуждение философа!

Дом Фридриха Ницше в деревне Сильс-Мария, кантон Граубюнден, Швейцария. Keystone / Finn Canonica

Ровно 125 лет назад умер Фридрих Ницше, философ, поэт-мыслитель, композитор. Со Швейцарией его связывали особые отношения.

Луиджи Йорио

Луиджи Йорио



Игорь Петров

Русскоязычная версия, исправленная и дополненная: Игорь Петров.

«Музыкальность… (философии Ницше) не помеха научности, а трансфигурация самой научности в новую научность… Некто, заглянув в недоступную многим глубину, узрел там нечто, настолько перетрясшее его мозги…, что итогом этого стала новая оптика, … новый орган восприятия вещей. Оглянувшись затем вокруг, он уже не мог застать ничего иного, кроме сплошных несоответствий виденному» (цит. по: Фридрих Ницше. Сочинения в двух томах. Изд-во «Мысль», М., 1990, Т. 1., стр. 12 и 14).

Этот фрагмент из написанного известным философом Кареном Свасьяном предисловия к знаменитому черному двухтомнику русскоязычного Ницше, наверное, наилучшим образом отражает суть и содержание феномена под названием «Фридрих Ницше», возникшего под влиянием двух важнейших для будущего мыслителя источников творческой энергии: музыки Вагнера и философии Шопенгауэра.

Фридрих Вильгельм Ницше Родился в 1844 году в городе Рёкен (Röcken) недалеко от Лейпцига. Гордился своими польскими и вообще славянскими корнями, написал романс на стихи Пушкина, считал, что немцы «стали умными из-за смешения со славянами». С 1869 по 1879 годы преподает в Университете Базеля. На должность профессора классической филологии Ф. Ницше был приглашён будучи ещё студентом в возрасте 24 лет. Беспрецедентный случай в истории. Преподавал также греческий язык в Базельском педагогиуме. Оставил преподавание по состоянию здоровья, но когда в начале 1880-х со здоровьем у Ницше стало лучше, обратно Университет его уже не принял. Лето 1879 года: первый приезд в регион Энгадин (Engadin), кантон Граубюнден. С 1883 по 1888 годы: снимает комнату в швейцарской деревне Сильс-Мария (Sils-Maria) под Санкт-Морицем («Вовсе не выбором, а неизбежностью является то, что я провожу лето в Верхнем Энгадине, а зиму — на Ривьере…». Из письма Г. Брандесу от 10 апреля 1888 года, цит. по: указ. соч., Т. 1., стр. 7). 1900 год, 25 августа: умер в Веймаре. 1960 год: открытие музея «Nietzsche-HausВнешняя ссылка».

Жизнь и судьба Ницше в какой-то степени перекликаются с образом Фальтера в романном фрагменте Владимира Набокова «Ultima Thule». Тому тоже неожиданно открылась суть вещей и смысл бытия, и он если не умер сразу (потому что ведь цена познания всегда — жизнь), то кончил тоже очень плохо, равно и как и Ницше.

Третий источник

Деревня Сильс-Мария (Sils-MariaВнешняя ссылка) в кантоне Граубюнден, была для него ещё одним, третьим, источником вдохновения, локализованным уже не в идеальном в мире, но в материальном. Это селение было местом, где он мог спастись от изнурительной преподавательской жизни в Базеле, от всей этой «профессорской философии профессоров философии».

Панорама Зильского озера (Silsersee) в регионе Энгадин, Граубюнден, Швейцария. Фото: октябрь 2017 года. Keystone / Gian Ehrenzeller

Ему казалось, что здесь он обрел, наконец, свою «землю обетованную». Такие суждения, возникшие у Ницше после первого приезда в Энгадин, позволяют с полным основанием говорить об особых отношениях, связывавших «философа-поэта» с этим уголком Швейцарии.

«Накануне своего первого прибытия сюда Ницше писал, что Энгадин, к сожалению, забит немцами и базельцами», — говорит Мирелла Карбоне (Mirella Carbone), бывшая куратор музея «Дом Ницше» в Сильс-Марии. В соответствии со своим названием он был открыт в доме, в котором когда-то жил философ.

Основные труды Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм» (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872) «Несвоевременные размышления» (Unzeitgemässe Betrachtungen, 1872–1876); «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883–1885); «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (Jenseits von Gut und Böse, 1886); «К генеалогии морали. Полемическое сочинение» (Zur Genealogie der Moral, 1887); «Антихрист. Проклятие христианству» (Der Antichrist, 1888); «Сумерки идолов» (Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1888); «Весёлая наука» (Die fröhliche Wissenschaft, 1882, 1887); «Ecce Homo. Как становятся сами собою» (Ecce Homo, 1888).

Поначалу Энгадин и в частности Санкт-Мориц Ницше не приглянулись, но уже через две недели он резко поменял свое мнение. «Чистый воздух и природа очаровали его, и он даже заявил, что хотел бы умереть здесь», — подчеркивает Мирелла Карбоне

«Суровый свежий воздух»

«Беги, мой друг, в своё уединение: я вижу тебя искусанным ядовитыми мухами. Беги туда, где веет суровый, свежий воздух» («Так говорил Заратустра»)! Чем не описание швейцарской провинции на крайнем востоке страны? Впервые Ницше приехал в Верхний Энгадин летом 1879 года. Он, как известно, страдал от сильных головных болей.

«Ницше слышал, что в этом регионе царит сухой, солнечный климат, идеальный для лечения его болезненного состояния», — говорит Мирелла Карбоне. Зная, что климат играет для его состояния решающую роль, он объездил едва ли не всю Швейцарию в поисках идеального для себя региона.

И только в горной деревушке Сильс-Мария он наконец-то почувствовал себя лучше. В письме к сестре он писал, что «это, безусловно, лучшее место на земле» и что он теперь «наслаждается спокойствием, не чувствуя какого-либо давления», того самого давления, которое Ницше постоянно ощущал в Базеле, городе, в котором он прожил и проработал около десяти лет.

«Отказаться от немецкого подданства»

«Ты жил слишком близко к маленьким жалким людям. Беги от их невидимого мщения!..» («Так говорил Заратустра»). В 1869 году Университет Базеля по рекомендации профессора Фридриха Вильгельма Ричля (Friedrich Wilhelm Ritschl, 1806-1876) призвал 24-летнего Ницше на кафедру классической филологии.

В связи со значительными финансовыми проблемами этот вуз решил тогда принимать на работу совсем молодых профессоров, даже тех, кто еще не защитился и не «остепенился». Как напишет позже сам Фридрих Ницше (цит. по.: указ. соч., стр. 5), «…старый Ричль, тогда первый филолог Германии, почти с самого начала отметил меня своим вниманием».

Кстати, философ отмечает также, что ему «пришлось отказаться от своего немецкого подданства», чтобы не разрываться между военным поприщем (Ницше был конным артиллеристом) и академической карьерой (там же, стр. 6). Он писал блестящие научные статьи и доклады, был признанным экспертом в области античной греческой словесности.

«Все шло как нельзя лучше; случалось, в особенности при защитах докторских диссертаций, что экзаменующийся был старше экзаменатора». Однако «Базель давил на него. Это был мелочный город, консерватизм которого не пробуждал в нем ровным счетом никаких высоких устремлений и души прекрасных порывов», — отмечает Мирелла Карбоне.

«Второй отец» и разрыв с ним

«Еще большей милостью было то, что у меня с самого начала своего базельского существования завязалась теснейшая дружба с Рихардом и Козимой Вагнерами, которые жили тогда в своем поместье Трибшен (Tribschen), возле Люцерна, словно на каком-то острове, отрешенные от всех прежних связей» (указ. соч., стр. 6).

Лу Андреас-Саломе (1861-1937, российско-немецкая писательница, философ и психоаналитик, состояла в дружеских отношениях с Ницше, Фрейдом и Рильке) в повозке, запряженной Паулем Ре (Paul Ludwig Carl Heinrich Rée, 1849-1901, немецкий писатель, врач и философ-позитивист, друг Ницше, врач) и самим Фридрихом Ницше. Keystone / Jules Bonnet

Дом Вагнера, место встречи интеллектуалов и людей творческих профессий со всей Европы, стал для молодого университетского профессора, пропадавшего от тоски в консервативном Базеле, самый настоящей отдушиной.

«Потрясение, несмотря на разницу в возрасте, было обоюдным: 56-летний композитор едва ли не с первой встречи расслышал в своем 25-летнем друге героические лейтмотивы еще не написанного «Зигфрида» (указ. соч., стр. 9).

С годами, правда, их отношения охладели, а в 1878 году произошел окончательный разрыв, во многом по той же причине, по которой у Ницше не сложились отношения с сестрой Элизабет: антисемитизм. Её Ницше называл не иначе как «die rachsüchtige antisemitische Gans» («мстительная антисемитская дура», указ. соч., стр. 39).

Основные понятия философии Ницше Основной целью его философии, носящей подчёркнуто неакадемический характер, являлся критический пересмотр всех основополагающих принципов и форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений. «Воля к власти» (Der Wille zur Macht): название книги, состоящей из заметок Фридриха Ницше, тенденциозно подобранных и отредактированных сестрой философа Элизабет Фёрстер-Ницше и Петером Гастом. Здесь К. Свасьян безапелляционен: руководимый ею «Архив Ницше» был отличавшимся «техникой вдохновенной бессовестности» центром «едва ли не всех последующих фальсификаций ницшевской философии» (цит. по.: указ. соч., стр. 37). Известно, что Ницше хотел написать книгу с таким названием, но позднее оставил этот замысел. Черновики же послужили материалом для книг «Сумерки идолов» (Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert) и «Антихрист». В рамках системы воззрений Ницше этот принцип («воля к творческой силе») мог бы быть форматом утверждения креативного характера индивидуального становления, по итогам которого разрозненные феномены и явления бытия обретают единую меру своего существования. Данная воля не есть насилие над сущим, но желание исполнить свой элементарный долг жизни — воплощение духа в актуальном бытии. Поэтому если понятие «Воля к власти» и можно приурочить к системе понятий Ницше, то только очень условно и осторожно. «Сверхчеловек»: радикальный творец, могущественная воля которого задаёт вектор исторического развития, в какой-то степени носитель «воли к творческой силе». «Смерть бога»: утрата доверия к сверхчувственным основаниям нормативно-ценностных ориентиров личности. «Вечное возвращение»: способ, при помощи которого «нечто» обретает бытие, форма постановки вопроса о со-принадлежности бытию: так ли ты проживаешь текущий момент, чтобы желать вечного возвращения того же самого?

Что касается Рихарда Вагнера, то и о его антисемитизме Ницше отзывался предельно прямо: «Ни в каком ублюдке здесь (в Германии, — прим. ред.) нет недостатка, даже в антисемите. — Бедный Вагнер! Куда он попал! — Если бы он еще попал к свиньям! А то к немцам!..» (указ. соч., стр. 44).

«Не вас ожидал я»

Покинув Университет по состоянию здоровья, открыв для себя целебный воздух и благотворно воздействующую на него природу Сильс-Марии, Ницше с тех пор регулярно возвращался в эту маленькую деревушку, сняв комнату в скромном и сегодня ещё существующем доме на опушке леса.

foto Wam

Во время своих прогулок «на высоте 6000 футов над уровнем человека» вдоль берега озера Сильвапланерзее (Silvaplanersee / Lej da Silvaplauna) он и повстречал своего Заратустру. Вторую книгу своего, пожалуй, самого растасканного на цитаты произведения Ницше начал писать именно здесь, за деревянным столом, который до сих пор стоит на втором этаже музея «Дом Ницше».

Многие литературные критики оценивают это произведение в качестве книги, которую должен иметь у себя на прикроватной тумбочке любой сознательный человек. Каждый, кто прочтет её один раз, будет потом возвращаться к ней снова и снова, всегда находя в ней что-то новое. Почему? Потому что сегодня мы ведь уже не те, кем были вчера, а завтра мы снова станем уже совсем другими людьми.

Эта книга содержит все ключевые идеи философии Фридриха Ницше: смерть Бога, сверхчеловек, воля к творческой силе. Доктрине прогресса философ противопоставил учение о вечном возвращении и цикличности развития. И именно здесь, в Швейцарии, философ прозорливо произнес устами своего героя Заратустры: «Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, на этих горах».

Так говорил Ницше.

Первая публикация статьи: 25 августа 2020 года.