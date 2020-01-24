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История и Религия

Научный рекорд Жак Пикар совершил свое легендарное погружение в океан 60 лет назад!

трое мужчин

Огюст Пикар (в очках) и его сын Жак (справа от него) разговаривают с мэром Триеста.

батискаф в центре и два военных корабля по сторонам

"Триест" в окружении двух итальянских военных кораблей в районе Неаполя. В 1953 году батискафу удалось достичь дна Тирренского моря.

батискаф с двумя флагами

Швейцарский и итальянский флаги развеваются над батискафом Пикара и Уолша после их  рекордного погружения в Тирренском море.

интервью

Огюст и Жак Пикар отвечают на вопросы журналистов после поставленного рекорда.

подводная лодка и двое мужчин

Рекорд погружения для батискафа Огюста и Жака Пикара в Тирренском море составил 3150 м в глубину.

мужчина в шезлонге

Огюста Пикар предается заслуженному отдыху на борту итальянского военного корабля.

подъемный кран переносит батискаф

Приобретенный ВМС США "Триест" прибыл на Марианские острова в декабре 1959 года.

батискаф вдвоем

Жак Пикар и его команда проводят последние проверки перед историческим погружением 23 января 1960 года.

двое мужчин на батискафе

Жак Пикар (на заднем плане) и лейтенант Дон Уолш в каюте "Триеста".

Швейцарский и американский флаги на Триесте

Готово: рекорд погружения (10 910 м) установлен. Настал момент поднять швейцарский и американский флаги.

Двое мужчин перед изображением Марианской впадины

Жак Пикар (справа) и Дон Уолш позируют 24 января 1985 года в Музее транспорта Люцерна перед изображением Марианской впадины.

Galerie de photos sur le record du monde de plongée.

Ровно 60 лет назад, 23 января 1960 года, швейцарский океанограф Жак Пикар (Jacques Piccard) совместно с американцем Доном Уолшем установил рекорд глубоководного погружения. На борту батискафа в Триесте двое мужчин спустились на 10 916 метров в Марианскую впадину. Этот рекорд до сих пор не был превзойден.

Уже известный своими полетами на воздушном шаре в стратосфере, швейцарский ученый Огюст Пикар начал интересоваться глубоководными погружениями с конца Второй мировой войны. Используя физические принципы своего стратосферного воздушного шара, он разработал подводные лодки, которые назвал батискафами (от греческих слов «глубокий» и «судно»).

После первоначальных испытаний он в тесном сотрудничестве со своим сыном Жаком разработал батискаф, получивший название «Триест», потому что деньги на финансирование эксперимент поступили именно из этого итальянского региона и там же были проделаны основные работы по его сооружению.

По тем же финансовым причинам «Триест» был продан военно-морским силам Соединенных Штатов, которые желали исследовать глубокие воды с целью отыскать необитаемую зону для размещения там ядерных отходов.

Итак, 23 января 1960 года, после 9 часов погружения, «Триест» с Жаком Пикаром и военно-морским лейтенантом США на борту Доном Уолшем достиг дна Марианской впадины в Тихом океане. Опустился на глубокое место на планете... И что же произошло – двое исследователей обнаружили там жизнь! На этом проект сооружения ядерного хранилища был закрыт.

«Сразу после того, когда мы опустились на самое дно, прямо в середине круга света от одного из наших прожекторов нам невероятно повезло увидеть рыбу. Так всего за одну секунду – правда, потребовавшую нескольких лет подготовки – мы смогли ответить на вопрос, мучавший тысячи океанологов. Оказалось, что жизнь в ее превосходно организованной форме возможна на любой глубине».

Жак Пикар

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