Очередной «Барометр тревог народных», рейтинговый опрос, регулярно публикуемый банком Credit Suisse, показал, что народ стал меньше верить политикам. (Keystone / Anthony Anex)

Очередной «Барометр тревог народныхВнешняя ссылка» - рейтинговый опрос, регулярно публикуемый банком Credit Suisse, - показал, что народ стал меньше верить политикам. Климат среди основных народных забот не входит даже в тройку «призёров», первое же место среди тревог граждан занимает вопрос пенсий.

В рейтинге проблем, наиболее часто упоминавшихся швейцарскими избирателями, особых изменений не произошло. Об этом свидетельствует «Sorgenbarometer», опрос, результаты которого регулярно публикуются НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу банка Credit Suisse.

На вопрос, какими являются пять наиболее важных и актуальных проблем в Швейцарии,47% респондентов ответили, что на первом месте для них стоит вопрос пенсионного обеспечения, 41% указали проблему постоянно дорожающего медицинского страхования и 30% на третье место поставили проблему миграции и интеграции иностранцев. Климат находится только на 4 месте (29%), на пятом — проблема безработицы.

В целом, как указывается в «Барометре тревог народных», интерес к климату в период с 2000 по 2016 годы сократился вдвое, и лишь с 2015 года он вырос примерно на 6%. Не получается у экспертов в области изучения общественного мнения сделать из климата главную проблему даже когда опрошенных просят назвать только одну наиболее острую проблему, а не пять. Все равно, на первом месте находятся пенсии (16%), а климат только на втором месте (12%).

Top 10 worries Top 10 worries for Swiss people Top 10 worries for Swiss people

Авторы исследования также пишут, что в зависимости от жизненных обстоятельств разные люди по-разному видят «ландшафт проблем, вызывающих у них тревогу». На приоритеты того или иного респондента очень сильно влияют такие факторы, как возраст или место жительства. Но интересно, что на проблему пенсионного обеспечения как на самый основной источник тревог и беспокойств указывают все, независимо от возраста и места жительства.

Что касается климата, то будучи второй по значимости проблемой для избирателей в возрасте до 39 лет, эта тема занимает лишь четвертое место среди избирателей в возрасте от 40 до 64 лет, а среди избирателей старше 65 лет она не входит даже в пятёрку лидеров.

Важнейшим фактором остаются политические предпочтения респондентов. Неудивительно, что 61% опрошенных, сочувствующих «зелёным», называют охрану окружающей среды одной из пяти своих главных проблем. Однако среди сторонников консервативной правой Швейцарской народной партии (SVP) этот вопрос одной из своих самых больших проблем назвали только восемь процентов опрошенных.

Что пошло не так? Аналитика радио SRF

За отчетный период доверие швейцарских избирателей к политическим партиям, неправительственным организациям и к парламенту оказалось в значительной степени подорвано. Еще хуже репутация только у церкви и ЕС. Кроме того, 46% швейцарских избирателей также считают, что Федеральный совет, правительство Швейцарии и органы и исполнительной власти федерального уровня часто не справляются с решением задач, имеющих для Швейцарии решающее значение.

Political failure Political failure survey question Political failure survey question

Что случилось? Этот вопрос задаёт общественное (негосударственное) радио SRF.Внешняя ссылка Почему все больше избирателей приходят к мнению, что политики, избранные народом и работающие на деньги налогоплательщиков, фактически имеют «неполное служебное соответствие»? «Ответ на этот вопрос дают сами респонденты, а было опрошено примерно 2 500 граждан Швейцарии с правом голоса. По их мнению Федеральный совет, правительство, не в состоянии уверенно вести дела и руководить страной твердо и целенаправленно, а парламент в их глазах выглядит «упрямым» и неспособным идти на необходимые компромиссы.

Слабым избиратели считают правительство прежде всего из-за печальной ситуации на европейском направлении. Федеральный совет никак не может решить, наконец, задачу подписания, или уж окончательного неподписания, институционального Рамочного соглашения с ЕС. Федеральный совет пока ничего толком не сделал, призывая постоянно «подождать». С другой стороны, следует учитывать, что слабое правительство является основой всей политической системы Швейцарии. Кабинет работает в условиях, когда на него давят и парламент, и народ с его инструментами прямой демократии.

Поэтому с этой точки зрения «слабое лидерство» на европейском треке можно рассматривать как вынужденную тактику: ожидая результатов референдума в мае 2020 года по «Ограничительной инициативе» Швейцарской народной партии (законопроект предлагает вообще фактически разорвать все отношения с ЕС), правительство одновременно надеется, что Брюссель все-таки еще решит пойти Берну навстречу. Однако куда более значительным является мнение избирателей насчет того, что парламент утрачивает способность идти на компромисс.

Миграционный кризис Швейцарским общинам грозят миллиардные расходы на беженцев Кантонам и общинам Швейцарии уже в 2020 году грозят дополнительные расходы на беженцев в сумме до одного миллиарда франков. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF

Компромисс — несущий принцип швейцарской политики

Швейцария почти всю свою историю постоянно вела вялотекущую гражданскую войну, вилы и дубины были почти все время главным аргументом внутренней политики (это к вопросу мифа о «мирных и добрых швейцарцах»).

Компромисс и сложнейшая система сдержек и противовесов, упакованная в систему трёхуровневого федерализма и обрамленная инструментами прямой демократии (референдум и законодательная инициатива) исключили ситуацию, когда при малейшем разногласии швейцарцы начинают жестко конфликтовать друг с другом.

И когда опрос показывает, что целых 68% избирателей больше не считают, что швейцарские политики способны искать и находить этот самый «гельветический компромисс», то это означает, что в Швейцарии явно что-то начинает идти «не так».

Еще одна швейцарская особенность состоит в том, что конкретные компромиссы по конкретным вопросам ищутся в парламентских комитетах и комиссиях. И вот выясняется, что по самым главным вопросам, действительно волнующим швейцарцев (пенсии, медицинское страхование, миграция и Европа), парламент, вместо того, чтобы смело идти на компромиссы, продолжает настаивать, раздувая ноздри, на своих максимальных требованиях.

Соответствующей выглядит и реакция респондентов: 77% опрошенных приходят к выводу, что политики не в состоянии искать и находить жизнеспособные, устойчивые решения актуальных проблем (климат, что характерно, вопреки еще недавнему «хайпу», в списке таких проблем находится только на 4 месте), а это, не много ни мало, ставит под угрозу саму национальную идентичность Швейцарии. Избиратели, конечно, правы.

Способность находить жизнеспособные и устраивающие всех решения поверх партийных, языковых и экономических барьеров, всегда была центральной ценностью швейцарской политики. Консенсус, компромисс, был и остаётся основным базисом социального и экономического успеха швейцарской модели. Политика в Швейцарии — это не игра с нулевой суммой, когда «победитель получает всё», но это поиск баланса и компромисса. И хочется верить что новый состав палат парламента, занимаясь массой важных дел, не пропустит, наверное, главный пункт актуальной повестки, а именно, вопрос о том, как нам снова обрести способность «к доброму швейцарскому компромиссу»?

Методология Опрос проводился с 10 июля по 5 августа 2019 года, участие в нём приняли 2 495 человек правом голоса. Интервью проводились различными методами (очное собеседование, Gfs-Bern-Panel, Online-Opt-In), заранее сертифицированными в качестве допустимого метода сбора информации. Полученные данные регулярно подвергались сравнительному корректирующему анализу в целях обеспечения необходимой степени репрезентативности. Ошибка выборки составляла +/- 2%. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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