Швейцарские ледники глетчеры медленно, но верно тают и уменьшаются в объеме, поскольку, как указывают некоторые эксперты, темпы рост средней температуры воздуха в этой альпийской стране превышают средние показатели по миру. Другие эксперты говорят, что воды в горах меньше не будет, но что она будет просто в ином агрегатном состоянии. В недавнем опросе «народных тревог» климат с большим отрывом от тройки самых актуальных проблем находится только на четвертом месте.

Однако тема климата в Швейцарии сейчас в моде, поэтому не удивительно, что и в сообществе художников и вообще деятелей искусства растет потребности отреагировать на глобальный климатический кризис, что и понятно: швейцарская национальная идентичность, во многом обусловленная местным климатом, тоже грозит измениться под влиянием глобального потепления. Но если раньше этот вопрос больше волновал ученых или журналистов, а если к нему обращались обычные граждане, то только в формате классического вопроса «будет ли у нас в этом году снег на Рождество», то сегодня к широким общественным климатическим дебатам подключились и представители мира искусства.

Впрочем, что касается швейцарской арт-сцены, что оснований упрекать ее в том, что она припозднилась с участием в климатических дискуссиях, не было и нет. Так, например, известный швейцарский фотограф Мишель Конт (Michel ComteВнешняя ссылка) уже в 1980-е годы ставил в центр своего творчества климатические явления, основав даже целый новый жанр на стыке политики и творчества «Искусство времен климатических изменений» (Klimawandel-Kunst). В 1970-1980е годы, правда, все опасались, скорее, глобального похолодания и распевали во весь голос известный хит «Ну когда ж настанет снова настоящее лето с 40-ка градусами в тениВнешняя ссылка». Сегодня как раз эта мечта является в общественном сознании уже не мечтой, а угрозой.

Изменились и предпочтения в том, что касается государственного спонсирования искусства в Швейцарии. В 2019 году Швейцарский совет по культуре Про Гельвеция, который по поручению правительства Швейцарской Конфедерации продвигает художественное творчество в Швейцарии, способствует культурным обменам внутри страны и увеличивает степень распространения швейцарского искусства за рубежом, совместно со «Швейцарским полярным институтом» (Swiss Polar InstituteВнешняя ссылка) запустил пилотный проект PolARTS. В рамках этого проекта были отобраны и выставлены объекты на стыке искусства, науки и политики.

«Экологический соцреализм»?

И в самом деле, сегодня продвижение «климатического искусства», как кажется, спонсируется пока только, в первую очередь, сферой политики. Значит ли это, что речь идет не о теме, действительно важной творческому сознанию, но о политическом заказе в духе «климатического соцреализма»? На эту тему мы поговорили с директором организации Pro Helvetia Филиппом Бишофом (Philippe Bischof).

По его словам, «сейчас уже есть примеры спонсорских организаций и фондов (таких как «Arts Council EnglandВнешняя ссылка», который работает совместно с арт-проектом «July’s BicycleВнешняя ссылка»), которые уделяют особое внимание именно экологическим проектам или даже отдают таким проектам приоритет в рамках процесса финансирования или в своей политике в области присуждения значимых общественных наград и премий».

«Что касается нас, Совета Pro HelvetiaВнешняя ссылка, то тут пока еще слишком рано говорить, как такого рода меры должны выглядеть и формироваться, но в данный момент мы анализируем этот вопрос и размышляем о том, какие тут есть опции. Одна из возможностей: поддерживать творческие проекты, отражающие экологические аспекты, при условии, конечно, что они будут убедительны с точки зрения своего качества и что они не будут оказывать отрицательное воздействие на экологическую среду (например, если деятели искусств передвигаются на поезде, а не на самолете)».

(Все представленные здесь произведения были любезно предоставлены художниками)

Основные актуальные швейцарские арт-программы, связанные с климатом: SMArt: Внешняя ссылкаЭта программа, осуществляемая при поддержке федерального правительства и частного сектора экономики, направлена на продвижение в школах и других общеобразовательных учреждений арт-проектов, реализуемых с соблюдением принципов устойчивого экологического развития. Долговременная задача: искать, выявлять и поощрять молодые таланты. Художники и деятели искусств, отобранные для участия в программе, получают право принять участие в трехмесячных стажировках в кантонах Тичино, Ури и Граубюнден. ALT. +1000: Внешняя ссылкафотофестиваль «Поддержка развития культуры и сохранения культурного наследия горных регионов» со штаб-квартирой в городе Ле-Локль (Le Locle). 3-D Foundation:Внешняя ссылканекоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие и поддержку современного искусства со специализацией на охране окружающей среды, а также продвижения образования и культуры. Конец инфобокса

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