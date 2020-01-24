Ровно 60 лет назад, 23 января 1960 года, швейцарский океанограф Жак Пикар (Jacques Piccard) совместно с американцем Доном Уолшем установил рекорд глубоководного погружения. На борту батискафа в Триесте двое мужчин спустились на 10 916 метров в Марианскую впадину. Этот рекорд до сих пор не был превзойден.

Уже известный своими полетами на воздушном шаре в стратосфере, швейцарский ученый Огюст Пикар начал интересоваться глубоководными погружениями с конца Второй мировой войны. Используя физические принципы своего стратосферного воздушного шара, он разработал подводные лодки, которые назвал батискафами (от греческих слов «глубокий» и «судно»).

После первоначальных испытаний он в тесном сотрудничестве со своим сыном Жаком разработал батискаф, получивший название «Триест», потому что деньги на финансирование эксперимент поступили именно из этого итальянского региона и там же были проделаны основные работы по его сооружению.

По тем же финансовым причинам «Триест» был продан военно-морским силам Соединенных Штатов, которые желали исследовать глубокие воды с целью отыскать необитаемую зону для размещения там ядерных отходов.

Итак, 23 января 1960 года, после 9 часов погружения, «Триест» с Жаком Пикаром и военно-морским лейтенантом США на борту Доном Уолшем достиг дна Марианской впадины в Тихом океане. Опустился на глубокое место на планете... И что же произошло – двое исследователей обнаружили там жизнь! На этом проект сооружения ядерного хранилища был закрыт.

«Сразу после того, когда мы опустились на самое дно, прямо в середине круга света от одного из наших прожекторов нам невероятно повезло увидеть рыбу. Так всего за одну секунду – правда, потребовавшую нескольких лет подготовки – мы смогли ответить на вопрос, мучавший тысячи океанологов. Оказалось, что жизнь в ее превосходно организованной форме возможна на любой глубине». Жак Пикар Конец цитаты

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