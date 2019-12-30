Jбмен — это очень непростая задача. Но это важный позитивный сигнал для всех сторон данного конфликта. (SRF-SWI)

Правительство Украины и пророссийские сепаратисты обменялись или освободили в общей сложности 220 заключенных. Швейцарский дипломат Тони Фриш является специальным представителем ОБСЕ.

Он находился на КПВВ «Майорск» на линии соприкосновения, там, где проходил обмен. По его словам, такой обмен — это очень непростая задача. Но это важный позитивный сигнал для всех сторон данного конфликта.

SRF News: Как прошел обмен заключенными в Украине?

Тони Фриш (Toni Frisch): Это была впечатляющая демонстрация готовности всех сторон еще до конца текущего года совершить, наконец, этот давно объявленный и всеми с нетерпением ожидавшийся шаг по обмену пленными. Одновременно произошло еще и освобождение пленных. (Нужно различать эти две акции), так как не все те, кто пересек линию соприкосновения, являются «разменными» лицами. Некоторые из них были просто освобождены.

SRF News: Как точнее все это происходило?

Тони Фриш: Обмену предшествовал — и это, пожалуй, менее известно общественности — очень кропотливый, трудный переговорный период. Мы работали над этим обменом в течение последних двух лет. Существовали сотни списков, которые необходимо было исправить, дополнить, актуализировать. Каждые две недели мы встречались в Минске и проводили консультации. Потому что имена постоянно менялись, кого-то отпускали, кого-то опять сажали. Каждый раз это было очень утомительное перетягивание каната.

Швейцарский дипломат Тони Фриш.

(Keystone / Peter Schneider)

И только вчера вечером мы более или менее окончательно составили весь список. Затем (указанные в нём лица) начали прибывать на автобусах, в частности, из Донецка и Луганска, из так называемых «сепаратистских республик». С украинской стороны на контактную линию также были доставлены заключенные, всего 220 человек. С организационной точки зрения это был просто подвиг. На завершение процедуры потребовалось несколько часов, потому что надо было еще раз перепроверить имена и еще раз задать каждому вопрос, а действительно ли он хочет сейчас вернуться в Украину. Это было очень тяжело и медленно, до самого финала.

SRF News: Каковые основные сложности, вызовы и угрозы при таком обмене?

Тони Фриш: Конечно, мы всегда надеемся, что все пойдет хорошо, и что списки у нас полные и правильные, но часто начинается путаница с именами, возникают подозрения, что каке-то люди все-таки не будут освобождены, или что их не доставят на линию соприкосновения, или что они все-таки не смогли выразить свою свободную волю, даже несмотря на то, что их опрашивали уже несколько раз. Вчера нечто похожее как и случилось: утром один человек сказал мне, что он не хочет, чтобы его обменивали, а потом днём он сказал, что, нет, он всё-таки хочет, чтобы его обменяли.

SRF News: Какой климат царил в отношениях между сторонами конфликта?

Тони Фриш: Между ними был установлен прямой контакт. Это было необходимо. Положительным моментом является уже то, что двусторонние переговоры между ними (по условиям обмена) вообще состоялись. Моя же работа состояла в том, чтобы быть не только модератором, но еще и посредником и организатором. Я должен был собрать этих людей вместе, сделать так, чтобы они не просто сидели и ругались, но чтобы они могли вести конструктивные дискуссии.

Вчера атмосфера на самом деле была довольно, скажем так, сдержанной и аккуратной, почти немного предрождественской, все были явно рады, что этот обмен, наконец, состоялся. Без сомнения, это было важное политическое событие. Это стало очевидно и вечером, когда мы прилетели в Киев. Президент Владимир Зеленский стоял на летном поле и лично приветствовал всех заключенных. Он поблагодарил и меня тоже, а также поздравил (с успехом). Надеемся, что это настроение сохранится и в будущем и что оно поможет нам решать и другие проблемы.

Дипломатия Обмен пленными на востоке Украины прошёл при участии Швейцарии МИД Швейцарии с глубоким удовлетворением сообщает, что ему удалось внести свой значительный вклад в подготовку и реализацию этого обмена. Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 14:59

Тони Фриш Вице-президент Швейцарского Красного Креста (SRK), бывший глава федерального швейцарского Корпуса гуманитарной помощи, специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. Конец инфобокса

Беседу провела Найоми Аккерман (Noëmi Ackermann), оригинал интервью на немецком языке находится по этой ссылкеВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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