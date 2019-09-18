Глава правительства кантона Женева Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers, слева), министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, в центре) и мэр города Женева Сами Канаан (Sami Kanaan, справа) представили совместную декларацию, в которой подтвердили свою приверженность Международной Женеве и намерению укреплять ее позиции в Швейцарии и мире.

(Keystone/Salvatore Di Nolfi)

Представители швейцарских властей всех уровней (федерация, кантон, муниципалитет) подписали совместную декларацию о приверженности к так называемой «Женеве международной» и о намерении и дальше развивать структуры и инструменты сотрудничества Швейцарии с международными организациями, штаб-квартиры которых расположены в городе Кальвина. В этом году институты и организации системы многосторонней дипломатии в Женеве отмечают свой столетний юбилей!

В этот понедельник министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), глава правительства кантона Женева Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers) и мэр Женевы Сами Канаан (Sami Kanaan) подписали совместную декларацию, в которой подчеркивается их приверженность «роли Швейцарии в качестве принимающей стороны для Женевы международной». На этом торжественном мероприятии присутствовала также и новый генеральный директор ООН Татьяна Валовая.

Международные организации, расположенные в Женеве, издавна и тесно сотрудничают со Швейцарской Конфедерацией как с принимающей стороной, но это не означает, что данное сотрудничество функционирует легко и просто, без проблем и трений. Как отметил Антонио Ходжерс, многие страны сейчас предпочитают действовать в одиночку, ставя под сомнение порядок и традиции многосторонней дипломатии, находящиеся в основании «Женевы международной» как таковой.

Международная Женева Европейскую штаб-квартиру ООН возглавит Татьяна Валовая Позиции Российской Федерации в Женеве международной укрепятся. Россиянка станет также первой женщиной на этом посту, сменив датчанина Михаэля Мёллера. Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 14:00

«Мы должны, поэтому, приложить максимум усилий для укрепления системы многосторонней дипломатии, причем Швейцария должна делать это на всех уровнях — федеральном, кантональном и муниципальном», — заявил А. Ходжерс в беседе с журналистами. В подписанном документе подчеркивается желание усилить координацию между различными властными уровнями и учреждениями Швейцарии, с тем чтобы страна могла стать уникальным в своем роде принимающим партнером для международных организаций в Женеве.

А. Ходжерс также подчеркнул, что Женева должна стать глобальным центром концентрации управленческих практик и экспертных знаний по таким вопросам, как переход экономики и политики на цифровые рельсы, изменение климата, миграция. По его словам, необходимо лучше информировать общественность о работе, проводимой многочисленными действующими в Женеве международными организациями.

Церемония подписания была организована по случаю празднования 100-летия международного присутствия в ЖеневеВнешняя ссылка. Начало этому новому этапу в истории города Кальвина было положено в 1919 году, то есть в год создания Лиги Наций, которая годом позже вместе с Международной организацией труда (МОТ) перенесла сюда и свой секретариат. Сегодня в Женеве расположены Европейская штаб-квартира ООН и в общей сложности 37 международных организаций системы ООН, такие как Всемирная торговая организация (ВТО) или Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), включая также несколько сотен НПО и 170 дипломатических представительств.

Интересные выгоды

Всего в Женеве проживают более 30 тыс. международных гражданских служащих и лиц с дипломатическим статусом. В 2017 году здесь прошли рекордные 3 364 международных конференции — то есть почти по десять за день, — собравшие совокупно более 220 тысяч гостей и участников. «Женева уже стала крупнейшим центром международного многостороннего сотрудничества в мире и Швейцария этим гордится», — отметил Иньяцио Кассис. «Но и мир стал за это время намного конкурентоспособнее, причем даже в сфере международной дипломатии. Все больше стран хотели бы сейчас играть аналогичную роль».

Именно поэтому на этой неделе во вторник в Швейцарии была принята новая национальная Стратегия развития Швейцарской Конфедерации в качестве принимающей стороныВнешняя ссылка. Документ охватывает период с 2020 по 2023 гг. и предусматривает выделение на эти цели бюджета в размере 112 млн шв. франков. Стратегия была окончательно одобрена, когда Совет кантонов, или малая палата швейцарского парламента, проголосовал за выделение этих денег. Правительство Швейцарии со своей стороны одобрило этот пакет инвестиций еще весной 2019 года.

Международная Женева очень важна для Швейцарии. Она помогает ей в достижении ее внешнеполитических целей, продвигает швейцарские ценности (права человека, демократия, непосредственное народоправство, свобода прессы, миротворчество и посредничество), будучи еще и источником финансовых выгод. Так, за прошлый 2018 год международные и неправительственные организации, расположенные в Женеве, потратили в городе рекордные 6,2 млрд франков, что на 3,6% больше по сравнению с 2016 годом. И более половины этой суммы, включая заработную плату, страховые и пенсионные выплаты, были потрачены или инвестированы именно в самой Швейцарии.

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