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Культура

Фотогалерея Как швейцарские художники участвуют в климатических дебатах

15 Menschen stehen mit dem Rücken zur Kamera, halbnackt, 'save the climate!', steht auf ihrer Unterwäsche

«Я надеюсь, что эта фоторабота повлияет на людей, сделает так, что они начнут задумываться и искать ответы на вопросы, пытаясь понять, что же конкретно для них означает изменение климата». На таких горнолыжных курортах, как Вербье в кантоне Вале, где и была сделана эта фотография, можно очень хорошо наблюдать за тем, как изменение климата воздействует на глетчеры. Население курорта увеличивается с 4000 человек летом до 40 000 человек зимой.

Olaf Breuning – Save The Climate! (Olaf Breuning, 3-D Foundation)

Brennender Brunnen

«И подо всем этим течет жидкий огонь», работа Джулиана Шаррьера. Художник использует действующий фонтан, чтобы с помощью огня и воды создать впечатления адского пламени. 

Videoloop, 2019, MASI, Lugano (Julian Charrière). 

Verdunkelter Hintergrund mit Stein, der mit Löchern durchbohrt wurde

«На пути к земному полюсу», композиция фон Джулиана Шаррьера, 2019 год. 

(Pro Litteris Zürich, VG Bild-Kunst Bonn, Deutschland, Jens Ziehe)

300 Bäume im Klagenfurter Fussballstadion

«Ради леса»: в рамках своей художественной инсталляции Клаус Литтманн посадил 300 деревьев на футбольном стадионе в Клагенфурте, Австрия. Эта масштабная художественная работа была открыта для публики в 2019 году и привлекла 200 000 посетителей. Идея была взята из оригинального эскиза Макса Пентнера. 

(Keystone/Wolfgang Huber-Lang)


Bleistiftzeichnung von Max Peintner

«Бесконечная притягательность природы», карандашный рисунок Макса Пейнтнера 1970/71 г., раскрашенный вручную Клаусом Литтманном в 2018 году, послужил образцом для его проекта с деревьями на футбольном стадионе в Клагенфурте, Австрия. 

(Max Peintner/Keystone)

Bilder aus 'Everything is up in the air, thus our vertigo', von Yann Mingard

«Все взмыло в воздух, отсюда наше головокружение»: выставка Яна Мингарда, чьи последние работы фиксируют и тврорчески осмысляют климатические изменения в мире.

(Yann Mingard / Musée de l'Elysée)

Abdruck eines Eisbären

«Оттиск тела этого белого медведя в масштабе один к одному был распечатан на четырех листах бумаги, поскольку не нашлось печатной машины, которая смогла бы распечатать этот проект за один раз на одном листе. Никакого масштабирования, оптического или цифрового, мы не применяли. Все сделано так, будто медведь действительно лежал на этих листах». 

(Michael Günzburger, Eisbär, 2017, Lithographie auf Papier, 220 x 150 cm, 4 Blatt, je 110 x 75 cm) 

Eisbär auf Spitzbergen

«Двумя неделями ранее этот медведь, умерший своей смертью, был найден недалеко от местности Техасбар на норвежском островном архипелаге Шпицберген. Животное сфотографировал с вертолета член Норвежской ветеринарной рабочей группы, осуществляющей мониторинг популяции белых медведей в этом регионе». 

(Morten Tryland)

Druck einer PET-Flasche

Этьен Креэнбюль делает принты, которые показывают, сколько пластмассы ежедневно использует его семья в результате рутинного потребления продуктов питания. Из упаковки для пищевых продуктов и пластиковых пакетов художник за год создал более 730 таких принтов. 

(Étienne Krähenbühl)

Skulptur aus Gummihandschuhen

«VORTEX». Временная композиция-тотем из 5 000 резиновых перчаток, которые Этьен Креэнбюль и его жена использовали в ходе изготовления уже упомянутых 730-ти принтов.

(Étienne Krähenbühl)

Gletscher mit Stoff bedeckt, zwei Personen laufen Stufen aus Eis hoch

«Агония ледника». По имеющимся оценкам Ронский ледник каждый год становится тоньше на величину от шести до восьми метров. 

(Laurence Piaget-Dubuis)

Gletscher, mit Stoff bedeckt

«Агония ледника». «Когда умирает живое существо, то к моменту наступления смерти температура его тела понижается. Состояние здоровья климата Земли также тесно связано с температурой. Климатические аномалии напрямую влияют на процесс возникновения или исчезновения локальных экосистем». 

Так считает фотограф Лоранс Пиаже-Дюбуа (Laurence Piaget-Dubuis)

Image gallery about the awareness of climate change through art and science

Швейцарские ледники глетчеры медленно, но верно тают и уменьшаются в объеме, поскольку, как указывают некоторые эксперты, темпы рост средней температуры воздуха в этой альпийской стране превышают средние показатели по миру. Другие эксперты говорят, что воды в горах меньше не будет, но что она будет просто в ином агрегатном состоянии. В недавнем опросе «народных тревог» климат с большим отрывом от тройки самых актуальных проблем находится только на четвертом месте.

Однако тема климата в Швейцарии сейчас в моде, поэтому не удивительно, что и в сообществе художников и вообще деятелей искусства растет потребности отреагировать на глобальный климатический кризис, что и понятно: швейцарская национальная идентичность, во многом обусловленная местным климатом, тоже грозит измениться под влиянием глобального потепления. Но если раньше этот вопрос больше волновал ученых или журналистов, а если к нему обращались обычные граждане, то только в формате классического вопроса «будет ли у нас в этом году снег на Рождество», то сегодня к широким общественным климатическим дебатам подключились и представители мира искусства.

СЕРИЯ «ГЛЕТЧЕРЫ В ШВЕЙЦАРИИ»: 0 - 1 000 метров Останется ли Швейцария без воды, если исчезнут глетчеры?

Швейцария славится чистейшей и даже полезной водопроводной водой. Что станет с ней, когда исчезнут глетчеры, источник этого маленького чуда?

Впрочем, что касается швейцарской арт-сцены, что оснований упрекать ее в том, что она припозднилась с участием в климатических дискуссиях, не было и нет. Так, например, известный швейцарский фотограф Мишель Конт (Michel ComteВнешняя ссылка) уже в 1980-е годы ставил в центр своего творчества климатические явления, основав даже целый новый жанр на стыке политики и творчества «Искусство времен климатических изменений» (Klimawandel-Kunst). В 1970-1980е годы, правда, все опасались, скорее, глобального похолодания и распевали во весь голос известный хит «Ну когда ж настанет снова настоящее лето с 40-ка градусами в тениВнешняя ссылка». Сегодня как раз эта мечта является в общественном сознании уже не мечтой, а угрозой.

Изменились и предпочтения в том, что касается государственного спонсирования искусства в Швейцарии. В 2019 году Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция, который по поручению правительства Швейцарской Конфедерации продвигает художественное творчество в Швейцарии, способствует культурным обменам внутри страны и увеличивает степень распространения швейцарского искусства за рубежом, совместно со «Швейцарским полярным институтом» (Swiss Polar InstituteВнешняя ссылка) запустил пилотный проект PolARTS. В рамках этого проекта были отобраны и выставлены объекты на стыке искусства, науки и политики.

«Экологический соцреализм»?

И в самом деле, сегодня продвижение «климатического искусства», как кажется, спонсируется пока только, в первую очередь, сферой политики. Значит ли это, что речь идет не о теме, действительно важной творческому сознанию, но о политическом заказе в духе «климатического соцреализма»? На эту тему мы поговорили с директором организации Pro Helvetia Филиппом Бишофом (Philippe Bischof).

По его словам, «сейчас уже есть примеры спонсорских организаций и фондов (таких как «Arts Council EnglandВнешняя ссылка», который работает совместно с арт-проектом «July’s BicycleВнешняя ссылка»), которые уделяют особое внимание именно экологическим проектам или даже отдают таким проектам приоритет в рамках процесса финансирования или в своей политике в области присуждения значимых общественных наград и премий».

«Что касается нас, Совета Pro HelvetiaВнешняя ссылка, то тут пока еще слишком рано говорить, как такого рода меры должны выглядеть и формироваться, но в данный момент мы анализируем этот вопрос и размышляем о том, какие тут есть опции. Одна из возможностей: поддерживать творческие проекты, отражающие экологические аспекты, при условии, конечно, что они будут убедительны с точки зрения своего качества и что они не будут оказывать отрицательное воздействие на экологическую среду (например, если деятели искусств передвигаются на поезде, а не на самолете)».

(Все представленные здесь произведения были любезно предоставлены художниками)

Основные актуальные швейцарские арт-программы, связанные с климатом:

SMArt: Внешняя ссылкаЭта программа, осуществляемая при поддержке федерального правительства и частного сектора экономики, направлена на продвижение в школах и других общеобразовательных учреждений арт-проектов, реализуемых с соблюдением принципов устойчивого экологического развития. Долговременная задача: искать, выявлять и поощрять молодые таланты. Художники и деятели искусств, отобранные для участия в программе, получают право принять участие в трехмесячных стажировках в кантонах Тичино, Ури и Граубюнден.

ALT. +1000: Внешняя ссылкафотофестиваль «Поддержка развития культуры и сохранения культурного наследия горных регионов» со штаб-квартирой в городе Ле-Локль (Le Locle).

3-D Foundation:Внешняя ссылканекоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие и поддержку современного искусства со специализацией на охране окружающей среды, а также продвижения образования и культуры.

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