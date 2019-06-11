Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш (Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch) на Санкт-Петербургском экономическом Форуме, 7 июня 2019 года.

( / Сергей Грачев|sergey Grachev)

В начале июня Россию посетила представительная делегация из Швейцарии, которую возглавила директор Государственного секретариата по экономике (SECO, подразделение Минэкономики страны) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш (Marie-Gabrielle Ineichen-FleischВнешняя ссылка). Сначала десант из Альпийской республики приземлился в Казани, а потом принял участие в специальной сессии Россия-Швейцария на ПМЭФ-2019. Дискуссия на Петербургском форуме показала, что швейцарцы не просто заинтересованы в сотрудничестве с Россией, но еще и рассматривают это государство в качестве удобной площадки для освоения в перспективе всего евразийского региона.

Несмотря на сложную ситуацию на геополитической арене (Швейцария не признаёт аннексии Крыма и, не вводя собственных санкций, обеспечивает отсутствие возможностей обойти их через «швейцарскую дверь»), компании из Конфедерации активизируют свое сотрудничество с Россией, планируя следовать этим курсом и дальше. Причем сотрудничество планируется развивать сразу в обоих направлениях: россияне заинтересованы в инвестициях и в том, чтобы швейцарские компании открывали здесь свое производство, а швейцарцы — в экспорте своей наукоёмкой продукции в соответствии с ростом спроса на высокие технологии.

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Желания и планы — это хорошо, но реальность выглядит куда сложнее. Санкции, контрсанкции, торговые войны, усиление международной напряженности, да и самые свежие сюжеты в лице ареста инвестора Майкла Калви и громкий скандал вокруг ареста журналиста-расследователя Ивана Голунова (прошла информация, что все обвинения с него сняты), не могли не отразиться как на общих условиях экономических взаимоотношений вообще, так и на деловой атмосфере сотрудничества Москвы и Берна в частности. Тем не менее, уже один только факт, что на ПМЭФ-2019 швейцарская сторона получила возможность провести в рамках основной программы отдельную сессию, многое говорит о значении этой страны для России. Тем более, что самые сложные времена вроде бы уже позади, а объем швейцарского экспорта в Российскую Федерацию достиг 80% от докризисного уровня.

Приоритетный партнёр

Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, которая приехала в Санкт-Петербург из Казани, где накануне состоялась так называемая «бизнес-миссия». Этот комплексный формат уже стал традиционным для общения и знакомства бизнесменов и чиновников из Швейцарии и России. По словам директора SECO, она считает Россию приоритетным партнером по торговле. «Мы являемся крупнейшим инвестором в российскую экономику», — подчеркнула М.Г. Инайхен-Фляйш. «В ближайшем будущем, надеюсь, мы увидим еще большие объемы торговли и инвестиций».

По данным Центробанка России из Швейцарии в Российскую Федерацию в прошлом 2018 году в виде прямых инвестиций поступило почти 1,7 млрд долларов. «У нас такая большая совместная история с Россией, что мы не можем упираться в одного человека в США», — обрисовал ситуацию главный исполнительный директор компании OC Oerlikon Management AG Роланд Фишер, не сумев не упомянуть Дональда Трампа. Что касается России, то она не только интересна швейцарцам сама по себе, но еще и рассматривается в качестве, в перспективе, хорошей площадки для продвижения своих товаров, услуг и технологий во все страны ЕАЭС.

«Положительная динамика и юридическая база»

Напомним, что в рамках Дней Швейцарии в Казани делегация из Альпийской республики провела рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а затем посетила Минпромторг республики, где гостей встретил заместитель министра промышленности и торговли Герман Лернер. В момент, когда в Санкт-Петербурге проходила сессия Россия-Швейцария, в Казани продолжался фестиваль, который организовал Swiss Business Hub Russia. Жители города смогли познакомиться с товарами, прочно связываемыми с Альпийской республикой (часами, ножами, шоколадом, натуральной косметикой). Презентовались и швейцарские отели, которые хотели бы, в том числе, увеличения притока российских туристов, хотя пока если кто в Швейцарию и зачастил, так это китайцы (о приезде в Люцерн рекордной по величие китайской туристической делегации читайте здесь).

Право и порядок Для швейцарского следователя охота на медведя обернулась приговором Бывший сотрудник Федеральной прокуратуры, курировавший «российское досье», осужден за получение взятки и злоупотребление служебным положением. Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 11:11 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss federal official guilty of accepting benefits on bear hunt

«Евразийский союз — интересная экономическая организация, мы заинтересованы в сотрудничестве с ней», — уточнила Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, отметив, что предприниматели с обеих сторон проявляют большой интерес к сотрудничеству, что «налицо положительная динамика» и что «есть юридическая база для того, чтобы это взаимодействие было надежным и стабильным». Важно отметить, что между Россией и Швейцарией действует Соглашение о защите инвестиций. «У нас есть совместная комиссия и мы обсуждаем много региональных проблем», — рассказала директор SECO. Кстати, в настоящее время российские власти разрабатывают законопроект о защите инвестиций, который будет распространяться на всех бизнесменов, которые будут вкладывать средства в Россию.

Представители бизнеса на сессии в рамках ПМЭФ-2019 поддержали Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш в том, что интерес к российскому рынку есть и большой, невзирая на сохраняющиеся геополитические проблемы. «Политические циклы короче экономических. Мы должны быть готовы к риску — в бизнесе это ежедневная ситуация. Кратко бы сказал, что санкции не привели к тому, на что были нацелены. Люди, конечно, страдают, было бы здорово работать в другой среде, но тем не менее работаем в тех условиях, какие есть», — заявил председатель совета директоров компании ABB Питер Возер.

Он, в частности, рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Россией и о некоторых конкретных проектах компании, например, о новом сервисном центре в Мурманске, что говорит о тренде на экспорт не товаров, но технологий. «Россия огромная страна с огромными возможностями для цифровизации и автоматизации», — подчеркнул он, и добавил, что его компания обсуждает на правительственном уровне экспорт новейших технологических разработок. Впрочем, планируют швейцарцы развивать в России и более традиционные форматы бизнес-сотрудничества.

«Что мы видим сейчас в России? Улучшение качества жизни»

Так, главный исполнительный директор по России и Евразии, Nestlé S.A. Марсиаль Роллан сообщил, что компания увеличивает свои инвестиции в России. Например, накануне компания подписала рамочное соглашение с Калужским регионом на 3 млрд рублей. Он также отметил, что для Nestle важен не только российский рынок, но и рынок стран, входящих в ЕАЭС. Тем досадней на этом фоне выглядят сообщения СМИ о трудовых конфликтах на предприятиях Nestle в РоссииВнешняя ссылка. Одновременно дискуссия на ПМЭФ показала, что планы бизнеса Швейцарии в России сильно зависят от сектора экономической деятельности. Например, фармацевтические компании традиционно уверены в перспективах своей деятельности и видят в российском рынке хороший потенциал и перспективы.

«Что мы видим сейчас в России? Улучшение качества жизни, хотя если сравнить Швейцарию и Россию, то мы увидим самую значительную разницу, например, в продолжительности жизни, которая достигает 15-ти лет. У нас есть большой потенциал для работы в исправлении этой ситуации», — заявил управляющий директор «ООО Новартис Фарма» Стюарт Макс Меррифилд. Он также сообщил, что работал в России десять лет назад и за прошедшее время здесь многое улучшилось, например, по его словам, более прозрачным стало законодательство. Управляющий директор, региональный вице-председатель UBS Switzerland AG Штефан Оливер Ройттер десять лет жил в России и тоже отмечает значительные изменения в своем сегменте.

«Банк UBS в России с середины 90-х годов и предоставляет услуги по инвестиционному бизнесу, управлению личным капиталом. Мы оказываем помощь российским компаниям, которые работают в Швейцарии. Очень много изменилось с 90-х — люди, ситуация, но мы пришли надолго. Люди изменились. Ситуация поменялась. Но мы пришли надолго», — сообщил он. Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, компания которого работает в том числе в Швейцарии, уверен, что у швейцарцев огромные перспективы стать не только мировым финансовым центром, но и центром хранения данных. «Швейцария — самое безопасное место в Европе! Эта страна может стать самым безопасным хранилищем данных, что гораздо ценнее золота», — подытожил Евгений Касперский.

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