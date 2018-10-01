#swisshistorypics Гонки воздушных шаров на кубок Гордона Беннета
«Кубок Гордона Беннета» (Gordon Bennett Cup), мировое первенство по гонкам на воздушных шарах, проходит сейчас в Швейцарии, в городе Берн. Предлагаем бросить взгляд на историю этого интересного спортивного состязания.
Суть его предельно проста: участники гонки на воздушном шаре с открытой гондолой должны попытаться пролететь без остановки как можно дальше, преодолев как можно более протяжённую дистанцию. Победитель получает знаменитый «Кубок Гордона Беннета». Соревнование может продолжаться несколько дней и ночей без перерыва.
Организатором этого соревнования был американский газетный издатель Гордон Беннет — мл. (Gordon Bennett Junior, 1841-1918). Будучи заядлым спортивным болельщиком и энтузиастом он, кроме того, организовал подобные же соревнования по таким видам спорта, как поло, а также в области парусного спорта.
Швейцарцы с самого начала принимали участие в гонке воздушных шаров, завоевав «Кубок» в общей сложности уже семь раз. В первый раз победителями швейцарские воздухоплаватели стали на соревновании монгольфьеров в 1908 году, продержавшись в воздухе 73 часа, установив рекорд, который действовал до 1995 года. Побеждали швейцарцы также в 1921 году в Брюсселе и в 1984 году в Цюрихе.
Затем они выигрывали кубок Беннета в 1995, 2010, 2015 и 2016 гг. В Швейцарии гонки проходили несколько раз, например, в Женеве и Базеле. Нынешний чемпионат проходит с 28 сентября по 6 октября 2018 года в окрестностях Берна. В нашей серии #swisshistorypics мы реконструируем прошлое при помощи исторических черно-белых фотографий.