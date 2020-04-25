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Фотогалерея Швейцарские фотографические хроники семьи Цбинден

Familienfoto vor gemaltem Hintergrund

Чтобы на фотографии было достаточно света, этот семейный снимок сделали на открытом воздухе на фоне нарисованной натуры. Примерно 1920-й год.

Metzger mit Kuh

Владельцы мясной лавки Hauser позируют с коровой, которая, вероятно, вскоре появилась на витрине в виде мясной продукции, 1930 год.

Этот снимок выглядит очень естественным, поскольку пастухи не смотрят в камеру, 1945 год.

Paar in Tracht

Студийный снимок традиционной свадьбы, 1948 г.

Junge lachend mit Schirmmütze

Этому мальчику нужна была фотография на документ — рыболовную лицензию, примерно 1950 г.

Familie in einer nach Grösse aufsteigenden Reihe

Cемейный снимок на улице, 1959 год.

Frauen hinter Schwensköpfen

Деревенские женщины позируют с головами свиней, которых можно было выиграть в традиционные «Богоявленские кегли». В Германии и Швейцарии деревенские турниры по этим кеглям («Dreikönigskegeln» или «Saukegeln») проводятся примерно 6 января каждый год на праздник Богоявления. 

Vier Generationen

Четыре поколения семьи Цбинден, 1965 год.

Ehepaar

«Молодожены», 1978 год: типичное для своего времени постановочное фото. 

vierköpfige Familie

Портрет традиционной швейцарской семьи, 1993 год.

Familie auf Traktor

Большое семейство фермеров позирует на фоне трактора, 2011 год.

Familie

Рут Клалюна Цбинден фотографировала в ателье преимущественно черно-белые портреты на заказ.

Bildergalerie mit Porträts während 100 Jahren

Швейцарское историческое самосознание строится в том же направлении, что и историческое самосознание большинства европейских стран: снизу вверх, из региона в центр, от частного к целому, от истории семьи к истории государства. Поэтому семейные фотоархивы являются настоящими порталами в историю Швейцарии, мостиками туда, где бьется живое сердце страны. 

Семья Цбинден из кантона Берн была именно такой семьей, с одной особенностью, а именно, с пристрастием к фотографии. На протяжении нескольких поколений члены этого клана создавали фотоархив провинциальной общины Шварценбург (SchwarzenburgВнешняя ссылка) в 20-ти километрах к юго-западу от Берна. За прошедшие сто лет над миром и Европой пронеслись исторические грозы и катаклизмы, а здесь, на холмах природного заказника Гатнтриш, казалось, время остановилось.

Но это только, в самом деле, только так кажется. Даже в самой отдаленной швейцарской провинции история все равно движется вперед, но только иначе, не как в остальной Европе. А доказательством этому является фотоархив семьи Цбинден, возникший на протяжении последнего столетия. Портретные и групповые фото десятилетиями фиксировали события в этом регионе, документировали медленные, но верные изменения, которые происходили здесь, да и по всей Швейцарии. 

Stube mit Fotoausrüstung

Фотоателье Рудольфа Цбиндена, ок. 1920 г.

(Rudolf Zbinden)

Общественные роль и вес фотографа в те времена были совершенно иными. Соцсетей и цифровых камер не было, а потому везде, где что-то происходило — народные праздники, свадьбы, даже несчастные случаи и преступления — должен быть присутствовать деревенский фотограф, который был первой и порой незаменимой помощью для местного «шерифа», деревенского полицейского. 

Свое начало семейный фото-бизнес семьи Цбинден берет в 1916 году, у его истоков стоял Рудольф Цбинден (Rudolf Zbinden). К сожалению, он умер очень молодым, а потому во владение фотоателье Photo Zbinden перешел его брат Роберт. В 1975 году Роберт передал компанию своим двум детям, Рут Клалюне Цбинден (Ruth Clalüna Zbinden) и Петеру Цбиндену (Peter Zbinden). Брат и сестра управляли фотоателье до конца 2015-го года, снимая портреты, групповые и семейные фотографии, снимки пар и даже обнаженной натуры.

Porträts der beiden Paare

Слева: Рудольф Цбинден, уже зарекомендовавший в качестве влиятельного фотографа-хрониста, со своей женой Лизи Шэр, ок. 1918 г.
Справа: Роберт Цбинден и Нора Цбинден-Вирц в их фотоателье, 1947 г.

(Rudolf & Robert Zbinden)

Профессиональные пресс-фотографы такими «мелочами» тогда не интересовались. Так что взять на себя роль регионального бытописателя невольно пришлось частному фотоателье. В итоге за период с 1916 по 2016 годы возник уникальный фотоархив в составе около полумиллиона единиц хранения: фотографий, стеклянных фото-пластин, негативов. 

Архив ателье Photo Zbinden стал хранителем истории не только Швейцарии, но и самого искусства фотографии. На его основе будет организовано несколько выставок, уже вышел и аннотированный каталог архиваВнешняя ссылка. Скоро весь он будет передан на хранение в Государственный архив кантона Берн (Staatsarchiv des Kantons BernВнешняя ссылка). 

Фотогалерея Сыр и уголь в старом Берне

Фотографии Иоганна Шэра полны жизнью, а их энергетика столь велика, что порой становится невозможно оторваться от их созерцания.

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