В Швейцарии живет 21 экс-президент страны: мировой рекорд!

Правительство Швейцарии по состоянию на 1 января 2026 года: Федеральный канцлер Виктор Росси (Viktor Rossi), члены Федерального совета Беат Янс (Beat Jans), Альберт Рёшти (Albert Rösti), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, вице-президент Федерального совета), президент в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider) и Мартин Пфистер (Martin Pfister). Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey

В Великобритании их восемь, в США пять, во Франции и Германии по два, и только в Швейцарии их 21. Имеются в виду члены «Общества живых бывших президентов». И это число много чего говорит о природе политической стабильности в Швейцарии и о ее культуре лидерства.

Президент? В Швейцарии? Это который живет и работает в столице страны в Цюрихе? Да нет, столица у Швейцарии Женева, а президент… кажется он говорит на французском языке? Нет? Давайте разбираться. Для начала: Швейцария и Швеция это две разных страны. Во-вторых, институт швейцарского президентства несравним, скажем, с российским президентским аппаратом или с немецкими институтами канцлерства и президентства.

Кстати, знаете ли Вы, например, что президент Швейцарии не является ни главой государства, ни главой правительства? И что он избирается из числа семи членов кабинета министров на ротационной основе сроком на один год, и что именно Федеральный совет, кабмин, считается коллективным главой государства и правительства, а столицы у Швейцарии нет вовсе?

Президент здесь — классический primus inter pares, первый среди равных. Он не обладает какой-то особой властью, он всего лишь ведет заседания кабинета, решения в котором принимаются коллегиально, и, случись у кабинета тупик, президент в ходе голосования имеет два голоса. Но это всё. В течение года пребывания в своей должности президенты остаются главами своих ведомств. Иньяцио Кассис, например, в 2022 году был и президентом, и министром иностранных дел, и это очень помогло ему достойно представлять свою страну на высшем уровне во время луганской Конференции по восстановлению Украины. Так тогда в чем же суть швейцарского президентства и зачем он вообще нужен, президент?

Ныне живущие президенты Швейцарии Бывшие президенты, не находящиеся в составе кабмина Арнольд Коллер (1990, 1997)

Адольф Оги (1993, 2000)

Каспар Филлигер (1995, 2002) Рут Дрейфус (1999, первая женщина-президент)

Мориц Лойенбергер (2001, 2006)

Паскаль Кушпен (2003, 2008) Йозеф Дайсс (2004)

Самуэль Шмид (2005)

Мишлин Кальми-Ре (2007, 2011)

Ханс-Рудольф Мерц (2009) Дорис Лойтхард (2010, 2017)

Эвелин Видмер-Шлумпф (2012) Ули Маурер (2013, 2019)

Дидье Буркхальтер (2014) Симонетта Соммаруга (2015, 2020)

Иоганн Шнайдер-Амманн (2016) Ален Берсе (2018, 2023)

Виола Амхерд (2024) Бывшие президенты в нынешнем кабинете министров Ги Пармелен (2021) Иньяцио Кассис (2022)

Карин Келлер-Зуттер (2025)

Как уже говорилось, в задачи президента входит ведение заседаний кабинета министров и выполнение разных особых представительских функций. Например, президенты в Швейцарии произносят речи на Новый год (днем, в худшее медийное время, потому что в Швейцарии эта речь никого не интересует) и в Национальный праздник — День 1 августа. Вот эта речь уже пользуется большим вниманием, но, во-первых, 1 августа речи произносят все кому не лень. Во-вторых, за рубежом, как правило, ее содержание не понятно даже тем, кто в совершенстве владеет языком этой речи (луг Рютли, конкорданс, Федеральная грамота, чужие судьи — о чем все это?). Президенты также приветствуют представителей дипломатического корпуса, то есть всех иностранных послов, на новогоднем приеме, проходящем в Федеральном дворце в конце января.

Игра в ожидание

По сравнению с другими странами путь к креслу президента в Швейцарии относительно прост. Если в двух словах: изберитесь парламентом в кабинет министров и ждите потом своей очереди. Она, правда, наступит только тогда, когда все министры кабинета, избранные до Вас, выполнят обязанности президента за время Вашей работы в кабинете, т. е. максимум ждать вам шесть лет. Вот такая президентская дедовщина, или, если перейти на элегантный швейцарский язык, такой вот «принцип ансьенитета».

Любопытный факт: выдвинуть свою кандидатуру на должность министра федерального кабинета, а значит и президента, может любой гражданин Швейцарии старше 18 лет, считающий, что он годится на эту роль и, в соответствии со Ст. 136 Конституции, такой кандидат не должен находиться под опекой из-за психической болезни. Парламент в теории может вообще выбрать в министры / президенты даже того, кто сам не выдвигал свою кандидатуру и не работал ни дня в политике. Поэтому в Швейцарии регулярно в прошлом запускались шуточные кампании за то, чтобы избрать в кабинет министров Роджера Федерера. Понятное дело, что Федерер отказался бы, потому что по сравнению с ним любой министр в стране беден как мышь церковная. Но если шутки в сторону, то для того, чтобы стать министром, нужно все-таки для начала побыть федеральным парламентарием.

А вот путь в федеральную политику, а также к номинированию в качестве политического кандидата, достойного занять должность в правительстве вместо министра, подавшего в отставку, — вот это путь более чем тернистый и сложный. Такая кандидатура должна отвечать многим критериям, в частности, в соответствии с конституцией, она должна говорить на правильном языке и представлять правильный регион, а также, в соответствии с требованиями Твиттера, иметь правильный пол. Она должна иметь хорошие позиции в парламенте, слыть профессионалом (профессионалкой / профессионалессой??) в своей трудовой сфере, располагать поддержкой прессы и неформальных лидеров. Кандидатура должна еще, в соответствии с партийным уставом, иметь поддержку парламентской фракции. А иначе грозит вылет из партии.

Разное интересное Карл Шенк (Karl Schenk) и Эмиль Вельти (Emil Welti) каждый занимали должность президента рекордные шесть раз. Вельти был членом Федерального совета на протяжении 24 лет, а Шенк — рекордные 31 год; оба — во второй половине 19 века. Лишь дважды избранный президент не вступал в должность. Виктор Руффи (Victor Ruffy), избранный президентом на 1870 год, скончался 29 декабря 1869 года. Фридолин Андерверт (Fridolin Anderwert) должен был занять должность президента в 1881 году, однако пресса развернула против него кампанию преследований и травли, и он покончил с собой в день Рождества 1880 года. Ни один действующий президент никогда не уходил в отставку, если не считать Вильгельма Хертенштайна (Wilhelm Hertenstein), который умер в должности в 1888 году. В истории Швейцарии было шесть женщин-президентов. Рут Дрейфус (Ruth Dreifuss) стала первой женщиной, избранной президентом (в 1999 году). За ней последовали Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey, 2007 и 2011 годы), Дорис Лойтхард (Doris Leuthard, 2010 и 2017 годы), Эвелин Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf, 2012 год), Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga, 2015 и 2020 годы) и Виола Амхерд (Viola Amherd, 2024 год). Самым молодым президентом Швейцарии был Якоб Штемпфли (Jakob Stämpfli): ему было 35 лет, когда он вступил в должность в 1856 году (в свой первый из трёх раз). Самым пожилым был Адольф Дойчер (Adolf Deucher): ему было 77 лет, когда он стал президентом в четвёртый раз — в 1909 году.

Итак, каждый четвертый год в декабре в Швейцарии есть традиция: парламент (пере)выбирает всех членов кабинета министров по итогам прошедших парламентских выборов, и каждый год он формально избирает из семи членов кабинета министров одного министра на должность президента. Конечно, на самом деле это не выборы как таковые, а, скорее, просто согласие парламента с порядком старшинства и выслуги лет в кабинете министров; кроме того, парламент утверждает и вице-президента, то есть намечает президента на последующий год.

Граждане Швейцарии не имеют права голоса в ходе выборов членов кабинета министров и, следовательно, президента, что компенсируется небольшим масштабом властного ресурса, находящегося в руках федеральных министров вообще и президента в частности. Хорошая новость: стоит вам попасть в число министров, как парламент скорее всего будет переизбирать вас до тех пор, пока вам, побывавшему президентом пару-тройку раз, самому не надоест всё это.

Начиная с 1848 года не переизбраны были в Швейцарии только четыре министра, среди них и Кристоф Блохер, который был изгнан парламентом из правительства в 2007 году за систематическое нарушение писаных и неписаных правил коллективного руководства. А так, скорее всего, вы будете работать в кабинете долго, и сколько раз Вы сможете стать президентом (рекорд — шесть раз), это в итоге зависит от вас самих.

На практике, однако, должность президента министры успевают занимать только два раза, последним трехкратным президентом был Курт Фурглер (в 1985 году). Так что станьте министром кабинета, не лезьте на рожон, как Блохер, и президентство Вам практически гарантировано. Не стали ни разу президентами только трое из ныне живущих министров: Элизабет Копп избралась в кабинет в 1984 году (она была первой женщиной-министром), но ее политическая карьера завершилась эпическим провалом,она ушла в отставку в 1989 году, не успев проехать на президентской карусели полный круг; Рут Метцлер избралась в кабинет в 1999 году и не была переизбрана в 2003 году; Кристоф Блохер избрался в кабинет в 2003 году и тоже не был переизбран в 2007 году.

«Вопрос перспективы»

Как уже упоминалось, президент Швейцарии не является главой государства, поэтому со швейцарской точки зрения в случае его выезда за рубеж следует говорить о «президентском визите», а не о «государственном». В Швейцарии вообще не любят разбрасываться термином «государственное», поэтому тут нет государственных языков, государственных бюджетов и государственных СМИ. Есть национальные языки, общественные бюджеты и общественные СМИ (наряду с частными медиа).

Но мы отклонились от темы. Так вот, как разъясняет само правительство Швейцарии, «государственных» визитов со швейцарской перспективы не бывает, но для принимающей страны ситуация складывается несколько иная. Хотя в Швейцарии какой-то один человек и не считается главой государства, все-таки при организации зарубежного визита его участники с двух сторон должны иметь равный статус.

Ныне живущие бывшие руководители других стран Франция (президент): Николя Саркози, Франсуа Олланд; Соединенные Штаты (президент): Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп (переизбран в 2025 году); Германия (канцлер, глава правительства): Герхард Шрёдер, Ангела Меркель; Великобритания (премьер-министр): Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Суннак. Китай (президент): Ху Цзиньтао; Украина: Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович (лишен звания президента в 2015 году), Петр Порошенко, а также Александр Турчинов, который временно исполнял обязанности главы государства в 2014 году. Россия (президент): Владимир Путин (был бывшим, но потом вернулся на президентскую должность), Дмитрий Медведев; Италия (премьер-министр): Ламберто Дини, Массимо Д’Алема, Джулиано Амато, Романо Проди, Марио Монти, Энрико Летта, Маттео Ренци, Паоло Джентилони, Джузеппе Конте, Марио Драги.

Так что другие страны вполне имеют право, приглашая или принимая действующего президента Швейцарии, говорить об этом визите как о „государственном“. Страна, которая направляет приглашение в Швейцарию, вольна сама решать, будет ли это рабочий визит, официальный или государственный со всеми почестями, предусмотренными протоколом. Все это, так сказать, вопрос перспективы.

Материал актуализирован 5 января 2026 года.

