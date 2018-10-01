Швейцарская команда шара «Zürich» взяла с собой в полёт парашюты, чтобы спастись в случае, если шар будет уничтожен ударом молнии.

…и только потом он имеет право подняться в воздух под швейцарским флагом.

Бельгийский аэронавт Эрнест Демутэр (Ernest Demuyter) ремонтирует свой шар. На нём он примет участие в гонке, которая состоялась в 1932 году в Базеле.

Луи Ансермье (Louis Ansermier) позирует в гондоле своего шара «Genève», 1922 год.

Следующая гонка шаров прошла в Швейцарии в 1922 году в Женеве. Годом раньше швейцарцы Пауль Амбрустер (Paul Armbruster) и Луи Ансермье (Louis Ansermier) выиграли Кубок Беннета в Брюсселе.

Небывалое и редкое зрелище: дирижабль «Цеппелин» в 1909 году над Цюрихом.

Пилотировали шар «Helvetia» швейцарские аэронавты Эмиль Месснер (Emil Messner) и Теодор Шек (Theodor Schaeck). После 73-часового полета они добрались до норвежского побережья и были признаны победителями 1908-го года.

А это команда технического обеспечения швейцарца Эмиля Месснера. Им тоже есть что делать перед стартом.

В 1908 году впервые в этой гонке приняли участие швейцарцы. Воздухоплаватель из Швейцарии Эмиль Месснер (Emil Messner) в гондоле шара «Helvetia».

Самый первый «заплыв» воздушных шаров в рамках «Кубка Беннета» состоялся в 1906 году на территории Сада Тюильри (Le jardin des Tuileries) в центре Парижа, в 1-м округе, на пространстве между площадью Согласия, улицей Риволи, Лувром и Сеной.

Gordon Bennett events in Switzerland

Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 7:00 01.10.2018 - 07:00

«Кубок Гордона Беннета» (Gordon Bennett Cup), мировое первенство по гонкам на воздушных шарах, проходит сейчас в Швейцарии, в городе Берн. Предлагаем бросить взгляд на историю этого интересного спортивного состязания.

Суть его предельно проста: участники гонки на воздушном шаре с открытой гондолой должны попытаться пролететь без остановки как можно дальше, преодолев как можно более протяжённую дистанцию. Победитель получает знаменитый «Кубок Гордона Беннета». Соревнование может продолжаться несколько дней и ночей без перерыва.

Организатором этого соревнования был американский газетный издатель Гордон Беннет — мл. (Gordon Bennett Junior, 1841-1918). Будучи заядлым спортивным болельщиком и энтузиастом он, кроме того, организовал подобные же соревнования по таким видам спорта, как поло, а также в области парусного спорта.

Швейцарцы с самого начала принимали участие в гонке воздушных шаров, завоевав «Кубок» в общей сложности уже семь раз. В первый раз победителями швейцарские воздухоплаватели стали на соревновании монгольфьеров в 1908 году, продержавшись в воздухе 73 часа, установив рекорд, который действовал до 1995 года. Побеждали швейцарцы также в 1921 году в Брюсселе и в 1984 году в Цюрихе.

Затем они выигрывали кубок Беннета в 1995, 2010, 2015 и 2016 гг. В Швейцарии гонки проходили несколько раз, например, в Женеве и Базеле. Нынешний чемпионат проходит с 28 сентября по 6 октября 2018 года в окрестностях Берна. В нашей серии #swisshistorypics мы реконструируем прошлое при помощи исторических черно-белых фотографий.

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