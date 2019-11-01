У. Маурер встречался с В. Путиным в 2014 году накануне Олимпиады в Сочи (Laurent Gillieron / Keystone). (Keystone)

Как сообщает информированная швейцарская пресса со ссылкой на источники в федеральном правительстве президент Швейцарии в 2019 году Ули Маурер может уже в ноябре встретиться в Москве с Владимиром Путиным. Критики говорят, что тем самым Швейцария «пошлет неверный сигнал в сторону ЕС». Накануне номинальный глава правительства Конфедерации совершил вояж в Саудовскую Аравию, подвергшийся резкой критике. Есть и другое мнение: такой визит имеет смысл, потому что «Маурер мог бы затронуть вопрос о роли России в Украине и Сирии».

Как сообщает, в частности, газета NZZВнешняя ссылка, инициатива посетить Москву с рабочим визитом исходила от швейцарской стороны. То же издание сообщает, что «Швейцария и Российская Федерация поддерживают хорошие отношения. В 2014 году тогдашний президент Швейцарии Дидье Буркхальтер (Didier Burkhalter, президенты в Швейцарии меняются каждый год и исполняют репрезентативные функции, — прим ред.) встречался с президентом России В. Путиным два раза в качестве председателя ОБСЕ, организации, играющей важную роль в урегулировании ситуации на востоке Украины. Лично У. Маурер встречался с В. Путиным в 2014 году накануне Олимпиады в Сочи».

Наблюдатели в Швейцарии задаются вопросом, какова цель возможного нового визита из Швейцарии в Москву? Не исключено, что речь пойдет о перспективах экономического партнёрства. В Швейцарии Россия считается страной с большим промышленным потенциалом. В июне 2019 года страну посетила статс-секретарь швейцарского Минэкономразвития Мари-Габриэле Инайхен-Фляйш (Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch).

В результате кризиса на востоке Украины начиная с 2014 года объем экспорта из Швейцарии в Россию заметно сократился. В последние годы этот показатель опять переживает рост, но, как указывает NZZ, в списке важнейших промышленных партнёров Швейцарии Россия занимает только 25-е место. Швейцария в основном вывозит в эту страну продукцию фармацевтики, машиностроительной отрасли, часы и сельхозпродукцию (сыр).

Однако политика так называемого «импортозамещения», запущенная Москвой в ответ на санкции, введенные Западом из-за Украины в отношении ряда лиц и фирм из России, как видно, наносит ущерб и швейцарскому бизнесу, и это несмотря на то, что Швейцария санкций не вводила, хотя и проводит политику недопущения их обхода через «швейцарскую дверь».

Неверный сигнал Европе?

По данным швейцарского объединения работодателей Economiesuisse бизнес-контакты с Россией все еще сопряжены со значительными бюрократическими барьерами и сопровождаются «правовой неопределенностью». В адрес приоритетов Ули Маурера в части зарубежных поездок в Швейцарии уже звучит критика.

Газета NZZ цитирует, например, депутата Национального совета, большой палаты парламента, от социалистов кантона Цюрих Фабиана Молину (Fabian MolinaВнешняя ссылка), по словам которого «в рамках своего президентского года Ули Маурер не будет встречаться ни с (старым председателем Еврокомиссии) Жаном-Клодом Юнкером, ни с Урсулой фон дер Ляйен (немецким политиком, новым председателем европейского правительства), но зато он контактирует с Д. Трампом, Си Цзиньпин и В. Путиным».

По мнению авторитетного парламентария «этот визит, особенно если на первом плане будут стоять экономические вопросы, может стать проблематичным, также, как это произошло с недавним визитом У. Маурера в Саудовскую Аравию. Берн послал бы тем самым неверный сигнал в сторону Европы, которая старается вырабатывать и проводить (в отношении стран за пределами ЕС) единую политику».

А вот депутат от партии демохристиан Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-SchneiterВнешняя ссылка) считает, что такой визит имеет смысл, потому что «Маурер мог бы затронуть вопрос о роли России в Украине и Сирии. Швейцария, будучи нейтральным государством, всегда вела политику диалога со всеми, и этот курс себя традиционно себя полностью оправдывал». Она критически рассматривает режим санкций в отношении ряда фирм и лиц из России, расценивая его как «политику символических жестов».

В ходе визита У. Маурера в Москву могут быть затронуты и вопросы, связанные с посреднической ролью Швейцарии. С 2009 года она представляет интересы Грузии в России и России в Грузии.

Швейцария — ЕС Президент Швейцарии «похоронил» рамочное соглашение с ЕС? На Конференции послов Швейцарии президент Конфедерации Ули Маурер фактически похоронил рамочное соглашение Швейцарии с ЕС. Что произошло? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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