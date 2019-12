How Swiss artists are joining in the climate change debate

«Я надеюсь, что эта фоторабота повлияет на людей, сделает так, что они начнут задумываться и искать ответы на вопросы, пытаясь понять, что же конкретно для них означает изменение климата». На таких горнолыжных курортах, как Вербье в кантоне Вале, где и была сделана эта фотография, можно очень хорошо наблюдать за тем, как изменение климата воздействует на глетчеры. Население курорта увеличивается с 4000 человек летом до 40 000 человек зимой. Olaf Breuning – Save The Climate! (Olaf Breuning, 3-D Foundation) «И подо всем этим течет жидкий огонь», работа Джулиана Шаррьера. Художник использует действующий фонтан, чтобы с помощью огня и воды создать впечатления адского пламени. Videoloop, 2019, MASI, Lugano (Julian Charrière). «На пути к земному полюсу», композиция фон Джулиана Шаррьера, 2019 год. (Pro Litteris Zürich, VG Bild-Kunst Bonn, Deutschland, Jens Ziehe) «Ради леса»: в рамках своей художественной инсталляции Клаус Литтманн посадил 300 деревьев на футбольном стадионе в Клагенфурте, Австрия. Эта масштабная художественная работа была открыта для публики в 2019 году и привлекла 200 000 посетителей. Идея была взята из оригинального эскиза Макса Пентнера. (Keystone/Wolfgang Huber-Lang)

«Бесконечная притягательность природы», карандашный рисунок Макса Пейнтнера 1970/71 г., раскрашенный вручную Клаусом Литтманном в 2018 году, послужил образцом для его проекта с деревьями на футбольном стадионе в Клагенфурте, Австрия. (Max Peintner/Keystone) «Все взмыло в воздух, отсюда наше головокружение»: выставка Яна Мингарда, чьи последние работы фиксируют и тврорчески осмысляют климатические изменения в мире. (Yann Mingard / Musée de l'Elysée) «Оттиск тела этого белого медведя в масштабе один к одному был распечатан на четырех листах бумаги, поскольку не нашлось печатной машины, которая смогла бы распечатать этот проект за один раз на одном листе. Никакого масштабирования, оптического или цифрового, мы не применяли. Все сделано так, будто медведь действительно лежал на этих листах». (Michael Günzburger, Eisbär, 2017, Lithographie auf Papier, 220 x 150 cm, 4 Blatt, je 110 x 75 cm) «Двумя неделями ранее этот медведь, умерший своей смертью, был найден недалеко от местности Техасбар на норвежском островном архипелаге Шпицберген. Животное сфотографировал с вертолета член Норвежской ветеринарной рабочей группы, осуществляющей мониторинг популяции белых медведей в этом регионе». (Morten Tryland) Этьен Креэнбюль делает принты, которые показывают, сколько пластмассы ежедневно использует его семья в результате рутинного потребления продуктов питания. Из упаковки для пищевых продуктов и пластиковых пакетов художник за год создал более 730 таких принтов. (Étienne Krähenbühl) «VORTEX». Временная композиция-тотем из 5 000 резиновых перчаток, которые Этьен Креэнбюль и его жена использовали в ходе изготовления уже упомянутых 730-ти принтов. (Étienne Krähenbühl) «Агония ледника». По имеющимся оценкам Ронский ледник каждый год становится тоньше на величину от шести до восьми метров. (Laurence Piaget-Dubuis) «Агония ледника». «Когда умирает живое существо, то к моменту наступления смерти температура его тела понижается. Состояние здоровья климата Земли также тесно связано с температурой. Климатические аномалии напрямую влияют на процесс возникновения или исчезновения локальных экосистем». Так считает фотограф Лоранс Пиаже-Дюбуа (Laurence Piaget-Dubuis)

