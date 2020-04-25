Швейцарское историческое самосознание строится в том же направлении, что и историческое самосознание большинства европейских стран: снизу вверх, из региона в центр, от частного к целому, от истории семьи к истории государства. Поэтому семейные фотоархивы являются настоящими порталами в историю Швейцарии, мостиками туда, где бьется живое сердце страны.

Семья Цбинден из кантона Берн была именно такой семьей, с одной особенностью, а именно, с пристрастием к фотографии. На протяжении нескольких поколений члены этого клана создавали фотоархив провинциальной общины Шварценбург (SchwarzenburgВнешняя ссылка) в 20-ти километрах к юго-западу от Берна. За прошедшие сто лет над миром и Европой пронеслись исторические грозы и катаклизмы, а здесь, на холмах природного заказника Гатнтриш, казалось, время остановилось.

Но это только, в самом деле, только так кажется. Даже в самой отдаленной швейцарской провинции история все равно движется вперед, но только иначе, не как в остальной Европе. А доказательством этому является фотоархив семьи Цбинден, возникший на протяжении последнего столетия. Портретные и групповые фото десятилетиями фиксировали события в этом регионе, документировали медленные, но верные изменения, которые происходили здесь, да и по всей Швейцарии.

Фотоателье Рудольфа Цбиндена, ок. 1920 г. (Rudolf Zbinden)

Общественные роль и вес фотографа в те времена были совершенно иными. Соцсетей и цифровых камер не было, а потому везде, где что-то происходило — народные праздники, свадьбы, даже несчастные случаи и преступления — должен быть присутствовать деревенский фотограф, который был первой и порой незаменимой помощью для местного «шерифа», деревенского полицейского.

Свое начало семейный фото-бизнес семьи Цбинден берет в 1916 году, у его истоков стоял Рудольф Цбинден (Rudolf Zbinden). К сожалению, он умер очень молодым, а потому во владение фотоателье Photo Zbinden перешел его брат Роберт. В 1975 году Роберт передал компанию своим двум детям, Рут Клалюне Цбинден (Ruth Clalüna Zbinden) и Петеру Цбиндену (Peter Zbinden). Брат и сестра управляли фотоателье до конца 2015-го года, снимая портреты, групповые и семейные фотографии, снимки пар и даже обнаженной натуры.

Слева: Рудольф Цбинден, уже зарекомендовавший в качестве влиятельного фотографа-хрониста, со своей женой Лизи Шэр, ок. 1918 г.

Справа: Роберт Цбинден и Нора Цбинден-Вирц в их фотоателье, 1947 г.

(Rudolf & Robert Zbinden)

Профессиональные пресс-фотографы такими «мелочами» тогда не интересовались. Так что взять на себя роль регионального бытописателя невольно пришлось частному фотоателье. В итоге за период с 1916 по 2016 годы возник уникальный фотоархив в составе около полумиллиона единиц хранения: фотографий, стеклянных фото-пластин, негативов.

Архив ателье Photo Zbinden стал хранителем истории не только Швейцарии, но и самого искусства фотографии. На его основе будет организовано несколько выставок, уже вышел и аннотированный каталог архиваВнешняя ссылка. Скоро весь он будет передан на хранение в Государственный архив кантона Берн (Staatsarchiv des Kantons BernВнешняя ссылка).



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