Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 3:00

В синагоге еврейской общины в Берне

(© Keystone / Alessandro Della Valle)

Конфедерация будет вносить до 500 000 франков в год на расходы по обеспечению безопасности меньшинств, в том числе и религиозных, которые считаются особенно уязвимыми.

Швейцарское правительство хочет, чтобы еврейские и мусульманские общины были лучше защищены. Для этого, решил Федеральный совет, государство должно выделять 500 000 франков ежегодно на расходы по обеспечению безопасности тех религиозных меньшинств, которые подвергаются особому риску стать объектом нападений.

Возможна также финансовая поддержка технических, строительных и организационных мер безопасности. Однако Федеральное правительство не будет участвовать в расходах на охрану.

В силе с 1 ноября

Федеральный совет принял это решениеВнешняя ссылка в среду, а объявили его в четверг, 10 октября. В силу же решение вступит уже 1 ноября этого года. Отзывы в процессе консультаций были в основном положительными, говорится в заявлении.

Поддерживаться будут меньшинства, для которых характерен свой образ жизни, культура, религия, традиции, язык или сексуальная ориентация. Но в центре внимания должны быть еврейские и мусульманские общины – такова идея Федерального совета.

В тот же день, что и теракт в Галле

Решение о предоставлении финансовой поддержки решает Федеральное управление полиции (Bundesamt für Polizei - fedpol). Fedpol проверяет риск потенциальной опасности, которой может быть подвержено то или иное меньшинство, а также тот факт, имеет ли данная группа прочную связь со Швейцарией и ее ценностями.

Федеральный совет считает, что государству не стоит оказывать в финансовую поддержку в отношении политической или миссионерской деятельности, а также лоббирования. Кроме того, федеральная помощь также исключается, если заявитель осуществляет запрещенную деятельность или прославляет или умаляет насилие.

Принятие постановления Федеральным советом состоялось как раз в день теракта в немецком Галле. Мужчина открыл огонь перед еврейской синагогой и убил двух человек. Главным мотивом называют антисемитизм.







Подготовила Надежда Капоне

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