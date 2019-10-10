Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 6:00

Отвечая на вопросы журналистов, Карин Келлер-Суттер назвала недостатком системы тот факт, «что распределяться будут также те люди, у которых нет оснований для убежища». (SRF-SWI)

Мальтийский договор, который предусматривает систему перераспределения спасенных в Средиземном море беженцев, вызвал большой скептицизм среди министров внутренних дел стран ЕС. Федеральный советник Карин Келлер-Суттер также выступила с критикой в его адрес.

Система, предложенная в Мальтийском соглашении, имеет недостатки, заявила Карин Келлер-Суттер, министр юстиции и полиции Конфедерации, во вторник, 8 октября, после встречи в Люксембурге. «Например, тот факт, что распределяться будут также те люди, у которых нет оснований для убежища».

Мальтийский договор между Германией, Францией, Италией и Мальтой, подписанный 23 сентября, был представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС 8 октября. Документ предусматривает перераспределение всех лиц, ищущих убежища, спасенных в водах Средиземного моря. Заявления о предоставлении убежища будут проверяться после распределения. Соглашение рассчитано на шесть месяцев - до конца марта, но может быть приостановлено в любое время.

Одобрили немногие

По словам Карин Келлер-Суттер, только Люксембург и Португалия согласились использовать механизм временного распределения. Некоторые другие государства в целом также заинтересованы в новой системе, но несогласны в деталях.

Однако ясно, что большинство выражает скептицизм. «Я имею в виду Данию, Швецию, Нидерланды и Австрию, которые все представляли здесь ту же позицию, что и Швейцария», - сказала глава министерства полиции и юстиции (Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements - EJPDВнешняя ссылка).

Швейцария поддерживает введение механизма фиксированного перераспределения. Она уже участвовала в программе перераспределения ЕС в 2015 году и добровольно приняла 1500 человек из Греции и Италии.

В мае этого года Федеральный совет также принял решение «принять в следующие 2 года 1600 беженцев – по 800 в год, признанных агентством ООН по делам беженцев УВКБ ООН», говорится в коммюнике министерства юстиции и полиции. Берн уже утвердил прием 50 беженцев из Ливии.

Кроме того, Карин Келлер-Суттер отметила: «Возможно, обсуждение Мальтийского соглашения прокладывает путь к настоящей системе распределения, которая также включает в себя как проверку ходатайств о предоставлении убежища на границе Шенгенской зоны, так и политику депортации мигрантов с отклоненными ходатайствами. Швейцария всегда на этом настаивала».







Подготовила Надежда Капоне

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