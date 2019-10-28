В швейцарском парламенте традиционно доминируют четыре основные партии. После выборов 20-го октября список этих партий немного изменился. (© Keystone / Anthony Anex)

По итогам парламентских выборов в Швейцарии партия «Зелёных» стала четвертой по числу голосов партией в стране, а значит она, согласно «Магической формуле», имеет право на одно кресло в Федеральном совете, правительстве Швейцарии. Но сначала о том, как странно устроен швейцарский кабинет министров и что такое это самая «формула»?

Первая стадия очередной перезагрузки швейцарских органов законодательной и исполнительной власти федерального уровня (парламентские выборы 20-го октября 2019 года, сформирована большая палата парламента, Национальный совет, избирается согласно пропорциональному принципу) осталась позади. Впереди еще два этапа: 17-го ноября пройдут вторые туры довыборов депутатов малой палаты, Совета кантонов, избираемого по мажоритарной схеме, а 11-го декабря Федеральное собрание швейцарского парламента в составе сразу двух переизбранных палат перезначит правительство, Федеральный совет.

Напомним, что в швейцарском парламенте традиционно доминировали четыре основные партии, пусть они и не представляют абсолютно весь политический спектр страны: именно эти партии (народники /SVP, социалисты/SP, либералы/FDP и христианские демократы/CVP) делят между собой семь мест в федеральном правительстве по принципу: первые три партии по числу голосов имеют право провести в Федеральный совет по два министра, а четвертая по доле избирателей — одного. Это и есть, если совсем просто, та самая «магическая формула» формирования кабинета министров Швейцарии.

В отличие от остальных европейских стран партии, формирующие кабинет в Швейцарии, не находятся в составе какой-либо коалиции. Функция правительства здесь: в условиях прямой демократии связывать непосредственной правительственной ответственностью все потенциально оппозиционные силы. Переизбрание кабинета по итогам парламентских выборов состоится, как уже упоминалось, 11-го декабря. Как правило, все министры всегда остаются на своих постах, непереизбрание федерального министра (в Швейцарии министров еще называют «федеральными советниками») является редким исключением из правила. Подробнее: в этом видеосюжете.

Парламентские выборы 20-го октября 2019 года, однако, впервые кардинально изменили вышеупомянутый расклад политических сил, который отражал события национальной истории последних 170-ти лет: либералы и демохристиане — это бывшие противники в гражданской войне 1847 года, социалисты соответствуют эпохе подъема массового промышленного производства и появления класса пролетариата, «народники» отражают интересы «глубинного швейцарского народа», крестьянского по своему менталитету, с подозрением относящегося к чужакам, а потому критически настроенного по отношению к Евросоюзу и беженцам. И вот теперь в демохристиане выпали из этой четверки, уступив место «Зелёным».

ДОСЬЕ Парламентские выборы в Швейцарии 20 октября 2019 года 20 октября 2019 года в Швейцарии прошли парламентские выборы. Все подробности и результаты в этом досье.

Значит ли это, что экологическая и климатическая тематика настолько важна, настолько фундаментальна, что теперь стране нужно соответствующим образом перезагрузить состав правительства, признав наступление качественно нового исторического периода? А между тем, после выборов, страна возвращается к рутинной работе. Грета Тунберг, вещавшая накануне 20-го октября из каждого утюга, из СМИ исчезла полностью, ничего не слышно и о новых «климатических забастовках». Дав молодежи «поиграть в политику», взрослые «дяди» и особенно «тёти» (а их теперь в парламенте Швейцарии 42%) забрали рычаги реальной власти обратно в свои руки.

Итак, должны ли быть «Зелёные» представлены в кабинете министров? Регула Ритц, председательница швейцарской партии «Зелёных», считает, что ее партия должна получить одно кресло в правительстве за счет либералов (FDP), точнее, за счет министра иностранных дел Иньяцио Кассиса. Он представляет Тичино, италоязычный регион, который давно уже не имел «своего министра» в кабинете, то есть в его пользу говорит «региональная квота». Против него, однако, теперь работает тот факт, что он мужчина, что по нынешним временам почти скандал.

От кого тут всё зависит?

Демохристиане пока не торопятся уходить «на свалку истории». Председатель партии CVP Рут Хумбель (Ruth HumbelВнешняя ссылка) говорит, что «тут всё от нас зависит», и что «без голосов демохристиан „Зелёные“ своего министра в кабинет не проведут, а мы пока не намерены голосовать за экологического федерального советника. В прошлые годы эта партия демонстрировала очень „неравномерный перформанс“, то взлетая, после катастрофы на АЭС в Фукусиме, то снова падая. Народ, как видно, еще не сформировал своего окончательного стабильного отношения к партии, а потому нужно подождать как минимум до следующих выборов. Если нынешний успех „Зелёных“ был не просто результатом удачно сложившейся конъюнктуры, но показателем неких фундаментальных структурных политических сдвигов, тогда партия будет иметь право иметь своего министра в правительстве. Но сейчас она такого права не имеет».

Еще один аргумент против «Зелёных» в правительстве — политическая стабильность. Непереизбрание действующего министра парламентом всегда является в Швейцарии, в соответствии с особенностями ее политического устройства, признаком кризиса. Так было в 2007 году, когда парламент не переизбрал на должность министра Кристофа Блохера. В настоящее время, указывают демохристиане, нет никаких причин «увольнять» с работы министра иностранных дел И. Кассиса.

«Такое увольнение только дестабилизирует всю нашу политическую систему», — подчеркивает Р. Хумбель, тем более, что такое «неизбрание» может стать причиной «ответки» со стороны либералов, которые могут в качестве мести отказаться переутвердить нынешнюю представительницу партии демохристиан в правительстве, министра обороны Виолу Амхерд. Поэтому скорее всего 11-го декабря демохристиане не станут помогать «Зелёным» получить место в кабинете за счет либералов (FDP), а это значит, что, скорее всего, «Зелёным» придется поработать все следующие четыре года на поприще реальной политики. Такой же позиции придерживаются и либералы (FDP).

Иными словами, экологическим партиям придется доказать, что они умеют не только символически голосовать за климат, но и решать конкретные политические задачи экологического характера, то есть там, где абстрактный «климат» пересекается с региональной политикой. Швейцария в этом смысле является страной идеальной именно экологической политики: прямая демократия, федерализм, инновации и изначальное, по-крестьянски мотивированное понимание нужд природы и видение форматов, позволяющих сочетать эти нужды с нуждами сельхозпроизводства, сделали Швейцарию одной из самых экологически чистых стран мира. Что в эту «четвёрку» аспектов будет способна привнести победоносная партия «Зелёных»? На этот вопрос стратегам партии еще предстоит ответить.

Формула Блохера?

Кстати, что касается Кристофа Блохера. Он на этих выходных выступил в качестве возможного «спасителя» магической формулыВнешняя ссылка, предложив либералам и социалистам уступить по одному своему креслу в кабинете в пользу «Зелёных» и «Зелёных Либералов». Про эту вторую партию экологического профиля не стоит забывать, потому что она тоже стала победителем выборов 20-го октября. По его мнению, «правительство в составе двух народников (SVP), одного „зелёного“ (GP), одного „зелёного либерала“ (GLP), одного социалиста (SP), одного демохристианина (CVP) и одного просто либерала (FDP) адекватным образом отражала бы новый расклад политических сил». Резоны Блохера понятны: ему бы очень хотелось сделать свою партию сильнейшей в правительстве.

Многие ведущие представители SVP уже сигнализировали, что на таких условиях они готовы согласиться с прохождение в кабинет «Зелёных». Проблема только в том, что при таком раскладе все политические силы, кроме «народников», окажутся в расколотом, диффузном состоянии, что опять-таки не соответствовало бы итогам выборов. Так что по состоянию на конец 2019 года парламент явно пока не согласен перекроить кабинет по формуле 2+1+1+1+1+1. Скорее всего стране придется подождать еще четыре года. И если экологические силы продолжат укреплять свои позиции за счет социалистовВнешняя ссылка и либералов, то вот тогда перезагрузка состава правительства по вышеуказанной формуле и в самом деле сможет оказаться реальной перспективой.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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