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#swisshistorypics Гонки воздушных шаров на кубок Гордона Беннета

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Gordon Bennett Cup in Paris 1906

Самый первый «заплыв» воздушных шаров в рамках «Кубка Беннета» состоялся в 1906 году на территории Сада Тюильри (Le jardin des Tuileries) в центре Парижа, в 1-м округе, на пространстве между площадью Согласия, улицей Риволи, Лувром и Сеной.

Emil Messner at the Gordon Bennett Cup in Berlin 1908

В 1908 году впервые в этой гонке приняли участие швейцарцы. Воздухоплаватель из Швейцарии Эмиль Месснер (Emil Messner) в гондоле шара «Helvetia».

Emil Messner at the Gordon Bennett Cup in Berlin 1908

А это команда технического обеспечения швейцарца Эмиля Месснера. Им тоже есть что делать перед стартом. 

Swiss balloon taking off at the Gordon Bennett Cup in Berlin 1908

Пилотировали шар «Helvetia» швейцарские аэронавты Эмиль Месснер (Emil Messner) и Теодор Шек (Theodor Schaeck). После 73-часового полета они добрались до норвежского побережья и  были признаны победителями 1908-го года.

Swiss team at the Gordon Bennett Cup in Zurich 1909

Выиграв гонку 1908 года, швейцарцы получили право провести следующий Кубок в Цюрихе. 

Zeppelin at the Gordon Bennett Cup in Zurich 1909

Небывалое и редкое зрелище: дирижабль «Цеппелин» в 1909 году над Цюрихом.

Gordon Bennett Cup in Geneva 1922

Следующая гонка шаров прошла в Швейцарии в 1922 году в Женеве. Годом раньше швейцарцы Пауль Амбрустер (Paul Armbruster) и Луи Ансермье (Louis Ansermier) выиграли Кубок Беннета в Брюсселе.

Louis Ansermier at the Gordon Bennett Cup in Geneva 1922

Луи Ансермье (Louis Ansermier) позирует в гондоле своего шара «Genève», 1922 год. 

Ernest Demuyter preparing his balloon for the Gordon Bennett Cup in Basel 1932

Бельгийский аэронавт Эрнест Демутэр (Ernest Demuyter) ремонтирует свой шар. На нём он примет участие в гонке, которая состоялась в 1932 году в Базеле.

Gordon Bennett Cup in Basel 1932

Базель, 1932 год, швейцарский шар заполняется газом. 

Gordon Bennett Cup in Basel 1932

Во второй половине дня шар подвергается техническому осмотру…

Swiss team at the Gordon Bennett Cup in Basel 1932

…и только потом он имеет право подняться в воздух под швейцарским флагом.

Swiss team at the Gordon Bennett Cup in Basel 1932

Швейцарская команда шара «Zürich» взяла с собой в полёт парашюты, чтобы спастись в случае, если шар будет уничтожен ударом молнии.

Gordon Bennett events in Switzerland

«Кубок Гордона Беннета» (Gordon Bennett Cup), мировое первенство по гонкам на воздушных шарах, проходит сейчас в Швейцарии, в городе Берн. Предлагаем бросить взгляд на историю этого интересного спортивного состязания.

Суть его предельно проста: участники гонки на воздушном шаре с открытой гондолой должны попытаться пролететь без остановки как можно дальше, преодолев как можно более протяжённую дистанцию. Победитель получает знаменитый «Кубок Гордона Беннета». Соревнование может продолжаться несколько дней и ночей без перерыва.

Организатором этого соревнования был американский газетный издатель Гордон Беннет — мл. (Gordon Bennett Junior, 1841-1918). Будучи заядлым спортивным болельщиком и энтузиастом он, кроме того, организовал подобные же соревнования по таким видам спорта, как поло, а также в области парусного спорта.

Швейцарцы с самого начала принимали участие в гонке воздушных шаров, завоевав «Кубок» в общей сложности уже семь раз. В первый раз победителями швейцарские воздухоплаватели стали на соревновании монгольфьеров в 1908 году, продержавшись в воздухе 73 часа, установив рекорд, который действовал до 1995 года. Побеждали швейцарцы также в 1921 году в Брюсселе и в 1984 году в Цюрихе. 

Затем они выигрывали кубок Беннета в 1995, 2010, 2015 и 2016 гг. В Швейцарии гонки проходили несколько раз, например, в Женеве и Базеле. Нынешний чемпионат проходит с 28 сентября по 6 октября 2018 года в окрестностях Берна. В нашей серии #swisshistorypics мы реконструируем прошлое при помощи исторических черно-белых фотографий.

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